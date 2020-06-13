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  3. Германия
Падерборн
1:5
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
15' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
0:0
19' Не забитый пенальти
Рашица Милот
0:1
20' Гол
Классен Дэви
32' Желтая карточка
Гьясула Клаус
0:2
34' Гол
Юя Осако
39' Желтая карточка
Жанс Лоран
0:3
39' Гол
Классен Дэви
0:4
59' Гол
Эггештайн Максимилиан
63' Желтая карточка
Классен Дэви
63' Желтая карточка
Михель Свен
1:4
66' Гол
Сабири Абдельхамид
78' Желтая карточка
Цолински Бен
80' Желтая карточка
Риттер Марлон
80' Желтая карточка
Фуллкруг Никлас
82' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
1:5
90' Гол
Фуллкруг Никлас
90'+4
17
Цингерле
Леопольд
20
Жанс
Лоран
4
Румпф
Ян-Лука
5
Штродьек
Кристиан
29
Коллинс
Джамилу
26
Эванс
Энтони
8
Гьясула
Клаус
39
Василиадис
Себастиан
22
Антви-Аджей
Кристофер
18
Србени
Деннис
11
Михель
Свен
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
3
Фогт
Кевин
18
Мойсандер
Никлас
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
5
Аугустинссон
Людвиг
30
Классен
Дэви
7
Рашица
Милот
8
Юя
Осако
19
Сарджент
Джош
Падерборн
4-4-2
Вердер
3-3-2-2

Ход матча

15'
 
Аугустинссон Людвиг
19'
0:0
Рашица Милот
20'
0:1
Классен Дэви
(Гебреселассие Теодор)
32'
Гьясула Клаус
 
34'
0:2
Юя Осако
39'
Жанс Лоран
 
39'
0:3
Классен Дэви
(Велькович Милош)
46'
Цолински Бен
Србени Деннис
 
46'
Риттер Марлон
Жанс Лоран
 
59'
 
Баргфреде Филипп
Рашица Милот
59'
0:4
Эггештайн Максимилиан
63'
 
Классен Дэви
63'
Михель Свен
 
64'
Сабири Абдельхамид
Эванс Энтони
 
64'
Прёгер Кай
Гьясула Клаус
 
66'
Сабири Абдельхамид
1:4
72'
Хольтманн Геррит
Антви-Аджей Кристофер
 
76'
 
Зельке Дейви
Сарджент Джош
76'
 
Фуллкруг Никлас
Юя Осако
76'
 
Фридль Марко
Аугустинссон Людвиг
78'
Цолински Бен
 
80'
Риттер Марлон
 
80'
 
Фуллкруг Никлас
82'
Сабири Абдельхамид
 
86'
 
Гросс Кристиан
Классен Дэви
90'
1:5
Фуллкруг Никлас
(Фридль Марко)

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 9 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 17
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамба Стрели 5 0.15
2. Србени Деннис 5 0.15
3. Сабири Абдельхамид 4 (1) 0.12
4. Михель Свен 3 0.09
5. Цолински Бен 3 0.09
6. Прёгер Кай 2 0.06
7. Гьясула Клаус 2 0.06
8. Шонлау Себастьян 2 0.06
9. Каули 2 0.06
10. Штродьек Кристиан 1 0.03
11. Коллинс Джамилу 1 0.03
12. Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
13. Василиадис Себастиан 1 0.03
14. Хольтманн Геррит 1 0.03
15. Хюнемайер Уве 1 (1) 0.03
16. Драгер Мохамед 0 0
17. Жанс Лоран 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашица Милот 7 (2) 0.21
2. Классен Дэви 6 (1) 0.18
3. Юя Осако 5 0.15
4. Биттенкорт Леонардо 4 0.12
5. Сарджент Джош 3 0.09
6. Фуллкруг Никлас 3 0.09
7. Гебреселассие Теодор 2 0.06
8. Эггештайн Максимилиан 1 0.03
9. Фридль Марко 1 0.03
10. Эггештайн Йоханнес 1 0.03
11. Шахин Нури 0 0
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
13. Велькович Милош 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 17 0
2. Коллинс Джамилу 8 1
3. Василиадис Себастиан 9 0
4. Хюнемайер Уве 5 0
5. Михель Свен 5 0
6. Сабири Абдельхамид 5 0
7. Мамба Стрели 5 0
8. Цолински Бен 4 0
9. Штродьек Кристиан 3 0
10. Риттер Марлон 3 0
11. Хольтманн Геррит 1 1
12. Жанс Лоран 2 0
13. Шонлау Себастьян 2 0
14. Драгер Мохамед 2 0
15. Србени Деннис 2 0
16. Антви-Аджей Кристофер 2 0
17. Цингерле Леопольд 1 0
18. Фридйонссон Самуэль 1 0
19. Килиан Лука 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Фридль Марко 8 0
2. Классен Дэви 7 0
3. Велькович Милош 6 0
4. Шахин Нури 4 1
5. Мойсандер Никлас 4 1
6. Эггештайн Максимилиан 5 0
7. Баргфреде Филипп 2 1
8. Эггештайн Йоханнес 2 1
9. Лангкамп Себастьян 2 0
10. Бартельс Фин 2 0
11. Топрак Омер 2 0
12. Гебреселассие Теодор 2 0
13. Юя Осако 2 0
14. Фогт Кевин 2 0
15. Гросс Кристиан 2 0
16. Фуллкруг Никлас 2 0
17. Рашица Милот 2 0
18. Сарджент Джош 2 0
19. Харник Мартин 1 0
20. Аугустинссон Людвиг 1 0
21. Павленка Иржи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 25% (8) 6.25% (2) 18.75% (6) 12.5% (4) 28.13% (9) 9.38% (3)
 Вердер 26.67% (8) 20% (6) 20% (6) 20% (6) 3.33% (1) 10% (3)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм
Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин Вердер 0:1 Падерборн Падерборн 2:3 РБ Лейпциг
Вердер Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М
Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Вердер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Вердер 0:1 Падерборн Бундеслига Падерборн 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Падерборн Бундеслига Падерборн 2:1 Вердер Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 31 20 6 5 82 - 35 66
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 31 12 10 9 44 - 38 46
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 31 11 9 11 41 - 43 42
9. Шальке 04 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
10. Айнтрахт Фр Заявка 31 11 5 15 53 - 56 38
11. Герта Заявка 31 10 8 13 44 - 55 38
12. Кёльн Заявка 31 10 5 16 48 - 59 35
13. Унион Берлин Заявка 31 10 5 16 37 - 54 35
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 41 - 57 32
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Вердер Заявка 31 7 7 17 35 - 64 28
17. Фортуна Заявка 31 6 10 15 33 - 61 28
18. Падерборн Заявка 31 4 8 19 34 - 67 20
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Прогнозы 136
Падерборн 21.3% (29)
X 39.7% (54)
Вердер 39% (53)
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Прогнозы на матч Падерборн 1:5 Вердер

Исход игры
Падерборн
21.3% (29)
Ничья
39.7% (54)
Вердер
39% (53)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
78.03% (103)
Нет
21.97% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (47)
1:2 Вердер
23.5% (32)
2:1 Падерборн
12.5% (17)
0:1 Вердер
11.8% (16)
1:0 Падерборн
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
1:3 Вердер
1.5% (2)
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