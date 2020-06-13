Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ох, нехорошо это выглядит. Ингвартсен Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Прёмель Гриша предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Рефери не любит споров - именно за это Хектор Йонас сейчас получил желтую

41' Хорошо играет на выходе Гикевич Рафал - мяч в ее руках

41' Шлоттербек Кевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Борнаув Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Пространство открывается для Ют Марк , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

35' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновится спорным мячом

33' После проверки VAR рефери поменял решение - Унион Берлин не будет бить пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Хорошо играет на выходе Хорн Тимо - мяч в ее руках

29' Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ингвартсен Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Плохо играет Прёмель Гриша - неудачный вынос, и мяч у соперниц

24' Дрекслер Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Хорошо играет на выходе Гикевич Рафал - мяч в ее руках

23' Ингвартсен Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Райхель Кен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Удар от ворот произведет Кёльн

21' Пространство открывается для Андерссон Себастьян , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

19' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хорошо играет на выходе Гикевич Рафал - мяч в ее руках

12' Кайнц Флориан из команды Кёльн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

11' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Кёльн

5' Пространство открывается для Ингвартсен Маркус , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

3' Шлоттербек Кевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.