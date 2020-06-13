Герта
1:4
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион
Айнтрахт Фр
6' Желтая карточкаБоята Дедрик
1:0
24' ГолПёнтек Кшиштоф
45' Красная карточкаБоята Дедрик
45' Undefined phrase: football_event_Боята Дедрик
1:1
51' ГолДост Бас
1:2
62' ГолАндре Силва
1:3
68' ГолН'Дика Эван
75' Желтая карточкаКостич Филип
76' Желтая карточкаПлаттенхардт Марвин
83' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
1:4
86' ГолАндре Силва
22
Ярстейн
Руне
20
Боята
Дедрик
23
Майер
Арне
15
Груйич
Марко
28
Кор
Доминик
16
Торро
Лукас
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Майер АрнеПолузащитник
-
15 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Смарш ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
24'
1:0
45'
45'
51'
1:1
62'
1:2
68'
1:3
75'
83'
86'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
6 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукебакио Доди
|6
|0.18
|2.
|Ибишевич Ведад
|5
|0.15
|3.
|Дилросун Джавайро
|4
|0.12
|4.
|Боята Дедрик
|4
|0.12
|5.
|Груйич Марко
|4
|0.12
|6.
|Кунья Матеус
|4
|0.12
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (2)
|0.12
|8.
|Дарида Владимир
|3
|0.09
|9.
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0.03
|11.
|Зельке Дейви
|1
|0.03
|12.
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|13.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|14.
|Рекик Карим
|1
|0.03
|15.
|Штарк Никлас
|1
|0.03
|16.
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|17.
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|18.
|Дуда Ондрей
|0
|0
|19.
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|10 (1)
|0.29
|2.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0.24
|3.
|Пасьенса Гонсало
|7 (1)
|0.21
|4.
|Дост Бас
|6
|0.18
|5.
|Чендлер Тимоти
|5
|0.15
|6.
|Костич Филип
|3
|0.09
|7.
|Роде Себастьян
|2
|0.06
|8.
|Камада Даити
|2
|0.06
|9.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0.06
|10.
|Да Коста Данни
|1
|0.03
|11.
|Туре Альмами
|1
|0.03
|12.
|Соу Джибриль
|1
|0.03
|13.
|Н'Дика Эван
|1
|0.03
|14.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|15.
|Кор Доминик
|0
|0
|16.
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|17.
|Гачинович Мийат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боята Дедрик
|8
|1
|2.
|Груйич Марко
|8
|0
|3.
|Дарида Владимир
|6
|1
|4.
|Штарк Никлас
|6
|0
|5.
|Ибишевич Ведад
|4
|0
|6.
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|7.
|Клюнтер Лукас
|4
|0
|8.
|Вольф Мариус
|2
|1
|9.
|Шелбред Пер-Сильян
|3
|0
|10.
|Зельке Дейви
|3
|0
|11.
|Кунья Матеус
|3
|0
|12.
|Ярстейн Руне
|1
|1
|13.
|Пекарик Петер
|2
|0
|14.
|Дуда Ондрей
|2
|0
|15.
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|16.
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|17.
|Торунарига Джордан
|2
|0
|18.
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|19.
|Крафт Томас
|1
|0
|20.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|21.
|Эшвайн Александер
|1
|0
|22.
|Лукебакио Доди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0
|2.
|Кор Доминик
|5
|1
|3.
|Фернандеш Желсон
|4
|1
|4.
|Роде Себастьян
|5
|0
|5.
|Торро Лукас
|3
|1
|6.
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|7.
|Костич Филип
|4
|0
|8.
|Пасьенса Гонсало
|4
|0
|9.
|Камада Даити
|4
|0
|10.
|Абрахам Давид
|2
|1
|11.
|Хасебе Макото
|3
|0
|12.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|13.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|14.
|Туре Альмами
|2
|0
|15.
|Соу Джибриль
|2
|0
|16.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|17.
|Дост Бас
|1
|0
|18.
|Ребич Анте
|1
|0
|19.
|Андре Силва
|1
|0
|20.
|Йовелич Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|7.89% (3)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|28.95% (11)
|13.16% (5)
|Айнтрахт Фр
|6.52% (3)
|10.87% (5)
|10.87% (5)
|23.91% (11)
|19.57% (9)
|28.26% (13)
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +9 =6 -5Боруссия Д 1:0 Герта Герта 2:0 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Герта Герта 4:0 Унион Берлин
Хоффенхайм 0:3 Герта Герта 2:2 Вердер Фортуна 3:3 Герта Герта 0:5 Кёльн Падерборн 1:2 Герта Герта 1:3 Майнц Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Вольфсбург 1:2 Герта Герта 0:4 Бавария Герта 1:0 Погонь Щецин Герта 2:1 Айнтрахт Фр Герта 0:0 Боруссия М Байер Л 0:1 Герта Герта 1:0 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:2 Герта
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Герта: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Айнтрахт Фр: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Айнтрахт Фр 0:3 Герта Бундеслига Герта 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Герта Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:4 Герта Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Герта Бундеслига Герта 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Герта Бундеслига Герта 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|82 - 35
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|77 - 32
|62
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|44 - 38
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|42 - 52
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 43
|42
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|53 - 56
|38
|11.
|Герта
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|44 - 55
|38
|12.
|Кёльн
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|48 - 59
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|37 - 54
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|41 - 57
|32
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Вердер
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|35 - 64
|28
|17.
|Фортуна
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 61
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|34 - 67
|20
Прогнозы на матч Герта 1:4 Айнтрахт Фр
Исход игры
Герта
69.1% (94)
Ничья
16.9% (23)
Айнтрахт Фр
14% (19)
Тотал 2.5
Больше
72.93% (97)
Меньше
27.07% (36)
Обе команды забьют
Да
82.71% (110)
Нет
17.29% (23)
Популярный счёт
2:1 Герта
50.7% (69)
1:0 Герта
11.8% (16)
1:1 Ничья
10.3% (14)
1:2 Айнтрахт Фр
8.8% (12)
2:2 Ничья
5.9% (8)
3:1 Герта
3.7% (5)
2:0 Герта
2.2% (3)
0:1 Айнтрахт Фр
1.5% (2)
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