1:0
9' ГолГальего Энрике
34' Желтая карточкаБрашанац Дарко
45' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
1:1
50' ГолАвилес Хавьер
2:1
90' ГолГальего Энрике
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
21
Перес
Рубен
26
Хиль
Бриан
20
Ассале
Рожер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лато ТониЗащитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Орос АймарПолузащитник
-
35 Уальде ХосеПолузащитник
-
19 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
-
26 Хиль БрианПолузащитник
-
20 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
-
35 Ломбо ПаблоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Аморес ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
1:0
34'
45'
50'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 9
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авила Эсекьель
|9
|0.24
|2.
|Торрес Роберто
|6 (5)
|0.16
|3.
|Гарсия Рубен
|6 (1)
|0.16
|4.
|Умпьерез Эридейн
|3
|0.08
|5.
|Ойер Санхурхо
|2
|0.05
|6.
|Гальего Энрике
|2
|0.05
|7.
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|8.
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|9.
|Кардона Марк
|1
|0.03
|10.
|Лато Тони
|1
|0.03
|11.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|12.
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|13.
|Роберт Ибаньес
|1
|0.03
|14.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|15.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.03
|16.
|Адриан Лопес
|1 (1)
|0.03
|17.
|Мерида Фран
|0
|0
|18.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|19.
|Брэндон Льямас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|9 (2)
|0.24
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|6
|0.16
|3.
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.16
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|8.
|Авилес Хавьер
|1
|0.03
|9.
|Росалес Роберто
|0
|0
|10.
|Бустинса Унаи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|11
|1
|2.
|Мерида Фран
|7
|1
|3.
|Брашанац Дарко
|8
|0
|4.
|Эступиньян Первис
|7
|0
|5.
|Ронкалья Факундо
|3
|2
|6.
|Гарсия Рубен
|6
|0
|7.
|Авила Эсекьель
|6
|0
|8.
|Умпьерез Эридейн
|5
|0
|9.
|Гарсия Давид III
|5
|0
|10.
|Видаль Начо
|5
|0
|11.
|Брэндон Льямас
|4
|0
|12.
|Гальего Энрике
|4
|0
|13.
|Монкайола Хон
|4
|0
|14.
|Эррера Серхио II
|2
|1
|15.
|Перес Иньиго
|3
|0
|16.
|Роберт Ибаньес
|3
|0
|17.
|Лильо Кастельяно
|2
|0
|18.
|Лато Тони
|1
|0
|19.
|Вильяр Хуан
|1
|0
|20.
|Торрес Роберто
|1
|0
|21.
|Навас Рауль
|1
|0
|22.
|Кардона Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|12
|0
|2.
|Ресио Хосе
|9
|0
|3.
|Роке Меса
|9
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|9
|0
|5.
|Перес Рубен
|8
|0
|6.
|Оскар Родригес
|6
|1
|7.
|Кевин Родригес
|5
|1
|8.
|Росалес Роберто
|6
|0
|9.
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|10.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|11.
|Бустинса Унаи
|5
|0
|12.
|Куэльяр Иван
|2
|1
|13.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|14.
|Арнаис Хосе
|3
|0
|15.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|16.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|17.
|Сориано Хуан
|2
|0
|18.
|Эрасо Хави
|2
|0
|19.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|20.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|21.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
|22.
|Тарин Родриго
|1
|0
|23.
|Наварро Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|8.33% (3)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|25% (9)
|13.89% (5)
|30.56% (11)
|Леганес
|26.09% (6)
|0
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья
Леганес Последние 20 матчей: + = -Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид
Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|72 - 33
|69
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|59 - 21
|68
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|45 - 33
|54
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|41 - 44
|46
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 28
|45
|10.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|11.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|12.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|13.
|Бетис
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|14.
|Алавес
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 46
|35
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|27 - 37
|35
|16.
|Сельта
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|31 - 37
|34
|17.
|Эйбар
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 47
|32
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|5
|20
|30 - 55
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|24 - 46
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|26 - 50
|24
Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Леганес
Исход игры
Осасуна
65% (93)
Ничья
30.1% (43)
Леганес
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
24.09% (33)
Меньше
75.91% (104)
Обе команды забьют
Да
48.91% (67)
Нет
51.09% (70)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
40.6% (58)
1:1 Ничья
23.8% (34)
2:1 Осасуна
19.6% (28)
2:0 Осасуна
3.5% (5)
0:1 Леганес
2.8% (4)
1:2 Леганес
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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