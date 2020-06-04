Прогнозы на матч Фортуна - Боруссия Д

Фортуна
Позже
Стадион: Эсприт-Арена
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|13 (4)
|0.38
|2.
|Караман Кенан
|7
|0.21
|3.
|Томми Эрик
|5
|0.15
|4.
|Айхан Кан
|2
|0.06
|5.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|6.
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|7.
|Моралес Альфредо
|1
|0.03
|8.
|Гисельман Нико
|1
|0.03
|9.
|Адамс Касим
|1
|0.03
|10.
|Штёгер Кевин
|0
|0
|11.
|Финк Оливер
|0
|0
|12.
|Скрибски Стивен
|0
|0
|13.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|14.
|Текпетей Бернард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Санчо Джедон
|17
|0.5
|2.
|Ройс Марко
|11 (1)
|0.32
|3.
|Холанн Эрлинг
|10
|0.29
|4.
|Азар Торган
|7
|0.21
|5.
|Геррейро Рафаэль
|7
|0.21
|6.
|Хакими Ашраф
|5
|0.15
|7.
|Алькасер Пако
|5
|0.15
|8.
|Витсель Аксель
|4
|0.12
|9.
|Брандт Юлиан
|3
|0.09
|10.
|Гётце Марио
|3 (1)
|0.09
|11.
|Джан Эмре
|2
|0.06
|12.
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|13.
|Пищек Лукаш
|1
|0.03
|14.
|Шмельцер Марсель
|1
|0.03
|15.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|16.
|Шульц Нико
|1
|0.03
|17.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.03
|18.
|Дауд Махмуд
|0
|0
|19.
|Ларсен Якоб-Бруун
|0
|0
|20.
|Морей Матеу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|10
|0
|2.
|Айхан Кан
|10
|0
|3.
|Хоффманн Андре
|7
|0
|4.
|Моралес Альфредо
|6
|0
|5.
|Хеннингс Роувен
|4
|0
|6.
|Циммерман Маттиас
|4
|0
|7.
|Караман Кенан
|4
|0
|8.
|Гисельман Нико
|4
|0
|9.
|Текпетей Бернард
|4
|0
|10.
|Зуттнер Маркус
|3
|0
|11.
|Штёгер Кевин
|3
|0
|12.
|Томми Эрик
|3
|0
|13.
|Ковнацки Давид
|3
|0
|14.
|Финк Оливер
|2
|0
|15.
|Циммер Жан
|2
|0
|16.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|17.
|Йоргенсен Матиас
|1
|0
|18.
|Бериша Валон
|1
|0
|19.
|Бэйкер Льюис
|1
|0
|20.
|Нана Ампома
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|6
|1
|2.
|Делани Томас
|4
|0
|3.
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|4.
|Джан Эмре
|3
|0
|5.
|Хакими Ашраф
|3
|0
|6.
|Витсель Аксель
|2
|0
|7.
|Пищек Лукаш
|2
|0
|8.
|Азар Торган
|2
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0
|10.
|Санчо Джедон
|2
|0
|11.
|Ройс Марко
|1
|0
|12.
|Дауд Махмуд
|1
|0
|13.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|14.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|15.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|16.13% (5)
|6.45% (2)
|25.81% (8)
|3.23% (1)
|25.81% (8)
|22.58% (7)
|Боруссия Д
|10.53% (8)
|13.16% (10)
|10.53% (8)
|26.32% (20)
|23.68% (18)
|15.79% (12)
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +4 =8 -8Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна
Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна Фортуна 3:3 Герта Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6Боруссия Д 1:0 Герта Падерборн 1:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д
Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|81 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|75 - 32
|59
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 36
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 50
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|39 - 41
|41
|9.
|Герта
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 51
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|49 - 55
|35
|12.
|Кёльн
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|47 - 57
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|35 - 53
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|41 - 57
|32
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Фортуна
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|33 - 60
|28
|17.
|Вердер
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|30 - 63
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
Прогнозы на матч Фортуна - Боруссия Д
Исход игры
Фортуна
1.7% (1)
Ничья
5% (3)
Боруссия Д
93.3% (56)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (44)
Меньше
21.43% (12)
Обе команды забьют
Да
66.07% (37)
Нет
33.93% (19)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
35% (21)
1:3 Боруссия Д
20% (12)
0:2 Боруссия Д
13.3% (8)
0:3 Боруссия Д
8.3% (5)
0:4 Боруссия Д
3.3% (2)
1:1 Ничья
3.3% (2)
0:1 Боруссия Д
3.3% (2)
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