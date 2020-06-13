Падерборн
1:5
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена
Вердер
15' Желтая карточкаАугустинссон Людвиг
0:0
19' Не забитый пенальтиРашица Милот
0:1
20' ГолКлассен Дэви
32' Желтая карточкаГьясула Клаус
0:2
34' ГолЮя Осако
39' Желтая карточкаЖанс Лоран
0:3
39' ГолКлассен Дэви
0:4
59' ГолЭггештайн Максимилиан
63' Желтая карточкаКлассен Дэви
63' Желтая карточкаМихель Свен
1:4
66' ГолСабири Абдельхамид
78' Желтая карточкаЦолински Бен
80' Желтая карточкаРиттер Марлон
80' Желтая карточкаФуллкруг Никлас
82' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
1:5
90' ГолФуллкруг Никлас
20
Жанс
Лоран
26
Эванс
Энтони
11
Михель
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эванс ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
0:0
20'
32'
34'
0:2
39'
39'
0:3
59'
63'
63'
66'
78'
80'
80'
90'
1:5
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
9 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 17
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамба Стрели
|5
|0.15
|2.
|Србени Деннис
|5
|0.15
|3.
|Сабири Абдельхамид
|4 (1)
|0.12
|4.
|Михель Свен
|3
|0.09
|5.
|Цолински Бен
|3
|0.09
|6.
|Прёгер Кай
|2
|0.06
|7.
|Гьясула Клаус
|2
|0.06
|8.
|Шонлау Себастьян
|2
|0.06
|9.
|Каули
|2
|0.06
|10.
|Штродьек Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Коллинс Джамилу
|1
|0.03
|12.
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|13.
|Василиадис Себастиан
|1
|0.03
|14.
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|15.
|Хюнемайер Уве
|1 (1)
|0.03
|16.
|Драгер Мохамед
|0
|0
|17.
|Жанс Лоран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рашица Милот
|7 (2)
|0.21
|2.
|Классен Дэви
|6 (1)
|0.18
|3.
|Юя Осако
|5
|0.15
|4.
|Биттенкорт Леонардо
|4
|0.12
|5.
|Сарджент Джош
|3
|0.09
|6.
|Фуллкруг Никлас
|3
|0.09
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.06
|8.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|9.
|Фридль Марко
|1
|0.03
|10.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.03
|11.
|Шахин Нури
|0
|0
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|13.
|Велькович Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гьясула Клаус
|17
|0
|2.
|Коллинс Джамилу
|8
|1
|3.
|Василиадис Себастиан
|9
|0
|4.
|Хюнемайер Уве
|5
|0
|5.
|Михель Свен
|5
|0
|6.
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|7.
|Мамба Стрели
|5
|0
|8.
|Цолински Бен
|4
|0
|9.
|Штродьек Кристиан
|3
|0
|10.
|Риттер Марлон
|3
|0
|11.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|12.
|Жанс Лоран
|2
|0
|13.
|Шонлау Себастьян
|2
|0
|14.
|Драгер Мохамед
|2
|0
|15.
|Србени Деннис
|2
|0
|16.
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|17.
|Цингерле Леопольд
|1
|0
|18.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|19.
|Килиан Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фридль Марко
|8
|0
|2.
|Классен Дэви
|7
|0
|3.
|Велькович Милош
|6
|0
|4.
|Шахин Нури
|4
|1
|5.
|Мойсандер Никлас
|4
|1
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|7.
|Баргфреде Филипп
|2
|1
|8.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|1
|9.
|Лангкамп Себастьян
|2
|0
|10.
|Бартельс Фин
|2
|0
|11.
|Топрак Омер
|2
|0
|12.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|13.
|Юя Осако
|2
|0
|14.
|Фогт Кевин
|2
|0
|15.
|Гросс Кристиан
|2
|0
|16.
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|17.
|Рашица Милот
|2
|0
|18.
|Сарджент Джош
|2
|0
|19.
|Харник Мартин
|1
|0
|20.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|21.
|Павленка Иржи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|25% (8)
|6.25% (2)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|9.38% (3)
|Вердер
|26.67% (8)
|20% (6)
|20% (6)
|20% (6)
|3.33% (1)
|10% (3)
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: +5 =6 -9РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм
Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин Вердер 0:1 Падерборн Падерборн 2:3 РБ Лейпциг
Вердер Последние 20 матчей: +5 =3 -12Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М
Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Вердер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|82 - 35
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|77 - 32
|62
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|44 - 38
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|42 - 52
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 43
|42
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|53 - 56
|38
|11.
|Герта
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|44 - 55
|38
|12.
|Кёльн
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|48 - 59
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|37 - 54
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|41 - 57
|32
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Вердер
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|35 - 64
|28
|17.
|Фортуна
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 61
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|34 - 67
|20
Прогнозы на матч Падерборн 1:5 Вердер
Исход игры
Падерборн
21.3% (29)
Ничья
39.7% (54)
Вердер
39% (53)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
78.03% (103)
Нет
21.97% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (47)
1:2 Вердер
23.5% (32)
2:1 Падерборн
12.5% (17)
0:1 Вердер
11.8% (16)
1:0 Падерборн
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
1:3 Вердер
1.5% (2)
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