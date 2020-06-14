Прогнозы на матч Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ

Санкт-Паули
2:1
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
11' Желтая карточкаОэстигор Лео
16' Желтая карточкаПенни Мэттью
1:0
22' ГолДиамантакос Димитрис
2:0
41' ГолВерман Хенк
45' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
2:0
45' Не забитый пенальтиДиамантакос Димитрис
2:1
74' ГолГонтер Сёрен
80' Желтая карточкаШтраус Джон-Патрик
17
Пенни
Мэттью
41
Фит
Кристиан
37
Беккер
Финн
25
Верман
Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенни МэттьюЗащитник
- Полузащитник
-
41 Фит КристианПолузащитник
-
37 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Кордес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кемпе ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
16 Маечак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Ход матча
11'
16'
22'
41'
2:0
45'
45'
74'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 14
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диамантакос Димитрис
|10 (2)
|0.29
|2.
|Верман Хенк
|9
|0.26
|3.
|Дьёкереш Виктор
|7
|0.21
|4.
|Собота Вальдемар
|3
|0.09
|5.
|Конте Кристиан
|2
|0.06
|6.
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.03
|7.
|Мияичи Рио
|1
|0.03
|8.
|Пенни Мэттью
|1
|0.03
|9.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.03
|10.
|Беккер Финн
|1
|0.03
|11.
|Кнолль Марвин
|0
|0
|12.
|Тащи Борис
|0
|0
|13.
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|14.
|Ланкфорд Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаров Дмитрий II
|10 (5)
|0.29
|2.
|Хоксхайдт Ян
|8
|0.24
|3.
|Крюгер Флориан
|7
|0.21
|4.
|Теструт Паскаль
|5 (1)
|0.15
|5.
|Баумгарт Том
|2
|0.06
|6.
|Гонтер Сёрен
|2
|0.06
|7.
|Ризе Филипп
|1
|0.03
|8.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|9.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.03
|10.
|Михоевич Марко
|1
|0.03
|11.
|Дафернер Кристоф
|1
|0.03
|12.
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|13.
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|14.
|Калиг Фабиан
|0
|0
|15.
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|7
|0
|2.
|Оэстигор Лео
|7
|0
|3.
|Пенни Мэттью
|3
|1
|4.
|Флюм Йоханнес
|4
|0
|5.
|Собота Вальдемар
|4
|0
|6.
|Мияичи Рио
|4
|0
|7.
|Цирайс Филипп
|2
|1
|8.
|Диарра Юба
|2
|1
|9.
|Бубалла Даниэль
|3
|0
|10.
|Бенателли Рико
|2
|0
|11.
|Диамантакос Димитрис
|2
|0
|12.
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|13.
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|14.
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|15.
|Карстенс Флориан
|2
|0
|16.
|Калла Ян-Филипп
|1
|0
|17.
|Тащи Борис
|1
|0
|18.
|Верман Хенк
|1
|0
|19.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|20.
|Хоффман Никлас
|1
|0
|21.
|Кордес Луис
|1
|0
|22.
|Беккер Финн
|1
|0
|23.
|Куюджу Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Риццуто Калоджеро
|9
|2
|2.
|Фандрих Клеменс
|9
|0
|3.
|Ризе Филипп
|8
|0
|4.
|Михоевич Марко
|5
|1
|5.
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|6.
|Гонтер Сёрен
|5
|0
|7.
|Меннель Мартин
|5
|0
|8.
|Баумгарт Том
|5
|0
|9.
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|10.
|Калиг Фабиан
|3
|0
|11.
|Штраус Джон-Патрик
|3
|0
|12.
|Хоксхайдт Ян
|1
|1
|13.
|Теструт Паскаль
|2
|0
|14.
|Кемпе Деннис
|2
|0
|15.
|Цулехнер Филипп
|2
|0
|16.
|Крюгер Флориан
|2
|0
|17.
|Самсон Луис
|1
|0
|18.
|Кусич Филип
|1
|0
|19.
|Дафернер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Паули
|11.43% (4)
|37.14% (13)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|8.57% (3)
|Эрцгебирге Ауэ
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|8.11% (3)
|29.73% (11)
|13.51% (5)
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =6 -8Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
Эрцгебирге Ауэ: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Кубок Санкт-Паули 4:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|30
|15
|13
|2
|54 - 27
|58
|2.
|Гамбург
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|59 - 38
|53
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|50 - 37
|52
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|43 - 32
|51
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|42 - 40
|46
|6.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|43 - 41
|42
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|47 - 47
|42
|8.
|Бохум
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|49 - 46
|42
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|41 - 44
|41
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|37 - 38
|40
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 51
|39
|12.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 52
|39
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|37 - 40
|38
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|39 - 44
|35
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|39 - 50
|33
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|38 - 51
|33
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|39 - 53
|31
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|29 - 50
|28
Прогнозы на матч Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Исход игры
Санкт-Паули
59.3% (80)
Ничья
28.9% (39)
Эрцгебирге Ауэ
11.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
56.49% (74)
Нет
43.51% (57)
Популярный счёт
1:0 Санкт-Паули
25.9% (35)
1:1 Ничья
23% (31)
2:1 Санкт-Паули
22.2% (30)
2:0 Санкт-Паули
8.9% (12)
1:2 Эрцгебирге Ауэ
7.4% (10)
0:0 Ничья
3.7% (5)
0:1 Эрцгебирге Ауэ
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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