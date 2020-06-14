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Шальке 04
0:0
Перерыв

Стадион:
Байер Л
0'
9' Желтая карточка
Кабак Озан
35' Желтая карточка
Миранда Хуан
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
24
Ощипка
Бастиан
3
Миранда
Хуан
18
Калиджиури
Даниэль
2
Маккенни
Уэстон
28
Шёпф
Алессандро
40
Can
Bozdogan
16
Бурджеллаб
Нассим
15
Кутуджу
Ахмед
1
Градецки
Лукаш
23
Вайзер
Митчелл
12
Тапсоба
Эдмон
5
Бендер
Свен
18
Венделл
Боргес
10
Демирбай
Керем
20
Арангис
Чарлес
29
Хавец
Кай
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
Шальке 04
4-4-2
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

9'
Кабак Озан
 
35'
Миранда Хуан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сердар Суат 7 0.21
2. Арит Амин 6 (1) 0.18
3. Раман Бенито 4 0.12
4. Кутуджу Ахмед 3 0.09
5. Кабак Озан 3 0.09
6. Кенни Джонджо 2 0.06
7. Сане Салиф 2 0.06
8. Маккенни Уэстон 2 0.06
9. Калиджиури Даниэль 1 0.03
10. Грегорич Михаэль 1 0.03
11. Матондо Рабби 1 0.03
12. Ощипка Бастиан 0 0
13. Бургшталлер Гвидо 0 0
14. Маскарель Омар 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хавец Кай 11 (1) 0.32
2. Фолланд Кевин 9 0.26
3. Аларио Лукас 7 (1) 0.21
4. Бэйли Леон 5 0.15
5. Беллараби Карим 4 0.12
6. Диаби Мусса 4 0.12
7. Паулиньо Пауло II 3 0.09
8. Баумгартлингер Юлиан 2 0.06
9. Бендер Ларс 2 0.06
10. Демирбай Керем 1 0.03
11. Арангис Чарлес 1 0.03
12. Амири Надим 1 0.03
13. Бендер Свен 1 0.03
14. Вайзер Митчелл 1 0.03
15. Вирт Флориан 1 0.03
16. Венделл Боргес 0 0
17. Та Джонатан 0 0
18. Синкгравен Дэйли 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Маккенни Уэстон 5 0
2. Калиджиури Даниэль 4 0
3. Сане Салиф 4 0
4. Маскарель Омар 4 0
5. Кенни Джонджо 4 0
6. Кабак Озан 4 0
7. Бургшталлер Гвидо 3 0
8. Шёпф Алессандро 3 0
9. Арит Амин 3 0
10. Нюбель Александр 1 1
11. Ощипка Бастиан 2 0
12. Стамбули Бенжамин 2 0
13. Настасич Матия 2 0
14. Раман Бенито 2 0
15. Сердар Суат 2 0
16. Миранда Хуан 2 0
17. Кутуджу Ахмед 2 0
18. Тодибо Жан-Клер 2 0
19. Грегорич Михаэль 1 0
20. Матондо Рабби 1 0
21. Бурджеллаб Нассим 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Венделл Боргес 5 1
2. Драгович Александр 4 1
3. Та Джонатан 4 1
4. Демирбай Керем 3 1
5. Аларио Лукас 4 0
6. Бэйли Леон 0 2
7. Бендер Ларс 3 0
8. Бендер Свен 3 0
9. Баумгартлингер Юлиан 3 0
10. Фолланд Кевин 3 0
11. Вайзер Митчелл 3 0
12. Амири Надим 3 0
13. Хавец Кай 3 0
14. Диаби Мусса 3 0
15. Беллараби Карим 2 0
16. Арангис Чарлес 1 0
17. Градецки Лукаш 1 0
18. Синкгравен Дэйли 1 0
19. Тапсоба Эдмон 1 0
20. Паулиньо Пауло II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 15.63% (5) 15.63% (5) 25% (8) 15.63% (5) 28.13% (9)
 Байер Л 20% (10) 20% (10) 16% (8) 12% (6) 8% (4) 24% (12)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург
Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр
Байер Л Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург
Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Байер Л: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Байер Л 2:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 23 4 4 92 - 31 73
2. Боруссия Д Заявка 31 20 6 5 82 - 35 66
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Байер Л 0:0 Заявка 31 17 6 8 56 - 40 57
5. Боруссия М Заявка 31 17 5 9 58 - 38 56
6. Вольфсбург Заявка 31 12 10 9 44 - 38 46
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 31 11 9 11 41 - 43 42
9. Шальке 04 0:0 Заявка 31 9 12 10 35 - 47 39
10. Айнтрахт Фр Заявка 31 11 5 15 53 - 56 38
11. Герта Заявка 31 10 8 13 44 - 55 38
12. Кёльн Заявка 31 10 5 16 48 - 59 35
13. Унион Берлин Заявка 31 10 5 16 37 - 54 35
14. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 42 - 57 35
15. Майнц Заявка 31 9 4 18 39 - 63 31
16. Вердер Заявка 31 7 7 17 35 - 64 28
17. Фортуна Заявка 31 6 10 15 33 - 61 28
18. Падерборн Заявка 31 4 8 19 34 - 67 20
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Шальке 04 7.9% (11)
X 10.8% (15)
Байер Л 81.3% (113)
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Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Байер Л

Исход игры
Шальке 04
7.9% (11)
Ничья
10.8% (15)
Байер Л
81.3% (113)
Тотал 2.5
Больше
68.38% (93)
Меньше
31.62% (43)
Обе команды забьют
Да
75.74% (103)
Нет
24.26% (33)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
49.6% (69)
0:2 Байер Л
10.8% (15)
1:3 Байер Л
10.1% (14)
1:1 Ничья
8.6% (12)
0:1 Байер Л
7.2% (10)
2:1 Шальке 04
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Шальке 04
2.2% (3)
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