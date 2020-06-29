Хетафе
2:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Реал Сосьедад
11' Желтая карточкаОливера Матиас
13' Желтая карточкаДуро Уго
1:0
20' ПенальтиМата Хайме
43' Желтая карточкаЧема Родригес
1:1
55' ГолЯнузай Аднан
66' Желтая карточкаИсак Александр
68' Желтая карточкаДамиан Суарес
73' Желтая карточкаОярсабаль Микель
79' Желтая карточкаЭтебо Огенекаро
2:1
83' ГолМата Хайме
88' Желтая карточкаМата Хайме
88' Желтая карточкаМерино Микель
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
26
Дуро
Уго
26
Пачеко
Хон
11
Янузай
Аднан
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дьедью АматНападающий
-
30 Marcos Lavin
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Вратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
31 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
13'
20'
1:0
43'
55'
1:1
66'
68'
73'
79'
83'
2:1
88'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 12
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|11 (3)
|0.29
|2.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Этебо Огенекаро
|1
|0.03
|14.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|15.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|16.
|Оливера Матиас
|0
|0
|17.
|Дуро Уго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.24
|2.
|Виллиан Жозе
|9
|0.24
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.18
|4.
|Исак Александр
|7
|0.18
|5.
|Эдегор Мартин
|4
|0.11
|6.
|Мерино Микель
|4
|0.11
|7.
|Янузай Аднан
|3
|0.08
|8.
|Монреаль Начо
|2
|0.05
|9.
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|10.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|11.
|Льоренте Диего
|0
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|13.
|Сангальи Лука
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
|15.
|Роберто Лопес III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|13
|0
|2.
|Ньом Аллан
|12
|0
|3.
|Мата Хайме
|11
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|8
|1
|5.
|Этчейта Хавьер
|7
|0
|6.
|Кукурелья Марк
|7
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|1
|8.
|Видаль Молина
|4
|1
|9.
|Дьене Даконам
|5
|0
|10.
|Джейсон
|5
|0
|11.
|Максимович Неманья
|5
|0
|12.
|Анхель Луис
|4
|0
|13.
|Этебо Огенекаро
|4
|0
|14.
|Кабрера Леандро
|3
|0
|15.
|Чема Родригес
|3
|0
|16.
|Дуро Уго
|3
|0
|17.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|18.
|Бергара Маркель
|2
|0
|19.
|Портильо Франсиско
|2
|0
|20.
|Тимор Давид
|2
|0
|21.
|Фахир Файсал
|2
|0
|22.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|23.
|Сория Давид
|1
|0
|24.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сальдуа Хосеба
|7
|1
|2.
|Мерино Микель
|8
|0
|3.
|Субельдия Игор
|8
|0
|4.
|Льоренте Диего
|6
|1
|5.
|Порту Кристиан
|5
|0
|6.
|Ле Норман Робен
|5
|0
|7.
|Виллиан Жозе
|4
|0
|8.
|Оярсабаль Микель
|4
|0
|9.
|Гевара Андер
|4
|0
|10.
|Янузай Аднан
|3
|0
|11.
|Эдегор Мартин
|3
|0
|12.
|Исак Александр
|3
|0
|13.
|Монреаль Начо
|2
|0
|14.
|Ариц Элустондо
|2
|0
|15.
|Сурутуса Давид
|1
|0
|16.
|Горосабел Андони
|1
|0
|17.
|Субименди Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|21.95% (9)
|Реал Сосьедад
|13.33% (6)
|20% (9)
|11.11% (5)
|20% (9)
|15.56% (7)
|20% (9)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе
Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Реал Сосьедад Примера Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Хетафе Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:4 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|60 - 21
|71
|2.
|Барселона
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|72 - 33
|69
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|15
|13
|4
|41 - 23
|58
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|45 - 33
|54
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|42 - 30
|52
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 40
|51
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|48 - 41
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 46
|46
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 28
|45
|10.
|Гранада
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 38
|43
|11.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|41 - 46
|41
|13.
|Бетис
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|43 - 52
|37
|14.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|34 - 48
|35
|15.
|Алавес
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|35
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|27 - 37
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|31 - 37
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|5
|20
|30 - 55
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|24 - 46
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|26 - 51
|24
Прогнозы на матч Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Хетафе
55.6% (80)
Ничья
31.9% (46)
Реал Сосьедад
12.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (52)
Меньше
62.04% (85)
Обе команды забьют
Да
67.88% (93)
Нет
32.12% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (42)
2:1 Хетафе
26.4% (38)
1:0 Хетафе
23.6% (34)
1:2 Реал Сосьедад
5.6% (8)
0:2 Реал Сосьедад
2.8% (4)
2:0 Хетафе
1.4% (2)
0:1 Реал Сосьедад
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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