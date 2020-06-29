Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Реал Сосьедад

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  3. Испания
Хетафе
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
11' Желтая карточка
Оливера Матиас
12'
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
16
Этчейта
Хавьер
6
Чема
Родригес
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
26
Дуро
Уго
7
Мата
Хайме
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
26
Пачеко
Хон
2
Сальдуа
Хосеба
8
Мерино
Микель
5
Субельдия
Игор
20
Монреаль
Начо
11
Янузай
Аднан
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
Хетафе
4-4-2
Реал Сосьедад
3-4-2-1

Ход матча

11'
Оливера Матиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 10 (1) 0.26
2. Мата Хайме 9 (2) 0.24
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Этебо Огенекаро 1 0.03
14. Портильо Франсиско 0 0
15. Дейверсон Силва 0 0
16. Оливера Матиас 0 0
17. Дуро Уго 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
2. Виллиан Жозе 9 0.24
3. Порту Кристиан 7 0.18
4. Исак Александр 7 0.18
5. Эдегор Мартин 4 0.11
6. Мерино Микель 4 0.11
7. Янузай Аднан 2 0.05
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Ле Норман Робен 1 0.03
10. Сальдуа Хосеба 0 0
11. Льоренте Диего 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
15. Роберто Лопес III 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Ньом Аллан 12 0
2. Дамиан Суарес 12 0
3. Мата Хайме 10 0
4. Арамбарри Мауро 8 1
5. Этчейта Хавьер 7 0
6. Кукурелья Марк 7 0
7. Видаль Молина 4 1
8. Оливера Матиас 4 1
9. Дьене Даконам 5 0
10. Джейсон 5 0
11. Максимович Неманья 5 0
12. Анхель Луис 4 0
13. Кабрера Леандро 3 0
14. Этебо Огенекаро 3 0
15. Кенеди Роберт 2 0
16. Бергара Маркель 2 0
17. Портильо Франсиско 2 0
18. Тимор Давид 2 0
19. Фахир Файсал 2 0
20. Дейверсон Силва 2 0
21. Чема Родригес 2 0
22. Дуро Уго 2 0
23. Сория Давид 1 0
24. Бруно Гонсалес 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сальдуа Хосеба 7 1
2. Субельдия Игор 8 0
3. Льоренте Диего 6 1
4. Мерино Микель 7 0
5. Порту Кристиан 5 0
6. Ле Норман Робен 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Гевара Андер 4 0
9. Янузай Аднан 3 0
10. Эдегор Мартин 3 0
11. Оярсабаль Микель 3 0
12. Монреаль Начо 2 0
13. Ариц Элустондо 2 0
14. Исак Александр 2 0
15. Сурутуса Давид 1 0
16. Горосабел Андони 1 0
17. Субименди Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 12.82% (5) 10.26% (4) 20.51% (8) 10.26% (4) 25.64% (10) 20.51% (8)
 Реал Сосьедад 13.64% (6) 20.45% (9) 11.36% (5) 18.18% (8) 15.91% (7) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе
Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Реал Сосьедад Примера Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Хетафе Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:4 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 32 21 6 5 72 - 33 69
3. Атлетико М Заявка 32 15 13 4 41 - 23 58
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Вильярреал Заявка 32 15 6 11 51 - 40 51
6. Хетафе 0:0 Заявка 32 13 11 8 40 - 29 50
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 32 14 6 12 47 - 39 48
8. Валенсия Заявка 32 12 10 10 41 - 46 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 32 12 7 13 38 - 38 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 32 12 5 15 41 - 46 41
13. Бетис Заявка 32 9 10 13 43 - 52 37
14. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
15. Алавес Заявка 32 9 8 15 32 - 48 35
16. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
17. Сельта Заявка 32 7 13 12 31 - 37 34
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 32 5 10 17 24 - 46 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Хетафе 55.6% (80)
X 31.9% (46)
Реал Сосьедад 12.5% (18)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Хетафе
55.6% (80)
Ничья
31.9% (46)
Реал Сосьедад
12.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (52)
Меньше
62.04% (85)
Обе команды забьют
Да
67.88% (93)
Нет
32.12% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (42)
2:1 Хетафе
26.4% (38)
1:0 Хетафе
23.6% (34)
1:2 Реал Сосьедад
5.6% (8)
0:2 Реал Сосьедад
2.8% (4)
2:0 Хетафе
1.4% (2)
0:1 Реал Сосьедад
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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