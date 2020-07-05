Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Риу Аве

Жил Висенте
1:0
Конец матча
Стадион: Municipal de Barcelos
Риу Аве
2' Желтая карточкаБангера Эдвин
28' Желтая карточкаРубен Мигель
38' Желтая карточкаАмарал Педру
1:0
39' ГолРодригао
54' Вторая желтая карточкаРубен Мигель
80' Желтая карточкаЛима Сандро
83' Желтая карточкаФилипе Аугусто
33
Денис
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
27
Барай
Ив
91
Лима
Сандро
7
Лоуренси
- Основной состав
-
33 ДенисВратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Барай ИвНападающий
-
91 Лима СандроНападающий
-
7 ЛоуренсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Виейра УгуНападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
-
Главный тренер: Оливейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Мане КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Желсон ДалаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Запасные игроки
-
88 Витор ПаулоВратарь
-
33 МессиасЗащитник
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
28'
38'
39'
1:0
46'
54'
70'
80'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лима Сандро
|10 (3)
|0.29
|2.
|Краев Божидар
|5
|0.15
|3.
|Лоуренси
|3
|0.09
|4.
|Барай Ив
|3
|0.09
|5.
|Рибейру Рубен
|2 (1)
|0.06
|6.
|Карвалью Витор
|2
|0.06
|7.
|Лино Сэмуел
|2
|0.06
|8.
|Гомес Энрике
|1
|0.03
|9.
|Найджи Закария
|1
|0.03
|10.
|Родригао
|1
|0.03
|11.
|Виейра Угу
|1
|0.03
|12.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.03
|13.
|Ногейра
|0
|0
|14.
|Афонсо Жоао III
|0
|0
|15.
|Фонсека Фернанду
|0
|0
|16.
|Рубен Мигель
|0
|0
|17.
|Пинту Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тареми Мехди
|13 (5)
|0.38
|2.
|Диего Лопес III
|6 (1)
|0.18
|3.
|Желсон Дала
|5
|0.15
|4.
|Филипе Аугусто
|3 (3)
|0.09
|5.
|Морейра Бруну
|3
|0.09
|6.
|Тарантини Рикардо
|3
|0.09
|7.
|Сантуш Нуну II
|2
|0.06
|8.
|Пиазон Лукас
|2
|0.06
|9.
|Мане Карлуш
|1
|0.03
|10.
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|11.
|Ронан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фигейраш Диогу
|0
|0
|13.
|Ямбор Никола
|0
|0
|14.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гонсалвеш Клод
|6
|1
|2.
|Краев Божидар
|7
|0
|3.
|Афонсо Жоао III
|3
|2
|4.
|Ногейра
|5
|0
|5.
|Лима Сандро
|5
|0
|6.
|Фонсека Фернанду
|5
|0
|7.
|Лоуренси
|5
|0
|8.
|Барай Ив
|4
|0
|9.
|Виллиам Соарес
|4
|0
|10.
|Гомес Энрике
|4
|0
|11.
|Рубен Мигель
|2
|1
|12.
|Родригао
|3
|0
|13.
|Пинту Алекс
|3
|0
|14.
|Денис
|2
|0
|15.
|Карвалью Витор
|1
|0
|16.
|Бангера Эдвин
|1
|0
|17.
|Келлитон
|1
|0
|18.
|Лино Сэмуел
|1
|0
|19.
|Энрике Артур II
|1
|0
|20.
|Вилья Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Рейс
|10
|1
|2.
|Филипе Аугусто
|9
|0
|3.
|Боревкович Тони
|6
|1
|4.
|Сантос Адерлан
|7
|0
|5.
|Тарантини Рикардо
|6
|0
|6.
|Сантуш Нуну II
|4
|1
|7.
|Фигейраш Диогу
|3
|1
|8.
|Диего Лопес III
|4
|0
|9.
|Тареми Мехди
|2
|1
|10.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|1
|11.
|Жунио
|2
|0
|12.
|Монте Нелсон
|2
|0
|13.
|Амарал Педру
|2
|0
|14.
|Мессиас
|0
|1
|15.
|Пиазон Лукас
|1
|0
|16.
|Ронан
|1
|0
|17.
|Вито
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жил Висенте
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|29.63% (8)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|Риу Аве
|10.81% (4)
|13.51% (5)
|35.14% (13)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|10.81% (4)
Предыдущие игры
Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан
Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе Порту 2:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Белененсеш Тондела 1:1 Жил Висенте Риу Аве 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:2 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 3:1 Спортинг Л
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве
Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте
Последние игры между собой
Жил Висенте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Риу Аве: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Жил Висенте 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 5:2 Жил Висенте Кубок Риу Аве 0:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Жил Висенте Примейра-лига Риу Аве 2:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:1 Риу Аве Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Жил Висенте Кубок лиги Риу Аве 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Риу Аве Кубок лиги Жил Висенте 3:2 Риу Аве Кубок Риу Аве 1:0 Жил Висенте Товарищеские матчи Жил Висенте 1:1 Риу Аве Главная лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|57 - 18
|70
|2.
|Бенфика
|Заявка
|30
|21
|4
|5
|62 - 24
|67
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|47 - 30
|55
|4.
|Брага
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|53 - 36
|53
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|42 - 33
|47
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|49 - 32
|46
|7.
|Фамаликан
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|44 - 44
|46
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|38 - 35
|38
|9.
|Боавишта
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|25 - 32
|38
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|29 - 36
|38
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|32 - 37
|36
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|29 - 42
|34
|13.
|Маритиму
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 38
|34
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|25 - 45
|31
|15.
|Тондела
|0:0 Заявка
|30
|7
|10
|13
|24 - 36
|31
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|24 - 40
|30
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|24 - 40
|27
|18.
|Авеш
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|23 - 59
|14
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Риу Аве
Исход игры
Жил Висенте
18.8% (28)
Ничья
38.9% (58)
Риу Аве
42.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
30.99% (44)
Меньше
69.01% (98)
Обе команды забьют
Да
64.08% (91)
Нет
35.92% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (48)
1:2 Риу Аве
20.8% (31)
0:1 Риу Аве
18.1% (27)
1:0 Жил Висенте
11.4% (17)
2:1 Жил Висенте
5.4% (8)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Риу Аве
1.3% (2)
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