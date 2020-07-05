  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Коньяспор
1:0
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
36' Желтая карточка
Йонссон Йенс
46' Желтая карточка
Талби Монтассар
74' Желтая карточка
Болдрин Фернандо
83' Желтая карточка
Аничич Марин
1:0
90' Пенальти
Мия Фарук
90' Желтая карточка
Туран Али
90'+8
17
Ташкиран
Махмут
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
8
Евтович
Марко
6
Йонссон
Йенс
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
19
Шенгелия
Леван
10
Баич
Риад
13
Четин
Тарык
77
Оваджиклы
Орхан
4
Талби
Монтассар
64
Фернандеш
Иванилду
53
Мелняк
Дарио
5
Дурак
Абдулла
44
Ветрих
Амедей
29
Торун
Тунай
10
Болдрин
Фернандо
18
Самудио
Брайан
21
Шкода
Милан
Коньяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

36'
Йонссон Йенс
 
45'
 
Гючтекин Огуз
Торун Тунай
46'
 
Талби Монтассар
57'
Мия Фарук
Шенгелия Леван
 
74'
 
Болдрин Фернандо
76'
Даци Эрдон
Евтович Марко
 
83'
Аничич Марин
 
84'
 
Гармаш Денис
Ветрих Амедей
85'
Тюрам Рожерио
Баич Риад
 
90'
 
Албайрак Бурак
Дурак Абдулла
90'
Мия Фарук
1:0
90'
Туран Али
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мия Фарук 6 (2) 0.18
2. Милошевич Дени 4 0.12
3. Баич Риад 3 (1) 0.09
4. Шахинер Омер Али 3 0.09
5. Евтович Марко 3 (2) 0.09
6. Скубич Нейц 1 0.03
7. Даци Эрдон 1 0.03
8. Шенгелия Леван 1 0.03
9. Хаджиахметович Амир 1 0.03
10. Йонссон Йенс 1 0.03
11. Хауберт Гильерме 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 7 (2) 0.21
2. Болдрин Фернандо 5 (1) 0.15
3. Самудио Брайан 4 (2) 0.12
4. Чаглаян Огулджан 3 0.09
5. Умар Амину 3 0.09
6. Мелняк Дарио 3 0.09
7. Гармаш Денис 2 0.06
8. Абархоун Мохамед 2 0.06
9. Торун Тунай 1 0.03
10. Сасе Иан 1 0.03
11. Морозюк Николай 0 0
12. Де Паув Нилл 0 0
13. Дурак Абдулла 0 0
14. Оваджиклы Орхан 0 0
15. Аттама Джозеф 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 8 1
2. Шахинер Омер Али 4 2
3. Туран Али 6 0
4. Аничич Марин 6 0
5. Ай Селим 6 0
6. Милошевич Дени 5 0
7. Шенгелия Леван 3 1
8. Хаджиахметович Амир 3 1
9. Кырынтылы Серкан 1 2
10. Йонссон Йенс 4 0
11. Евтович Марко 3 0
12. Озторун Ферхат 3 0
13. Мия Фарук 3 0
14. Улудаг Алпер 2 0
15. Даци Эрдон 2 0
16. Демирок Угур 1 0
17. Уртадо Паоло 1 0
18. Ташкиран Махмут 1 0
19. Мак Роберт 1 0
20. Баич Риад 1 0
21. Тюрам Рожерио 1 0
22. Акчай Мюджахит 1 0
23. Хауберт Гильерме 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Диоманде Исмаэль 9 1
2. Морозюк Николай 7 1
3. Ветрих Амедей 6 0
4. Болдрин Фернандо 5 0
5. Талби Монтассар 5 0
6. Чаглаян Огулджан 4 0
7. Фернандеш Иванилду 2 1
8. Аттама Джозеф 3 0
9. Мелняк Дарио 3 0
10. Сасе Иан 3 0
11. Самудио Брайан 3 0
12. Четин Тарык 1 1
13. Шкода Милан 2 0
14. Дурак Абдулла 2 0
15. Абархоун Мохамед 2 0
16. Оваджиклы Орхан 2 0
17. Умар Амину 2 0
18. Торун Тунай 1 0
19. Де Паув Нилл 1 0
20. Аккан Гёкхан 1 0
21. Хациисаяс Димитриос 1 0
22. Гючтекин Огуз 1 0
23. Гёрген Зафер 1 0
24. Албайрак Бурак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 15% (3) 5% (1) 50% (10) 10% (2) 20% (4) 0
 Ризеспор 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6) 20.69% (6) 31.03% (9) 3.45% (1)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор
Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор
Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Ризеспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:2 Коньяспор А Лига Коньяспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:1 Коньяспор А Лига Ризеспор 0:1 Коньяспор Товарищеские матчи Ризеспор 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 30 18 9 3 57 - 27 63
2. Трабзонспор Заявка 30 17 10 3 68 - 33 61
3. Сивасспор Заявка 30 15 9 6 50 - 33 54
4. Галатасарай Заявка 30 14 10 6 49 - 29 52
5. Бешикташ Заявка 29 15 5 9 49 - 35 50
6. Фенербахче Заявка 30 14 7 9 53 - 40 49
7. Аланьяспор Заявка 30 13 9 8 53 - 33 48
8. Гёзтепе Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор Заявка 30 9 10 11 35 - 48 37
11. Касымпаша Заявка 30 10 6 14 44 - 51 36
12. Генчлербирлиги Заявка 30 8 8 14 35 - 49 32
13. Денизлиспор Заявка 30 8 8 14 29 - 43 32
14. Коньяспор Заявка 30 6 12 12 25 - 40 30
15. Ризеспор Заявка 30 8 5 17 31 - 50 29
16. Малатьяспор Заявка 30 7 8 15 43 - 46 29
17. Кайсериспор Заявка 29 7 7 15 33 - 64 28
18. Анкарагюджю Заявка 30 5 10 15 27 - 53 25
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Торун Тунай уходит с поля. Гючтекин Огуз выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Йонссон Йенс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Коньяспор 1:0 Ризеспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 