Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Вальядолид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|11 (3)
|0.29
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.08
|4.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|5.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|6.
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.05
|7.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|8.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|9.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|10.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Торрес Оливер
|1
|0.03
|12.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|13.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|14.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|15.
|Чичарито
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|6
|0.16
|2.
|Унал Энес
|6 (2)
|0.16
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|7.
|Мичел Эрреро
|1 (1)
|0.03
|8.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|9.
|Кико Франсиско
|1
|0.03
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|11.
|Начо Мартинес
|0
|0
|12.
|Барба Федерико
|0
|0
|13.
|Суарес Тони
|0
|0
|14.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|15.
|Карнеро Рауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|12
|0
|2.
|Окампос Лукас
|8
|1
|3.
|Регилон Серхио
|8
|0
|4.
|Банега Эвер
|7
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|6.
|Гудель Неманья
|5
|0
|7.
|Торрес Оливер
|5
|0
|8.
|Хордан Хоан
|5
|0
|9.
|Навас Хесус
|4
|0
|10.
|Васкес Франко
|4
|0
|11.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|12.
|Серхи Гомес
|3
|0
|13.
|Кунде Жюль
|3
|0
|14.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|9
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|9
|0
|3.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|4.
|Мичел Эрреро
|5
|0
|5.
|Рубио Вальдо
|5
|0
|6.
|Оскар Плано
|4
|0
|7.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|8.
|Суарес Тони
|4
|0
|9.
|Салису Мохаммед
|4
|0
|10.
|Барба Федерико
|3
|0
|11.
|Унал Энес
|3
|0
|12.
|Мойано Хави
|3
|0
|13.
|Масип Хорди
|2
|0
|14.
|Начо Мартинес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Кико Франсиско
|2
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|18.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|19.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|20.
|Ануар Туами
|1
|0
|21.
|Порро Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|16.67% (7)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|Вальядолид
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис
Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид
Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Севилья: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|70 - 31
|68
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|19
|8
|3
|57 - 21
|65
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 43
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 27
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|12.
|Алавес
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 46
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|16.
|Сельта
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|28 - 35
|30
|17.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Севилья - Вальядолид
Исход игры
Севилья
95.2% (59)
Ничья
4.8% (3)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (27)
Меньше
54.24% (32)
Обе команды забьют
Да
49.15% (29)
Нет
50.85% (30)
Популярный счёт
2:0 Севилья
30.6% (19)
2:1 Севилья
30.6% (19)
1:0 Севилья
16.1% (10)
3:1 Севилья
8.1% (5)
1:1 Ничья
4.8% (3)
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