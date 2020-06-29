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  3. Испания
Хетафе
2:1
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
11' Желтая карточка
Оливера Матиас
13' Желтая карточка
Дуро Уго
1:0
20' Пенальти
Мата Хайме
43' Желтая карточка
Чема Родригес
1:1
55' Гол
Янузай Аднан
66' Желтая карточка
Исак Александр
68' Желтая карточка
Дамиан Суарес
73' Желтая карточка
Оярсабаль Микель
79' Желтая карточка
Этебо Огенекаро
2:1
83' Гол
Мата Хайме
88' Желтая карточка
Мата Хайме
88' Желтая карточка
Мерино Микель
90'+7
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
16
Этчейта
Хавьер
6
Чема
Родригес
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
26
Дуро
Уго
7
Мата
Хайме
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
26
Пачеко
Хон
2
Сальдуа
Хосеба
8
Мерино
Микель
5
Субельдия
Игор
20
Монреаль
Начо
11
Янузай
Аднан
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
Хетафе
4-4-2
Реал Сосьедад
3-4-2-1

Ход матча

11'
Оливера Матиас
 
13'
Дуро Уго
 
20'
Мата Хайме
1:0
43'
Чема Родригес
 
55'
1:1
Янузай Аднан
(Оярсабаль Микель)
66'
 
Исак Александр
67'
 
Порту Кристиан
Исак Александр
68'
Дамиан Суарес
 
68'
Видаль Молина
Дуро Уго
 
69'
Этебо Огенекаро
Ньом Аллан
 
73'
 
Оярсабаль Микель
78'
 
Субименди Мартин
Пачеко Хон
78'
 
Виллиан Жозе
Янузай Аднан
79'
Этебо Огенекаро
 
82'
Джейсон
Кукурелья Марк
 
83'
Мата Хайме
(Видаль Молина)
2:1
88'
Мата Хайме
 
88'
 
Мерино Микель
89'
 
Джуара Наис
Ариц Элустондо
90'
Тимор Давид
Мата Хайме
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 12
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 11 (3) 0.29
2. Анхель Луис 10 (1) 0.26
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Этебо Огенекаро 1 0.03
14. Портильо Франсиско 0 0
15. Дейверсон Силва 0 0
16. Оливера Матиас 0 0
17. Дуро Уго 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
2. Виллиан Жозе 9 0.24
3. Порту Кристиан 7 0.18
4. Исак Александр 7 0.18
5. Эдегор Мартин 4 0.11
6. Мерино Микель 4 0.11
7. Янузай Аднан 3 0.08
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Ле Норман Робен 1 0.03
10. Сальдуа Хосеба 0 0
11. Льоренте Диего 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
15. Роберто Лопес III 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 13 0
2. Ньом Аллан 12 0
3. Мата Хайме 11 0
4. Арамбарри Мауро 8 1
5. Этчейта Хавьер 7 0
6. Кукурелья Марк 7 0
7. Оливера Матиас 5 1
8. Видаль Молина 4 1
9. Дьене Даконам 5 0
10. Джейсон 5 0
11. Максимович Неманья 5 0
12. Анхель Луис 4 0
13. Этебо Огенекаро 4 0
14. Кабрера Леандро 3 0
15. Чема Родригес 3 0
16. Дуро Уго 3 0
17. Кенеди Роберт 2 0
18. Бергара Маркель 2 0
19. Портильо Франсиско 2 0
20. Тимор Давид 2 0
21. Фахир Файсал 2 0
22. Дейверсон Силва 2 0
23. Сория Давид 1 0
24. Бруно Гонсалес 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сальдуа Хосеба 7 1
2. Мерино Микель 8 0
3. Субельдия Игор 8 0
4. Льоренте Диего 6 1
5. Порту Кристиан 5 0
6. Ле Норман Робен 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Оярсабаль Микель 4 0
9. Гевара Андер 4 0
10. Янузай Аднан 3 0
11. Эдегор Мартин 3 0
12. Исак Александр 3 0
13. Монреаль Начо 2 0
14. Ариц Элустондо 2 0
15. Сурутуса Давид 1 0
16. Горосабел Андони 1 0
17. Субименди Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 12.2% (5) 12.2% (5) 19.51% (8) 9.76% (4) 24.39% (10) 21.95% (9)
 Реал Сосьедад 13.33% (6) 20% (9) 11.11% (5) 20% (9) 15.56% (7) 20% (9)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе
Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Реал Сосьедад Примера Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Хетафе Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:4 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 32 21 6 5 72 - 33 69
3. Атлетико М Заявка 32 15 13 4 41 - 23 58
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Хетафе Заявка 32 14 10 8 42 - 30 52
6. Вильярреал Заявка 32 15 6 11 51 - 40 51
7. Реал Сосьедад Заявка 32 14 5 13 48 - 41 47
8. Валенсия Заявка 32 12 10 10 41 - 46 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 32 12 7 13 38 - 38 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 32 12 5 15 41 - 46 41
13. Бетис Заявка 32 9 10 13 43 - 52 37
14. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
15. Алавес Заявка 32 9 8 15 32 - 48 35
16. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
17. Сельта Заявка 32 7 13 12 31 - 37 34
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 32 5 10 17 24 - 46 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Хетафе 55.6% (80)
X 31.9% (46)
Реал Сосьедад 12.5% (18)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Хетафе 2:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Хетафе
55.6% (80)
Ничья
31.9% (46)
Реал Сосьедад
12.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (52)
Меньше
62.04% (85)
Обе команды забьют
Да
67.88% (93)
Нет
32.12% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (42)
2:1 Хетафе
26.4% (38)
1:0 Хетафе
23.6% (34)
1:2 Реал Сосьедад
5.6% (8)
0:2 Реал Сосьедад
2.8% (4)
2:0 Хетафе
1.4% (2)
0:1 Реал Сосьедад
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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