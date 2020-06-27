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Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Алавес
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
12
Лоди
Ренан
8
Ньигес
Сауль
6
Коке
Хорхе
5
Томас
Тейе
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
9
Мората
Альваро
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
27
Тачи
4
Эли
Родриго
17
Марин
Адриан
15
Фейса
Любомир
18
Видаль
Алеш
36
Абдуллахи
Махмуд
20
Понс
Пере
16
Эдгар
Мендес
24
Бёрк
Оливер
Атлетико М
4-4-2
Алавес
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 9 (1) 0.24
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Корреа Анхель 5 0.13
4. Коста Диего 3 (1) 0.08
5. Витоло Виктор 3 0.08
6. Ньигес Сауль 3 0.08
7. Коке Хорхе 2 0.05
8. Льоренте Маркос 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 9 0.24
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 11 0
2. Ньигес Сауль 8 0
3. Мората Альваро 5 1
4. Фелипе Аугусто IV 6 0
5. Фелиш Жоау 6 0
6. Лоди Ренан 4 1
7. Корреа Анхель 5 0
8. Коке Хорхе 4 0
9. Савич Стефан 4 0
10. Льоренте Маркос 4 0
11. Коста Диего 3 0
12. Врсалько Шиме 3 0
13. Витоло Виктор 3 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Эрмосо Марио 2 0
16. Ариас Сантьяго 1 0
17. Лемар Тома 1 0
18. Карраско Янник 1 0
19. Санчес Мануэль 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Ману Гарсия 9 1
3. Дуарте Рубен 10 0
4. Лагуардия Виктор 8 1
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 8 0
7. Видаль Алеш 6 0
8. Пина Томас 4 1
9. Агиррегабириа Мартин 4 1
10. Хоселу Санмартин 5 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Риоха Луис 3 0
14. Эдгар Мендес 2 0
15. Бёрк Оливер 2 0
16. Пачеко Фернандо 0 1
17. Фейса Любомир 1 0
18. Понс Пере 1 0
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 8.33% (3) 16.67% (6) 19.44% (7) 19.44% (7) 22.22% (8) 13.89% (5)
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М
Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес
Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Алавес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Алавес 1:1 Атлетико М Ла Лига Алавес 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:0 Алавес Примера Алавес 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 21 6 5 72 - 33 69
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 31 12 10 9 41 - 44 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
13. Бетис Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
14. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
15. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
16. Сельта Заявка 32 7 13 12 31 - 37 34
17. Эйбар Заявка 31 8 8 15 32 - 47 32
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 32 5 10 17 24 - 46 25
20. Эспаньол Заявка 31 5 9 17 26 - 50 24
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В заключительном поединке сегодняшнего игрового дня испанской Примеры встретятся "Атлетико" и "Алавес".Мадридцы уже на третьем месте в чемпионате и не собираются останавливать, прекрасные физические кондиции футболистов будут помогать им побежать и дальше. Непросто будет сегодня "лисицам" зацепиться хоть за какие-то очки. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2020, осталось 10 минут.


Прогнозы 144
Атлетико М 97.9% (141)
X 0.7% (1)
Алавес 1.4% (2)
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Новости

Прогнозы на матч Атлетико М - Алавес

Исход игры
Атлетико М
97.9% (141)
Ничья
0.7% (1)
Алавес
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.66% (42)
Меньше
69.34% (95)
Обе команды забьют
Да
16.79% (23)
Нет
83.21% (114)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
50% (72)
1:0 Атлетико М
15.3% (22)
3:0 Атлетико М
12.5% (18)
3:1 Атлетико М
8.3% (12)
2:1 Атлетико М
6.3% (9)
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