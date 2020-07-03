Денизлиспор
0:1
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Газишехир Газиантеп
17' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
0:1
24' ГолВурал Гюрай
53' Желтая карточкаЙылмаз Огуз
78' Желтая карточкаОзер Кенан
15
Йылмаз
Огуз
61
Явру
Зеки
20
Нияз
Реджеп
17
Джейлан
Огуз
11
Вурал
Гюрай
28
Соуза
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
-
46 Мбамба МаркПолузащитник
-
23 Онази ОджениПолузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Челик МугдатНападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
17'
24'
0:1
46'
53'
78'
81'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 5
-
20 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|6
|0.18
|2.
|Эступиньян Оскар
|6
|0.18
|3.
|Муравски Радослав
|4 (3)
|0.12
|4.
|Бэрроу Моду
|3
|0.09
|5.
|Юмлу Мустафа
|3
|0.09
|6.
|Сако Хади
|2
|0.06
|7.
|Шахан Олджай
|1
|0.03
|8.
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|9.
|Озкал Мухаммет
|1
|0.03
|10.
|Айсатти Исмаил
|0
|0
|11.
|Явру Зеки
|0
|0
|12.
|Мбамба Марк
|0
|0
|13.
|Бергдич Закария
|0
|0
|14.
|Онази Оджени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|10 (3)
|0.29
|2.
|Твумаси Патрик
|6 (2)
|0.18
|3.
|Вурал Гюрай
|5
|0.15
|4.
|Джилободжи Папи
|5
|0.15
|5.
|Максим Александру
|4 (2)
|0.12
|6.
|Озер Кенан
|3
|0.09
|7.
|Демир Мухаммет
|2
|0.06
|8.
|Диарра Сулеймане
|2
|0.06
|9.
|Джейлан Огуз
|1
|0.03
|10.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.03
|11.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.03
|12.
|Соуза Андре
|1
|0.03
|13.
|Жефферсон IV
|1
|0.03
|14.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|15.
|Жуниор Мораис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|8
|0
|2.
|Лопеш Тьягу
|5
|1
|3.
|Юмлу Мустафа
|6
|0
|4.
|Бергдич Закария
|5
|0
|5.
|Сакей Айзаак
|5
|0
|6.
|Йылмаз Огуз
|5
|0
|7.
|Бэрроу Моду
|3
|1
|8.
|Явру Зеки
|3
|1
|9.
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|10.
|Айсатти Исмаил
|4
|0
|11.
|Родальега Уго
|3
|0
|12.
|Онази Оджени
|3
|0
|13.
|Стаховяк Адам
|2
|0
|14.
|Чек Озгюр
|2
|0
|15.
|Шахан Олджай
|2
|0
|16.
|Сако Хади
|2
|0
|17.
|Чалик Бурак
|1
|0
|18.
|Мбамба Марк
|1
|0
|19.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|20.
|Эступиньян Оскар
|1
|0
|21.
|Алтынташ Хюсейин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диарра Сулеймане
|10
|0
|2.
|Джейлан Огуз
|10
|0
|3.
|Вурал Гюрай
|4
|2
|4.
|Озер Кенан
|6
|0
|5.
|Жефферсон IV
|6
|0
|6.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|2
|7.
|Чибсах Юссиф
|5
|0
|8.
|Джилободжи Папи
|5
|0
|9.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|4
|0
|10.
|Жуниор Мораис
|4
|0
|11.
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|12.
|Соуза Андре
|3
|0
|13.
|Максим Александру
|2
|0
|14.
|Соялп Фуркан
|2
|0
|15.
|Твумаси Патрик
|2
|0
|16.
|Ольковски Павел
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Теттех Азиз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|0
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|33.33% (8)
|20.83% (5)
|Газишехир Газиантеп
|11.43% (4)
|20% (7)
|22.86% (8)
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги
Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|55 - 27
|60
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|29
|16
|10
|3
|65 - 32
|58
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|50 - 33
|53
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|48 - 26
|52
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 35
|50
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|51 - 39
|46
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 32
|45
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|35 - 46
|37
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|29 - 43
|32
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|35 - 49
|31
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|31 - 49
|29
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|43 - 46
|28
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|33 - 64
|28
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|24 - 40
|27
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|26 - 49
|25