Прогнозы на матч Хольштайн Киль 1:2 Веен Висбаден

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  3. Германия
Хольштайн Киль
1:2
Конец матча
Веен Висбаден
0'
19' Желтая карточка
Шато Патерсон
1:0
21' Гол
Валь Хауке
39' Желтая карточка
Тескер Штефан
1:1
40' Гол
Лорх Еремиас
1:2
56' Гол
Айгнер Штефан
68' Желтая карточка
Эзкан Салих
79' Вторая желтая карточка
Шато Патерсон
90'+4
30
Гелиос
Иоаннис
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
19
Ийоха
Эммануэль
8
Билер
Александер
26
Мефферт
Йонас
13
Эзкан
Салих
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
34
Линднер
Хайнц
4
Мокенхаупт
Саша
28
Гюл
Гёкхан
5
Рёкер
Бенедикт
24
Лорх
Еремиас
15
Шато
Патерсон
6
Шведе
Тобиас
32
Айгнер
Штефан
26
Титш-Риверо
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Шаффлер
Мануэль
Хольштайн Киль
4-5-1
Веен Висбаден
3-3-3-1

Ход матча

13'
Дем Янник
Билер Александер
 
19'
 
Шато Патерсон
21'
Валь Хауке
(Нойман Фил)
1:0
39'
Тескер Штефан
 
40'
1:1
Лорх Еремиас
56'
1:2
Айгнер Штефан
(Шаффлер Мануэль)
60'
Лаубербах Лион
Нойман Фил
 
68'
 
Диттген Макс
Титш-Риверо Марсель
68'
Эзкан Салих
 
79'
 
Шато Патерсон
82'
 
Медич Яков
Айгнер Штефан
84'
Баку Макана
Ийоха Эммануэль
 
84'
Атанга Давид
Резе Фабиан
 
84'
Шмидт Доминик
Дем Янник
 
87'
 
Аяни Марвин
Киере Даниэль-Кофи
88'
 
Франке Доминик
Шведе Тобиас
88'
 
Титц Филлип
Шаффлер Мануэль

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 9
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Чжэ-Сон 9 0.26
2. Ийоха Эммануэль 8 0.24
3. Серра Янни 7 0.21
4. Билер Александер 6 (3) 0.18
5. Эзкан Салих 5 0.15
6. Баку Макана 4 0.12
7. Тескер Штефан 2 0.06
8. Порат Финн 2 0.06
9. Мефферт Йонас 2 0.06
10. Валь Хауке 1 0.03
11. Резе Фабиан 1 0.03
12. Дем Янник 1 0.03
13. Лаубербах Лион 1 0.03
14. Ван ден Берг Йоханнес 0 0
15. Атанга Давид 0 0
16. Нойман Фил 0 0
17. Шмидт Доминик 0 0
18. Сео Юн-Чже 0 0
Веен Висбаден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаффлер Мануэль 18 (2) 0.53
2. Киере Даниэль-Кофи 6 0.18
3. Айгнер Штефан 3 0.09
4. Диттген Макс 3 0.09
5. Титц Филлип 2 (1) 0.06
6. Кнёлль Тёрлес 2 0.06
7. Кун Моритц 1 0.03
8. Рёкер Бенедикт 1 0.03
9. Дамс Никлас 1 0.03
10. Шато Патерсон 1 0.03
11. Лорх Еремиас 1 0.03
12. Мокенхаупт Саша 0 0
13. Мровца Себастьян 0 0
14. Шведе Тобиас 0 0
15. Франке Доминик 0 0
16. Аяни Марвин 0 0
17. Нимайер Михел 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
# Игрок      
1. Мефферт Йонас 5 2
2. Ван ден Берг Йоханнес 6 0
3. Билер Александер 4 0
4. Ийоха Эммануэль 4 0
5. Нойман Фил 4 0
6. Тескер Штефан 3 0
7. Эзкан Салих 3 0
8. Шмидт Доминик 2 0
9. Игнёвски Александр 2 0
10. Валь Хауке 2 0
11. Ли Чжэ-Сон 2 0
12. Баку Макана 2 0
13. Хелифи Салим 1 0
14. Эбервейн Михаэль 1 0
15. Порат Финн 1 0
16. Тодорович Дарко 1 0
17. Сео Юн-Чже 1 0
Веен Висбаден
# Игрок      
1. Мровца Себастьян 8 1
2. Шаффлер Мануэль 9 0
3. Айгнер Штефан 5 1
4. Рёкер Бенедикт 5 1
5. Шато Патерсон 4 1
6. Киере Даниэль-Кофи 4 1
7. Диттген Макс 5 0
8. Мокенхаупт Саша 5 0
9. Шведе Тобиас 3 1
10. Кун Моритц 3 0
11. Дамс Никлас 3 0
12. Аяни Марвин 3 0
13. Лорх Еремиас 3 0
14. Схипноски Никлас 3 0
15. Титш-Риверо Марсель 2 0
16. Титц Филлип 2 0
17. Швадорф Юлес 1 0
18. Франке Доминик 1 0
19. Нимайер Михел 1 0
20. Кнёлль Тёрлес 1 0
21. Медич Яков 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хольштайн Киль 17.39% (8) 21.74% (10) 13.04% (6) 15.22% (7) 23.91% (11) 8.7% (4)
 Веен Висбаден 29.41% (10) 23.53% (8) 14.71% (5) 20.59% (7) 5.88% (2) 5.88% (2)

Предыдущие игры

Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Арминия Бохум 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт
Ян 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Карлсруэ 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Арминия 2:1 Хольштайн Киль
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден Гамбург 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден
Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Арминия 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург

Последние игры между собой

Хольштайн Киль: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 3:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 0:0 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 1:1 Веен Висбаден Бундеслига 3
Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Веен Висбаден 0:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 0:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Хольштайн Киль 3:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 1:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 1:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 30 15 13 2 54 - 27 58
2. Гамбург Заявка 31 14 11 6 59 - 38 53
3. Штуттгарт Заявка 30 15 7 8 49 - 35 52
4. Хайденхайм Заявка 31 14 9 8 43 - 32 51
5. Дармштадт Заявка 30 10 13 7 39 - 38 43
6. Гройтер Фюрт Заявка 31 11 9 11 43 - 41 42
7. Бохум Заявка 31 10 12 9 49 - 46 42
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 30 11 8 11 40 - 42 41
9. Зандхаузен Заявка 31 9 13 9 37 - 38 40
10. Ганновер 96 Заявка 29 10 9 10 42 - 44 39
11. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 49 - 51 39
12. Ян Заявка 31 10 9 12 46 - 52 39
13. Санкт-Паули Заявка 30 8 11 11 35 - 39 35
14. Оснабрюк Заявка 31 8 11 12 39 - 44 35
15. Нюрнберг Заявка 31 7 12 12 38 - 51 33
16. Веен Висбаден Заявка 31 8 7 16 39 - 53 31
17. Карлсруэ Заявка 30 6 12 12 37 - 49 30
18. Динамо Дрезден Заявка 29 7 7 15 29 - 47 28
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 132
Хольштайн Киль 86.4% (114)
X 9.8% (13)
Веен Висбаден 3.8% (5)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Хольштайн Киль 1:2 Веен Висбаден

Исход игры
Хольштайн Киль
86.4% (114)
Ничья
9.8% (13)
Веен Висбаден
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (69)
Меньше
46.51% (60)
Обе команды забьют
Да
57.36% (74)
Нет
42.64% (55)
Популярный счёт
2:1 Хольштайн Киль
40.2% (53)
1:0 Хольштайн Киль
25% (33)
2:0 Хольштайн Киль
12.9% (17)
1:1 Ничья
6.1% (8)
3:1 Хольштайн Киль
4.5% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
3:0 Хольштайн Киль
1.5% (2)
1:2 Веен Висбаден
1.5% (2)
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