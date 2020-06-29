Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хорошо играет на выходе Ремиро Алехандро - мяч в ее руках

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Удар от ворот произведет Хетафе

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Чема Родригес получил желтую карточку от судьи

42' Кукурелья Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Назначен штрафной. Пострадал Дамиан Суарес , его свалил Jon Pacheco.

39' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Мата Хайме пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

37' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

37' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Этчейта Хавьер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

30' Этчейта Хавьер из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Оливера Матиас из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Удар от ворот произведет Хетафе

28' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

26' Отличная игра от Арамбарри Мауро из команды Хетафе . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Плохо играет Jon Pacheco - неудачный вынос, и мяч у соперниц

20' Г О О О О Л - Мата Хайме из команды Хетафе забивает с точки!

19' Плохо играет Ремиро Алехандро - неудачный вынос, и мяч у соперниц

19' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Сальдуа Хосеба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Дуро Уго получил желтую карточку от судьи

12' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Оливера Матиас получил желтую карточку от судьи

11' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля