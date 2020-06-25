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Сельта
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 11 (4) 0.29
2. Санти Мина 4 0.11
3. Рафинья Алькантара 4 0.11
4. Систо Пионе 2 0.05
5. Денис Суарес 1 0.03
6. Олаза Лукас 1 0.03
7. Араухо Нестор 1 0.03
8. Фернандес Габриэль 1 0.03
9. Нолито Агудо 1 (1) 0.03
10. Смолов Фёдор 1 0.03
11. Мурильо Джейсон 1 0.03
12. Лосада Икер 1 0.03
13. Йокушлу Окай 0 0
14. Мальо Уго 0 0
15. Шейх Пап 0 0
16. Айду Джозеф 0 0
17. Браис Мендес 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 21 (4) 0.55
2. Суарес Луис 11 (1) 0.29
3. Гризманн Антуан 8 0.21
4. Видаль Артуро 7 0.18
5. Ансу Фати 5 0.13
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Ракитич Иван 1 0.03
12. Роберто Серхи 1 0.03
13. Перес Карлес 1 0.03
14. Фирпо Жуниор 1 0.03
15. Пике Херард 1 0.03
16. Брайтвайт Мартин 1 0.03
17. Дембеле Усман 1 0.03
18. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
19. Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 8 0
2. Араухо Нестор 8 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Шейх Пап 4 1
5. Йокушлу Окай 5 0
6. Васкес Кевин 5 0
7. Фернандес Габриэль 3 1
8. Смолов Фёдор 4 0
9. Санти Мина 4 0
10. Рубен Бланко 4 0
11. Олаза Лукас 4 0
12. Айду Джозеф 4 0
13. Пейнадо Франсиско 2 1
14. Рафинья Алькантара 3 0
15. Мурильо Джейсон 3 0
16. Саэнс Хорхе 1 1
17. Денис Суарес 2 0
18. Систо Пионе 2 0
19. Серхио Альварес II 2 0
20. Браис Мендес 2 0
21. Брадарич Филип 0 1
22. Жунка Давид 1 0
23. Костас Давид 1 0
24. Лоботка Станислав 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 12 0
2. Ленгле Клеман 8 2
3. Бускетс Серхио 10 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 5 0
6. Юмтити Самуэль 5 0
7. Ракитич Иван 4 0
8. Видаль Артуро 4 0
9. Суарес Луис 4 0
10. Фирпо Жуниор 4 0
11. Де Йонг Френки 2 1
12. Месси Лионель 3 0
13. Дембеле Усман 1 1
14. Гризманн Антуан 2 0
15. Ансу Фати 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Мело Артур 1 0
18. Семеду Нелсон 1 0
19. Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 16% (4) 8% (2) 16% (4) 12% (3) 20% (5) 28% (7)
 Барселона 15.94% (11) 7.25% (5) 27.54% (19) 17.39% (12) 13.04% (9) 18.84% (13)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал
Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид
Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Сельта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Барселона: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Барселона 4:1 Сельта Ла Лига Сельта 2:0 Барселона Примера Барселона 2:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Барселона Примера
Барселона 5:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:2 Сельта Примера Барселона 5:0 Сельта Примера Сельта 4:3 Барселона Примера Барселона 6:1 Сельта Примера Сельта 4:1 Барселона Примера Сельта 0:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Сельта Примера Барселона 3:0 Сельта Примера Сельта 0:3 Барселона Примера Сельта 2:2 Барселона Примера Барселона 3:1 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
2. Барселона Заявка 31 21 5 5 70 - 31 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 31 10 12 9 33 - 27 42
11. Осасуна Заявка 31 9 11 11 36 - 46 38
12. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
13. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 31 7 13 11 26 - 36 34
16. Сельта Заявка 31 7 12 12 29 - 35 33
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 31 7 5 19 29 - 52 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2020, осталось 2 дня 13 минут.


    • Прогнозы 66
    Сельта 3% (2)
    X 4.5% (3)
    Барселона 92.4% (61)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Сельта - Барселона

    Исход игры
    Сельта
    3% (2)
    Ничья
    4.5% (3)
    Барселона
    92.4% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.19% (43)
    Меньше
    32.81% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    67.19% (43)
    Нет
    32.81% (21)
    Популярный счёт
    1:3 Барселона
    30.3% (20)
    1:2 Барселона
    18.2% (12)
    0:2 Барселона
    18.2% (12)
    0:1 Барселона
    9.1% (6)
    1:1 Ничья
    4.5% (3)
    2:3 Барселона
    3% (2)
    1:4 Барселона
    3% (2)
    0:3 Барселона
    3% (2)
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