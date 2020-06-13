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  3. Германия
Бавария
1:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Боруссия М
0'
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Хофманн Йонас
1:0
26' Гол
Зиркзее Джошуа
1:1
37' Гол в свои ворота
Павар Бенджамин
45' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
69' Желтая карточка
Лайнер Штефан
71'
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
32
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
22
Гнабри
Серж
11
Кюизанс
Микаэль
14
Перишич
Иван
35
Зиркзее
Джошуа
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрман
Патрик
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
Бавария
4-2-3-1
Боруссия М
4-3-3

Ход матча

10'
 
Эмболо Брель
Тюрам Маркус
16'
 
Хофманн Йонас
26'
Зиркзее Джошуа
1:0
37'
1:1
Павар Бенджамин
45'
 
Бенсебаини Рами
46'
 
Янчке Тони
Эльведи Нико
62'
Альфонсо Дэвис
Эрнандес Люка
 
62'
Коман Кингсли
Кюизанс Микаэль
 
69'
 
Лайнер Штефан
70'
 
Вендт Оскар
Херрман Патрик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 30 (4) 0.88
2. Гнабри Серж 12 0.35
3. Коутиньо Филиппе 8 (1) 0.24
4. Мюллер Томас 7 0.21
5. Горетцка Леон 5 0.15
6. Павар Бенджамин 5 0.15
7. Зиркзее Джошуа 4 0.12
8. Альфонсо Дэвис 3 0.09
9. Перишич Иван 3 0.09
10. Коман Кингсли 3 0.09
11. Тьяго Алькантара 3 0.09
12. Киммих Йозуа 2 0.06
13. Толиссо Корентен 1 0.03
14. Алаба Давид 1 0.03
15. Боатенг Жером 0 0
16. Зюле Никлас 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 10 0.29
2. Тюрам Маркус 10 0.29
3. Эмболо Брель 7 0.21
4. Штиндль Ларс 6 (1) 0.18
5. Херрман Патрик 5 0.15
6. Бенсебаини Рами 5 (2) 0.15
7. Нойхаус Флориан 4 0.12
8. Вендт Оскар 2 0.06
9. Хофманн Йонас 2 0.06
10. Закария Денис 2 0.06
11. Лайнер Штефан 1 0.03
12. Гинтер Маттиас 1 0.03
13. Эльведи Нико 1 0.03
14. Бенеш Ласло 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 7 0
2. Боатенг Жером 5 1
3. Киммих Йозуа 6 0
4. Мартинес Хави 4 1
5. Мюллер Томас 5 0
6. Левандовски Роберт 5 0
7. Павар Бенджамин 5 0
8. Эрнандес Люка 3 0
9. Горетцка Леон 2 0
10. Коман Кингсли 2 0
11. Альфонсо Дэвис 2 0
12. Перишич Иван 1 0
13. Ульрайх Свен 1 0
14. Зюле Никлас 1 0
15. Кюизанс Микаэль 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Лайнер Штефан 8 0
2. Бенсебаини Рами 6 1
3. Закария Денис 7 0
4. Нойхаус Флориан 6 0
5. Плеа Алассан 2 2
6. Янчке Тони 5 0
7. Штиндль Ларс 4 0
8. Херрман Патрик 4 0
9. Эльведи Нико 4 0
10. Эмболо Брель 4 0
11. Вендт Оскар 3 0
12. Крамер Кристоф 3 0
13. Хофманн Йонас 3 0
14. Тюрам Маркус 3 0
15. Бенеш Ласло 3 0
16. Гинтер Маттиас 2 0
17. Стробл Тобиас 1 0
18. Бейер Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 18.07% (15) 12.05% (10) 18.07% (15) 19.28% (16) 18.07% (15) 14.46% (12)
 Боруссия М 16.67% (9) 14.81% (8) 14.81% (8) 20.37% (11) 11.11% (6) 22.22% (12)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария
Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л
Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Бавария: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Боруссия М: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Боруссия М Телеком Кап Бавария 0:3 Боруссия М Бундеслига
Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Телеком Кап Боруссия М 3:4 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 31 22 5 4 91 - 31 71
2. Боруссия Д Заявка 31 20 6 5 82 - 35 66
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Боруссия М 1:1 Заявка 31 17 6 8 58 - 37 57
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 31 12 10 9 44 - 38 46
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 31 11 9 11 41 - 43 42
9. Шальке 04 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
10. Айнтрахт Фр Заявка 31 11 5 15 53 - 56 38
11. Герта Заявка 31 10 8 13 44 - 55 38
12. Кёльн Заявка 31 10 5 16 48 - 59 35
13. Унион Берлин Заявка 31 10 5 16 37 - 54 35
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 41 - 57 32
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Вердер Заявка 31 7 7 17 35 - 64 28
17. Фортуна Заявка 31 6 10 15 33 - 61 28
18. Падерборн Заявка 31 4 8 19 34 - 67 20
  • Второй тайм
  • Замена
    77'
    В составе "Боруссии" произошла замена. Вместо Патрика Херрмана на поле вышел Оскар Вендт. 
  • Желтая карточка
    76'
    Фланговый защитник "Боруссии" Штефан Лайнер получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Комана. 
  • 75'
    На этот раз игроки "Баварии" решили разыграть стандарт, но ничего интересного по итогу хозяева поля придумать так и не смогли. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Крамер на своей половине поля нарушил правила против Горетцки. "Бавария" заработала очередной неплохой стандарт. 
  • Угловой
    73'
    Киммих с углового выполнил подачу к левому углу линии вратарской, Нойхаус головой выбил мяч на левый фланг. 
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Опасный момент
    72'
    С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Боруссии", вскоре уже последовала скидка на Гнабри, который в касание пробил по воротам, случился рикошет и мяч полетел в левый угол ворот, но Зоммер среагировал и в прыжке перевёл его на угловой. 
  • 71'
    Киммих со стандарта выполнил подач к линии вратарской, сразу несколько партнёров по команде пролетели мимо мяча. 
  • Фол, нарушение
    70'
    Бенсебаини на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Комана. "Бавария" заработала опасный стандарт. 
  • Угловой
    69'
    Киммих с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Павар неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 68'
    Дэвис быстро исправился за свою ошибку и вернув мяч он заработал угловой для своей команды. 
  • 67'
    Дэвис с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но в борьбе с Лайнером и Херрманом Альфонсо потерял мяч. 
  • Замена
    66'
    Вторая замена произошла в составе "Баварии". Вместо Микаэля Кюизанса на поле вышел Кингсли Коман. 
  • Замена
    65'
    В составе "Баварии" произошла замена. Вместо Люка Эрнандеса на поле вышел Альфонсо Дэвис. 
  • Угловой
    64'
    Киммих с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Боруссии" достаточно уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 63'
    Гнабри получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем Серж выполнил удар в ближний угол ворот, мяч попал в Янчке, который сыграл в подкате, а затем ушёл на угловой. 
  • 62'
    Павар подключился к атаке по правому флангу, но Гнабри выполнил плохую передачу на ход Бенджамину, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 61'
    Бенсебаини сместился в центр, а затем выполнил передачу на ход Эмболо, могло быть довольно опасно, но мяч полетел слишком сильно, этот пас в итоге стал подарком для Нойера. 
  • 60'
    Лайнер из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Боатенг в борьбе с Эмболо головой выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Гнабри в центре поля нарушил правила против Нойхауса. "Боруссия" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    58'
    Гнабри выполнил плохой пас назад на Павара, Бенджамин под прессингом Эмболо выбил мяч в аут, но при этом также попал и по ноге сопернику, однако Феликс Цвайер свистка не дал. 
  • Опасный момент
    57'
    Эмболо выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Херрман в касание пробил в ближний угол ворот, Нойер сыграл надёжно и отбил мяч в аут. 
  • 56'
    Перишич с левого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Гнабри вновь не смог обработать мяч и завершить момент ударом по воротам. 
  • 55'
    Гнабри не смог обработать мяч после не самого лучшего перевода на правый фланг, Серж в итоге невольно сбросил его на правый угол штрафной площади, где первым оказался Зоммер. 
  • 54'
    Херрман в завершении прошлого момента пробил по воротам, а также заодно заехал по ноге Боатенгу, благо обошлось без повреждений. 
  • Офсайд
    53'
    Янчке из глубины поля выполнил заброс к штрафной площади "Баварии", Эмболо оказался в офсайде. 
  • 52'
    Штиндль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    51'
    Бенсебаини прошёл вперёд по левому флангу, а затем Рами выполнил прострел к линии вратарской, совсем немного не хватило Эмболо, чтобы в падении в борьбе с Боатенгом отправить мяч в сетку. 
  • 50'
    Хофманн со стандарта выполнил подачу к правому углу линии вратарской, мяч полетел слишком высоко для Бенсебаини, который в итоге не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Павар на левом фланге нарушил правила против Бенсебаини. "Боруссия" заработала относительно неплохой стандарт. 
  • 48'
    Херрман с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Эмболо, Боатенг оказался первым на мяче, а затем Алаба выбил его в аут. 
  • Замена
    47'
    В составе "Боруссии" после перерыва произошла замена. Вместо Нико Эльведи на поле вышел Тони Янчке. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что покажет нам на поле "Боруссия" и хватит ли ей сил и дальше действовать относительно на равных с "Баварией", напомним, что клубу из Мёнхенгладбаха сегодня важно набрать хоть какие-то очки. 
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Бавария" на своём поле играет вничью с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха 1:1. Повторимся, что первый тайм получился очень богатым на события, обе команды могли забивать и больше одного мяча, но пока и такой результат вполне приемлем, учитывая, что в обороне также клубы сегодня действуют иногда достаточно сумбурно. Также обидно, что Маркус Тюрам получил повреждение задней поверхности бедра, будем надеяться, что до конца сезона мы его ещё увидим на поле. 
  • 45'
    Эрнандес выполнил передачу к линии штрафной площади "Боруссии" на Зиркзее, форвард "Баварии" вновь оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Эрнандес перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Боруссии" и в итоге нарушил правила против Лайнера. 
  • 45'
    Киммих со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Киюзанс смог подкараулить момент и в итоге Микаэль пробил головой в правый угол ворот, Зоммер сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Феликс Цвайер к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    44'
    Защитник "Боруссии" Рами Бенсебаини получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Павара. Следующий матч из-за перебора жёлтых карточек ему придётся пропустить. 
  • 43'
    Гнабри с правого фланга ворвался в штрафную площадь, но затем Серж уже заигрался в и в итоге в борьбе с Эльведи он упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 42'
    Достаточно быстро у нас пролетел первый тайм, который подарил нам немало событий, будем надеяться, что дальше будет ничуть не хуже. 
  • 41'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Боруссия" пока продолжает контролировать мяч на своей половине поля. 
  • 40'
    Павар из центра поля выполнил неудачный заброс к левому углу штрафной площади, Лайнер оказался первым на мяче и головой сбросил его Зоммеру. 
  • Опасный момент
    39'
    Перишич вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу к левому её углу, Эрнандес от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Кюизанс головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Гол в свои ворота
    38'
    АВТОГО-О-О-Л! 1:1!!! Эмболо на этот раз выполнил передачу на ход Херрману по правому флангу, Патрик убежал от Эрнандеса, а затем выполнил простел к линии вратарской, Павар неудачно сыграл в подкате и в итоге срезал мяч в правый угол своих ворот. 
  • 37'
    Херрман с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмболо в борьбе с Паваром не смог головой пробить по воротам. 
  • 36'
    Эрнандес потерял мяч у своей штрафной площади, Нойхаус выполнил передачу на правый угол штрафной, Херрман не стал сам бить по воротам, а прострел Патрика в центр был заблокирован. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Горетцка перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Боруссии" и в итоге нарушил правила против Эмболо. 
  • 34'
    Кюизанс попытался пройти вперёд по левому флангу, но его нагнал Лайнер и в подкате выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Херрман в центре поля нарушил правила против Эрнандеса. Игроки "Баварии" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Офсайд
    32'
    Эрнандес из глубины поля выполнил передачу на Зиркзее, Джошуа как-то долго выходил в центр, у форварда "Баварии" в итоге также был зафиксирован офсайд. 
  • Офсайд
    31'
    Нойхаус выполнил передачу к линии штрафной площади, Херрман вновь забрался в офсайд. 
  • 30'
    Расстроенный Маркус Тюрам сидит на трибуне, разумеется он хотел как можно больше времени провести на поле сегодня, а так теперь неизвестно, сколько он пропустит из-за такой травмы. 
  • 29'
    Эмболо отправился прессинговать Нойера в штрафную площадь "Баварии", голкипер мюнхенского клуба сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 28'
    Из центра поля последовала слишком плохая передача на ход Лайнеру по правому флангу, мяч улетел в аут. 
  • 27'
    "Боруссия" после пропущенного мяча вновь забрала его под свой контроль, но атаки у гостей пока проходят с большим трудом. 
  • 26'
    Быстро "Бавария" наказала "Боруссию" за транжирство, если не забивать свои моменты, рассчитывать на очки в матче с мюнхенским клубом будет практически невозможно. 
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Зиркзее!!! Гинтер выполнил передачу назад на Зоммера, Ян сыграл неосмотрительно и выбил мяч точно на Зиркзее, который без проблем отправил его уже в пустые ворота из-за пределов штрафной площади. 
  • Опасный момент
    24'
    Какой момент упускает "Боруссия"! Штиндль с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Эмболо головой пробил по воротам, Нойер отбил мяч перед собой, Брель сразу же сыграл на добивании, но в итоге он не смог попасть в левый угол ворот. 
  • 23'
    Бенсебаини и Эрнандес поднялись, всё нормально с защитниками "Баварии" и "Боруссии", оба футболиста готовы продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    22'
    После спасения Зоммера Эрнандес по инерции влетел в Бенсебаини, вышли на поле врачи "Баварии" и "Боруссии", пауза в игре. 
  • Опасный момент
    21'
    Эрнандес с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, а затем Люка сместился в центр штрафной площади, от Зиркзее фланговый защитник "Баварии" получил ответную передачу, а затем Эрнандес пробил в левый угол ворот, Зоммер пас свою команду в очень непростой ситуации. 
  • Офсайд
    20'
    Лайнер выполнил передачу на ход Херрману по правому флангу, на этот раз уже Патрик оказался в офсайде. 
  • 19'
    Повтор показал, что всё же буквально стопой забрался Хофманн в офсайд, гол такой конечно же нельзя было засчитывать. 
  • 18'
    С левого фланга последовал заброс к правому углу штрафной площади "Баварии", Лайнер в борьбе с Перишичем не смог зацепиться за мяч, а далее его при игре на выходе перехватил Нойер. 
  • 17'
    С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Боруссии" в исполнении Кюизанса, Гнабри головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Зоммеру, который грамотно выбрал позицию. 
  • Видео
    16'
    Феликс Цвайер подождал подсказки от судей из комнаты VAR и в итоге отменил взятие ворот. Хофманн немного забежал в офсайд, Боатенг всё же успел вместе с партнёрами поймать соперника в ловушку. 
  • Опасный момент
    15'
    Эмболо выполнил отличную передачу к линии штрафной площади на ход Хофманну, Йонас убежал от защитников "Баварии" и спокойно отправил мяч в правый угол ворот. 
  • 14'
    Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Боруссии" на ход Кюизансу, мяч полетел слишком сильно для Микаэля, а вот Зоммер при игре на выходе его перехватил без особого труда. 
  • 13'
    "Боруссия" перехватила контроль над мячом, но дальше центра поля клубу из Мёнхенгладбаха пройти крайне тяжело. 
  • Опасный момент
    12'
    Киммих выполнил заброс в центр штрафной площади, Перишич сбросил мяч немного назад на Кюизанса, который в свою очередь сразу же пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Замена
    11'
    В составе "Боруссии" произошла замена. Вместо Маркуса Тюрама на поле вышел Брель Эмболо. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Перишич перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади "Боруссии" и в итоге нарушил правила против Лайнера. 
  • 9'
    Маркус Тюрам пока вернулся на поле, но он не может нормально бегать, Марко Розе уже должен подготовить замену. 
  • 8'
    Кюизанс выполнил хорошую передачу на ход Гнабри к правому углу штрафной площади, но всё же Сержу немного не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в игре. 
  • 7'
    Очень сильно хромает Маркус Тюрам, видимо для него этот матч уже закончился. 
  • Травма, повреждение
    6'
    Маркус Тюрм в борьбе с Боатенгом у штрафной площади "Баварии" неудачно дёрнул заднюю поверхность бедра, вышли на поле врачи "Боруссии", пауза в игре. 
  • 5'
    "Боруссия" достаточно неплохо начинает этот матч, но мы помним, что в целом "Бавария" против команды из Мёнхенгладбаха действует достаточно тяжело, а поэтому сегодня мюнхенский клуб может и недосчитаться очков. 
  • Угловой
    4'
    Хофманн с углового выполнил подачу к линии вратарской, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 3'
    Штиндль со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Тюрам подкараулил отскок и пробил по воротам, мяч попал в Алабу, а затем ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Боатенг в борьбе за мяч на своей половине поля сбил Тюрама. "Боруссия" готовится к стандарту. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Ханс-Дитер Флик провёл небольшую ротацию состава, где-то это произошло вынужденно, а где-то наставник "Баварии" и дал отдохнуть некоторым футболистам. Посмотрим, сможет ли "Боруссия" в Мюнхене набрать хоть какие-то очки, чтобы продолжить более-менее на равных вести борьбу с "Байером" за место в Лиге чемпионов. 
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Прогнозы на матч Бавария 1:1 Боруссия М

Исход игры
Бавария
91.3% (126)
Ничья
5.8% (8)
Боруссия М
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (95)
Меньше
28.57% (38)
Обе команды забьют
Да
70.68% (94)
Нет
29.32% (39)
Популярный счёт
3:1 Бавария
26.1% (36)
2:1 Бавария
25.4% (35)
2:0 Бавария
24.6% (34)
4:1 Бавария
5.1% (7)
3:0 Бавария
2.9% (4)
3:2 Бавария
2.9% (4)
1:2 Боруссия М
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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