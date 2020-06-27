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Атлетик Б
3:1
Конец матча

Стадион:
Мальорка
0'
1:0
16' Пенальти
Гарсия Рауль
2:0
24' Гол
Сансет Ойян
66' Желтая карточка
Будимир Анте
2:1
70' Пенальти
Будимир Анте
76' Желтая карточка
Гарсия Рауль
82' Желтая карточка
Раильо Антонио
3:1
90' Гол
Вильялибре Асьер
90'+5
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
9
Уильямс
Иньяки
34
Сансет
Ойян
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
1
Рейна
Маноло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
20
Седлар
Александр
7
Посо
Алехандро
12
Баба
Иддрису
14
Родригес
Даниэль
8
Сальва
Севилья
11
Лаго
Жуниор
29
Эрнандес
Хуан
26
Кубо
Такефуса
Атлетик Б
4-2-3-1
Мальорка
3-5-2

Ход матча

16'
Гарсия Рауль
1:0
24'
Сансет Ойян
(Лопес Унаи)
2:0
46'
 
Будимир Анте
Баба Иддрису
58'
 
Трайковски Александар
Лаго Жуниор
62'
Кордоба Иньиго
Муньяин Икер
 
66'
 
Будимир Анте
68'
 
Пратс Абдон
Эрнандес Хуан
70'
2:1
Будимир Анте
75'
Де Маркос Оскар
Уильямс Иньяки
 
75'
Вильялибре Асьер
Сансет Ойян
 
76'
Гарсия Рауль
 
82'
 
Раильо Антонио
84'
Кодро Кенан
Гарсия Рауль
 
84'
Весга Микель
Лопес Унаи
 
87'
 
Гамес Франсиско
Вальент Мартин
90'
Вильялибре Асьер
(Весга Микель)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 11 (7) 0.29
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Вильялибре Асьер 3 0.08
5. Капа Андер 2 0.05
6. Юри Берчиче 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Сансет Ойян 1 0.03
11. Адурис Ариц 1 0.03
12. Кодро Кенан 1 0.03
13. Гарсия Дани 0 0
14. Весга Микель 0 0
15. Лекуе Иньиго 0 0
Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 10 (1) 0.26
2. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
3. Сальва Севилья 4 (2) 0.11
4. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
5. Кубо Такефуса 3 0.08
6. Эрнандес Хуан 2 0.05
7. Раильо Антонио 1 0.03
8. Фебас Алейкс 0 0
9. Састре Хуан 0 0
10. Агбеньену Лумор 0 0
11. Посо Алехандро 0 0
12. Гамес Франсиско 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Капа Андер 10 0
2. Гарсия Рауль 9 0
3. Иньиго Мартинес 9 0
4. Гарсия Дани 8 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Нуньес Унай 6 0
7. Юри Берчиче 5 0
8. Кордоба Иньиго 4 0
9. Муньяин Икер 2 1
10. Адурис Ариц 3 0
11. Сан-Хосе Микель 3 0
12. Уильямс Иньяки 3 0
13. Весга Микель 3 0
14. Унай Симон 2 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Сансет Ойян 1 0
18. Венседор Унай 1 0
Мальорка
# Игрок      
1. Сальва Севилья 8 1
2. Будимир Анте 9 0
3. Раильо Антонио 7 1
4. Родригес Даниэль 6 0
5. Агбеньену Лумор 4 1
6. Баба Иддрису 5 0
7. Рейна Маноло 4 0
8. Вальент Мартин 4 0
9. Фебас Алейкс 4 0
10. Састре Хуан 4 0
11. Лаго Жуниор 3 0
12. Эрнандес Хуан 3 0
13. Гамес Франсиско 3 0
14. Седлар Александр 2 0
15. Кубо Такефуса 2 0
16. Фабрисио Агосто 1 0
17. Кампос Хиско 1 0
18. Чаварриа Пабло 1 0
19. Пратс Абдон 1 0
20. Баба Абдул 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 24.24% (8) 21.21% (7) 15.15% (5) 9.09% (3) 9.09% (3) 21.21% (7)
 Мальорка 17.24% (5) 17.24% (5) 17.24% (5) 6.9% (2) 27.59% (8) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М
Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б
Мальорка Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона
Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Мальорка 0:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:1 Мальорка Примера Мальорка 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Мальорка Примера
Мальорка 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:1 Атлетик Б Примера Мальорка 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Мальорка Примера Атлетик Б 1:3 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Мальорка Примера Мальорка 3:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Мальорка Первый дивизион Мальорка 0:0 Атлетик Б Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 32 21 6 5 70 - 31 69
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 31 12 10 9 41 - 44 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
11. Осасуна Заявка 31 9 11 11 36 - 46 38
12. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
13. Бетис Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
14. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
15. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
16. Сельта 0:0 Заявка 32 7 13 12 29 - 35 34
17. Эйбар Заявка 31 8 8 15 32 - 47 32
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 31 5 9 17 26 - 50 24
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Атлетик Б 93.8% (136)
X 6.2% (9)
Мальорка 0% (0)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Атлетик Б 3:1 Мальорка

Исход игры
Атлетик Б
93.8% (136)
Ничья
6.2% (9)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.01% (37)
Меньше
72.99% (100)
Обе команды забьют
Да
29.93% (41)
Нет
70.07% (96)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
36.6% (53)
2:0 Атлетик Б
26.9% (39)
2:1 Атлетик Б
20% (29)
1:1 Ничья
4.8% (7)
3:1 Атлетик Б
2.8% (4)
3:0 Атлетик Б
2.1% (3)
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