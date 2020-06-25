Прогнозы на матч Вильярреал - Валенсия

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Вильярреал
 
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Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 12 0.32
2. Касорла Санти 8 (6) 0.21
3. Экамби Карл Токо 6 0.16
4. Гомес Мойсес 4 0.11
5. Алькасер Пако 3 0.08
6. Чуквезе Саму 3 0.08
7. Тригерос Мануэль 2 (1) 0.05
8. Торрес Пау 2 0.05
9. Онтиверос Хавьер 2 0.05
10. Бакка Карлос 2 0.05
11. Пенья Рубен 1 0.03
12. Альбиоль Рауль 1 0.03
13. Фернандо Нино 1 0.03
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.03
15. Иборра Висенте 0 0
16. Кинтилья Хави 0 0
17. Марио Гаспар 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 8 0.21
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Солер Карлос 2 0.05
7. Васс Даниэль 1 0.03
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
9. Черышев Денис 1 0.03
10. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
11. Габриэль Паулиста 1 0.03
12. Собрино Рубен 1 0.03
13. Вальехо Ману 1 0.03
14. Ли Кан Ин 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 10 0
2. Альбиоль Рауль 9 0
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
4. Морено Альберто 5 0
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Торрес Пау 5 0
7. Кинтилья Хави 5 0
8. Пенья Рубен 5 0
9. Касорла Санти 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Асенхо Серхио 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Чуквезе Саму 2 0
14. Андрес Фернандес 1 0
15. Бруно Сориано 1 0
16. Фернандо Нино 1 0
17. Фунес Мори 1 0
18. Бакка Карлос 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Алькасер Пако 1 0
21. Онтиверос Хавьер 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 5 0
4. Черышев Денис 5 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Торрес Ферран 5 0
9. Ли Кан Ин 1 2
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Мангала Эльяким 2 1
12. Родриго Морено 2 1
13. Дьякаби Муктар 3 0
14. Солер Карлос 3 0
15. Флоренци Алессандро 1 1
16. Гарай Эсекиэль 2 0
17. Коста Хауме 2 0
18. Гильямон Уго 2 0
19. Силессен Яспер 1 0
20. Хауме Доменек 1 0
21. Гуэдеш Гонсалу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 20.93% (9) 11.63% (5) 11.63% (5) 20.93% (9) 20.93% (9) 13.95% (6)
 Валенсия 5.56% (2) 16.67% (6) 19.44% (7) 19.44% (7) 8.33% (3) 30.56% (11)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал
Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал
Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте
Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Валенсия 2:1 Вильярреал Ла Лига Валенсия 2:0 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Валенсия Лига Европы Валенсия 3:0 Вильярреал Примера
Вильярреал 0:0 Валенсия Примера Вильярреал 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Вильярреал Примера Валенсия 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 4:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Валенсия Примера Валенсия 5:0 Вильярреал Примера Вильярреал 4:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Вильярреал Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
2. Барселона Заявка 31 21 5 5 70 - 31 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 31 12 10 9 41 - 44 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 31 10 12 9 33 - 27 42
11. Осасуна Заявка 31 9 11 11 36 - 46 38
12. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
13. Бетис Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
14. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
15. Вальядолид Заявка 31 7 13 11 26 - 36 34
16. Сельта Заявка 31 7 12 12 29 - 35 33
17. Эйбар Заявка 31 8 8 15 32 - 47 32
18. Мальорка Заявка 31 7 5 19 29 - 52 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 31 5 9 17 26 - 50 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2020, осталось 2 дня 9 часов 49 минут.


    • Прогнозы 55
    Вильярреал 38.2% (21)
    X 43.6% (24)
    Валенсия 18.2% (10)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Вильярреал - Валенсия

    Исход игры
    Вильярреал
    38.2% (21)
    Ничья
    43.6% (24)
    Валенсия
    18.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (26)
    Меньше
    50.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    83.02% (44)
    Нет
    16.98% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (18)
    2:1 Вильярреал
    25.5% (14)
    1:2 Валенсия
    14.5% (8)
    1:0 Вильярреал
    9.1% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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