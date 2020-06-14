Прогнозы на матч Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ

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  3. Германия
Санкт-Паули
2:1
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0'
11' Желтая карточка
Оэстигор Лео
16' Желтая карточка
Пенни Мэттью
1:0
22' Гол
Диамантакос Димитрис
2:0
41' Гол
Верман Хенк
45' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
2:0
45' Не забитый пенальти
Диамантакос Димитрис
2:1
74' Гол
Гонтер Сёрен
80' Желтая карточка
Штраус Джон-Патрик
90'+5
30
Химмельман
Робин
19
Цандер
Лука-Милан
3
Оэстигор
Лео
15
Бубалла
Даниэль
17
Пенни
Мэттью
43
Ольссон
Себастьян
41
Фит
Кристиан
37
Беккер
Финн
28
Собота
Вальдемар
18
Диамантакос
Димитрис
25
Верман
Хенк
1
Меннель
Мартин
21
Какуталуа
Малкольм
26
Гонтер
Сёрен
2
Расмуссен
Якоб
24
Штраус
Джон-Патрик
17
Ризе
Филипп
5
Фандрих
Клеменс
15
Кемпе
Деннис
10
Назаров
Дмитрий
II
14
Цулехнер
Филипп
11
Крюгер
Флориан
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2

Ход матча

11'
Оэстигор Лео
 
16'
Пенни Мэттью
 
22'
Диамантакос Димитрис
(Ольссон Себастьян)
1:0
41'
Верман Хенк
(Пенни Мэттью)
2:0
45'
 
Расмуссен Якоб
45'
Диамантакос Димитрис
2:0
46'
Кордес Луис
Пенни Мэттью
 
46'
 
Хоксхайдт Ян
Крюгер Флориан
59'
Бенателли Рико
Фит Кристиан
 
66'
 
Теструт Паскаль
Цулехнер Филипп
66'
 
Дафернер Кристоф
Назаров Дмитрий II
74'
2:1
Гонтер Сёрен
(Ризе Филипп)
80'
 
Штраус Джон-Патрик
80'
Дьёкереш Виктор
Диамантакос Димитрис
 
84'
 
Самсон Луис
Штраус Джон-Патрик
85'
Тащи Борис
Верман Хенк
 
85'
Кнолль Марвин
Беккер Финн
 
87'
 
Сесса Николас
Кемпе Деннис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 14
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диамантакос Димитрис 10 (2) 0.29
2. Верман Хенк 9 0.26
3. Дьёкереш Виктор 7 0.21
4. Собота Вальдемар 3 0.09
5. Конте Кристиан 2 0.06
6. Дели Матс Мёллер 1 0.03
7. Мияичи Рио 1 0.03
8. Пенни Мэттью 1 0.03
9. Лоуренс Джеймс 1 0.03
10. Беккер Финн 1 0.03
11. Кнолль Марвин 0 0
12. Тащи Борис 0 0
13. Ольссон Себастьян 0 0
14. Ланкфорд Кевин 0 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаров Дмитрий II 10 (5) 0.29
2. Хоксхайдт Ян 8 0.24
3. Крюгер Флориан 7 0.21
4. Теструт Паскаль 5 (1) 0.15
5. Баумгарт Том 2 0.06
6. Гонтер Сёрен 2 0.06
7. Ризе Филипп 1 0.03
8. Штраус Джон-Патрик 1 0.03
9. Какуталуа Малкольм 1 0.03
10. Михоевич Марко 1 0.03
11. Дафернер Кристоф 1 0.03
12. Фандрих Клеменс 0 0
13. Расмуссен Якоб 0 0
14. Калиг Фабиан 0 0
15. Риццуто Калоджеро 0 0

Карточки

Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 7 0
2. Оэстигор Лео 7 0
3. Пенни Мэттью 3 1
4. Флюм Йоханнес 4 0
5. Собота Вальдемар 4 0
6. Мияичи Рио 4 0
7. Цирайс Филипп 2 1
8. Диарра Юба 2 1
9. Бубалла Даниэль 3 0
10. Бенателли Рико 2 0
11. Диамантакос Димитрис 2 0
12. Цандер Лука-Милан 2 0
13. Дели Матс Мёллер 2 0
14. Дьёкереш Виктор 2 0
15. Карстенс Флориан 2 0
16. Калла Ян-Филипп 1 0
17. Тащи Борис 1 0
18. Верман Хенк 1 0
19. Лоуренс Джеймс 1 0
20. Хоффман Никлас 1 0
21. Кордес Луис 1 0
22. Беккер Финн 1 0
23. Куюджу Мерт 1 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Риццуто Калоджеро 9 2
2. Фандрих Клеменс 9 0
3. Ризе Филипп 8 0
4. Михоевич Марко 5 1
5. Расмуссен Якоб 5 0
6. Гонтер Сёрен 5 0
7. Меннель Мартин 5 0
8. Баумгарт Том 5 0
9. Назаров Дмитрий II 4 0
10. Калиг Фабиан 3 0
11. Штраус Джон-Патрик 3 0
12. Хоксхайдт Ян 1 1
13. Теструт Паскаль 2 0
14. Кемпе Деннис 2 0
15. Цулехнер Филипп 2 0
16. Крюгер Флориан 2 0
17. Самсон Луис 1 0
18. Кусич Филип 1 0
19. Дафернер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Паули 11.43% (4) 37.14% (13) 14.29% (5) 22.86% (8) 5.71% (2) 8.57% (3)
 Эрцгебирге Ауэ 18.92% (7) 13.51% (5) 16.22% (6) 8.11% (3) 29.73% (11) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
Эрцгебирге Ауэ: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Кубок Санкт-Паули 4:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 30 15 13 2 54 - 27 58
2. Гамбург Заявка 31 14 11 6 59 - 38 53
3. Штуттгарт Заявка 31 15 7 9 50 - 37 52
4. Хайденхайм Заявка 31 14 9 8 43 - 32 51
5. Дармштадт Заявка 31 11 13 7 42 - 40 46
6. Гройтер Фюрт Заявка 31 11 9 11 43 - 41 42
7. Ганновер 96 Заявка 31 11 9 11 47 - 47 42
8. Бохум Заявка 31 10 12 9 49 - 46 42
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 11 8 12 41 - 44 41
10. Зандхаузен Заявка 31 9 13 9 37 - 38 40
11. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 49 - 51 39
12. Ян Заявка 31 10 9 12 46 - 52 39
13. Санкт-Паули Заявка 31 9 11 11 37 - 40 38
14. Оснабрюк Заявка 31 8 11 12 39 - 44 35
15. Карлсруэ Заявка 31 7 12 12 39 - 50 33
16. Нюрнберг Заявка 31 7 12 12 38 - 51 33
17. Веен Висбаден Заявка 31 8 7 16 39 - 53 31
18. Динамо Дрезден Заявка 30 7 7 16 29 - 50 28
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 135
Санкт-Паули 59.3% (80)
X 28.9% (39)
Эрцгебирге Ауэ 11.9% (16)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ

Исход игры
Санкт-Паули
59.3% (80)
Ничья
28.9% (39)
Эрцгебирге Ауэ
11.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
56.49% (74)
Нет
43.51% (57)
Популярный счёт
1:0 Санкт-Паули
25.9% (35)
1:1 Ничья
23% (31)
2:1 Санкт-Паули
22.2% (30)
2:0 Санкт-Паули
8.9% (12)
1:2 Эрцгебирге Ауэ
7.4% (10)
0:0 Ничья
3.7% (5)
0:1 Эрцгебирге Ауэ
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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