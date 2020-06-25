Прогнозы на матч Эспаньол - Реал Мадрид

Эспаньол
Позже
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лэй У
|4
|0.11
|2.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|3.
|Давид Лопес
|3
|0.08
|4.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|5.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Кабрера Леандро
|0
|0
|14.
|Санчес Виктор
|0
|0
|15.
|Налдо Гомес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|17 (3)
|0.45
|2.
|Рамос Серхио
|8 (4)
|0.21
|3.
|Кроос Тони
|4
|0.11
|4.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|5.
|Каземиро Карлос
|3
|0.08
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.08
|7.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|8.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|9.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|10.
|Йович Лука
|2
|0.05
|11.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|12.
|Родриго
|2
|0.05
|13.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|14.
|Азар Эден
|1
|0.03
|15.
|Марсело Виера
|1
|0.03
|16.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|17.
|Асенсио Марко
|1
|0.03
|18.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|19.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|20.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|21.
|Менди Ферлан
|0
|0
|22.
|Одриосола Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|7
|1
|3.
|Рока Марк
|7
|0
|4.
|Дидак Вилья
|6
|0
|5.
|Лопес Диего
|4
|1
|6.
|Хави Лопеc
|4
|1
|7.
|Бернардо Эспиноса
|4
|1
|8.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|9.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|10.
|Давид Лопес
|3
|1
|11.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|12.
|Лэй У
|3
|0
|13.
|Дардер Серхи
|3
|0
|14.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|15.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|16.
|Гомес Виктор
|2
|0
|17.
|Кабрера Леандро
|2
|0
|18.
|Рауль де Томас
|2
|0
|19.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|20.
|Педроса Адриа
|2
|0
|21.
|Пипа
|2
|0
|22.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|23.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|24.
|Андрес Прието
|1
|0
|25.
|Варгас Матиас
|1
|0
|26.
|Льюис Лопес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|11
|0
|2.
|Рамос Серхио
|8
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|8
|0
|4.
|Менди Ферлан
|6
|1
|5.
|Модрич Лука
|5
|1
|6.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|7.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|8.
|Начо Игнасио
|3
|0
|9.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|10.
|Кроос Тони
|2
|0
|11.
|Марсело Виера
|2
|0
|12.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|13.
|Йович Лука
|2
|0
|14.
|Милитао Эдер
|2
|0
|15.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|16.
|Иско Аларкон
|1
|0
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0
|18.
|Васкес Лукас
|1
|0
|19.
|Вальверде Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эспаньол
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|31.82% (7)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|Реал Мадрид
|9.62% (5)
|13.46% (7)
|21.15% (11)
|15.38% (8)
|26.92% (14)
|13.46% (7)
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: + = -Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес
Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар
Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Реал Мадрид: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Примера Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 6:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:6 Реал Мадрид Примера Эспаньол 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эспаньол Примера Реал Мадрид 3:1 Эспаньол Примера Реал Мадрид 1:0 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Кубок Короля Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Примера Эспаньол 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Эспаньол Примера Реал Мадрид 5:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:4 Реал Мадрид Примера Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|59 - 21
|68
|2.
|Барселона
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|70 - 31
|68
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|41 - 44
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 27
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|36 - 46
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|13.
|Бетис
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|14.
|Алавес
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 46
|35
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|16.
|Сельта
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|29 - 35
|33
|17.
|Эйбар
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 47
|32
|18.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|29 - 52
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|26 - 50
|24
Прогнозы на матч Эспаньол - Реал Мадрид
Исход игры
Эспаньол
1.9% (1)
Ничья
7.7% (4)
Реал Мадрид
90.4% (47)
Тотал 2.5
Больше
48% (24)
Меньше
52% (26)
Обе команды забьют
Да
46% (23)
Нет
54% (27)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
36.5% (19)
1:2 Реал Мадрид
25% (13)
0:3 Реал Мадрид
7.7% (4)
1:3 Реал Мадрид
7.7% (4)
1:1 Ничья
5.8% (3)
0:1 Реал Мадрид
5.8% (3)
1:4 Реал Мадрид
3.8% (2)
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