Первый тайм

7' Месси выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Пике головой пробил по воротам и мяч от перекладины полетел на дальний край штрафной!

6' Месси выполнил подачу на ближнюю штангу, где Хакобо выиграл верховое единоборство у Луиса Суареса и выбил сферу за пределы поля.

5' Семеду подключился в атаку по правому флангу, Денис Суарес придержал его и арбитр зафиксировал нарушение правил.

4' Пуч с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, откуда Саэнс выбил игровой снаряд за боковую линию.