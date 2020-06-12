Прогнозы на матч Зандхаузен 0:0 Арминия

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Зандхаузен
0:0
Конец матча
Арминия
0'
12' Желтая карточка
Бехренс Кевин
30' Желтая карточка
Суку Себио
48' Желтая карточка
Таффертсхофер Эммануэль
90'+5
1
Фрайсль
Мартин
22
Наубер
Геррит
14
Кистер
Тим
2
Жиров
Александр
18
Дикмайер
Деннис
6
Линсмайер
Денис
20
Таффертсхофер
Эммануэль
19
Пакарада
Леарт
27
Шой
Робин
16
Бехренс
Кевин
10
Байда
Юлиус
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Хоаким
8
Хартерц
Флориан
25
Клаусс
Джонатан
10
Ябо
Рейнольд
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
29
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
Зандхаузен
3-4-1-2
Арминия
4-5-1

Ход матча

12'
Бехренс Кевин
 
30'
 
Суку Себио
48'
Таффертсхофер Эммануэль
 
59'
 
Зойферт Нильс
Суку Себио
59'
 
Фогльзаммер Андреас
Ябо Рейнольд
64'
Энгельс Марио
Шой Робин
 
76'
 
Вайраух Патрик
Клаусс Джонатан
79'
Фрай Марлон
Таффертсхофер Эммануэль
 
79'
Бухаддуз Азиз
Байда Юлиус
 
79'
 
Шипплок Свен
Хартель Марсель
79'
 
Зальгер Штефан
Нильссон Хоаким

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 18 Удары в створ 9
  • 9 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бехренс Кевин 12 (4) 0.35
2. Бухаддуз Азиз 6 0.18
3. Байда Юлиус 5 0.15
4. Тюрпиц Филип 3 (1) 0.09
5. Энгельс Марио 2 0.06
6. Шой Робин 2 0.06
7. Пакарада Леарт 1 (1) 0.03
8. Дикмайер Деннис 1 0.03
9. Фёрстер Филипп 1 (1) 0.03
10. Жиров Александр 1 0.03
11. Ценга Эрик 1 0.03
12. Халими Бесар 1 0.03
13. Наубер Геррит 1 0.03
14. Линсмайер Денис 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 18 (4) 0.53
2. Фогльзаммер Андреас 10 (2) 0.29
3. Эдмундссон Йохан 5 0.15
4. Суку Себио 4 (1) 0.12
5. Ябо Рейнольд 4 0.12
6. Клаусс Джонатан 3 0.09
7. Притль Мануэль 3 0.09
8. Бруннер Седрик 2 0.06
9. Нильссон Хоаким 1 0.03
10. Шипплок Свен 1 0.03
11. Хартель Марсель 0 0
12. Хартерц Флориан 0 0
13. Ортега Штефан 0 0

Карточки

Зандхаузен
# Игрок      
1. Пакарада Леарт 8 0
2. Байда Юлиус 7 0
3. Бехренс Кевин 7 0
4. Пауревич Иван 5 1
5. Наубер Геррит 6 0
6. Таффертсхофер Эммануэль 6 0
7. Шой Робин 5 0
8. Халими Бесар 4 0
9. Дикмайер Деннис 2 1
10. Линсмайер Денис 3 0
11. Энгельс Марио 3 0
12. Фрайсль Мартин 3 0
13. Гисласон Рюрик 2 0
14. Бухаддуз Азиз 2 0
15. Кистер Тим 2 0
16. Ценга Эрик 2 0
17. Жиров Александр 2 0
18. Фёрстер Филипп 2 0
19. Фрай Марлон 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Притль Мануэль 10 0
2. Клос Фабиан 5 1
3. Бруннер Седрик 6 0
4. Ябо Рейнольд 4 0
5. Суку Себио 4 0
6. Эдмундссон Йохан 3 0
7. Шипплок Свен 2 0
8. Фогльзаммер Андреас 2 0
9. Хартерц Флориан 2 0
10. Пипер Амос 2 0
11. Нильссон Хоаким 1 0
12. Зальгер Штефан 1 0
13. Берендт Бриан 1 0
14. Шюц Том 1 0
15. Хартель Марсель 1 0
16. Клаусс Джонатан 1 0
17. Зойферт Нильс 1 0
18. Кунце Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зандхаузен 11.43% (4) 14.29% (5) 25.71% (9) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6)
 Арминия 13.33% (6) 15.56% (7) 15.56% (7) 17.78% (8) 24.44% (11) 13.33% (6)

Предыдущие игры

Зандхаузен Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Бохум 4:4 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Севилья 1:3 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Зандхаузен 1:1 Гамбург Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Зандхаузен Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт
Арминия Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк
Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04

Последние игры между собой

Зандхаузен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Арминия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Арминия 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Арминия 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2
Зандхаузен 3:1 Арминия Бундеслига 2 Зандхаузен 1:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:4 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Арминия 4:1 Зандхаузен Кубок Зандхаузен 1:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Арминия 1:3 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 0:0 Арминия Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 30 15 13 2 54 - 27 58
2. Гамбург Заявка 31 14 11 6 59 - 38 53
3. Штуттгарт Заявка 30 15 7 8 49 - 35 52
4. Хайденхайм Заявка 30 13 9 8 39 - 31 48
5. Дармштадт Заявка 30 10 13 7 39 - 38 43
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 30 11 8 11 40 - 42 41
7. Зандхаузен Заявка 31 9 13 9 37 - 38 40
8. Ганновер 96 Заявка 29 10 9 10 42 - 44 39
9. Гройтер Фюрт Заявка 30 10 9 11 42 - 41 39
10. Хольштайн Киль Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
11. Ян Заявка 30 10 9 11 45 - 48 39
12. Бохум Заявка 30 9 12 9 47 - 46 39
13. Оснабрюк Заявка 30 8 11 11 39 - 42 35
14. Санкт-Паули Заявка 30 8 11 11 35 - 39 35
15. Нюрнберг Заявка 30 7 12 11 38 - 50 33
16. Карлсруэ Заявка 30 6 12 12 37 - 49 30
17. Динамо Дрезден Заявка 29 7 7 15 29 - 47 28
18. Веен Висбаден Заявка 30 7 7 16 37 - 52 28
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Суку Себио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Бехренс Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 138
Зандхаузен 21.7% (30)
X 34.8% (48)
Арминия 43.5% (60)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Зандхаузен 0:0 Арминия

Исход игры
Зандхаузен
21.7% (30)
Ничья
34.8% (48)
Арминия
43.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (62)
Меньше
53.38% (71)
Обе команды забьют
Да
79.7% (106)
Нет
20.3% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (44)
1:2 Арминия
28.3% (39)
1:0 Зандхаузен
9.4% (13)
2:1 Зандхаузен
8.7% (12)
0:1 Арминия
8.7% (12)
1:3 Арминия
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Арминия
1.4% (2)
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