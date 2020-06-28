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  3. Испания
Леванте
4:2
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
1:0
21' Гол
Майораль Борха
2:0
35' Гол
Барди Энис
40' Желтая карточка
Феддал Зу
45' Желтая карточка
Барраган Антонио
3:0
50' Гол
Моралес Луис
4:0
59' Гол
Рочина Рубен
4:1
70' Гол
Каналес Серхио
84' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
4:2
87' Гол
Хуанми Мигель
90' Желтая карточка
Иглесиас Борха
90'+8
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
5
Радоя
Неманья
24
Кампанья
Хосе
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
21
Майораль
Борха
1
Роблес
Жоэль
19
Барраган
Антонио
5
Бартра
Марк
4
Феддал
Зу
12
Сидней
15
Морено
Алекс
10
Каналес
Серхио
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
16
Морон
Лорен
8
Фекир
Набиль
Леванте
4-4-2
Бетис
5-3-2

Ход матча

21'
Майораль Борха
(Постиго Серхио)
1:0
35'
Барди Энис
(Рочина Рубен)
2:0
40'
 
Феддал Зу
45'
 
Барраган Антонио
46'
 
Хуанми Мигель
Барраган Антонио
46'
 
Тельо Кристиан
Гидо Родригес
50'
Моралес Луис
(Кампанья Хосе)
3:0
58'
 
Гуардадо Андрес
Бартра Марк
59'
Рочина Рубен
4:0
64'
Эрнани Жорже
Барди Энис
 
64'
Мелеро Гонсало
Рочина Рубен
 
64'
Рохер Марти
Моралес Луис
 
70'
4:1
Каналес Серхио
(Феддал Зу)
75'
 
Иглесиас Борха
Морон Лорен
75'
Леон Серхио
Майораль Борха
 
83'
 
Лаинес Диего
Фекир Набиль
84'
 
Карвалью Вилльям
87'
4:2
Хуанми Мигель
88'
Робер Пьер
Радоя Неманья
 
90'
 
Иглесиас Борха

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 5 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 6 0.16
3. Рочина Рубен 5 0.13
4. Барди Энис 4 0.11
5. Моралес Луис 3 0.08
6. Кампанья Хосе 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Жорже 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Сидней 1 0.03
10. Хуанми Мигель 1 0.03
11. Морено Алекс 0 0
12. Гуардадо Андрес 0 0
13. Феддал Зу 0 0
14. Барраган Антонио 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 10 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 5 0
4. Рочина Рубен 5 0
5. Кампанья Хосе 3 1
6. Клерк Карлос 4 0
7. Везу Рубен 4 0
8. Мирамон Хорхе 4 0
9. Барди Энис 4 0
10. Кабако Эрик 4 0
11. Коке Хорхе II 3 0
12. Моралес Луис 3 0
13. Мелеро Гонсало 3 0
14. Эрнани Жорже 1 1
15. Элисео Фалькон 1 1
16. Айтор Фернандес 2 0
17. Радоя Неманья 2 0
18. Леон Серхио 2 0
19. Майораль Борха 2 0
20. Антонио Гарсия 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 7 2
2. Эмерсон Жуниор 10 0
3. Гуардадо Андрес 9 0
4. Манди Аисса 8 0
5. Фекир Набиль 6 1
6. Карвалью Вилльям 5 1
7. Бартра Марк 6 0
8. Роблес Жоэль 3 1
9. Иглесиас Борха 3 1
10. Каналес Серхио 4 0
11. Хоакин Санчес 4 0
12. Морон Лорен 2 1
13. Барраган Антонио 3 0
14. Педраса Альфонсо 3 0
15. Гонсалес Эдгар 3 0
16. Морено Алекс 3 0
17. Гарсия Хави 2 0
18. Гидо Родригес 2 0
19. Каптум Вилфрид 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Гутьеррес Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 14.71% (5) 17.65% (6) 11.76% (4) 20.59% (7) 26.47% (9) 8.82% (3)
 Бетис 23.68% (9) 10.53% (4) 18.42% (7) 15.79% (6) 18.42% (7) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: + = -
Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте
Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис
Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис

Последние игры между собой

Леванте: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 8
Бетис: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 7
Бетис 3:1 Леванте Ла Лига Леванте 4:0 Бетис Примера Бетис 0:3 Леванте Примера Леванте 0:2 Бетис Примера
Бетис 4:0 Леванте Примера Бетис 1:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Бетис Примера Леванте 1:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Бетис Примера Бетис 2:0 Леванте Примера Леванте 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Леванте Примера Бетис 4:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Бетис Сегунда Бетис 0:1 Леванте Первый дивизион Леванте 4:3 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 21 6 5 72 - 33 69
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
3. Атлетико М Заявка 32 15 13 4 41 - 23 58
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Вильярреал 2:0 Заявка 32 15 6 11 51 - 40 51
6. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия 0:2 Заявка 32 12 10 10 41 - 46 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 32 12 5 15 41 - 46 41
13. Бетис Заявка 32 9 10 13 43 - 52 37
14. Алавес Заявка 32 9 8 15 32 - 48 35
15. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
16. Сельта Заявка 32 7 13 12 31 - 37 34
17. Эйбар Заявка 31 8 8 15 32 - 47 32
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 32 5 10 17 24 - 46 25
20. Эспаньол Заявка 31 5 9 17 26 - 50 24
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Camilo Cano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Леванте 44.4% (63)
X 46.5% (66)
Бетис 9.2% (13)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Леванте 4:2 Бетис

Исход игры
Леванте
44.4% (63)
Ничья
46.5% (66)
Бетис
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
27.94% (38)
Меньше
72.06% (98)
Обе команды забьют
Да
71.32% (97)
Нет
28.68% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (59)
1:0 Леванте
19.7% (28)
2:1 Леванте
19.7% (28)
0:1 Бетис
4.2% (6)
1:2 Бетис
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Леванте
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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