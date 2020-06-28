Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Кампанья Хосе из команды Леванте является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

97' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

96' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Рохер Марти из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

94' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Эрнани Жорже из команды Леванте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

93' [player1] играет рукой

92' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Леванте

92' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Везу Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Иглесиас Борха получил желтую карточку от судьи

89' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бетис будет все-таки засчитан.

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

87' Г О О О О Л - Хуанми Мигель первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

87' Айтор Фернандес выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

86' Морено Алекс из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

86' Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Иглесиас Борха из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

84' Карвалью Вилльям получил желтую карточку от судьи

82' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Леванте

81' Бетис имеет хороший шанс забить.

80' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Тельо Кристиан из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

78' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Удар от ворот произведет Бетис

71' Эрнани Жорже пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

71' Леванте имеет хороший шанс забить.

70' Г О О О О Л - Каналес Серхио изменил счет на табло!

69' Отличная игра от Кампанья Хосе из команды Леванте . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

67' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Леванте

64' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

62' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Г О О О О Л - Рочина Рубен первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

59' Леванте имеет хороший шанс забить.

58' Удар от ворот произведет Леванте

57' Пространство открывается для Фекир Набиль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

57' Бетис имеет хороший шанс забить.

53' Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Тельо Кристиан из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

50' Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!

50' ШАНС! Моралес Луис вышел один на один с голкипером...

50' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Рочина Рубен из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля