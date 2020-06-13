Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

Идеальный солнечный день для футбола

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Вердер играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Вердер

45' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Г О О О О Л - Классен Дэви классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

39' Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Жанс Лоран получил желтую карточку от судьи

38' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Василиадис Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Србени Деннис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

36' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Вердер

34' Пространство открывается для Штродьек Кристиан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

33' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Гьясула Клаус получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Падерборн

30' Отличная игра от Классен Дэви из команды Вердер . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

30' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Юя Осако из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

26' Корпус Ян-Лука нанес удар, но тот был заблокирован.

25' Эванс Энтони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Жанс Лоран получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Жанс Лоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Аугустинссон Людвиг получил желтую карточку от судьи

15' Штродьек Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Коллинс Джамилу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Корпус Ян-Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вердер начинает с центра поля