Прогнозы на матч Зандхаузен 0:0 Арминия

Зандхаузен
0:0
Конец матча
Арминия
12' Желтая карточкаБехренс Кевин
30' Желтая карточкаСуку Себио
48' Желтая карточкаТаффертсхофер Эммануэль
14
Кистер
Тим
27
Шой
Робин
10
Байда
Юлиус
10
Ябо
Рейнольд
29
Суку
Себио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Шой РобинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байда ЮлиусНападающий
- Запасные игроки
-
13 Вулле РикВратарь
-
30 Дикман СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
Ход матча
12'
30'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
18 Удары в створ 9
-
9 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бехренс Кевин
|12 (4)
|0.35
|2.
|Бухаддуз Азиз
|6
|0.18
|3.
|Байда Юлиус
|5
|0.15
|4.
|Тюрпиц Филип
|3 (1)
|0.09
|5.
|Энгельс Марио
|2
|0.06
|6.
|Шой Робин
|2
|0.06
|7.
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.03
|8.
|Дикмайер Деннис
|1
|0.03
|9.
|Фёрстер Филипп
|1 (1)
|0.03
|10.
|Жиров Александр
|1
|0.03
|11.
|Ценга Эрик
|1
|0.03
|12.
|Халими Бесар
|1
|0.03
|13.
|Наубер Геррит
|1
|0.03
|14.
|Линсмайер Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|18 (4)
|0.53
|2.
|Фогльзаммер Андреас
|10 (2)
|0.29
|3.
|Эдмундссон Йохан
|5
|0.15
|4.
|Суку Себио
|4 (1)
|0.12
|5.
|Ябо Рейнольд
|4
|0.12
|6.
|Клаусс Джонатан
|3
|0.09
|7.
|Притль Мануэль
|3
|0.09
|8.
|Бруннер Седрик
|2
|0.06
|9.
|Нильссон Хоаким
|1
|0.03
|10.
|Шипплок Свен
|1
|0.03
|11.
|Хартель Марсель
|0
|0
|12.
|Хартерц Флориан
|0
|0
|13.
|Ортега Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пакарада Леарт
|8
|0
|2.
|Байда Юлиус
|7
|0
|3.
|Бехренс Кевин
|7
|0
|4.
|Пауревич Иван
|5
|1
|5.
|Наубер Геррит
|6
|0
|6.
|Таффертсхофер Эммануэль
|6
|0
|7.
|Шой Робин
|5
|0
|8.
|Халими Бесар
|4
|0
|9.
|Дикмайер Деннис
|2
|1
|10.
|Линсмайер Денис
|3
|0
|11.
|Энгельс Марио
|3
|0
|12.
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|13.
|Гисласон Рюрик
|2
|0
|14.
|Бухаддуз Азиз
|2
|0
|15.
|Кистер Тим
|2
|0
|16.
|Ценга Эрик
|2
|0
|17.
|Жиров Александр
|2
|0
|18.
|Фёрстер Филипп
|2
|0
|19.
|Фрай Марлон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Притль Мануэль
|10
|0
|2.
|Клос Фабиан
|5
|1
|3.
|Бруннер Седрик
|6
|0
|4.
|Ябо Рейнольд
|4
|0
|5.
|Суку Себио
|4
|0
|6.
|Эдмундссон Йохан
|3
|0
|7.
|Шипплок Свен
|2
|0
|8.
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|9.
|Хартерц Флориан
|2
|0
|10.
|Пипер Амос
|2
|0
|11.
|Нильссон Хоаким
|1
|0
|12.
|Зальгер Штефан
|1
|0
|13.
|Берендт Бриан
|1
|0
|14.
|Шюц Том
|1
|0
|15.
|Хартель Марсель
|1
|0
|16.
|Клаусс Джонатан
|1
|0
|17.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|18.
|Кунце Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зандхаузен
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|25.71% (9)
|20% (7)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|Арминия
|13.33% (6)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
Предыдущие игры
Зандхаузен Последние 20 матчей: +7 =7 -6Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Бохум 4:4 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Севилья 1:3 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Зандхаузен 1:1 Гамбург Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Зандхаузен Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт
Арминия Последние 20 матчей: +10 =8 -2Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк
Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04
Последние игры между собой
Зандхаузен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Арминия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Зандхаузен 3:1 Арминия Бундеслига 2 Зандхаузен 1:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:4 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Арминия 4:1 Зандхаузен Кубок Зандхаузен 1:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Арминия 1:3 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 0:0 Арминия Бундеслига 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|30
|15
|13
|2
|54 - 27
|58
|2.
|Гамбург
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|59 - 38
|53
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|49 - 35
|52
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|39 - 31
|48
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|39 - 38
|43
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|40 - 42
|41
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|37 - 38
|40
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|42 - 44
|39
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|42 - 41
|39
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 49
|39
|11.
|Ян
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|45 - 48
|39
|12.
|Бохум
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|47 - 46
|39
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|39 - 42
|35
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 39
|35
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|38 - 50
|33
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|37 - 49
|30
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|29 - 47
|28
|18.
|Веен Висбаден
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|37 - 52
|28
Прогнозы на матч Зандхаузен 0:0 Арминия
Исход игры
Зандхаузен
21.7% (30)
Ничья
34.8% (48)
Арминия
43.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (62)
Меньше
53.38% (71)
Обе команды забьют
Да
79.7% (106)
Нет
20.3% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (44)
1:2 Арминия
28.3% (39)
1:0 Зандхаузен
9.4% (13)
2:1 Зандхаузен
8.7% (12)
0:1 Арминия
8.7% (12)
1:3 Арминия
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Арминия
1.4% (2)
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