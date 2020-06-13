Кёльн
Позже
Стадион: Рейн Энерги
Унион Берлин
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
23
Ют
Марк
29
Тилманн
Ян
15
Кордоба
Джон
14
Райхель
Кен
18
Малли
Юнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ют МаркПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Tim Lemperle
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Малли ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|12
|0.35
|2.
|Ют Марк
|5 (1)
|0.15
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|0.15
|4.
|Кайнц Флориан
|4
|0.12
|5.
|Хектор Йонас
|4
|0.12
|6.
|Модест Антони
|4
|0.12
|7.
|Теродде Симон
|3
|0.09
|8.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.06
|9.
|Якобс Исмаил
|2
|0.06
|10.
|Скири Эйе
|1
|0.03
|11.
|Шауб Луис
|1
|0.03
|12.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|13.
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0.03
|14.
|Мере Хорхе
|1
|0.03
|15.
|Риссе Марсель
|0
|0
|16.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|17.
|Реджбекай Элвис
|0
|0
|18.
|Верстрате Биргер
|0
|0
|19.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|12 (1)
|0.35
|2.
|Бюльтер Мариус
|7
|0.21
|3.
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.15
|4.
|Полтер Себастьян
|2 (2)
|0.06
|5.
|Уджа Энтони
|2
|0.06
|6.
|Андрих Роберт
|1
|0.03
|7.
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|8.
|Суботич Невен
|1
|0.03
|9.
|Паренсен Михаэль
|1
|0.03
|10.
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|11.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|12.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|13.
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|14.
|Малли Юнус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хектор Йонас
|8
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|1
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|1
|4.
|Мере Хорхе
|4
|1
|5.
|Дрекслер Доминик
|5
|0
|6.
|Кордоба Джон
|5
|0
|7.
|Теродде Симон
|4
|0
|8.
|Кайнц Флориан
|4
|0
|9.
|Ют Марк
|4
|0
|10.
|Якобс Исмаил
|4
|0
|11.
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|12.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|13.
|Скири Эйе
|3
|0
|14.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|15.
|Хёгер Марко
|2
|0
|16.
|Каттербах Ноа
|2
|0
|17.
|Тилманн Ян
|2
|0
|18.
|Модест Антони
|1
|0
|19.
|Риссе Марсель
|1
|0
|20.
|Зобих Лассе
|1
|0
|21.
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|22.
|Шмиц Бенно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андрих Роберт
|11
|1
|2.
|Фридрих Марвин
|9
|1
|3.
|Шлоттербек Кевен
|6
|1
|4.
|Триммель Кристофер
|6
|0
|5.
|Гентнер Кристиан
|4
|0
|6.
|Паренсен Михаэль
|4
|0
|7.
|Андерссон Себастьян
|4
|0
|8.
|Ингвартсен Маркус
|4
|0
|9.
|Суботич Невен
|2
|1
|10.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|11.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|12.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Кроос Феликс
|1
|0
|15.
|Малли Юнус
|1
|0
|16.
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|17.
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|18.
|Прёмель Гриша
|1
|0
|19.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|20.
|Меес Джошуа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|Унион Берлин
|21.88% (7)
|3.13% (1)
|15.63% (5)
|28.13% (9)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна
Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =4 -10Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин
Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Унион Берлин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|81 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|77 - 32
|62
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 36
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|42 - 52
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|39 - 41
|41
|9.
|Герта
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 51
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|49 - 55
|35
|12.
|Кёльн
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|47 - 57
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|35 - 53
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|41 - 57
|32
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Фортуна
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|33 - 60
|28
|17.
|Вердер
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|30 - 63
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
Прогнозы на матч Кёльн - Унион Берлин
Исход игры
Кёльн
79.9% (107)
Ничья
17.2% (23)
Унион Берлин
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
67.18% (88)
Нет
32.82% (43)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
45.5% (61)
1:0 Кёльн
20.1% (27)
1:1 Ничья
12.7% (17)
2:0 Кёльн
9.7% (13)
2:2 Ничья
3% (4)
3:1 Кёльн
2.2% (3)
0:1 Унион Берлин
1.5% (2)
1:2 Унион Берлин
1.5% (2)
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