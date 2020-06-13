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Фортуна
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
33
Кастенмайер
Флориан
5
Айхан
Кан
3
Хоффманн
Андре
29
Зуттнер
Маркус
31
Зоботка
Марсель
25
Циммерман
Маттиас
22
Штёгер
Кевин
10
Бериша
Валон
23
Гисельман
Нико
11
Караман
Кенан
15
Томми
Эрик
1
Бюрки
Роман
26
Пищек
Лукаш
15
Хуммельс
Матс
16
Аканджи
Мануэль
5
Хакими
Ашраф
27
Джан
Эмре
28
Витсель
Аксель
13
Геррейро
Рафаэль
19
Брандт
Юлиан
7
Санчо
Джедон
23
Азар
Торган
Фортуна
3-1-4-2
Боруссия Д
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 13 (4) 0.38
2. Караман Кенан 7 0.21
3. Томми Эрик 5 0.15
4. Айхан Кан 2 0.06
5. Циммерман Маттиас 1 0.03
6. Хоффманн Андре 1 0.03
7. Моралес Альфредо 1 0.03
8. Гисельман Нико 1 0.03
9. Адамс Касим 1 0.03
10. Штёгер Кевин 0 0
11. Финк Оливер 0 0
12. Скрибски Стивен 0 0
13. Зуттнер Маркус 0 0
14. Текпетей Бернард 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчо Джедон 17 0.5
2. Ройс Марко 11 (1) 0.32
3. Холанн Эрлинг 10 0.29
4. Азар Торган 7 0.21
5. Геррейро Рафаэль 7 0.21
6. Хакими Ашраф 5 0.15
7. Алькасер Пако 5 0.15
8. Витсель Аксель 4 0.12
9. Брандт Юлиан 3 0.09
10. Гётце Марио 3 (1) 0.09
11. Джан Эмре 2 0.06
12. Хуммельс Матс 1 0.03
13. Пищек Лукаш 1 0.03
14. Шмельцер Марсель 1 0.03
15. Загаду Дан-Аксель 1 0.03
16. Шульц Нико 1 0.03
17. Вайгль Юлиан 1 0.03
18. Дауд Махмуд 0 0
19. Ларсен Якоб-Бруун 0 0
20. Морей Матеу 0 0

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 10 0
2. Айхан Кан 10 0
3. Хоффманн Андре 7 0
4. Моралес Альфредо 6 0
5. Хеннингс Роувен 4 0
6. Циммерман Маттиас 4 0
7. Караман Кенан 4 0
8. Гисельман Нико 4 0
9. Текпетей Бернард 4 0
10. Зуттнер Маркус 3 0
11. Штёгер Кевин 3 0
12. Томми Эрик 3 0
13. Ковнацки Давид 3 0
14. Финк Оливер 2 0
15. Циммер Жан 2 0
16. Зоботка Марсель 2 0
17. Йоргенсен Матиас 1 0
18. Бериша Валон 1 0
19. Бэйкер Льюис 1 0
20. Нана Ампома 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 6 1
2. Делани Томас 4 0
3. Вайгль Юлиан 4 0
4. Джан Эмре 3 0
5. Хакими Ашраф 3 0
6. Витсель Аксель 2 0
7. Пищек Лукаш 2 0
8. Азар Торган 2 0
9. Геррейро Рафаэль 2 0
10. Санчо Джедон 2 0
11. Ройс Марко 1 0
12. Дауд Махмуд 1 0
13. Аканджи Мануэль 1 0
14. Загаду Дан-Аксель 1 0
15. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 16.13% (5) 6.45% (2) 25.81% (8) 3.23% (1) 25.81% (8) 22.58% (7)
 Боруссия Д 10.53% (8) 13.16% (10) 10.53% (8) 26.32% (20) 23.68% (18) 15.79% (12)

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна
Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна Фортуна 3:3 Герта Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Боруссия Д 1:0 Герта Падерборн 1:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д
Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Боруссия Д 5:0 Фортуна Бундеслига Боруссия Д 3:2 Фортуна Бундеслига Боруссия Д 3:2 Фортуна Товарищеские матчи Фортуна 2:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 2:0 Фортуна Товарищеские матчи Фортуна 1:1 Боруссия Д Товарищеские матчи Фортуна 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 0:0 Боруссия Д Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 30 19 6 5 81 - 35 63
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 30 12 9 9 42 - 36 45
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 30 11 8 11 39 - 41 41
9. Герта Заявка 30 10 8 12 43 - 51 38
10. Шальке 04 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
11. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 5 15 49 - 55 35
12. Кёльн Заявка 30 10 5 15 47 - 57 35
13. Унион Берлин Заявка 30 9 5 16 35 - 53 32
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 41 - 57 32
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Фортуна Заявка 30 6 10 14 33 - 60 28
17. Вердер Заявка 30 6 7 17 30 - 63 25
18. Падерборн Заявка 30 4 8 18 33 - 62 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фортуна - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13.06.2020, осталось считанные секунды.


    • Прогнозы 136
    Фортуна 0% (0)
    X 3.7% (5)
    Боруссия Д 96.3% (131)
    Все прогнозы
    Новости
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Фортуна - Боруссия Д от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 13.06.2020, осталось считанные секунды.


    Прогнозы на матч Фортуна - Боруссия Д

    Исход игры
    Фортуна
    0% (0)
    Ничья
    3.7% (5)
    Боруссия Д
    96.3% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.52% (95)
    Меньше
    27.48% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    61.07% (80)
    Нет
    38.93% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    28.7% (39)
    1:3 Боруссия Д
    24.3% (33)
    0:2 Боруссия Д
    20.6% (28)
    0:3 Боруссия Д
    9.6% (13)
    0:1 Боруссия Д
    4.4% (6)
    1:4 Боруссия Д
    1.5% (2)
    0:4 Боруссия Д
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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