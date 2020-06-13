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Падерборн
 
Позже

Стадион:
Вердер
17
Цингерле
Леопольд
20
Жанс
Лоран
5
Штродьек
Кристиан
4
Румпф
Ян-Лука
29
Коллинс
Джамилу
26
Эванс
Энтони
39
Василиадис
Себастиан
8
Гьясула
Клаус
22
Антви-Аджей
Кристофер
18
Србени
Деннис
11
Михель
Свен
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
3
Фогт
Кевин
18
Мойсандер
Никлас
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
5
Аугустинссон
Людвиг
8
Юя
Осако
19
Сарджент
Джош
7
Рашица
Милот
Падерборн
4-4-2
Вердер
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамба Стрели 5 0.15
2. Србени Деннис 5 0.15
3. Михель Свен 3 0.09
4. Цолински Бен 3 0.09
5. Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.09
6. Прёгер Кай 2 0.06
7. Гьясула Клаус 2 0.06
8. Шонлау Себастьян 2 0.06
9. Каули 2 0.06
10. Штродьек Кристиан 1 0.03
11. Коллинс Джамилу 1 0.03
12. Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
13. Василиадис Себастиан 1 0.03
14. Хольтманн Геррит 1 0.03
15. Хюнемайер Уве 1 (1) 0.03
16. Драгер Мохамед 0 0
17. Жанс Лоран 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашица Милот 7 (2) 0.21
2. Классен Дэви 4 (1) 0.12
3. Биттенкорт Леонардо 4 0.12
4. Юя Осако 4 0.12
5. Сарджент Джош 3 0.09
6. Фуллкруг Никлас 2 0.06
7. Гебреселассие Теодор 2 0.06
8. Фридль Марко 1 0.03
9. Эггештайн Йоханнес 1 0.03
10. Шахин Нури 0 0
11. Эггештайн Максимилиан 0 0
12. Аугустинссон Людвиг 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 16 0
2. Коллинс Джамилу 8 1
3. Василиадис Себастиан 9 0
4. Хюнемайер Уве 5 0
5. Мамба Стрели 5 0
6. Михель Свен 4 0
7. Сабири Абдельхамид 4 0
8. Штродьек Кристиан 3 0
9. Цолински Бен 3 0
10. Хольтманн Геррит 1 1
11. Шонлау Себастьян 2 0
12. Риттер Марлон 2 0
13. Драгер Мохамед 2 0
14. Србени Деннис 2 0
15. Антви-Аджей Кристофер 2 0
16. Жанс Лоран 1 0
17. Цингерле Леопольд 1 0
18. Фридйонссон Самуэль 1 0
19. Килиан Лука 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Фридль Марко 8 0
2. Классен Дэви 6 0
3. Велькович Милош 6 0
4. Шахин Нури 4 1
5. Мойсандер Никлас 4 1
6. Эггештайн Максимилиан 5 0
7. Баргфреде Филипп 2 1
8. Эггештайн Йоханнес 2 1
9. Лангкамп Себастьян 2 0
10. Бартельс Фин 2 0
11. Топрак Омер 2 0
12. Гебреселассие Теодор 2 0
13. Юя Осако 2 0
14. Фогт Кевин 2 0
15. Гросс Кристиан 2 0
16. Рашица Милот 2 0
17. Сарджент Джош 2 0
18. Харник Мартин 1 0
19. Павленка Иржи 1 0
20. Фуллкруг Никлас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 25.81% (8) 6.45% (2) 19.35% (6) 12.9% (4) 25.81% (8) 9.68% (3)
 Вердер 30.77% (8) 19.23% (5) 15.38% (4) 19.23% (5) 3.85% (1) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм
Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин Вердер 0:1 Падерборн Падерборн 2:3 РБ Лейпциг
Вердер Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М
Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Вердер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Вердер 0:1 Падерборн Бундеслига Падерборн 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Падерборн Бундеслига Падерборн 2:1 Вердер Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 30 19 6 5 81 - 35 63
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 30 12 9 9 42 - 36 45
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 30 11 8 11 39 - 41 41
9. Герта Заявка 30 10 8 12 43 - 51 38
10. Шальке 04 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
11. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 5 15 49 - 55 35
12. Кёльн Заявка 30 10 5 15 47 - 57 35
13. Унион Берлин Заявка 30 9 5 16 35 - 53 32
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 41 - 57 32
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Фортуна Заявка 30 6 10 14 33 - 60 28
17. Вердер Заявка 30 6 7 17 30 - 63 25
18. Падерборн Заявка 30 4 8 18 33 - 62 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Benteler-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Падерборн - Вердер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13.06.2020, осталось считанные секунды.


Прогнозы 136
Падерборн 21.3% (29)
X 39.7% (54)
Вердер 39% (53)
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Новости

Прогнозы на матч Падерборн - Вердер

Исход игры
Падерборн
21.3% (29)
Ничья
39.7% (54)
Вердер
39% (53)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
78.03% (103)
Нет
21.97% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (47)
1:2 Вердер
23.5% (32)
2:1 Падерборн
12.5% (17)
0:1 Вердер
11.8% (16)
1:0 Падерборн
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Падерборн
1.5% (2)
0:2 Вердер
1.5% (2)
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