Леванте
4:2
Конец матча
Стадион: Камило Кано
Бетис
1:0
21' ГолМайораль Борха
2:0
35' ГолБарди Энис
40' Желтая карточкаФеддал Зу
45' Желтая карточкаБарраган Антонио
3:0
50' ГолМоралес Луис
4:0
59' ГолРочина Рубен
4:1
70' ГолКаналес Серхио
84' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
4:2
87' ГолХуанми Мигель
90' Желтая карточкаИглесиас Борха
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
12
Сидней
15
Морено
Алекс
16
Морон
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Рамос ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Alexis Trujillo
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
21'
1:0
35'
2:0
40'
45'
50'
3:0
59'
4:0
70'
4:1
84'
87'
4:2
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
5 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|6
|0.16
|3.
|Рочина Рубен
|5
|0.13
|4.
|Барди Энис
|4
|0.11
|5.
|Моралес Луис
|3
|0.08
|6.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|7.
|Мелеро Гонсало
|2 (1)
|0.05
|8.
|Эрнани Жорже
|2
|0.05
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|9
|0.24
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|6 (3)
|0.16
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|3
|0.08
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Сидней
|1
|0.03
|10.
|Хуанми Мигель
|1
|0.03
|11.
|Морено Алекс
|0
|0
|12.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|13.
|Феддал Зу
|0
|0
|14.
|Барраган Антонио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|10
|0
|2.
|Рохер Марти
|5
|1
|3.
|Постиго Серхио
|5
|0
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0
|5.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|6.
|Клерк Карлос
|4
|0
|7.
|Везу Рубен
|4
|0
|8.
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|9.
|Барди Энис
|4
|0
|10.
|Кабако Эрик
|4
|0
|11.
|Коке Хорхе II
|3
|0
|12.
|Моралес Луис
|3
|0
|13.
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|14.
|Эрнани Жорже
|1
|1
|15.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|16.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|17.
|Радоя Неманья
|2
|0
|18.
|Леон Серхио
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
|20.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|7
|2
|2.
|Эмерсон Жуниор
|10
|0
|3.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|4.
|Манди Аисса
|8
|0
|5.
|Фекир Набиль
|6
|1
|6.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|7.
|Бартра Марк
|6
|0
|8.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|9.
|Иглесиас Борха
|3
|1
|10.
|Каналес Серхио
|4
|0
|11.
|Хоакин Санчес
|4
|0
|12.
|Морон Лорен
|2
|1
|13.
|Барраган Антонио
|3
|0
|14.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|15.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|16.
|Морено Алекс
|3
|0
|17.
|Гарсия Хави
|2
|0
|18.
|Гидо Родригес
|2
|0
|19.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|20.
|Аленья Карлес
|1
|0
|21.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|26.47% (9)
|8.82% (3)
|Бетис
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: + = -Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте
Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте
Бетис Последние 20 матчей: + = -Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис
Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис
Последние игры между собой
Леванте: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 8
Бетис: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 7
Бетис 4:0 Леванте Примера Бетис 1:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Бетис Примера Леванте 1:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Бетис Примера Бетис 2:0 Леванте Примера Леванте 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Леванте Примера Бетис 4:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Бетис Сегунда Бетис 0:1 Леванте Первый дивизион Леванте 4:3 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|72 - 33
|69
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|59 - 21
|68
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|15
|13
|4
|41 - 23
|58
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|45 - 33
|54
|5.
|Вильярреал
|2:0 Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 40
|51
|6.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|0:2 Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 46
|46
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 28
|45
|10.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|11.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|41 - 46
|41
|13.
|Бетис
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|43 - 52
|37
|14.
|Алавес
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|35
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|27 - 37
|35
|16.
|Сельта
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|31 - 37
|34
|17.
|Эйбар
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 47
|32
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|5
|20
|30 - 55
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|24 - 46
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|26 - 50
|24
Прогнозы на матч Леванте 4:2 Бетис
Исход игры
Леванте
44.4% (63)
Ничья
46.5% (66)
Бетис
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
27.94% (38)
Меньше
72.06% (98)
Обе команды забьют
Да
71.32% (97)
Нет
28.68% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (59)
1:0 Леванте
19.7% (28)
2:1 Леванте
19.7% (28)
0:1 Бетис
4.2% (6)
1:2 Бетис
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Леванте
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!