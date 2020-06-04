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Бавария
 
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Стадион:
Боруссия М

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 30 (4) 0.88
2. Гнабри Серж 12 0.35
3. Коутиньо Филиппе 8 (1) 0.24
4. Мюллер Томас 7 0.21
5. Горетцка Леон 5 0.15
6. Павар Бенджамин 5 0.15
7. Альфонсо Дэвис 3 0.09
8. Перишич Иван 3 0.09
9. Коман Кингсли 3 0.09
10. Тьяго Алькантара 3 0.09
11. Зиркзее Джошуа 3 0.09
12. Киммих Йозуа 2 0.06
13. Толиссо Корентен 1 0.03
14. Алаба Давид 1 0.03
15. Боатенг Жером 0 0
16. Зюле Никлас 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 10 0.29
2. Тюрам Маркус 10 0.29
3. Эмболо Брель 7 0.21
4. Штиндль Ларс 6 (1) 0.18
5. Херрман Патрик 5 0.15
6. Бенсебаини Рами 5 (2) 0.15
7. Нойхаус Флориан 4 0.12
8. Вендт Оскар 2 0.06
9. Хофманн Йонас 2 0.06
10. Закария Денис 2 0.06
11. Лайнер Штефан 1 0.03
12. Гинтер Маттиас 1 0.03
13. Эльведи Нико 1 0.03
14. Бенеш Ласло 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 7 0
2. Боатенг Жером 5 1
3. Киммих Йозуа 6 0
4. Мартинес Хави 4 1
5. Мюллер Томас 5 0
6. Левандовски Роберт 5 0
7. Павар Бенджамин 5 0
8. Эрнандес Люка 3 0
9. Горетцка Леон 2 0
10. Коман Кингсли 2 0
11. Альфонсо Дэвис 2 0
12. Перишич Иван 1 0
13. Ульрайх Свен 1 0
14. Зюле Никлас 1 0
15. Кюизанс Микаэль 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Лайнер Штефан 8 0
2. Закария Денис 7 0
3. Бенсебаини Рами 5 1
4. Нойхаус Флориан 6 0
5. Плеа Алассан 2 2
6. Янчке Тони 5 0
7. Штиндль Ларс 4 0
8. Херрман Патрик 4 0
9. Эльведи Нико 4 0
10. Эмболо Брель 4 0
11. Вендт Оскар 3 0
12. Крамер Кристоф 3 0
13. Хофманн Йонас 3 0
14. Тюрам Маркус 3 0
15. Бенеш Ласло 3 0
16. Гинтер Маттиас 2 0
17. Стробл Тобиас 1 0
18. Бейер Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 18.07% (15) 12.05% (10) 18.07% (15) 19.28% (16) 18.07% (15) 14.46% (12)
 Боруссия М 16.67% (9) 14.81% (8) 14.81% (8) 20.37% (11) 11.11% (6) 22.22% (12)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария
Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л
Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Бавария: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Боруссия М: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Боруссия М Телеком Кап Бавария 0:3 Боруссия М Бундеслига
Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Телеком Кап Боруссия М 3:4 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 30 19 6 5 81 - 35 63
3. РБ Лейпциг Заявка 30 16 11 3 75 - 32 59
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 30 12 9 9 42 - 36 45
7. Хоффенхайм Заявка 30 12 7 11 42 - 50 43
8. Фрайбург Заявка 30 11 8 11 39 - 41 41
9. Герта Заявка 30 10 8 12 43 - 51 38
10. Шальке 04 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
11. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 5 15 49 - 55 35
12. Кёльн Заявка 30 10 5 15 47 - 57 35
13. Унион Берлин Заявка 30 9 5 16 35 - 53 32
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 41 - 57 32
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Фортуна Заявка 30 6 10 14 33 - 60 28
17. Вердер Заявка 30 6 7 17 30 - 63 25
18. Падерборн Заявка 30 4 8 18 33 - 62 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13.06.2020, осталось 2 дня 15 часов 49 минут.


    • Прогнозы 56
    Бавария 91.1% (51)
    X 7.1% (4)
    Боруссия М 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Бавария - Боруссия М

    Исход игры
    Бавария
    91.1% (51)
    Ничья
    7.1% (4)
    Боруссия М
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (37)
    Меньше
    31.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (36)
    Нет
    33.33% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    28.6% (16)
    2:1 Бавария
    21.4% (12)
    3:1 Бавария
    17.9% (10)
    4:1 Бавария
    10.7% (6)
    3:2 Бавария
    5.4% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    3:0 Бавария
    3.6% (2)
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