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Приветствую всех любителей футбола! В заключительном поединке сегодняшнего игрового дня испанской Примеры встретятся "Атлетико" и "Алавес".Мадридцы уже на третьем месте в чемпионате и не собираются останавливать, прекрасные физические кондиции футболистов будут помогать им побежать и дальше. Непросто будет сегодня "лисицам" зацепиться хоть за какие-то очки. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!