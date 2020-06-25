Прогнозы на матч Эспаньол - Реал Мадрид

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Эспаньол
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лэй У 4 0.11
2. Рауль де Томас 4 (1) 0.11
3. Давид Лопес 3 0.08
4. Бернардо Эспиноса 3 0.08
5. Эмбарба Адриан 2 (1) 0.05
6. Дардер Серхи 2 0.05
7. Рока Марк 2 (2) 0.05
8. Кальери Хонатан 1 0.03
9. Гранеро Эстебан 1 0.03
10. Феррейра Факундо 1 0.03
11. Педроса Адриа 1 0.03
12. Варгас Матиас 0 0
13. Кабрера Леандро 0 0
14. Санчес Виктор 0 0
15. Налдо Гомес 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 17 (3) 0.45
2. Рамос Серхио 8 (4) 0.21
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Модрич Лука 3 0.08
5. Каземиро Карлос 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Вальверде Федерико 2 0.05
8. Бэйл Гарет 2 0.05
9. Варан Рафаэль 2 0.05
10. Йович Лука 2 0.05
11. Васкес Лукас 2 0.05
12. Родриго 2 0.05
13. Карвахаль Даниэль 1 0.03
14. Азар Эден 1 0.03
15. Марсело Виера 1 0.03
16. Родригес Хамес 1 0.03
17. Асенсио Марко 1 0.03
18. Иско Аларкон 1 0.03
19. Начо Игнасио 1 0.03
20. Диас Мариано 1 0.03
21. Менди Ферлан 0 0
22. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Эспаньол
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Налдо Гомес 7 1
3. Рока Марк 7 0
4. Дидак Вилья 6 0
5. Лопес Диего 4 1
6. Хави Лопеc 4 1
7. Бернардо Эспиноса 4 1
8. Калеро Фернандо 4 1
9. Гранеро Эстебан 5 0
10. Давид Лопес 3 1
11. Кальери Хонатан 4 0
12. Лэй У 3 0
13. Дардер Серхи 3 0
14. Эмбарба Адриан 3 0
15. Феррейра Факундо 2 0
16. Гомес Виктор 2 0
17. Кабрера Леандро 2 0
18. Рауль де Томас 2 0
19. Кампусано Виктор 2 0
20. Педроса Адриа 2 0
21. Пипа 2 0
22. Итурраспе Андер 1 0
23. Коршья Себастьен 1 0
24. Андрес Прието 1 0
25. Варгас Матиас 1 0
26. Льюис Лопес 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 11 0
2. Рамос Серхио 8 0
3. Карвахаль Даниэль 8 0
4. Менди Ферлан 6 1
5. Модрич Лука 5 1
6. Бэйл Гарет 3 1
7. Одриосола Альваро 2 1
8. Начо Игнасио 3 0
9. Винисиус Жуниор 3 0
10. Кроос Тони 2 0
11. Марсело Виера 2 0
12. Варан Рафаэль 2 0
13. Йович Лука 2 0
14. Милитао Эдер 2 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Вальверде Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эспаньол 4.55% (1) 22.73% (5) 31.82% (7) 22.73% (5) 4.55% (1) 13.64% (3)
 Реал Мадрид 9.62% (5) 13.46% (7) 21.15% (11) 15.38% (8) 26.92% (14) 13.46% (7)

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: + = -
Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес
Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар
Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Реал Мадрид: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Ла Лига Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Примера Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 6:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:6 Реал Мадрид Примера Эспаньол 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эспаньол Примера Реал Мадрид 3:1 Эспаньол Примера Реал Мадрид 1:0 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Кубок Короля Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Примера Эспаньол 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Эспаньол Примера Реал Мадрид 5:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:4 Реал Мадрид Примера Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
2. Барселона Заявка 31 21 5 5 70 - 31 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 31 12 10 9 41 - 44 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 31 10 12 9 33 - 27 42
11. Осасуна Заявка 31 9 11 11 36 - 46 38
12. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
13. Бетис Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
14. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
15. Вальядолид Заявка 31 7 13 11 26 - 36 34
16. Сельта Заявка 31 7 12 12 29 - 35 33
17. Эйбар Заявка 31 8 8 15 32 - 47 32
18. Мальорка Заявка 31 7 5 19 29 - 52 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 31 5 9 17 26 - 50 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2020, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.


    • Прогнозы 52
    Эспаньол 1.9% (1)
    X 7.7% (4)
    Реал Мадрид 90.4% (47)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Эспаньол - Реал Мадрид

    Исход игры
    Эспаньол
    1.9% (1)
    Ничья
    7.7% (4)
    Реал Мадрид
    90.4% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    46% (23)
    Нет
    54% (27)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    36.5% (19)
    1:2 Реал Мадрид
    25% (13)
    0:3 Реал Мадрид
    7.7% (4)
    1:3 Реал Мадрид
    7.7% (4)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    0:1 Реал Мадрид
    5.8% (3)
    1:4 Реал Мадрид
    3.8% (2)
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