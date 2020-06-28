Гильямон в центре поля руками уложил на газон Морено.

Команды в центре поля ведут перепасовку. Создаётся ощущение, что активных действий больше никто предпринимать не собирается.

В Вильярреале сегодня плюс тридцать. Но даже при такой погоде голкиперы рискуют сегодня "замёрзнуть".

Второй тайм в Вильярреале!

В перерыве в составе "Валенсии" произошла замена: вместо Феррана Торреса на поле вышел Гонсалу Гуэдеш.

Парехо от углового флага покатил мяч на партнёра. Затем последовал пас на Флоренци, который справа с двадцати двух метров пробил рядом с дальней штангой.

Иборра в центре поля толкнул в спину Гуэдеша.

Хауме Коста на фланге придержал руками Чуквезе и получил жёлтую карточку.

Касорла справа со штрафного навесил на Морено, который головой пробил рядом с дальней штангой.

Чуквезе справа прорвался в штрафную площадь, где наткнулся на соперника и потерял мяч.

Под удар Парехо с линии штрафной площади успел подставить ногу Альбиоль.

Гости быстро разыграли угловой удар, но доставить мяч к воротам не смогли.

Алькасер справа с линии штрафной площади пробил немного выше перекладины.

Гильямон на фланге завалил на газон Морено.

Родриго на правом фланге забежал в офсайд.

Морено с Касорлой не смогли слева подобраться к штрафной площади "Валенсии".

Чуквезе справа откатил мяч на Алькасера, который с линии штрафной площади пробил выше и правее ворот.

Родриго справа навесил в центр штрафной площади, где Макси Гомеса не было.

Парехо слева со штрафного навесил к воротам, откуда Асенхо кулаками выбил мяч.

Замена в составе "Вильярреала": вместо Висенте Иборры на поле вышел Бруно Сориано.

Замена в составе "Валенсии": вместо Даниэля Парехо на поле вышел Жоффрей Кондогбия.

Первый тайм

— Перерыв! "Вильярреал" - "Валенсия" - 2:0.

45' Перевод Касорла направо на Чуквезе перехватил Гильямон.

45' Флоренци на правом фланге ошибается с передачей вперёд на Торреса. Мяч оказывается за боковой линией поля.

45' Алькасер с восемнадцати метров пробил правее ворот.

45' 4 минуты добавил Гонсалес Гонсалес в первом тайме.

44' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

МОРЕНО!!! Асенхо со своей половины поля отправил мяч сильно вперёд. Касорла сделал скидку на Морено, который в кеасание с пятнадцати метров точно пробил в правый угол.

44' Касорла справа со штрафного навесил к дальней штанге. Следует серия ударов по воротам, но на пути оказываются игроки "Валенсии".

43' Гильямон у угла штрафной площади руками остановил проход Морено и получил жёлтую карточку.

42' Замена в составе "Валенсии": вместо Хосе Гайя на поле вышел Хауме Коста.

41' У Гайя проблемы с левым бедром. Похоже, защитнику "Валенсии" нужна срочная замена.

40' Парехо от углового флага отправил мяч точно в руки Асенхо.

39' Марио Гаспар справа навесил к дальней штанге, где Флоренци спокойно грудью сделал скидку на Силессена.

38' Морено слева вошёл в штрафную площадь, где его прострел в центр на Алькасера прервал Габриэль.

37' Торрес справа прострелил к воротам. Асенхо сыграл на опережение и забрал мяч в руки перед Родриго.

36' Касорла сделал заброс в штрафную площадь на Чуквезе, но Саму неудачно сыграл при приёме.мяча.

35' Алькасер со штрафного с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.

34' "Валенсия" за полчаса игрового времени не нанесла ни одного удара по чужим воротам.

32' Пауза завершилась. "Валенсия" со своей половины поля подготавливает новую атаку.

30' Пауза на водопой. Игроки отправились охлаждаться к скамейкам запасных.

29' Макси Гомес на линии чужой штрафной площади толкнул в спину Альбиоля.

28' Морено на чужой половине поля нарушил правила.

26' Торрес справа навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Макси Гомес не успел к передаче партнёра

24' Гайя слева сделал заброс к воротам, где выскочивший вперёд Асенхо опередил Родриго.

23' Чуквезе откликнулся на заброс Касорлы в штрафную площадь. Саму головой пробил левее ворот.

22' Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Мяч прилетел на голову Морено, который с двенадцати метров пробил в дальнюю штангу.

21' Чуквезе справа прорвался в штрафную площадь, но его удар по воротам успел заблокировать Васс.

20' Подачу Кинтильи слева к воротам перехватил Габриэль.

19' Гайя на левом фланге упёрся в Иборру и потерял мяч.

18' Родриго справа навесил в штрафную площадь, где партнёров не оказалось.

16' "Валенсия" забрала мяч, но пока не может расположиться на половине поля хозяев.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АЛЬКАСЕР!!! Морено исполнил отличный мягкий заброс налево к воротам. Алькасер с линии вратарской площади в касание точно пробил в дальний угол.

12' Родриго забежал в офсайд.

11' Алькасер после подачи справа пробил головой немного левее ворот.

10' Торрес справа пошёл в цент р и попытался проскочить в штрафную площадь. Альбиоль с Касорлой остановили пробил Феррана.

8' Гильямон в центре поля подтолкнул в спину Морено.

7' Макси Гомес на дальней штанге откликнулся на заброс Гайя слева, но прицельный удар в падении нанести не смог.

6' Чеквезе справа с восемнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

5' Алькасер в штрафной площади получил мяч, но развернуться лицом к воротам соперники не позволили Пако.

3' В центре поля проходят первые минуты встречи. Команды по очереди контролируют мяч.

2' "Вильярреал" играет в жёлтой форме, "Валенсия" - в белых футболках и чёрных трусах.