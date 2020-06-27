1:0
16' ПенальтиГарсия Рауль
2:0
24' ГолСансет Ойян
66' Желтая карточкаБудимир Анте
2:1
70' ПенальтиБудимир Анте
76' Желтая карточкаГарсия Рауль
82' Желтая карточкаРаильо Антонио
3:1
90' ГолВильялибре Асьер
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
34
Сансет
Ойян
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
12
Баба
Иддрису
11
Лаго
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
-
23 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Руис ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
1:0
24'
2:0
66'
70'
2:1
76'
82'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 9
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|11 (7)
|0.29
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.13
|4.
|Вильялибре Асьер
|3
|0.08
|5.
|Капа Андер
|2
|0.05
|6.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|7.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|8.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|9.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|10.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|11.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|12.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Дани
|0
|0
|14.
|Весга Микель
|0
|0
|15.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|10 (1)
|0.26
|2.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|3.
|Сальва Севилья
|4 (2)
|0.11
|4.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|5.
|Кубо Такефуса
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.05
|7.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|8.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|9.
|Састре Хуан
|0
|0
|10.
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|11.
|Посо Алехандро
|0
|0
|12.
|Гамес Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капа Андер
|10
|0
|2.
|Гарсия Рауль
|9
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|9
|0
|4.
|Гарсия Дани
|8
|0
|5.
|Лопес Унаи
|6
|0
|6.
|Нуньес Унай
|6
|0
|7.
|Юри Берчиче
|5
|0
|8.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|9.
|Муньяин Икер
|2
|1
|10.
|Адурис Ариц
|3
|0
|11.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|12.
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|13.
|Весга Микель
|3
|0
|14.
|Унай Симон
|2
|0
|15.
|Йерай Альварес
|2
|0
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Сансет Ойян
|1
|0
|18.
|Венседор Унай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сальва Севилья
|8
|1
|2.
|Будимир Анте
|9
|0
|3.
|Раильо Антонио
|7
|1
|4.
|Родригес Даниэль
|6
|0
|5.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|6.
|Баба Иддрису
|5
|0
|7.
|Рейна Маноло
|4
|0
|8.
|Вальент Мартин
|4
|0
|9.
|Фебас Алейкс
|4
|0
|10.
|Састре Хуан
|4
|0
|11.
|Лаго Жуниор
|3
|0
|12.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|13.
|Гамес Франсиско
|3
|0
|14.
|Седлар Александр
|2
|0
|15.
|Кубо Такефуса
|2
|0
|16.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|17.
|Кампос Хиско
|1
|0
|18.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|19.
|Пратс Абдон
|1
|0
|20.
|Баба Абдул
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|Мальорка
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|6.9% (2)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М
Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б
Мальорка Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона
Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Мальорка 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:1 Атлетик Б Примера Мальорка 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Мальорка Примера Атлетик Б 1:3 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Мальорка Примера Мальорка 3:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Мальорка Первый дивизион Мальорка 0:0 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|32
|21
|6
|5
|70 - 31
|69
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|59 - 21
|68
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|45 - 33
|54
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|41 - 44
|46
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 28
|45
|10.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|36 - 46
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|13.
|Бетис
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|14.
|Алавес
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 46
|35
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|27 - 37
|35
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|32
|7
|13
|12
|29 - 35
|34
|17.
|Эйбар
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 47
|32
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|5
|20
|30 - 55
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|26 - 50
|24
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:1 Мальорка
Исход игры
Атлетик Б
93.8% (136)
Ничья
6.2% (9)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.01% (37)
Меньше
72.99% (100)
Обе команды забьют
Да
29.93% (41)
Нет
70.07% (96)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
36.6% (53)
2:0 Атлетик Б
26.9% (39)
2:1 Атлетик Б
20% (29)
1:1 Ничья
4.8% (7)
3:1 Атлетик Б
2.8% (4)
3:0 Атлетик Б
2.1% (3)
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