Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

49' Костич Филип наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

49' Костич Филип пробил со штрафного прямо в стенку

47' После проверки VAR рефери поменял решение - Айнтрахт Фр не будет бить пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' ШАНС! Дост Бас вышел один на один с голкипером...

44' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Торро Лукас пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

42' ШАНС! Камада Даити вышел один на один с голкипером...

41' Удар от ворот произведет Герта

41' Костич Филип не смог попасть в створ ударом издали

40' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Герта

36' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Шелбред Пер-Сильян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Г О О О О Л - Пёнтек Кшиштоф забивает!

24' Хорошие скиллы дриблинга показывает Пёнтек Кшиштоф , обходя своих соперников

22' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Герта

14' Костич Филип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

12' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Боята Дедрик получил желтую карточку от судьи

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.