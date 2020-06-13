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Кёльн
1:2
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
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Кцихос Рафаэль
0:1
39' Гол
Фридрих Марвин
44' Желтая карточка
Хектор Йонас
0:2
67' Гол
Гентнер Кристиан
76' Желтая карточка
Скири Эйе
80' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
1:2
90' Гол
Кордоба Джон
90'+5
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
2
Шмиц
Бенно
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
24
Дрекслер
Доминик
23
Ют
Марк
30
Кайнц
Флориан
15
Кордоба
Джон
1
Гикевич
Рафал
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Шлоттербек
Кевен
14
Райхель
Кен
18
Малли
Юнус
21
Прёмель
Гриша
34
Гентнер
Кристиан
32
Ингвартсен
Маркус
15
Бюльтер
Мариус
10
Андерссон
Себастьян
Кёльн
4-2-3-1
Унион Берлин
4-3-2-1

Ход матча

33'
Кцихос Рафаэль
 
39'
0:1
Фридрих Марвин
(Триммель Кристофер)
44'
Хектор Йонас
 
46'
Модест Антони
Дрекслер Доминик
 
46'
Ляйстнер Тони
Шмиц Бенно
 
63'
 
Уджа Энтони
Андерссон Себастьян
63'
 
Кроос Феликс
Малли Юнус
63'
Шиндлер Кингсли
Эхизибуэ Кингсли
 
67'
0:2
Гентнер Кристиан
(Бюльтер Мариус)
70'
Реджбекай Элвис
Кайнц Флориан
 
71'
 
Хюбнер Флориан
Райхель Кен
76'
Скири Эйе
 
80'
Ляйстнер Тони
 
84'
Хёгер Марко
Скири Эйе
 
89'
 
Меес Джошуа
Ингвартсен Маркус
90'
Кордоба Джон
(Ют Марк)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 13 0.38
2. Ют Марк 5 (1) 0.15
3. Борнаув Себастьян 5 0.15
4. Кайнц Флориан 4 0.12
5. Хектор Йонас 4 0.12
6. Модест Антони 4 0.12
7. Теродде Симон 3 0.09
8. Дрекслер Доминик 2 0.06
9. Якобс Исмаил 2 0.06
10. Скири Эйе 1 0.03
11. Шауб Луис 1 0.03
12. Кцихос Рафаэль 1 0.03
13. Эхизибуэ Кингсли 1 0.03
14. Мере Хорхе 1 0.03
15. Риссе Марсель 0 0
16. Шиндлер Кингсли 0 0
17. Реджбекай Элвис 0 0
18. Верстрате Биргер 0 0
19. Тилманн Ян 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Себастьян 12 (1) 0.35
2. Бюльтер Мариус 7 0.21
3. Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.15
4. Полтер Себастьян 2 (2) 0.06
5. Гентнер Кристиан 2 0.06
6. Уджа Энтони 2 0.06
7. Фридрих Марвин 2 0.06
8. Андрих Роберт 1 0.03
9. Суботич Невен 1 0.03
10. Паренсен Михаэль 1 0.03
11. Триммель Кристофер 0 0
12. Ленц Кристофер 0 0
13. Бекер Шеральдо 0 0
14. Малли Юнус 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 9 0
2. Эхизибуэ Кингсли 5 1
3. Борнаув Себастьян 5 1
4. Мере Хорхе 4 1
5. Дрекслер Доминик 5 0
6. Кордоба Джон 5 0
7. Теродде Симон 4 0
8. Кайнц Флориан 4 0
9. Ют Марк 4 0
10. Скири Эйе 4 0
11. Якобс Исмаил 4 0
12. Кцихос Рафаэль 2 1
13. Верстрате Биргер 3 0
14. Реджбекай Элвис 3 0
15. Хёгер Марко 2 0
16. Ляйстнер Тони 2 0
17. Каттербах Ноа 2 0
18. Тилманн Ян 2 0
19. Модест Антони 1 0
20. Риссе Марсель 1 0
21. Зобих Лассе 1 0
22. Шмиц Бенно 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Андрих Роберт 11 1
2. Фридрих Марвин 9 1
3. Шлоттербек Кевен 6 1
4. Триммель Кристофер 6 0
5. Гентнер Кристиан 4 0
6. Паренсен Михаэль 4 0
7. Андерссон Себастьян 4 0
8. Ингвартсен Маркус 4 0
9. Суботич Невен 2 1
10. Полтер Себастьян 1 1
11. Хюбнер Флориан 2 0
12. Ленц Кристофер 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Кроос Феликс 1 0
15. Малли Юнус 1 0
16. Абдуллахи Сулейман 1 0
17. Бекер Шеральдо 1 0
18. Прёмель Гриша 1 0
19. Бюльтер Мариус 1 0
20. Меес Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 15.38% (6) 12.82% (5) 20.51% (8) 15.38% (6) 17.95% (7) 17.95% (7)
 Унион Берлин 20.59% (7) 2.94% (1) 17.65% (6) 26.47% (9) 14.71% (5) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна
Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин
Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Унион Берлин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Унион Берлин 2:0 Кёльн Бундеслига Унион Берлин 2:0 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:2 Кёльн Бундеслига 2
Кёльн 4:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Кёльн 2:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 31 20 6 5 82 - 35 66
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 31 12 10 9 44 - 38 46
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 31 11 9 11 41 - 43 42
9. Шальке 04 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
10. Айнтрахт Фр Заявка 31 11 5 15 53 - 56 38
11. Герта Заявка 31 10 8 13 44 - 55 38
12. Кёльн Заявка 31 10 5 16 48 - 59 35
13. Унион Берлин Заявка 31 10 5 16 37 - 54 35
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 41 - 57 32
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Вердер Заявка 31 7 7 17 35 - 64 28
17. Фортуна Заявка 31 6 10 15 33 - 61 28
18. Падерборн Заявка 31 4 8 19 34 - 67 20
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Кёльн 79.9% (107)
X 17.2% (23)
Унион Берлин 3% (4)
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Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Унион Берлин

Исход игры
Кёльн
79.9% (107)
Ничья
17.2% (23)
Унион Берлин
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
67.18% (88)
Нет
32.82% (43)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
45.5% (61)
1:0 Кёльн
20.1% (27)
1:1 Ничья
12.7% (17)
2:0 Кёльн
9.7% (13)
2:2 Ничья
3% (4)
3:1 Кёльн
2.2% (3)
0:1 Унион Берлин
1.5% (2)
1:2 Унион Берлин
1.5% (2)
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