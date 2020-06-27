Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рауль Гарсия не смог попасть в створ ударом издали

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Сальва Севилья решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Эрнандес Хуан не смог попасть в створ ударом издали

43' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

42' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Посо Алехандро из команды Мальорка направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

40' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Рауль Гарсия наказан за толчок Лаго Жуниор

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Родригес Даниэль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

29' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

29' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Г О О О О Л - Сансет Ойян изменил счет на табло!

16' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

16' Г О О О О Л - Рауль Гарсия из команды Атлетик Б забивает с точки!

15' После проверки VAR судья не изменил решения - Атлетик Б пробьет пенальти!

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

14' Удар от ворот произведет Мальорка

12' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Лопес Унаи бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

10' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Родригес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

4' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Лаго Жуниор наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

2' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Мальорка начинает с центра поля