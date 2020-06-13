Киммих с углового выполнил подачу к левому углу линии вратарской, Нойхаус головой выбил мяч на левый фланг.

Крамер на своей половине поля нарушил правила против Горетцки. "Бавария" заработала очередной неплохой стандарт.

На этот раз игроки "Баварии" решили разыграть стандарт, но ничего интересного по итогу хозяева поля придумать так и не смогли.

Фланговый защитник "Боруссии" Штефан Лайнер получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Комана.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что покажет нам на поле "Боруссия" и хватит ли ей сил и дальше действовать относительно на равных с "Баварией", напомним, что клубу из Мёнхенгладбаха сегодня важно набрать хоть какие-то очки.

В составе "Боруссии" после перерыва произошла замена. Вместо Нико Эльведи на поле вышел Тони Янчке.

Херрман с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Эмболо, Боатенг оказался первым на мяче, а затем Алаба выбил его в аут.

Хофманн со стандарта выполнил подачу к правому углу линии вратарской, мяч полетел слишком высоко для Бенсебаини, который в итоге не смог головой пробить по воротам.

Бенсебаини прошёл вперёд по левому флангу, а затем Рами выполнил прострел к линии вратарской, совсем немного не хватило Эмболо, чтобы в падении в борьбе с Боатенгом отправить мяч в сетку.

Штиндль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Янчке из глубины поля выполнил заброс к штрафной площади "Баварии", Эмболо оказался в офсайде.

Херрман в завершении прошлого момента пробил по воротам, а также заодно заехал по ноге Боатенгу, благо обошлось без повреждений.

Гнабри не смог обработать мяч после не самого лучшего перевода на правый фланг, Серж в итоге невольно сбросил его на правый угол штрафной площади, где первым оказался Зоммер.

Перишич с левого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Гнабри вновь не смог обработать мяч и завершить момент ударом по воротам.

Эмболо выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Херрман в касание пробил в ближний угол ворот, Нойер сыграл надёжно и отбил мяч в аут.

Гнабри выполнил плохой пас назад на Павара, Бенджамин под прессингом Эмболо выбил мяч в аут, но при этом также попал и по ноге сопернику, однако Феликс Цвайер свистка не дал.

Гнабри в центре поля нарушил правила против Нойхауса. "Боруссия" не стала торопиться при розыгрыше мяча.

Лайнер из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Боатенг в борьбе с Эмболо головой выбил мяч в аут.

Бенсебаини сместился в центр, а затем выполнил передачу на ход Эмболо, могло быть довольно опасно, но мяч полетел слишком сильно, этот пас в итоге стал подарком для Нойера.

Павар подключился к атаке по правому флангу, но Гнабри выполнил плохую передачу на ход Бенджамину, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Гнабри получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем Серж выполнил удар в ближний угол ворот, мяч попал в Янчке, который сыграл в подкате, а затем ушёл на угловой.

Киммих с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Боруссии" достаточно уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Дэвис с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но в борьбе с Лайнером и Херрманом Альфонсо потерял мяч.

Дэвис быстро исправился за свою ошибку и вернув мяч он заработал угловой для своей команды.

Киммих с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Павар неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Бенсебаини на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Комана. "Бавария" заработала опасный стандарт.

Киммих со стандарта выполнил подач к линии вратарской, сразу несколько партнёров по команде пролетели мимо мяча.

С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Боруссии", вскоре уже последовала скидка на Гнабри, который в касание пробил по воротам, случился рикошет и мяч полетел в левый угол ворот, но Зоммер среагировал и в прыжке перевёл его на угловой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Бавария" на своём поле играет вничью с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха 1:1. Повторимся, что первый тайм получился очень богатым на события, обе команды могли забивать и больше одного мяча, но пока и такой результат вполне приемлем, учитывая, что в обороне также клубы сегодня действуют иногда достаточно сумбурно. Также обидно, что Маркус Тюрам получил повреждение задней поверхности бедра, будем надеяться, что до конца сезона мы его ещё увидим на поле.

45' Эрнандес выполнил передачу к линии штрафной площади "Боруссии" на Зиркзее, форвард "Баварии" вновь оказался в офсайде.

45' Эрнандес перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Боруссии" и в итоге нарушил правила против Лайнера.

45' Киммих со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Киюзанс смог подкараулить момент и в итоге Микаэль пробил головой в правый угол ворот, Зоммер сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

45' Три минуты добавил Феликс Цвайер к основному времени первого тайма.

44' Защитник "Боруссии" Рами Бенсебаини получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Павара. Следующий матч из-за перебора жёлтых карточек ему придётся пропустить.

43' Гнабри с правого фланга ворвался в штрафную площадь, но затем Серж уже заигрался в и в итоге в борьбе с Эльведи он упустил мяч за лицевую линию поля.

42' Достаточно быстро у нас пролетел первый тайм, который подарил нам немало событий, будем надеяться, что дальше будет ничуть не хуже.

41' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Боруссия" пока продолжает контролировать мяч на своей половине поля.

40' Павар из центра поля выполнил неудачный заброс к левому углу штрафной площади, Лайнер оказался первым на мяче и головой сбросил его Зоммеру.

39' Перишич вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу к левому её углу, Эрнандес от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Кюизанс головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

38' АВТОГО-О-О-Л! 1:1!!! Эмболо на этот раз выполнил передачу на ход Херрману по правому флангу, Патрик убежал от Эрнандеса, а затем выполнил простел к линии вратарской, Павар неудачно сыграл в подкате и в итоге срезал мяч в правый угол своих ворот.

37' Херрман с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмболо в борьбе с Паваром не смог головой пробить по воротам.

36' Эрнандес потерял мяч у своей штрафной площади, Нойхаус выполнил передачу на правый угол штрафной, Херрман не стал сам бить по воротам, а прострел Патрика в центр был заблокирован.

35' Горетцка перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Боруссии" и в итоге нарушил правила против Эмболо.

34' Кюизанс попытался пройти вперёд по левому флангу, но его нагнал Лайнер и в подкате выбил мяч в аут.

33' Херрман в центре поля нарушил правила против Эрнандеса. Игроки "Баварии" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

32' Эрнандес из глубины поля выполнил передачу на Зиркзее, Джошуа как-то долго выходил в центр, у форварда "Баварии" в итоге также был зафиксирован офсайд.

31' Нойхаус выполнил передачу к линии штрафной площади, Херрман вновь забрался в офсайд.

30' Расстроенный Маркус Тюрам сидит на трибуне, разумеется он хотел как можно больше времени провести на поле сегодня, а так теперь неизвестно, сколько он пропустит из-за такой травмы.

29' Эмболо отправился прессинговать Нойера в штрафную площадь "Баварии", голкипер мюнхенского клуба сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

28' Из центра поля последовала слишком плохая передача на ход Лайнеру по правому флангу, мяч улетел в аут.

27' "Боруссия" после пропущенного мяча вновь забрала его под свой контроль, но атаки у гостей пока проходят с большим трудом.

26' Быстро "Бавария" наказала "Боруссию" за транжирство, если не забивать свои моменты, рассчитывать на очки в матче с мюнхенским клубом будет практически невозможно.

25' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Зиркзее!!! Гинтер выполнил передачу назад на Зоммера, Ян сыграл неосмотрительно и выбил мяч точно на Зиркзее, который без проблем отправил его уже в пустые ворота из-за пределов штрафной площади.

24' Какой момент упускает "Боруссия"! Штиндль с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Эмболо головой пробил по воротам, Нойер отбил мяч перед собой, Брель сразу же сыграл на добивании, но в итоге он не смог попасть в левый угол ворот.

23' Бенсебаини и Эрнандес поднялись, всё нормально с защитниками "Баварии" и "Боруссии", оба футболиста готовы продолжать игру.

22' После спасения Зоммера Эрнандес по инерции влетел в Бенсебаини, вышли на поле врачи "Баварии" и "Боруссии", пауза в игре.

21' Эрнандес с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, а затем Люка сместился в центр штрафной площади, от Зиркзее фланговый защитник "Баварии" получил ответную передачу, а затем Эрнандес пробил в левый угол ворот, Зоммер пас свою команду в очень непростой ситуации.

20' Лайнер выполнил передачу на ход Херрману по правому флангу, на этот раз уже Патрик оказался в офсайде.

19' Повтор показал, что всё же буквально стопой забрался Хофманн в офсайд, гол такой конечно же нельзя было засчитывать.

18' С левого фланга последовал заброс к правому углу штрафной площади "Баварии", Лайнер в борьбе с Перишичем не смог зацепиться за мяч, а далее его при игре на выходе перехватил Нойер.

17' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Боруссии" в исполнении Кюизанса, Гнабри головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Зоммеру, который грамотно выбрал позицию.

16' Феликс Цвайер подождал подсказки от судей из комнаты VAR и в итоге отменил взятие ворот. Хофманн немного забежал в офсайд, Боатенг всё же успел вместе с партнёрами поймать соперника в ловушку.

15' Эмболо выполнил отличную передачу к линии штрафной площади на ход Хофманну, Йонас убежал от защитников "Баварии" и спокойно отправил мяч в правый угол ворот.

14' Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Боруссии" на ход Кюизансу, мяч полетел слишком сильно для Микаэля, а вот Зоммер при игре на выходе его перехватил без особого труда.

13' "Боруссия" перехватила контроль над мячом, но дальше центра поля клубу из Мёнхенгладбаха пройти крайне тяжело.

12' Киммих выполнил заброс в центр штрафной площади, Перишич сбросил мяч немного назад на Кюизанса, который в свою очередь сразу же пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

11' В составе "Боруссии" произошла замена. Вместо Маркуса Тюрама на поле вышел Брель Эмболо.

10' Перишич перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади "Боруссии" и в итоге нарушил правила против Лайнера.

9' Маркус Тюрам пока вернулся на поле, но он не может нормально бегать, Марко Розе уже должен подготовить замену.

8' Кюизанс выполнил хорошую передачу на ход Гнабри к правому углу штрафной площади, но всё же Сержу немного не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в игре.

7' Очень сильно хромает Маркус Тюрам, видимо для него этот матч уже закончился.

6' Маркус Тюрм в борьбе с Боатенгом у штрафной площади "Баварии" неудачно дёрнул заднюю поверхность бедра, вышли на поле врачи "Боруссии", пауза в игре.

5' "Боруссия" достаточно неплохо начинает этот матч, но мы помним, что в целом "Бавария" против команды из Мёнхенгладбаха действует достаточно тяжело, а поэтому сегодня мюнхенский клуб может и недосчитаться очков.

4' Хофманн с углового выполнил подачу к линии вратарской, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

3' Штиндль со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Тюрам подкараулил отскок и пробил по воротам, мяч попал в Алабу, а затем ушёл на угловой.

2' Боатенг в борьбе за мяч на своей половине поля сбил Тюрама. "Боруссия" готовится к стандарту.