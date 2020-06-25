Прогнозы на матч Атлетико М - Алавес

Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Алавес
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.24
|2.
|Фелиш Жоау
|6
|0.16
|3.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|4.
|Коста Диего
|3 (1)
|0.08
|5.
|Витоло Виктор
|3
|0.08
|6.
|Ньигес Сауль
|3
|0.08
|7.
|Коке Хорхе
|2
|0.05
|8.
|Льоренте Маркос
|2
|0.05
|9.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|11.
|Карраско Янник
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|9
|0.24
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|6.
|Понс Пере
|1
|0.03
|7.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|9.
|Пина Томас
|1
|0.03
|10.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|11
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|8
|0
|3.
|Мората Альваро
|5
|1
|4.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|5.
|Фелиш Жоау
|6
|0
|6.
|Лоди Ренан
|4
|1
|7.
|Корреа Анхель
|5
|0
|8.
|Коке Хорхе
|4
|0
|9.
|Савич Стефан
|4
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|11.
|Коста Диего
|3
|0
|12.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|13.
|Витоло Виктор
|3
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Эрмосо Марио
|2
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|17.
|Лемар Тома
|1
|0
|18.
|Карраско Янник
|1
|0
|19.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Ману Гарсия
|9
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|10
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|8
|1
|5.
|Химо Наварро
|8
|0
|6.
|Эли Родриго
|8
|0
|7.
|Видаль Алеш
|6
|0
|8.
|Пина Томас
|4
|1
|9.
|Агиррегабириа Мартин
|4
|1
|10.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|11.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|12.
|Лукас Перес
|4
|0
|13.
|Риоха Луис
|3
|0
|14.
|Эдгар Мендес
|2
|0
|15.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|16.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|17.
|Фейса Любомир
|1
|0
|18.
|Понс Пере
|1
|0
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|Алавес
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М
Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна
Алавес Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес
Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Алавес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|59 - 21
|68
|2.
|Барселона
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|70 - 31
|68
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 43
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 27
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|36 - 46
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|13.
|Алавес
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 46
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|16.
|Сельта
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|29 - 35
|33
|17.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|29 - 52
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Атлетико М - Алавес
Исход игры
Атлетико М
95.2% (60)
Ничья
3.2% (2)
Алавес
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.42% (17)
Меньше
72.58% (45)
Обе команды забьют
Да
19.35% (12)
Нет
80.65% (50)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
55.6% (35)
1:0 Атлетико М
12.7% (8)
3:0 Атлетико М
7.9% (5)
3:1 Атлетико М
7.9% (5)
2:1 Атлетико М
6.3% (4)
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