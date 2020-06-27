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Сельта
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Барселона
0' 2'
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
16
Саэнс
Хорхе
4
Араухо
Нестор
20
Васкес
Кевин
23
Браис
Мендес
5
Йокушлу
Окай
6
Денис
Суарес
29
Хакобо
Гонсалес
10
Аспас
Яго
9
Смолов
Фёдор
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Семеду
Нелсон
3
Пике
Херард
23
Юмтити
Самуэль
18
Альба
Жорди
22
Видаль
Артуро
4
Ракитич
Иван
28
Пуч
Рикард
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
31
Ансу
Фати
Сельта
3-5-2
Барселона
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 11 (4) 0.29
2. Санти Мина 4 0.11
3. Рафинья Алькантара 4 0.11
4. Систо Пионе 2 0.05
5. Денис Суарес 1 0.03
6. Олаза Лукас 1 0.03
7. Араухо Нестор 1 0.03
8. Фернандес Габриэль 1 0.03
9. Нолито Агудо 1 (1) 0.03
10. Смолов Фёдор 1 0.03
11. Мурильо Джейсон 1 0.03
12. Лосада Икер 1 0.03
13. Йокушлу Окай 0 0
14. Мальо Уго 0 0
15. Шейх Пап 0 0
16. Айду Джозеф 0 0
17. Браис Мендес 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 21 (4) 0.55
2. Суарес Луис 11 (1) 0.29
3. Гризманн Антуан 8 0.21
4. Видаль Артуро 7 0.18
5. Ансу Фати 5 0.13
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Ракитич Иван 1 0.03
12. Роберто Серхи 1 0.03
13. Перес Карлес 1 0.03
14. Фирпо Жуниор 1 0.03
15. Пике Херард 1 0.03
16. Брайтвайт Мартин 1 0.03
17. Дембеле Усман 1 0.03
18. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
19. Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 8 0
2. Араухо Нестор 8 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Шейх Пап 4 1
5. Йокушлу Окай 5 0
6. Васкес Кевин 5 0
7. Фернандес Габриэль 3 1
8. Смолов Фёдор 4 0
9. Санти Мина 4 0
10. Рубен Бланко 4 0
11. Олаза Лукас 4 0
12. Айду Джозеф 4 0
13. Пейнадо Франсиско 2 1
14. Рафинья Алькантара 3 0
15. Мурильо Джейсон 3 0
16. Саэнс Хорхе 1 1
17. Денис Суарес 2 0
18. Систо Пионе 2 0
19. Серхио Альварес II 2 0
20. Браис Мендес 2 0
21. Брадарич Филип 0 1
22. Жунка Давид 1 0
23. Костас Давид 1 0
24. Лоботка Станислав 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 12 0
2. Ленгле Клеман 8 2
3. Бускетс Серхио 10 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 5 0
6. Юмтити Самуэль 5 0
7. Ракитич Иван 4 0
8. Видаль Артуро 4 0
9. Суарес Луис 4 0
10. Фирпо Жуниор 4 0
11. Де Йонг Френки 2 1
12. Месси Лионель 3 0
13. Дембеле Усман 1 1
14. Гризманн Антуан 2 0
15. Ансу Фати 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Мело Артур 1 0
18. Семеду Нелсон 1 0
19. Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 16% (4) 8% (2) 16% (4) 12% (3) 20% (5) 28% (7)
 Барселона 15.94% (11) 7.25% (5) 27.54% (19) 17.39% (12) 13.04% (9) 18.84% (13)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал
Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид
Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Сельта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Барселона: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Барселона 4:1 Сельта Ла Лига Сельта 2:0 Барселона Примера Барселона 2:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Барселона Примера
Барселона 5:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:2 Сельта Примера Барселона 5:0 Сельта Примера Сельта 4:3 Барселона Примера Барселона 6:1 Сельта Примера Сельта 4:1 Барселона Примера Сельта 0:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Сельта Примера Барселона 3:0 Сельта Примера Сельта 0:3 Барселона Примера Сельта 2:2 Барселона Примера Барселона 3:1 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 32 21 6 5 70 - 31 69
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 31 12 10 9 41 - 44 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
11. Осасуна Заявка 31 9 11 11 36 - 46 38
12. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
13. Бетис Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
14. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
15. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
16. Сельта 0:0 Заявка 32 7 13 12 29 - 35 34
17. Эйбар Заявка 31 8 8 15 32 - 47 32
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 31 5 9 17 26 - 50 24
  • Первый тайм
  • Штанга
    7'
    Месси выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Пике головой пробил по воротам и мяч от перекладины полетел на дальний край штрафной!
  • 6'
    Месси выполнил подачу на ближнюю штангу, где Хакобо выиграл верховое единоборство у Луиса Суареса и выбил сферу за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    5'
    Семеду подключился в атаку по правому флангу, Денис Суарес придержал его и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 4'
    Пуч с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, откуда Саэнс выбил игровой снаряд за боковую линию.
  • 3'
    Пике и Юмтити уходят далеко от центральной линии, Тер Штеген также подключается к владению мячом.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 2'
    Ансу с левого фланга ворвался в штрафную, пошёл в лицевую, но Айду возле угла вратарской сумел перехватить сферу у соперника.
  • 1'
    Защитники "Барселоны" с первых минут перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, хозяева бросились сразу же в прессинг.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • 3'
    Великолепное видение игры демонстрирует Айду Джозеф из команды Сельта, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 2'
    Ансу Фати из команды Барселона идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Барселона пытается что-то создать.
  • 1'
    Барселона контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Барселона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Сельта 0:0 Барселона

Исход игры
Сельта
4.1% (6)
Ничья
6.8% (10)
Барселона
89.2% (132)
Тотал 2.5
Больше
65.47% (91)
Меньше
34.53% (48)
Обе команды забьют
Да
64.75% (90)
Нет
35.25% (49)
Популярный счёт
1:2 Барселона
28.4% (42)
1:3 Барселона
20.3% (30)
0:2 Барселона
18.2% (27)
0:1 Барселона
8.8% (13)
0:3 Барселона
4.1% (6)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:3 Барселона
2% (3)
2:1 Сельта
2% (3)
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