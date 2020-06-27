Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Осасуна вырывает победу

98' Гальего Энрике из команды Осасуна является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Что за промах! У Эрасо Хави была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

94' Барха Энрике разрезает оборону соперника отличным пасом

93' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Леганес

90' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Плохо играет Эступиньян Первис - неудачный вынос, и мяч у соперниц

89' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Лато Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Сильва Хонатан из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Роке Меса из команды Леганес плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

86' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Эррера Серхио II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Герреро Мигель из команды Леганес плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

85' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Перес Рубен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

83' Перес Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Умпьерез Эридейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Торрес Роберто из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

78' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

77' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Игрок команды Леганес исполняет передачу

76' Игрок команды Леганес нанес удар, но мяч был заблокирован

76' Гарсия Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Роке Меса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Хорошо играет на выходе Куэльяр Иван - мяч в ее руках

74' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Отличную защиту показывает Тарин Родриго от команды Леганес , не дает пропустить гол своей команде.

74' Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Гальего Энрике из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Гарсия Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Видаль Начо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Удар от ворот произведет Осасуна

66' Кевин Родригес из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

66' Сильва Хонатан из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

65' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Гальего Энрике получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Авилес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Гальего Энрике из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

64' Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Удар от ворот произведет Осасуна

62' Удар от ворот произведет Осасуна

61' Пространство открывается для Хиль Бриан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

61' Герреро Мигель разрезает оборону соперника отличным пасом

59' Адриан Лопес из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Выглядело как неплохой момент. Кевин Родригес из команды Леганес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

57' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Хорошо играет на выходе Эррера Серхио II - мяч в ее руках

57' Леганес имеет хороший шанс забить.

55' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Осасуна

55' Пространство открывается для Авилес Хавьер , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

55' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Ассале Рожер из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

53' Хорошо играет на выходе Куэльяр Иван - мяч в ее руках

53' Куэльяр Иван выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

52' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Фантастический гол, где все сам сделал Авилес Хавьер

50' Г О О О О Л - Авилес Хавьер из команды Леганес переиграл вратаря дальним ударом!

49' Удар от ворот произведет Осасуна

48' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хорошо играет на выходе Эррера Серхио II - мяч в ее руках

47' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Росалес Роберто из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.