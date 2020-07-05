Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Риу Аве

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  3. Португалия
Жил Висенте
1:0
Конец матча

Стадион:
Риу Аве
0'
2' Желтая карточка
Бангера Эдвин
28' Желтая карточка
Рубен Мигель
38' Желтая карточка
Амарал Педру
1:0
39' Гол
Родригао
54' Вторая желтая карточка
Рубен Мигель
80' Желтая карточка
Лима Сандро
83' Желтая карточка
Филипе Аугусто
90'+11
33
Денис
2
Пинту
Алекс
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
23
Бангера
Эдвин
8
Гонсалвеш
Клод
3
Виллиам
Соарес
70
Рибейру
Рубен
27
Барай
Ив
91
Лима
Сандро
7
Лоуренси
1
Кишек
Павел
21
Мане
Карлуш
6
Боревкович
Тони
4
Монте
Нелсон
2
Матеус
Рейс
8
Тарантини
Рикардо
18
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
57
Желсон
Дала
10
Диего
Лопес
III
24
Амарал
Педру
99
Тареми
Мехди
Жил Висенте
4-3-3
Риу Аве
4-2-3-1

Ход матча

2'
Бангера Эдвин
 
22'
 
Филипе Аугусто
Али Мохамед Альмоатасембеллах
28'
Рубен Мигель
 
38'
 
Амарал Педру
39'
Родригао
(Рибейру Рубен)
1:0
46'
 
Сантуш Нуну II
Диего Лопес III
46'
 
Мессиас
Амарал Педру
46'
 
Морейра Бруну
Монте Нелсон
54'
Рубен Мигель
 
56'
Афонсо Жоао III
Барай Ив
 
70'
Карвалью Витор
Гонсалвеш Клод
 
70'
Лино Сэмуел
Лоуренси
 
80'
Лима Сандро
 
80'
Краев Божидар
Лима Сандро
 
80'
Исаии Ахмед
Рибейру Рубен
 
83'
 
Филипе Аугусто
90'
 
Силва Леандро
Тарантини Рикардо

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лима Сандро 10 (3) 0.29
2. Краев Божидар 5 0.15
3. Лоуренси 3 0.09
4. Барай Ив 3 0.09
5. Рибейру Рубен 2 (1) 0.06
6. Карвалью Витор 2 0.06
7. Лино Сэмуел 2 0.06
8. Гомес Энрике 1 0.03
9. Найджи Закария 1 0.03
10. Родригао 1 0.03
11. Виейра Угу 1 0.03
12. Гонсалвеш Клод 1 0.03
13. Ногейра 0 0
14. Афонсо Жоао III 0 0
15. Фонсека Фернанду 0 0
16. Рубен Мигель 0 0
17. Пинту Алекс 0 0
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тареми Мехди 13 (5) 0.38
2. Диего Лопес III 6 (1) 0.18
3. Желсон Дала 5 0.15
4. Филипе Аугусто 3 (3) 0.09
5. Морейра Бруну 3 0.09
6. Тарантини Рикардо 3 0.09
7. Сантуш Нуну II 2 0.06
8. Пиазон Лукас 2 0.06
9. Мане Карлуш 1 0.03
10. Матеус Рейс 1 0.03
11. Ронан 1 (1) 0.03
12. Фигейраш Диогу 0 0
13. Ямбор Никола 0 0
14. Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 0

Карточки

Жил Висенте
# Игрок      
1. Гонсалвеш Клод 6 1
2. Краев Божидар 7 0
3. Афонсо Жоао III 3 2
4. Ногейра 5 0
5. Лима Сандро 5 0
6. Фонсека Фернанду 5 0
7. Лоуренси 5 0
8. Барай Ив 4 0
9. Виллиам Соарес 4 0
10. Гомес Энрике 4 0
11. Рубен Мигель 2 1
12. Родригао 3 0
13. Пинту Алекс 3 0
14. Денис 2 0
15. Карвалью Витор 1 0
16. Бангера Эдвин 1 0
17. Келлитон 1 0
18. Лино Сэмуел 1 0
19. Энрике Артур II 1 0
20. Вилья Хуан 1 0
Риу Аве
# Игрок      
1. Матеус Рейс 10 1
2. Филипе Аугусто 9 0
3. Боревкович Тони 6 1
4. Сантос Адерлан 7 0
5. Тарантини Рикардо 6 0
6. Сантуш Нуну II 4 1
7. Фигейраш Диогу 3 1
8. Диего Лопес III 4 0
9. Тареми Мехди 2 1
10. Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 1
11. Жунио 2 0
12. Монте Нелсон 2 0
13. Амарал Педру 2 0
14. Мессиас 0 1
15. Пиазон Лукас 1 0
16. Ронан 1 0
17. Вито 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жил Висенте 11.11% (3) 7.41% (2) 29.63% (8) 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7)
 Риу Аве 10.81% (4) 13.51% (5) 35.14% (13) 16.22% (6) 13.51% (5) 10.81% (4)

Предыдущие игры

Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан
Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе Порту 2:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Белененсеш Тондела 1:1 Жил Висенте Риу Аве 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:2 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 3:1 Спортинг Л
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве
Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте

Последние игры между собой

Жил Висенте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Риу Аве: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Риу Аве 0:1 Жил Висенте Кубок лиги Риу Аве 1:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:3 Риу Аве Товарищеские матчи Жил Висенте 3:1 Риу Аве Товарищеские матчи
Жил Висенте 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 5:2 Жил Висенте Кубок Риу Аве 0:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Жил Висенте Примейра-лига Риу Аве 2:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:1 Риу Аве Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Жил Висенте Кубок лиги Риу Аве 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Риу Аве Кубок лиги Жил Висенте 3:2 Риу Аве Кубок Риу Аве 1:0 Жил Висенте Товарищеские матчи Жил Висенте 1:1 Риу Аве Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 29 22 4 3 57 - 18 70
2. Бенфика Заявка 30 21 4 5 62 - 24 67
3. Спортинг Л Заявка 29 17 4 8 47 - 30 55
4. Брага Заявка 30 16 5 9 53 - 36 53
5. Риу Аве Заявка 30 13 8 9 42 - 33 47
6. Витория Гимарайнш Заявка 30 12 10 8 49 - 32 46
7. Фамаликан 0:0 Заявка 30 12 10 8 44 - 44 46
8. Морейренсе Заявка 29 9 11 9 38 - 35 38
9. Боавишта Заявка 30 10 8 12 25 - 32 38
10. Санта-Клара Заявка 30 10 8 12 29 - 36 38
11. Жил Висенте Заявка 30 9 9 12 32 - 37 36
12. Пасуш де Феррейра Заявка 30 10 4 16 29 - 42 34
13. Маритиму Заявка 30 8 10 12 30 - 38 34
14. Белененсеш Заявка 29 8 7 14 25 - 45 31
15. Тондела 0:0 Заявка 30 7 10 13 24 - 36 31
16. Витория Сетубал Заявка 30 6 12 12 24 - 40 30
17. Портимоненсе Заявка 30 5 12 13 24 - 40 27
18. Авеш Заявка 30 4 2 24 23 - 59 14
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Barcelos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Жил Висенте 18.8% (28)
X 38.9% (58)
Риу Аве 42.3% (63)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Риу Аве

Исход игры
Жил Висенте
18.8% (28)
Ничья
38.9% (58)
Риу Аве
42.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
30.99% (44)
Меньше
69.01% (98)
Обе команды забьют
Да
64.08% (91)
Нет
35.92% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (48)
1:2 Риу Аве
20.8% (31)
0:1 Риу Аве
18.1% (27)
1:0 Жил Висенте
11.4% (17)
2:1 Жил Висенте
5.4% (8)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Риу Аве
1.3% (2)
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