Прогнозы на матч Атлетико М - Алавес

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Атлетико М
 
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Стадион:
Алавес

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 9 (1) 0.24
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Корреа Анхель 5 0.13
4. Коста Диего 3 (1) 0.08
5. Витоло Виктор 3 0.08
6. Ньигес Сауль 3 0.08
7. Коке Хорхе 2 0.05
8. Льоренте Маркос 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 9 0.24
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 11 0
2. Ньигес Сауль 8 0
3. Мората Альваро 5 1
4. Фелипе Аугусто IV 6 0
5. Фелиш Жоау 6 0
6. Лоди Ренан 4 1
7. Корреа Анхель 5 0
8. Коке Хорхе 4 0
9. Савич Стефан 4 0
10. Льоренте Маркос 4 0
11. Коста Диего 3 0
12. Врсалько Шиме 3 0
13. Витоло Виктор 3 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Эрмосо Марио 2 0
16. Ариас Сантьяго 1 0
17. Лемар Тома 1 0
18. Карраско Янник 1 0
19. Санчес Мануэль 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Ману Гарсия 9 1
3. Дуарте Рубен 10 0
4. Лагуардия Виктор 8 1
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 8 0
7. Видаль Алеш 6 0
8. Пина Томас 4 1
9. Агиррегабириа Мартин 4 1
10. Хоселу Санмартин 5 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Риоха Луис 3 0
14. Эдгар Мендес 2 0
15. Бёрк Оливер 2 0
16. Пачеко Фернандо 0 1
17. Фейса Любомир 1 0
18. Понс Пере 1 0
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 8.33% (3) 16.67% (6) 19.44% (7) 19.44% (7) 22.22% (8) 13.89% (5)
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М
Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес
Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Алавес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Алавес 1:1 Атлетико М Ла Лига Алавес 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:0 Алавес Примера Алавес 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
2. Барселона Заявка 31 21 5 5 70 - 31 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 31 10 12 9 33 - 27 42
11. Осасуна Заявка 31 9 11 11 36 - 46 38
12. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
13. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 31 7 13 11 26 - 36 34
16. Сельта Заявка 31 7 12 12 29 - 35 33
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 31 7 5 19 29 - 52 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2020, осталось 2 дня 5 часов 13 минут.


    • Прогнозы 63
    Атлетико М 95.2% (60)
    X 3.2% (2)
    Алавес 1.6% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Атлетико М - Алавес

    Исход игры
    Атлетико М
    95.2% (60)
    Ничья
    3.2% (2)
    Алавес
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.42% (17)
    Меньше
    72.58% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    19.35% (12)
    Нет
    80.65% (50)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    55.6% (35)
    1:0 Атлетико М
    12.7% (8)
    3:0 Атлетико М
    7.9% (5)
    3:1 Атлетико М
    7.9% (5)
    2:1 Атлетико М
    6.3% (4)
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