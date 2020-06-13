Герта
Позже
Стадион: Олимпиаштадион
Айнтрахт Фр
22
Ярстейн
Руне
20
Боята
Дедрик
23
Майер
Арне
15
Груйич
Марко
28
Кор
Доминик
16
Торро
Лукас
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Майер АрнеПолузащитник
-
15 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Смарш ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукебакио Доди
|6
|0.18
|2.
|Ибишевич Ведад
|5
|0.15
|3.
|Дилросун Джавайро
|4
|0.12
|4.
|Боята Дедрик
|4
|0.12
|5.
|Груйич Марко
|4
|0.12
|6.
|Кунья Матеус
|4
|0.12
|7.
|Дарида Владимир
|3
|0.09
|8.
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (2)
|0.09
|9.
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0.03
|11.
|Зельке Дейви
|1
|0.03
|12.
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|13.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|14.
|Рекик Карим
|1
|0.03
|15.
|Штарк Никлас
|1
|0.03
|16.
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|17.
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|18.
|Дуда Ондрей
|0
|0
|19.
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|8 (1)
|0.24
|2.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0.24
|3.
|Пасьенса Гонсало
|7 (1)
|0.21
|4.
|Дост Бас
|5
|0.15
|5.
|Чендлер Тимоти
|5
|0.15
|6.
|Костич Филип
|3
|0.09
|7.
|Роде Себастьян
|2
|0.06
|8.
|Камада Даити
|2
|0.06
|9.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0.06
|10.
|Да Коста Данни
|1
|0.03
|11.
|Туре Альмами
|1
|0.03
|12.
|Соу Джибриль
|1
|0.03
|13.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|14.
|Кор Доминик
|0
|0
|15.
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|16.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|17.
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Груйич Марко
|8
|0
|2.
|Дарида Владимир
|6
|1
|3.
|Боята Дедрик
|7
|0
|4.
|Штарк Никлас
|6
|0
|5.
|Ибишевич Ведад
|4
|0
|6.
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|7.
|Клюнтер Лукас
|4
|0
|8.
|Вольф Мариус
|2
|1
|9.
|Шелбред Пер-Сильян
|3
|0
|10.
|Зельке Дейви
|3
|0
|11.
|Кунья Матеус
|3
|0
|12.
|Ярстейн Руне
|1
|1
|13.
|Пекарик Петер
|2
|0
|14.
|Дуда Ондрей
|2
|0
|15.
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|16.
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|17.
|Торунарига Джордан
|2
|0
|18.
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|19.
|Крафт Томас
|1
|0
|20.
|Эшвайн Александер
|1
|0
|21.
|Лукебакио Доди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0
|2.
|Кор Доминик
|5
|1
|3.
|Фернандеш Желсон
|4
|1
|4.
|Роде Себастьян
|5
|0
|5.
|Торро Лукас
|3
|1
|6.
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|7.
|Пасьенса Гонсало
|4
|0
|8.
|Камада Даити
|4
|0
|9.
|Абрахам Давид
|2
|1
|10.
|Хасебе Макото
|3
|0
|11.
|Костич Филип
|3
|0
|12.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|13.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|14.
|Туре Альмами
|2
|0
|15.
|Соу Джибриль
|2
|0
|16.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|17.
|Дост Бас
|1
|0
|18.
|Ребич Анте
|1
|0
|19.
|Андре Силва
|1
|0
|20.
|Йовелич Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|8.11% (3)
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|21.62% (8)
|29.73% (11)
|13.51% (5)
|Айнтрахт Фр
|7.14% (3)
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|23.81% (10)
|16.67% (7)
|28.57% (12)
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +9 =6 -5Боруссия Д 1:0 Герта Герта 2:0 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Герта Герта 4:0 Унион Берлин
Хоффенхайм 0:3 Герта Герта 2:2 Вердер Фортуна 3:3 Герта Герта 0:5 Кёльн Падерборн 1:2 Герта Герта 1:3 Майнц Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Вольфсбург 1:2 Герта Герта 0:4 Бавария Герта 1:0 Погонь Щецин Герта 2:1 Айнтрахт Фр Герта 0:0 Боруссия М Байер Л 0:1 Герта Герта 1:0 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:2 Герта
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Герта: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Айнтрахт Фр: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Айнтрахт Фр 0:3 Герта Бундеслига Герта 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Герта Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:4 Герта Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Герта Бундеслига Герта 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Герта Бундеслига Герта 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|81 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|77 - 32
|62
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 36
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|42 - 52
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|39 - 41
|41
|9.
|Герта
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 51
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|49 - 55
|35
|12.
|Кёльн
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|47 - 57
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|35 - 53
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|41 - 57
|32
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Фортуна
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|33 - 60
|28
|17.
|Вердер
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|30 - 63
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
Прогнозы на матч Герта - Айнтрахт Фр
Исход игры
Герта
69.1% (94)
Ничья
16.9% (23)
Айнтрахт Фр
14% (19)
Тотал 2.5
Больше
72.93% (97)
Меньше
27.07% (36)
Обе команды забьют
Да
82.71% (110)
Нет
17.29% (23)
Популярный счёт
2:1 Герта
50.7% (69)
1:0 Герта
11.8% (16)
1:1 Ничья
10.3% (14)
1:2 Айнтрахт Фр
8.8% (12)
2:2 Ничья
5.9% (8)
3:1 Герта
3.7% (5)
2:0 Герта
2.2% (3)
0:1 Айнтрахт Фр
1.5% (2)
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