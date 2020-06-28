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  3. Испания
Вильярреал
2:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
14' Гол
Алькасер Пако
43' Желтая карточка
Гильямон Уго
2:0
44' Гол
Морено Херард
50' Желтая карточка
Коста Хауме
72'
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
16
Кинтилья
Хави
10
Иборра
Висенте
19
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Касорла
Санти
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
11
Чуквезе
Саму
13
Силессен
Яспер
25
Флоренци
Алессандро
33
Гильямон
Уго
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
20
Торрес
Ферран
10
Парехо
Даниэль
18
Васс
Даниэль
8
Солер
Карлос
19
Родриго
Морено
22
Макси
Гомес
Вильярреал
4-3-3
Валенсия
4-4-2

Ход матча

14'
Алькасер Пако
(Морено Херард)
1:0
41'
 
Коста Хауме
Гайя Хосе
43'
 
Гильямон Уго
44'
Морено Херард
(Касорла Санти)
2:0
46'
 
Гуэдеш Гонсалу
Торрес Ферран
50'
 
Коста Хауме
65'
Бруно Сориано
Иборра Висенте
 
65'
 
Кондогбия Жоффрей
Парехо Даниэль

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 13 0.34
2. Касорла Санти 8 (6) 0.21
3. Экамби Карл Токо 6 0.16
4. Гомес Мойсес 4 0.11
5. Алькасер Пако 4 0.11
6. Чуквезе Саму 3 0.08
7. Тригерос Мануэль 2 (1) 0.05
8. Торрес Пау 2 0.05
9. Онтиверос Хавьер 2 0.05
10. Бакка Карлос 2 0.05
11. Пенья Рубен 1 0.03
12. Альбиоль Рауль 1 0.03
13. Фернандо Нино 1 0.03
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.03
15. Иборра Висенте 0 0
16. Кинтилья Хави 0 0
17. Марио Гаспар 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 8 0.21
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Солер Карлос 2 0.05
7. Васс Даниэль 1 0.03
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
9. Черышев Денис 1 0.03
10. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
11. Габриэль Паулиста 1 0.03
12. Собрино Рубен 1 0.03
13. Вальехо Ману 1 0.03
14. Ли Кан Ин 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 10 0
2. Альбиоль Рауль 9 0
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
4. Морено Альберто 5 0
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Торрес Пау 5 0
7. Кинтилья Хави 5 0
8. Пенья Рубен 5 0
9. Касорла Санти 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Асенхо Серхио 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Чуквезе Саму 2 0
14. Андрес Фернандес 1 0
15. Бруно Сориано 1 0
16. Фернандо Нино 1 0
17. Фунес Мори 1 0
18. Бакка Карлос 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Алькасер Пако 1 0
21. Онтиверос Хавьер 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 5 0
4. Черышев Денис 5 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Торрес Ферран 5 0
9. Ли Кан Ин 1 2
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Мангала Эльяким 2 1
12. Родриго Морено 2 1
13. Коста Хауме 3 0
14. Дьякаби Муктар 3 0
15. Солер Карлос 3 0
16. Гильямон Уго 3 0
17. Флоренци Алессандро 1 1
18. Гарай Эсекиэль 2 0
19. Силессен Яспер 1 0
20. Хауме Доменек 1 0
21. Гуэдеш Гонсалу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 20.93% (9) 11.63% (5) 11.63% (5) 20.93% (9) 20.93% (9) 13.95% (6)
 Валенсия 5.56% (2) 16.67% (6) 19.44% (7) 19.44% (7) 8.33% (3) 30.56% (11)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал
Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал
Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте
Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Валенсия 2:1 Вильярреал Ла Лига Валенсия 2:0 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Валенсия Лига Европы Валенсия 3:0 Вильярреал Примера
Вильярреал 0:0 Валенсия Примера Вильярреал 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Вильярреал Примера Валенсия 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 4:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Валенсия Примера Валенсия 5:0 Вильярреал Примера Вильярреал 4:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Вильярреал Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 21 6 5 72 - 33 69
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
3. Атлетико М Заявка 32 15 13 4 41 - 23 58
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Вильярреал 2:0 Заявка 32 15 6 11 51 - 40 51
6. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия 0:2 Заявка 32 12 10 10 41 - 46 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 32 12 5 15 41 - 46 41
13. Бетис Заявка 32 9 10 13 43 - 52 37
14. Алавес Заявка 32 9 8 15 32 - 48 35
15. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
16. Сельта Заявка 32 7 13 12 31 - 37 34
17. Эйбар Заявка 31 8 8 15 32 - 47 32
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 32 5 10 17 24 - 46 25
20. Эспаньол Заявка 31 5 9 17 26 - 50 24
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    76'
    Касорла у центрального круга зацепил ногу Кондогбия.
  • 74'
    В Вильярреале сегодня плюс тридцать. Но даже при такой погоде голкиперы рискуют сегодня "замёрзнуть".
  • 72'
    Команды в центре поля ведут перепасовку. Создаётся ощущение, что активных действий больше никто предпринимать не собирается.
  • Фол, нарушение
    70'
    Гильямон в центре поля руками уложил на газон Морено.
  • Офсайд
    69'
    Макси Гомес оказался в офсайде.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Замена
    68'
    Замена в составе "Валенсии": вместо Даниэля Парехо на поле вышел Жоффрей Кондогбия.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Вильярреала": вместо Висенте Иборры на поле вышел Бруно Сориано.
  • 66'
    Парехо слева со штрафного навесил к воротам, откуда Асенхо кулаками выбил мяч.
  • Фол, нарушение
    65'
    Марио Гаспар на фланге сбил Солера.
  • 64'
    Кинтилья заблокировал подачу Флоренци справа к воротам.
  • 62'
    Родриго справа навесил в центр штрафной площади, где Макси Гомеса не было.
  • 60'
    Чуквезе справа откатил мяч на Алькасера, который с линии штрафной площади пробил выше и правее ворот.
  • 59'
    Морено с Касорлой не смогли слева подобраться к штрафной площади "Валенсии".
  • Офсайд
    57'
    Родриго на правом фланге забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    56'
    Гильямон на фланге завалил на газон Морено.
  • Опасный момент
    55'
    Алькасер справа с линии  штрафной площади пробил немного выше перекладины.
  • Угловой
    54'
    Гости быстро разыграли угловой удар, но доставить мяч к воротам не смогли.
  • 53'
    Под удар Парехо с линии штрафной площади успел подставить ногу Альбиоль.
  • 52'
    Чуквезе справа прорвался в штрафную площадь, где наткнулся на соперника и потерял мяч.
  • 51'
    Касорла справа со штрафного навесил на Морено, который головой пробил рядом с дальней штангой.
  • Желтая карточка
    50'
    Хауме Коста на фланге придержал руками Чуквезе и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    49'
    Иборра в центре поля толкнул в спину Гуэдеша.
  • Угловой
    48'
    Парехо от углового флага покатил мяч на партнёра. Затем последовал пас на Флоренци, который справа с двадцати двух метров пробил рядом с дальней штангой.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Валенсии" произошла замена: вместо Феррана Торреса на поле вышел Гонсалу Гуэдеш.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Вильярреале!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вильярреал" - "Валенсия" - 2:0.
  • 45'
    Перевод Касорла направо на Чуквезе перехватил Гильямон.
  • 45'
    Флоренци на правом фланге ошибается с передачей вперёд на Торреса. Мяч оказывается за боковой линией поля.
  • 45'
    Алькасер с восемнадцати метров пробил правее ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Гонсалес Гонсалес в первом тайме.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    МОРЕНО!!! Асенхо со своей половины поля отправил мяч сильно вперёд. Касорла сделал скидку на Морено, который в кеасание с пятнадцати метров точно пробил в правый угол.
  • 44'
    Касорла справа со штрафного навесил к дальней штанге. Следует серия ударов по воротам, но на пути оказываются игроки "Валенсии".
  • Желтая карточка
    43'
    Гильямон у угла штрафной площади руками остановил проход Морено и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    42'
    Замена в составе "Валенсии": вместо Хосе Гайя на поле вышел Хауме Коста.
  • Травма, повреждение
    41'
    У Гайя проблемы с левым бедром. Похоже, защитнику "Валенсии" нужна срочная замена.
  • Угловой
    40'
    Парехо от углового флага отправил мяч точно в руки Асенхо.
  • 39'
    Марио Гаспар справа навесил к дальней штанге, где Флоренци спокойно грудью сделал скидку на Силессена.
  • 38'
    Морено слева вошёл в штрафную площадь, где его прострел в центр на Алькасера прервал Габриэль.
  • 37'
    Торрес справа прострелил к воротам. Асенхо сыграл на опережение и забрал мяч в руки перед Родриго.
  • 36'
    Касорла сделал заброс в штрафную площадь на Чуквезе, но Саму неудачно сыграл при приёме.мяча.
  • 35'
    Алькасер со штрафного с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • 34'
    "Валенсия" за полчаса игрового времени не нанесла ни одного удара по чужим воротам.
  • 32'
    Пауза завершилась. "Валенсия" со своей половины поля подготавливает новую атаку.
  • 30'
    Пауза на водопой. Игроки отправились охлаждаться к скамейкам запасных.
  • Фол, нарушение
    29'
    Макси Гомес на линии чужой штрафной площади толкнул в спину Альбиоля.
  • Фол, нарушение
    28'
    Морено на чужой половине поля нарушил правила.
  • 26'
    Торрес справа навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Макси Гомес не успел к передаче партнёра
  • 24'
    Гайя слева сделал заброс к воротам, где выскочивший вперёд Асенхо опередил Родриго.
  • Опасный момент
    23'
    Чуквезе откликнулся на заброс Касорлы в штрафную площадь. Саму головой пробил левее ворот.
  • Угловой
    22'
    Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Мяч прилетел на голову Морено, который с двенадцати метров пробил в дальнюю штангу.
  • 21'
    Чуквезе справа прорвался в штрафную площадь, но его удар по воротам успел заблокировать Васс.
  • 20'
    Подачу Кинтильи слева к воротам перехватил Габриэль.
  • 19'
    Гайя на левом фланге упёрся в Иборру и потерял мяч.
  • 18'
    Родриго справа навесил в штрафную площадь, где партнёров не оказалось.
  • 16'
    "Валенсия" забрала мяч, но пока не может расположиться на половине поля хозяев.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    АЛЬКАСЕР!!! Морено исполнил отличный мягкий заброс налево к воротам. Алькасер с линии вратарской площади в касание точно пробил в дальний угол.
  • Офсайд
    12'
    Родриго забежал в офсайд.
  • 11'
    Алькасер после подачи справа пробил головой немного левее ворот.
  • 10'
    Торрес справа пошёл в цент р и попытался проскочить в штрафную площадь. Альбиоль с Касорлой остановили пробил Феррана.
  • Фол, нарушение
    8'
    Гильямон в центре поля подтолкнул в спину Морено.
  • 7'
    Макси Гомес на дальней штанге откликнулся на заброс Гайя слева, но прицельный удар в падении нанести не смог.
  • 6'
    Чеквезе справа с восемнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 5'
    Алькасер в штрафной площади получил мяч, но развернуться лицом к воротам соперники не позволили Пако.
  • 3'
    В центре поля проходят первые минуты встречи. Команды по очереди контролируют мяч.
  • 2'
    "Вильярреал" играет в жёлтой форме, "Валенсия" - в белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эстадио де ла Керамика"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Валенсия

Исход игры
Вильярреал
50% (73)
Ничья
33.6% (49)
Валенсия
16.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
50% (69)
Меньше
50% (69)
Обе команды забьют
Да
78.26% (108)
Нет
21.74% (30)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
31.5% (46)
1:1 Ничья
27.4% (40)
1:0 Вильярреал
13.7% (20)
1:2 Валенсия
9.6% (14)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Валенсия
2.1% (3)
2:0 Вильярреал
1.4% (2)
0:2 Валенсия
1.4% (2)
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