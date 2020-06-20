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Севилья
 
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Стадион:
Вальядолид

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 11 (3) 0.29
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Мунир Эль-Хаддади 3 0.08
4. Нолито Агудо 3 0.08
5. Васкес Франко 3 0.08
6. Банега Эвер 2 (2) 0.05
7. Фернандо Режес 2 0.05
8. Хордан Хоан 2 0.05
9. Карлос Диего Сантос 2 0.05
10. Регилон Серхио 1 0.03
11. Торрес Оливер 1 0.03
12. Сусо Хесус 1 0.03
13. Кунде Жюль 1 0.03
14. Эскудеро Серхио 1 0.03
15. Чичарито 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 6 (2) 0.16
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Салису Мохаммед 1 0.03
7. Мичел Эрреро 1 (1) 0.03
8. Эрвиас Пабло 1 0.03
9. Кико Франсиско 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Суарес Тони 0 0
14. Рубио Вальдо 0 0
15. Карнеро Рауль 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 12 0
2. Окампос Лукас 8 1
3. Регилон Серхио 8 0
4. Банега Эвер 7 0
5. Карлос Диего Сантос 7 0
6. Гудель Неманья 5 0
7. Торрес Оливер 5 0
8. Хордан Хоан 5 0
9. Навас Хесус 4 0
10. Васкес Франко 4 0
11. Карришу Даниэль 3 0
12. Серхи Гомес 3 0
13. Кунде Жюль 3 0
14. Эскудеро Серхио 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 9 0
2. Хоакин Фернандес 9 0
3. Гвардиола Серхи 6 0
4. Мичел Эрреро 5 0
5. Рубио Вальдо 5 0
6. Оскар Плано 4 0
7. Сан Эметерио Феде 4 0
8. Суарес Тони 4 0
9. Салису Мохаммед 4 0
10. Барба Федерико 3 0
11. Унал Энес 3 0
12. Мойано Хави 3 0
13. Масип Хорди 2 0
14. Начо Мартинес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Кико Франсиско 2 0
17. Карнеро Рауль 2 0
18. Бен Арфа Хатем 1 0
19. Антонио Ангуло Хесус 1 0
20. Ануар Туами 1 0
21. Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 16.67% (7) 11.9% (5) 21.43% (9) 11.9% (5) 21.43% (9) 16.67% (7)
 Вальядолид 26.09% (6) 4.35% (1) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис
Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид
Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Севилья: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Вальядолид 0:1 Севилья Ла Лига Вальядолид 0:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера
Вальядолид 2:2 Севилья Примера Вальядолид 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:2 Севилья Примера Севилья 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Севилья Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 31 21 5 5 70 - 31 68
2. Реал Мадрид Заявка 30 19 8 3 57 - 21 65
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 31 10 12 9 33 - 27 42
11. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
12. Алавес Заявка 30 9 8 13 31 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 11 11 35 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 31 7 13 11 26 - 36 34
16. Сельта Заявка 30 6 12 12 28 - 35 30
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2020, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.


    • Прогнозы 62
    Севилья 95.2% (59)
    X 4.8% (3)
    Вальядолид 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Севилья - Вальядолид

    Исход игры
    Севилья
    95.2% (59)
    Ничья
    4.8% (3)
    Вальядолид
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (27)
    Меньше
    54.24% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    49.15% (29)
    Нет
    50.85% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    30.6% (19)
    2:1 Севилья
    30.6% (19)
    1:0 Севилья
    16.1% (10)
    3:1 Севилья
    8.1% (5)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
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