  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Герта
1:4
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
6' Желтая карточка
Боята Дедрик
1:0
24' Гол
Пёнтек Кшиштоф
45' Красная карточка
Боята Дедрик
45' Undefined phrase: football_event_
Боята Дедрик
1:1
51' Гол
Дост Бас
1:2
62' Гол
Андре Силва
1:3
68' Гол
Н'Дика Эван
75' Желтая карточка
Костич Филип
76' Желтая карточка
Платтенхардт Марвин
83' Желтая карточка
Ильзанкер Штефан
1:4
86' Гол
Андре Силва
90'+1
22
Ярстейн
Руне
2
Пекарик
Петер
20
Боята
Дедрик
25
Торунарига
Джордан
21
Платтенхардт
Марвин
3
Шелбред
Пер-Сильян
23
Майер
Арне
15
Груйич
Марко
6
Дарида
Владимир
7
Пёнтек
Кшиштоф
19
Ибишевич
Ведад
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
28
Кор
Доминик
16
Торро
Лукас
10
Костич
Филип
8
Соу
Джибриль
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
Герта
4-1-2-1-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

6'
Боята Дедрик
 
24'
Пёнтек Кшиштоф
1:0
34'
Самарджич Лазар
Шелбред Пер-Сильян
 
45'
Боята Дедрик
 
45'
Боята Дедрик
 
46'
Штарк Никлас
Ибишевич Ведад
 
46'
 
Андре Силва
Торро Лукас
51'
1:1
Дост Бас
(Андре Силва)
55'
Клюнтер Лукас
Самарджич Лазар
 
55'
Эшвайн Александер
Майер Арне
 
62'
1:2
Андре Силва
(Камада Даити)
68'
1:3
Н'Дика Эван
75'
 
Костич Филип
75'
 
Де Гузман Джонатан
Дост Бас
75'
Кунья Матеус
Пёнтек Кшиштоф
 
76'
Платтенхардт Марвин
 
79'
 
Ильзанкер Штефан
Кор Доминик
83'
 
Ильзанкер Штефан
86'
1:4
Андре Силва
(Ильзанкер Штефан)
87'
 
Чендлер Тимоти
Да Коста Данни
87'
 
Гачинович Мийат
Соу Джибриль

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 6 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукебакио Доди 6 0.18
2. Ибишевич Ведад 5 0.15
3. Дилросун Джавайро 4 0.12
4. Боята Дедрик 4 0.12
5. Груйич Марко 4 0.12
6. Кунья Матеус 4 0.12
7. Пёнтек Кшиштоф 4 (2) 0.12
8. Дарида Владимир 3 0.09
9. Вольф Мариус 1 0.03
10. Миттельштедт Максимилиан 1 0.03
11. Зельке Дейви 1 0.03
12. Торунарига Джордан 1 0.03
13. Калу Саломон 1 0.03
14. Рекик Карим 1 0.03
15. Штарк Никлас 1 0.03
16. Платтенхардт Марвин 0 0
17. Клюнтер Лукас 0 0
18. Дуда Ондрей 0 0
19. Аскасибар Сантьяго 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 10 (1) 0.29
2. Хинтереггер Мартин 8 0.24
3. Пасьенса Гонсало 7 (1) 0.21
4. Дост Бас 6 0.18
5. Чендлер Тимоти 5 0.15
6. Костич Филип 3 0.09
7. Роде Себастьян 2 0.06
8. Камада Даити 2 0.06
9. Ильзанкер Штефан 2 0.06
10. Да Коста Данни 1 0.03
11. Туре Альмами 1 0.03
12. Соу Джибриль 1 0.03
13. Н'Дика Эван 1 0.03
14. Абрахам Давид 1 0.03
15. Кор Доминик 0 0
16. Де Гузман Джонатан 0 0
17. Гачинович Мийат 0 0

Карточки

Герта
# Игрок      
1. Боята Дедрик 8 1
2. Груйич Марко 8 0
3. Дарида Владимир 6 1
4. Штарк Никлас 6 0
5. Ибишевич Ведад 4 0
6. Миттельштедт Максимилиан 4 0
7. Клюнтер Лукас 4 0
8. Вольф Мариус 2 1
9. Шелбред Пер-Сильян 3 0
10. Зельке Дейви 3 0
11. Кунья Матеус 3 0
12. Ярстейн Руне 1 1
13. Пекарик Петер 2 0
14. Дуда Ондрей 2 0
15. Дилросун Джавайро 2 0
16. Пёнтек Кшиштоф 2 0
17. Торунарига Джордан 2 0
18. Аскасибар Сантьяго 2 0
19. Крафт Томас 1 0
20. Платтенхардт Марвин 1 0
21. Эшвайн Александер 1 0
22. Лукебакио Доди 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хинтереггер Мартин 8 0
2. Кор Доминик 5 1
3. Фернандеш Желсон 4 1
4. Роде Себастьян 5 0
5. Торро Лукас 3 1
6. Чендлер Тимоти 4 0
7. Костич Филип 4 0
8. Пасьенса Гонсало 4 0
9. Камада Даити 4 0
10. Абрахам Давид 2 1
11. Хасебе Макото 3 0
12. Н'Дика Эван 3 0
13. Гачинович Мийат 2 0
14. Туре Альмами 2 0
15. Соу Джибриль 2 0
16. Де Гузман Джонатан 1 0
17. Дост Бас 1 0
18. Ребич Анте 1 0
19. Андре Силва 1 0
20. Йовелич Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Герта 7.89% (3) 10.53% (4) 18.42% (7) 21.05% (8) 28.95% (11) 13.16% (5)
 Айнтрахт Фр 6.52% (3) 10.87% (5) 10.87% (5) 23.91% (11) 19.57% (9) 28.26% (13)

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Боруссия Д 1:0 Герта Герта 2:0 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Герта Герта 4:0 Унион Берлин
Хоффенхайм 0:3 Герта Герта 2:2 Вердер Фортуна 3:3 Герта Герта 0:5 Кёльн Падерборн 1:2 Герта Герта 1:3 Майнц Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Вольфсбург 1:2 Герта Герта 0:4 Бавария Герта 1:0 Погонь Щецин Герта 2:1 Айнтрахт Фр Герта 0:0 Боруссия М Байер Л 0:1 Герта Герта 1:0 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:2 Герта
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Герта: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Айнтрахт Фр: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Герта 2:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 2:2 Герта Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Герта Бундеслига Герта 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 0:3 Герта Бундеслига Герта 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Герта Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:4 Герта Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Герта Бундеслига Герта 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Герта Бундеслига Герта 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 31 20 6 5 82 - 35 66
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 31 12 10 9 44 - 38 46
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 31 11 9 11 41 - 43 42
9. Шальке 04 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
10. Айнтрахт Фр Заявка 31 11 5 15 53 - 56 38
11. Герта Заявка 31 10 8 13 44 - 55 38
12. Кёльн Заявка 31 10 5 16 48 - 59 35
13. Унион Берлин Заявка 31 10 5 16 37 - 54 35
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 41 - 57 32
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Вердер Заявка 31 7 7 17 35 - 64 28
17. Фортуна Заявка 31 6 10 15 33 - 61 28
18. Падерборн Заявка 31 4 8 19 34 - 67 20
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Герта 69.1% (94)
X 16.9% (23)
Айнтрахт Фр 14% (19)
Все прогнозы
Новости

Прогнозы на матч Герта 1:4 Айнтрахт Фр

Исход игры
Герта
69.1% (94)
Ничья
16.9% (23)
Айнтрахт Фр
14% (19)
Тотал 2.5
Больше
72.93% (97)
Меньше
27.07% (36)
Обе команды забьют
Да
82.71% (110)
Нет
17.29% (23)
Популярный счёт
2:1 Герта
50.7% (69)
1:0 Герта
11.8% (16)
1:1 Ничья
10.3% (14)
1:2 Айнтрахт Фр
8.8% (12)
2:2 Ничья
5.9% (8)
3:1 Герта
3.7% (5)
2:0 Герта
2.2% (3)
0:1 Айнтрахт Фр
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 