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Осасуна
2:1
Конец матча

Стадион:
Леганес
0'
1:0
9' Гол
Гальего Энрике
34' Желтая карточка
Брашанац Дарко
45' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
1:1
50' Гол
Авилес Хавьер
2:1
90' Гол
Гальего Энрике
90'+8
1
Эррера
Серхио
II
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
23
Умпьерез
Эридейн
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
20
Брашанац
Дарко
8
Мерида
Фран
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
11
Гальего
Энрике
1
Куэльяр
Иван
19
Руибаль
Айтор
12
Авазьем
Чидозье
15
Тарин
Родриго
22
Сиовас
Димитрис
24
Кевин
Родригес
6
Роке
Меса
21
Перес
Рубен
26
Хиль
Бриан
20
Ассале
Рожер
9
Герреро
Мигель
Осасуна
4-4-2
Леганес
5-3-2

Ход матча

9'
Гальего Энрике
(Мерида Фран)
1:0
34'
Брашанац Дарко
 
45'
 
Авазьем Чидозье
46'
 
Росалес Роберто
Авазьем Чидозье
46'
 
Авилес Хавьер
Руибаль Айтор
50'
1:1
Авилес Хавьер
(Роке Меса)
61'
 
Сильва Хонатан
Хиль Бриан
63'
Перес Иньиго
Брашанац Дарко
 
63'
Монкайола Хон
Мерида Фран
 
80'
 
Эрасо Хави
Ассале Рожер
80'
Кардона Марк
Гарсия Рубен
 
80'
Лато Тони
Адриан Лопес
 
88'
Барха Энрике
Торрес Роберто
 
90'
 
Manuel Garrido
Роке Меса
90'
Гальего Энрике
(Перес Иньиго)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
3. Гарсия Рубен 6 (1) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Ойер Санхурхо 2 0.05
6. Гальего Энрике 2 0.05
7. Эступиньян Первис 1 0.03
8. Перес Иньиго 1 0.03
9. Кардона Марк 1 0.03
10. Лато Тони 1 0.03
11. Ронкалья Факундо 1 0.03
12. Унаи Гарсия 1 0.03
13. Роберт Ибаньес 1 0.03
14. Монкайола Хон 1 0.03
15. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
16. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
17. Мерида Фран 0 0
18. Брашанац Дарко 0 0
19. Брэндон Льямас 0 0
Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Эн-Несири Юссеф 6 0.16
3. Брайтвайт Мартин 6 0.16
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Омеруо Кеннет 1 0.03
8. Авилес Хавьер 1 0.03
9. Росалес Роберто 0 0
10. Бустинса Унаи 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 11 1
2. Мерида Фран 7 1
3. Брашанац Дарко 8 0
4. Эступиньян Первис 7 0
5. Ронкалья Факундо 3 2
6. Гарсия Рубен 6 0
7. Авила Эсекьель 6 0
8. Умпьерез Эридейн 5 0
9. Гарсия Давид III 5 0
10. Видаль Начо 5 0
11. Брэндон Льямас 4 0
12. Гальего Энрике 4 0
13. Монкайола Хон 4 0
14. Эррера Серхио II 2 1
15. Перес Иньиго 3 0
16. Роберт Ибаньес 3 0
17. Лильо Кастельяно 2 0
18. Лато Тони 1 0
19. Вильяр Хуан 1 0
20. Торрес Роберто 1 0
21. Навас Рауль 1 0
22. Кардона Марк 1 0
Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 12 0
2. Ресио Хосе 9 0
3. Роке Меса 9 0
4. Авазьем Чидозье 9 0
5. Перес Рубен 8 0
6. Оскар Родригес 6 1
7. Кевин Родригес 5 1
8. Росалес Роберто 6 0
9. Сиовас Димитрис 5 0
10. Омеруо Кеннет 5 0
11. Бустинса Унаи 5 0
12. Куэльяр Иван 2 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Арнаис Хосе 3 0
15. Ривера Кристиан 3 0
16. Каррильо Гидо 2 0
17. Сориано Хуан 2 0
18. Эрасо Хави 2 0
19. Руибаль Айтор 2 0
20. Эн-Несири Юссеф 2 0
21. Амаду Ибрагим 1 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Наварро Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 8.33% (3) 11.11% (4) 11.11% (4) 25% (9) 13.89% (5) 30.56% (11)
 Леганес 26.09% (6) 0 17.39% (4) 30.43% (7) 8.7% (2) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья
Леганес Последние 20 матчей: + = -
Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид
Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Леганес 0:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:1 Леганес Примера Леганес 2:0 Осасуна Примера Леганес 2:0 Осасуна Сегунда
Осасуна 2:1 Леганес Сегунда Леганес 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Леганес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 21 6 5 72 - 33 69
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 31 12 10 9 41 - 44 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
13. Бетис Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
14. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
15. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
16. Сельта Заявка 32 7 13 12 31 - 37 34
17. Эйбар Заявка 31 8 8 15 32 - 47 32
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 32 5 10 17 24 - 46 25
20. Эспаньол Заявка 31 5 9 17 26 - 50 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Осасуна 65% (93)
X 30.1% (43)
Леганес 4.9% (7)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Леганес

Исход игры
Осасуна
65% (93)
Ничья
30.1% (43)
Леганес
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
24.09% (33)
Меньше
75.91% (104)
Обе команды забьют
Да
48.91% (67)
Нет
51.09% (70)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
40.6% (58)
1:1 Ничья
23.8% (34)
2:1 Осасуна
19.6% (28)
2:0 Осасуна
3.5% (5)
0:1 Леганес
2.8% (4)
1:2 Леганес
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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