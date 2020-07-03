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Денизлиспор
0:1
Конец матча

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
17' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
0:1
24' Гол
Вурал Гюрай
53' Желтая карточка
Йылмаз Огуз
78' Желтая карточка
Озер Кенан
90'+11
25
Аджар
Толгахан
2
Лопеш
Тьягу
15
Йылмаз
Огуз
5
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
10
Айсатти
Исмаил
8
Муравски
Радослав
61
Явру
Зеки
20
Нияз
Реджеп
7
Родальега
Уго
19
Эступиньян
Оскар
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
3
Джилободжи
Папи
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
11
Вурал
Гюрай
28
Соуза
Андре
44
Максим
Александру
10
Кайоде
Оларенваджу
7
Озер
Кенан
Денизлиспор
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
5-3-2

Ход матча

17'
Юмлу Мустафа
 
24'
0:1
Вурал Гюрай
(Максим Александру)
46'
Чек Озгюр
Лопеш Тьягу
 
53'
Йылмаз Огуз
 
66'
Сахинтюрк Седат
Муравски Радослав
 
73'
 
Жефферсон IV
Вурал Гюрай
78'
 
Озер Кенан
81'
Сако Хади
Йылмаз Огуз
 
87'
Онази Оджени
Нияз Реджеп
 
88'
 
Соялп Фуркан
Максим Александру
88'
 
Челик Мугдат
Кайоде Оларенваджу

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 5
  • 20 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 6 0.18
2. Эступиньян Оскар 6 0.18
3. Муравски Радослав 4 (3) 0.12
4. Бэрроу Моду 3 0.09
5. Юмлу Мустафа 3 0.09
6. Сако Хади 2 0.06
7. Шахан Олджай 1 0.03
8. Нияз Реджеп 1 0.03
9. Озкал Мухаммет 1 0.03
10. Айсатти Исмаил 0 0
11. Явру Зеки 0 0
12. Мбамба Марк 0 0
13. Бергдич Закария 0 0
14. Онази Оджени 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 10 (3) 0.29
2. Твумаси Патрик 6 (2) 0.18
3. Вурал Гюрай 5 0.15
4. Джилободжи Папи 5 0.15
5. Максим Александру 4 (2) 0.12
6. Озер Кенан 3 0.09
7. Демир Мухаммет 2 0.06
8. Диарра Сулеймане 2 0.06
9. Джейлан Огуз 1 0.03
10. Чибсах Юссиф 1 0.03
11. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.03
12. Соуза Андре 1 0.03
13. Жефферсон IV 1 0.03
14. Павловски Бартоломей 0 0
15. Жуниор Мораис 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 8 0
2. Лопеш Тьягу 5 1
3. Юмлу Мустафа 6 0
4. Бергдич Закария 5 0
5. Сакей Айзаак 5 0
6. Йылмаз Огуз 5 0
7. Бэрроу Моду 3 1
8. Явру Зеки 3 1
9. Сэпунару Кристиан 4 0
10. Айсатти Исмаил 4 0
11. Родальега Уго 3 0
12. Онази Оджени 3 0
13. Стаховяк Адам 2 0
14. Чек Озгюр 2 0
15. Шахан Олджай 2 0
16. Сако Хади 2 0
17. Чалик Бурак 1 0
18. Мбамба Марк 1 0
19. Нияз Реджеп 1 0
20. Эступиньян Оскар 1 0
21. Алтынташ Хюсейин 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Диарра Сулеймане 10 0
2. Джейлан Огуз 10 0
3. Вурал Гюрай 4 2
4. Озер Кенан 6 0
5. Жефферсон IV 6 0
6. Кайоде Оларенваджу 2 2
7. Чибсах Юссиф 5 0
8. Джилободжи Папи 5 0
9. Кана-Бийик Жан-Армель 4 0
10. Жуниор Мораис 4 0
11. Гювенч Гюнай 3 0
12. Соуза Андре 3 0
13. Максим Александру 2 0
14. Соялп Фуркан 2 0
15. Твумаси Патрик 2 0
16. Ольковски Павел 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Теттех Азиз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 8.33% (2) 16.67% (4) 20.83% (5) 33.33% (8) 20.83% (5)
 Газишехир Газиантеп 11.11% (4) 22.22% (8) 22.22% (8) 22.22% (8) 11.11% (4) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги
Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Суперлига Газишехир Газиантеп 0:1 Денизлиспор Первая лига Турции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 29 17 9 3 55 - 27 60
2. Трабзонспор Заявка 29 16 10 3 65 - 32 58
3. Сивасспор Заявка 29 15 8 6 50 - 33 53
4. Галатасарай Заявка 29 14 10 5 48 - 26 52
5. Бешикташ Заявка 29 15 5 9 49 - 35 50
6. Фенербахче Заявка 29 13 7 9 51 - 39 46
7. Аланьяспор Заявка 29 12 9 8 49 - 32 45
8. Гёзтепе Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор Заявка 29 9 10 10 35 - 46 37
11. Касымпаша Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
12. Денизлиспор Заявка 30 8 8 14 29 - 43 32
13. Генчлербирлиги Заявка 29 8 7 14 35 - 49 31
14. Ризеспор Заявка 29 8 5 16 31 - 49 29
15. Малатьяспор Заявка 29 7 7 15 43 - 46 28
16. Кайсериспор Заявка 29 7 7 15 33 - 64 28
17. Коньяспор Заявка 29 5 12 12 24 - 40 27
18. Анкарагюджю Заявка 29 5 10 14 26 - 49 25
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Вурал Гюрай бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Юмлу Мустафа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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