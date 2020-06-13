Прогнозы на матч Хольштайн Киль 1:2 Веен Висбаден

Хольштайн Киль
1:2
Конец матча
Веен Висбаден
19' Желтая карточкаШато Патерсон
1:0
21' ГолВаль Хауке
39' Желтая карточкаТескер Штефан
1:1
40' ГолЛорх Еремиас
1:2
56' ГолАйгнер Штефан
68' Желтая карточкаЭзкан Салих
79' Вторая желтая карточкаШато Патерсон
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
13
Эзкан
Салих
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
28
Гюл
Гёкхан
24
Лорх
Еремиас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эзкан СалихПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Атанга ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
17 Баку МаканаНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гюл ГёкханЗащитник
- Защитник
-
24 Лорх ЕремиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Медич ЯковЗащитник
-
22 Аяни МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кун МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
Ход матча
19'
21'
1:0
39'
40'
1:1
56'
1:2
68'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 9
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Чжэ-Сон
|9
|0.26
|2.
|Ийоха Эммануэль
|8
|0.24
|3.
|Серра Янни
|7
|0.21
|4.
|Билер Александер
|6 (3)
|0.18
|5.
|Эзкан Салих
|5
|0.15
|6.
|Баку Макана
|4
|0.12
|7.
|Тескер Штефан
|2
|0.06
|8.
|Порат Финн
|2
|0.06
|9.
|Мефферт Йонас
|2
|0.06
|10.
|Валь Хауке
|1
|0.03
|11.
|Резе Фабиан
|1
|0.03
|12.
|Дем Янник
|1
|0.03
|13.
|Лаубербах Лион
|1
|0.03
|14.
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|15.
|Атанга Давид
|0
|0
|16.
|Нойман Фил
|0
|0
|17.
|Шмидт Доминик
|0
|0
|18.
|Сео Юн-Чже
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаффлер Мануэль
|18 (2)
|0.53
|2.
|Киере Даниэль-Кофи
|6
|0.18
|3.
|Айгнер Штефан
|3
|0.09
|4.
|Диттген Макс
|3
|0.09
|5.
|Титц Филлип
|2 (1)
|0.06
|6.
|Кнёлль Тёрлес
|2
|0.06
|7.
|Кун Моритц
|1
|0.03
|8.
|Рёкер Бенедикт
|1
|0.03
|9.
|Дамс Никлас
|1
|0.03
|10.
|Шато Патерсон
|1
|0.03
|11.
|Лорх Еремиас
|1
|0.03
|12.
|Мокенхаупт Саша
|0
|0
|13.
|Мровца Себастьян
|0
|0
|14.
|Шведе Тобиас
|0
|0
|15.
|Франке Доминик
|0
|0
|16.
|Аяни Марвин
|0
|0
|17.
|Нимайер Михел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мефферт Йонас
|5
|2
|2.
|Ван ден Берг Йоханнес
|6
|0
|3.
|Билер Александер
|4
|0
|4.
|Ийоха Эммануэль
|4
|0
|5.
|Нойман Фил
|4
|0
|6.
|Тескер Штефан
|3
|0
|7.
|Эзкан Салих
|3
|0
|8.
|Шмидт Доминик
|2
|0
|9.
|Игнёвски Александр
|2
|0
|10.
|Валь Хауке
|2
|0
|11.
|Ли Чжэ-Сон
|2
|0
|12.
|Баку Макана
|2
|0
|13.
|Хелифи Салим
|1
|0
|14.
|Эбервейн Михаэль
|1
|0
|15.
|Порат Финн
|1
|0
|16.
|Тодорович Дарко
|1
|0
|17.
|Сео Юн-Чже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мровца Себастьян
|8
|1
|2.
|Шаффлер Мануэль
|9
|0
|3.
|Айгнер Штефан
|5
|1
|4.
|Рёкер Бенедикт
|5
|1
|5.
|Шато Патерсон
|4
|1
|6.
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|1
|7.
|Диттген Макс
|5
|0
|8.
|Мокенхаупт Саша
|5
|0
|9.
|Шведе Тобиас
|3
|1
|10.
|Кун Моритц
|3
|0
|11.
|Дамс Никлас
|3
|0
|12.
|Аяни Марвин
|3
|0
|13.
|Лорх Еремиас
|3
|0
|14.
|Схипноски Никлас
|3
|0
|15.
|Титш-Риверо Марсель
|2
|0
|16.
|Титц Филлип
|2
|0
|17.
|Швадорф Юлес
|1
|0
|18.
|Франке Доминик
|1
|0
|19.
|Нимайер Михел
|1
|0
|20.
|Кнёлль Тёрлес
|1
|0
|21.
|Медич Яков
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хольштайн Киль
|17.39% (8)
|21.74% (10)
|13.04% (6)
|15.22% (7)
|23.91% (11)
|8.7% (4)
|Веен Висбаден
|29.41% (10)
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|5.88% (2)
|5.88% (2)
Предыдущие игры
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Арминия Бохум 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт
Ян 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Карлсруэ 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Арминия 2:1 Хольштайн Киль
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =4 -11Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден Гамбург 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден
Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Арминия 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург
Последние игры между собой
Хольштайн Киль: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Веен Висбаден 0:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 0:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Хольштайн Киль 3:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 1:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 1:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|30
|15
|13
|2
|54 - 27
|58
|2.
|Гамбург
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|59 - 38
|53
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|49 - 35
|52
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|43 - 32
|51
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|39 - 38
|43
|6.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|43 - 41
|42
|7.
|Бохум
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|49 - 46
|42
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|40 - 42
|41
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|37 - 38
|40
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|42 - 44
|39
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 51
|39
|12.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 52
|39
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 39
|35
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|39 - 44
|35
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|38 - 51
|33
|16.
|Веен Висбаден
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|39 - 53
|31
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|37 - 49
|30
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|29 - 47
|28
Прогнозы на матч Хольштайн Киль 1:2 Веен Висбаден
Исход игры
Хольштайн Киль
86.4% (114)
Ничья
9.8% (13)
Веен Висбаден
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (69)
Меньше
46.51% (60)
Обе команды забьют
Да
57.36% (74)
Нет
42.64% (55)
Популярный счёт
2:1 Хольштайн Киль
40.2% (53)
1:0 Хольштайн Киль
25% (33)
2:0 Хольштайн Киль
12.9% (17)
1:1 Ничья
6.1% (8)
3:1 Хольштайн Киль
4.5% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
3:0 Хольштайн Киль
1.5% (2)
1:2 Веен Висбаден
1.5% (2)
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