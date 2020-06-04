Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Боруссия М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|30 (4)
|0.88
|2.
|Гнабри Серж
|12
|0.35
|3.
|Коутиньо Филиппе
|8 (1)
|0.24
|4.
|Мюллер Томас
|7
|0.21
|5.
|Горетцка Леон
|5
|0.15
|6.
|Павар Бенджамин
|5
|0.15
|7.
|Альфонсо Дэвис
|3
|0.09
|8.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|9.
|Коман Кингсли
|3
|0.09
|10.
|Тьяго Алькантара
|3
|0.09
|11.
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.09
|12.
|Киммих Йозуа
|2
|0.06
|13.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|14.
|Алаба Давид
|1
|0.03
|15.
|Боатенг Жером
|0
|0
|16.
|Зюле Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|10
|0.29
|2.
|Тюрам Маркус
|10
|0.29
|3.
|Эмболо Брель
|7
|0.21
|4.
|Штиндль Ларс
|6 (1)
|0.18
|5.
|Херрман Патрик
|5
|0.15
|6.
|Бенсебаини Рами
|5 (2)
|0.15
|7.
|Нойхаус Флориан
|4
|0.12
|8.
|Вендт Оскар
|2
|0.06
|9.
|Хофманн Йонас
|2
|0.06
|10.
|Закария Денис
|2
|0.06
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|13.
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|14.
|Бенеш Ласло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Алькантара
|7
|0
|2.
|Боатенг Жером
|5
|1
|3.
|Киммих Йозуа
|6
|0
|4.
|Мартинес Хави
|4
|1
|5.
|Мюллер Томас
|5
|0
|6.
|Левандовски Роберт
|5
|0
|7.
|Павар Бенджамин
|5
|0
|8.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|9.
|Горетцка Леон
|2
|0
|10.
|Коман Кингсли
|2
|0
|11.
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|12.
|Перишич Иван
|1
|0
|13.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лайнер Штефан
|8
|0
|2.
|Закария Денис
|7
|0
|3.
|Бенсебаини Рами
|5
|1
|4.
|Нойхаус Флориан
|6
|0
|5.
|Плеа Алассан
|2
|2
|6.
|Янчке Тони
|5
|0
|7.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|8.
|Херрман Патрик
|4
|0
|9.
|Эльведи Нико
|4
|0
|10.
|Эмболо Брель
|4
|0
|11.
|Вендт Оскар
|3
|0
|12.
|Крамер Кристоф
|3
|0
|13.
|Хофманн Йонас
|3
|0
|14.
|Тюрам Маркус
|3
|0
|15.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|16.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|17.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|18.
|Бейер Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|18.07% (15)
|12.05% (10)
|18.07% (15)
|19.28% (16)
|18.07% (15)
|14.46% (12)
|Боруссия М
|16.67% (9)
|14.81% (8)
|14.81% (8)
|20.37% (11)
|11.11% (6)
|22.22% (12)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария
Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =4 -7Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л
Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Бавария: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Боруссия М: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Телеком Кап Боруссия М 3:4 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|81 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|75 - 32
|59
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 36
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 50
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|39 - 41
|41
|9.
|Герта
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 51
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|49 - 55
|35
|12.
|Кёльн
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|47 - 57
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|35 - 53
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|41 - 57
|32
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Фортуна
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|33 - 60
|28
|17.
|Вердер
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|30 - 63
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
Прогнозы на матч Бавария - Боруссия М
Исход игры
Бавария
91.1% (51)
Ничья
7.1% (4)
Боруссия М
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (37)
Меньше
31.48% (17)
Обе команды забьют
Да
66.67% (36)
Нет
33.33% (18)
Популярный счёт
2:0 Бавария
28.6% (16)
2:1 Бавария
21.4% (12)
3:1 Бавария
17.9% (10)
4:1 Бавария
10.7% (6)
3:2 Бавария
5.4% (3)
2:2 Ничья
3.6% (2)
3:0 Бавария
3.6% (2)
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