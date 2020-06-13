Затащат.
Андрей Трунов #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|30 (4)
|0.88
|2.
|Гнабри Серж
|12
|0.35
|3.
|Коутиньо Филиппе
|8 (1)
|0.24
|4.
|Мюллер Томас
|7
|0.21
|5.
|Горетцка Леон
|5
|0.15
|6.
|Павар Бенджамин
|5
|0.15
|7.
|Зиркзее Джошуа
|4
|0.12
|8.
|Альфонсо Дэвис
|3
|0.09
|9.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|10.
|Коман Кингсли
|3
|0.09
|11.
|Тьяго Алькантара
|3
|0.09
|12.
|Киммих Йозуа
|2
|0.06
|13.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|14.
|Алаба Давид
|1
|0.03
|15.
|Боатенг Жером
|0
|0
|16.
|Зюле Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|10
|0.29
|2.
|Тюрам Маркус
|10
|0.29
|3.
|Эмболо Брель
|7
|0.21
|4.
|Штиндль Ларс
|6 (1)
|0.18
|5.
|Херрман Патрик
|5
|0.15
|6.
|Бенсебаини Рами
|5 (2)
|0.15
|7.
|Нойхаус Флориан
|4
|0.12
|8.
|Вендт Оскар
|2
|0.06
|9.
|Хофманн Йонас
|2
|0.06
|10.
|Закария Денис
|2
|0.06
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|13.
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|14.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Алькантара
|7
|0
|2.
|Боатенг Жером
|5
|1
|3.
|Киммих Йозуа
|6
|0
|4.
|Мартинес Хави
|4
|1
|5.
|Мюллер Томас
|5
|0
|6.
|Левандовски Роберт
|5
|0
|7.
|Павар Бенджамин
|5
|0
|8.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|9.
|Горетцка Леон
|2
|0
|10.
|Коман Кингсли
|2
|0
|11.
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|12.
|Перишич Иван
|1
|0
|13.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лайнер Штефан
|8
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|6
|1
|3.
|Закария Денис
|7
|0
|4.
|Нойхаус Флориан
|6
|0
|5.
|Плеа Алассан
|2
|2
|6.
|Янчке Тони
|5
|0
|7.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|8.
|Херрман Патрик
|4
|0
|9.
|Эльведи Нико
|4
|0
|10.
|Эмболо Брель
|4
|0
|11.
|Вендт Оскар
|3
|0
|12.
|Крамер Кристоф
|3
|0
|13.
|Хофманн Йонас
|3
|0
|14.
|Тюрам Маркус
|3
|0
|15.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|16.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|17.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|18.
|Бейер Луис
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|18.07% (15)
|12.05% (10)
|18.07% (15)
|19.28% (16)
|18.07% (15)
|14.46% (12)
|Боруссия М
|16.67% (9)
|14.81% (8)
|14.81% (8)
|20.37% (11)
|11.11% (6)
|22.22% (12)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|31
|22
|5
|4
|91 - 31
|71
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|82 - 35
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|77 - 32
|62
|4.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|31
|17
|6
|8
|58 - 37
|57
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|44 - 38
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|42 - 52
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 43
|42
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|53 - 56
|38
|11.
|Герта
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|44 - 55
|38
|12.
|Кёльн
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|48 - 59
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|37 - 54
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|41 - 57
|32
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Вердер
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|35 - 64
|28
|17.
|Фортуна
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 61
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|34 - 67
|20
|Футбольный тест из 100 вопросов
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