13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
16
Саэнс
Хорхе
20
Васкес
Кевин
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
18
Альба
Жорди
28
Пуч
Рикард
31
Ансу
Фати
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Вильяр ИванВратарь
-
40 Росич ДраганВратарь
- Защитник
-
31 Фонтан ХосеПолузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Санти МинаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Ансу ФатиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
35 Морер ДаниЗащитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Куэнка ХорхеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|11 (4)
|0.29
|2.
|Санти Мина
|4
|0.11
|3.
|Рафинья Алькантара
|4
|0.11
|4.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|5.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|6.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|7.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|8.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|9.
|Нолито Агудо
|1 (1)
|0.03
|10.
|Смолов Фёдор
|1
|0.03
|11.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|13.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|14.
|Мальо Уго
|0
|0
|15.
|Шейх Пап
|0
|0
|16.
|Айду Джозеф
|0
|0
|17.
|Браис Мендес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|21 (4)
|0.55
|2.
|Суарес Луис
|11 (1)
|0.29
|3.
|Гризманн Антуан
|8
|0.21
|4.
|Видаль Артуро
|7
|0.18
|5.
|Ансу Фати
|5
|0.13
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Ракитич Иван
|1
|0.03
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|13.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|14.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|15.
|Пике Херард
|1
|0.03
|16.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.03
|17.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|19.
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|8
|0
|2.
|Араухо Нестор
|8
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Шейх Пап
|4
|1
|5.
|Йокушлу Окай
|5
|0
|6.
|Васкес Кевин
|5
|0
|7.
|Фернандес Габриэль
|3
|1
|8.
|Смолов Фёдор
|4
|0
|9.
|Санти Мина
|4
|0
|10.
|Рубен Бланко
|4
|0
|11.
|Олаза Лукас
|4
|0
|12.
|Айду Джозеф
|4
|0
|13.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|14.
|Рафинья Алькантара
|3
|0
|15.
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|16.
|Саэнс Хорхе
|1
|1
|17.
|Денис Суарес
|2
|0
|18.
|Систо Пионе
|2
|0
|19.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|20.
|Браис Мендес
|2
|0
|21.
|Брадарич Филип
|0
|1
|22.
|Жунка Давид
|1
|0
|23.
|Костас Давид
|1
|0
|24.
|Лоботка Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|12
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|8
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|10
|0
|4.
|Роберто Серхи
|7
|0
|5.
|Альба Жорди
|5
|0
|6.
|Юмтити Самуэль
|5
|0
|7.
|Ракитич Иван
|4
|0
|8.
|Видаль Артуро
|4
|0
|9.
|Суарес Луис
|4
|0
|10.
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|11.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|12.
|Месси Лионель
|3
|0
|13.
|Дембеле Усман
|1
|1
|14.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|15.
|Ансу Фати
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Мело Артур
|1
|0
|18.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|19.
|Пуч Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|16% (4)
|8% (2)
|16% (4)
|12% (3)
|20% (5)
|28% (7)
|Барселона
|15.94% (11)
|7.25% (5)
|27.54% (19)
|17.39% (12)
|13.04% (9)
|18.84% (13)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал
Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид
Барселона Последние 20 матчей: + = -Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Сельта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Барселона: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Барселона 5:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:2 Сельта Примера Барселона 5:0 Сельта Примера Сельта 4:3 Барселона Примера Барселона 6:1 Сельта Примера Сельта 4:1 Барселона Примера Сельта 0:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Сельта Примера Барселона 3:0 Сельта Примера Сельта 0:3 Барселона Примера Сельта 2:2 Барселона Примера Барселона 3:1 Сельта Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|32
|21
|6
|5
|70 - 31
|69
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|59 - 21
|68
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|45 - 33
|54
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|41 - 44
|46
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 28
|45
|10.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|36 - 46
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|13.
|Бетис
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|14.
|Алавес
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 46
|35
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|27 - 37
|35
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|32
|7
|13
|12
|29 - 35
|34
|17.
|Эйбар
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 47
|32
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|5
|20
|30 - 55
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|26 - 50
|24
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Барселона
Исход игры
Сельта
4.1% (6)
Ничья
6.8% (10)
Барселона
89.2% (132)
Тотал 2.5
Больше
65.47% (91)
Меньше
34.53% (48)
Обе команды забьют
Да
64.75% (90)
Нет
35.25% (49)
Популярный счёт
1:2 Барселона
28.4% (42)
1:3 Барселона
20.3% (30)
0:2 Барселона
18.2% (27)
0:1 Барселона
8.8% (13)
0:3 Барселона
4.1% (6)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:3 Барселона
2% (3)
2:1 Сельта
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!