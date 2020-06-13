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Кёльн
 
Позже

Стадион:
Унион Берлин
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
2
Шмиц
Бенно
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
30
Кайнц
Флориан
23
Ют
Марк
29
Тилманн
Ян
15
Кордоба
Джон
1
Гикевич
Рафал
5
Фридрих
Марвин
31
Шлоттербек
Кевен
14
Райхель
Кен
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
34
Гентнер
Кристиан
15
Бюльтер
Мариус
18
Малли
Юнус
32
Ингвартсен
Маркус
10
Андерссон
Себастьян
Кёльн
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 12 0.35
2. Ют Марк 5 (1) 0.15
3. Борнаув Себастьян 5 0.15
4. Кайнц Флориан 4 0.12
5. Хектор Йонас 4 0.12
6. Модест Антони 4 0.12
7. Теродде Симон 3 0.09
8. Дрекслер Доминик 2 0.06
9. Якобс Исмаил 2 0.06
10. Скири Эйе 1 0.03
11. Шауб Луис 1 0.03
12. Кцихос Рафаэль 1 0.03
13. Эхизибуэ Кингсли 1 0.03
14. Мере Хорхе 1 0.03
15. Риссе Марсель 0 0
16. Шиндлер Кингсли 0 0
17. Реджбекай Элвис 0 0
18. Верстрате Биргер 0 0
19. Тилманн Ян 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Себастьян 12 (1) 0.35
2. Бюльтер Мариус 7 0.21
3. Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.15
4. Полтер Себастьян 2 (2) 0.06
5. Уджа Энтони 2 0.06
6. Андрих Роберт 1 0.03
7. Гентнер Кристиан 1 0.03
8. Суботич Невен 1 0.03
9. Паренсен Михаэль 1 0.03
10. Фридрих Марвин 1 0.03
11. Триммель Кристофер 0 0
12. Ленц Кристофер 0 0
13. Бекер Шеральдо 0 0
14. Малли Юнус 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 8 0
2. Эхизибуэ Кингсли 5 1
3. Борнаув Себастьян 5 1
4. Мере Хорхе 4 1
5. Дрекслер Доминик 5 0
6. Кордоба Джон 5 0
7. Теродде Симон 4 0
8. Кайнц Флориан 4 0
9. Ют Марк 4 0
10. Якобс Исмаил 4 0
11. Кцихос Рафаэль 2 1
12. Верстрате Биргер 3 0
13. Скири Эйе 3 0
14. Реджбекай Элвис 3 0
15. Хёгер Марко 2 0
16. Каттербах Ноа 2 0
17. Тилманн Ян 2 0
18. Модест Антони 1 0
19. Риссе Марсель 1 0
20. Зобих Лассе 1 0
21. Ляйстнер Тони 1 0
22. Шмиц Бенно 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Андрих Роберт 11 1
2. Фридрих Марвин 9 1
3. Шлоттербек Кевен 6 1
4. Триммель Кристофер 6 0
5. Гентнер Кристиан 4 0
6. Паренсен Михаэль 4 0
7. Андерссон Себастьян 4 0
8. Ингвартсен Маркус 4 0
9. Суботич Невен 2 1
10. Полтер Себастьян 1 1
11. Хюбнер Флориан 2 0
12. Ленц Кристофер 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Кроос Феликс 1 0
15. Малли Юнус 1 0
16. Абдуллахи Сулейман 1 0
17. Бекер Шеральдо 1 0
18. Прёмель Гриша 1 0
19. Бюльтер Мариус 1 0
20. Меес Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 15.38% (6) 12.82% (5) 20.51% (8) 15.38% (6) 17.95% (7) 17.95% (7)
 Унион Берлин 21.88% (7) 3.13% (1) 15.63% (5) 28.13% (9) 12.5% (4) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна
Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин
Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Унион Берлин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Унион Берлин 2:0 Кёльн Бундеслига Унион Берлин 2:0 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:2 Кёльн Бундеслига 2
Кёльн 4:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Кёльн 2:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 30 19 6 5 81 - 35 63
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 30 12 9 9 42 - 36 45
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 30 11 8 11 39 - 41 41
9. Герта Заявка 30 10 8 12 43 - 51 38
10. Шальке 04 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
11. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 5 15 49 - 55 35
12. Кёльн Заявка 30 10 5 15 47 - 57 35
13. Унион Берлин Заявка 30 9 5 16 35 - 53 32
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 41 - 57 32
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Фортуна Заявка 30 6 10 14 33 - 60 28
17. Вердер Заявка 30 6 7 17 30 - 63 25
18. Падерборн Заявка 30 4 8 18 33 - 62 20
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13.06.2020, осталось считанные секунды.


Прогнозы 134
Кёльн 79.9% (107)
X 17.2% (23)
Унион Берлин 3% (4)
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Прогнозы на матч Кёльн - Унион Берлин

Исход игры
Кёльн
79.9% (107)
Ничья
17.2% (23)
Унион Берлин
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
67.18% (88)
Нет
32.82% (43)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
45.5% (61)
1:0 Кёльн
20.1% (27)
1:1 Ничья
12.7% (17)
2:0 Кёльн
9.7% (13)
2:2 Ничья
3% (4)
3:1 Кёльн
2.2% (3)
0:1 Унион Берлин
1.5% (2)
1:2 Унион Берлин
1.5% (2)
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