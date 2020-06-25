Прогнозы на матч Вильярреал - Валенсия

Вильярреал
Позже
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|12
|0.32
|2.
|Касорла Санти
|8 (6)
|0.21
|3.
|Экамби Карл Токо
|6
|0.16
|4.
|Гомес Мойсес
|4
|0.11
|5.
|Алькасер Пако
|3
|0.08
|6.
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|7.
|Тригерос Мануэль
|2 (1)
|0.05
|8.
|Торрес Пау
|2
|0.05
|9.
|Онтиверос Хавьер
|2
|0.05
|10.
|Бакка Карлос
|2
|0.05
|11.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|12.
|Альбиоль Рауль
|1
|0.03
|13.
|Фернандо Нино
|1
|0.03
|14.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.03
|15.
|Иборра Висенте
|0
|0
|16.
|Кинтилья Хави
|0
|0
|17.
|Марио Гаспар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|8
|0.21
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|5
|0.13
|4.
|Родриго Морено
|4
|0.11
|5.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|6.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|7.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|9.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|11.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|12.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|13.
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|14.
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|15.
|Коста Хауме
|0
|0
|16.
|Силессен Яспер
|0
|0
|17.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|10
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|9
|0
|3.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|6
|0
|4.
|Морено Альберто
|5
|0
|5.
|Тригерос Мануэль
|5
|0
|6.
|Торрес Пау
|5
|0
|7.
|Кинтилья Хави
|5
|0
|8.
|Пенья Рубен
|5
|0
|9.
|Касорла Санти
|3
|0
|10.
|Морено Херард
|3
|0
|11.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Чуквезе Саму
|2
|0
|14.
|Андрес Фернандес
|1
|0
|15.
|Бруно Сориано
|1
|0
|16.
|Фернандо Нино
|1
|0
|17.
|Фунес Мори
|1
|0
|18.
|Бакка Карлос
|1
|0
|19.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|20.
|Алькасер Пако
|1
|0
|21.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|6
|1
|2.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|3.
|Васс Даниэль
|5
|0
|4.
|Черышев Денис
|5
|0
|5.
|Гайя Хосе
|5
|0
|6.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|7.
|Макси Гомес
|5
|0
|8.
|Торрес Ферран
|5
|0
|9.
|Ли Кан Ин
|1
|2
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|11.
|Мангала Эльяким
|2
|1
|12.
|Родриго Морено
|2
|1
|13.
|Дьякаби Муктар
|3
|0
|14.
|Солер Карлос
|3
|0
|15.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|16.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|17.
|Коста Хауме
|2
|0
|18.
|Гильямон Уго
|2
|0
|19.
|Силессен Яспер
|1
|0
|20.
|Хауме Доменек
|1
|0
|21.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|Валенсия
|5.56% (2)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|30.56% (11)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал
Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте
Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Вильярреал 0:0 Валенсия Примера Вильярреал 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Вильярреал Примера Валенсия 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 4:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Валенсия Примера Валенсия 5:0 Вильярреал Примера Вильярреал 4:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Вильярреал Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|59 - 21
|68
|2.
|Барселона
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|70 - 31
|68
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|41 - 44
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 27
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|36 - 46
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|13.
|Бетис
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|14.
|Алавес
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 46
|35
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|16.
|Сельта
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|29 - 35
|33
|17.
|Эйбар
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 47
|32
|18.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|29 - 52
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|26 - 50
|24
Прогнозы на матч Вильярреал - Валенсия
Исход игры
Вильярреал
38.2% (21)
Ничья
43.6% (24)
Валенсия
18.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (26)
Меньше
50.94% (27)
Обе команды забьют
Да
83.02% (44)
Нет
16.98% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (18)
2:1 Вильярреал
25.5% (14)
1:2 Валенсия
14.5% (8)
1:0 Вильярреал
9.1% (5)
0:0 Ничья
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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