  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Шальке 04
1:1
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
9' Желтая карточка
Кабак Озан
35' Желтая карточка
Миранда Хуан
1:0
51' Пенальти
Калиджиури Даниэль
59' Желтая карточка
Аларио Лукас
60' Желтая карточка
Калиджиури Даниэль
61' Желтая карточка
Маккенни Уэстон
1:1
81' Гол в свои ворота
Миранда Хуан
90'+7
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
24
Ощипка
Бастиан
3
Миранда
Хуан
18
Калиджиури
Даниэль
2
Маккенни
Уэстон
28
Шёпф
Алессандро
40
Can
Bozdogan
16
Бурджеллаб
Нассим
15
Кутуджу
Ахмед
1
Градецки
Лукаш
23
Вайзер
Митчелл
12
Тапсоба
Эдмон
5
Бендер
Свен
18
Венделл
Боргес
10
Демирбай
Керем
20
Арангис
Чарлес
29
Хавец
Кай
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
Шальке 04
4-4-2
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

9'
Кабак Озан
 
35'
Миранда Хуан
 
51'
Калиджиури Даниэль
1:0
59'
 
Аларио Лукас
60'
Калиджиури Даниэль
 
61'
Маккенни Уэстон
 
69'
Беккер Тимо
Can Bozdogan
 
70'
 
Фолланд Кевин
Хавец Кай
70'
 
Синкгравен Дэйли
Амири Надим
73'
Грегорич Михаэль
Кутуджу Ахмед
 
75'
 
Паулиньо Пауло II
Демирбай Керем
81'
1:1
Миранда Хуан
85'
 
Баумгартлингер Юлиан
Арангис Чарлес
89'
Мерджан Левент
Бурджеллаб Нассим
 
89'
Jonas Hofmann III
Калиджиури Даниэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сердар Суат 7 0.21
2. Арит Амин 6 (1) 0.18
3. Раман Бенито 4 0.12
4. Кутуджу Ахмед 3 0.09
5. Кабак Озан 3 0.09
6. Кенни Джонджо 2 0.06
7. Калиджиури Даниэль 2 (1) 0.06
8. Сане Салиф 2 0.06
9. Маккенни Уэстон 2 0.06
10. Грегорич Михаэль 1 0.03
11. Матондо Рабби 1 0.03
12. Ощипка Бастиан 0 0
13. Бургшталлер Гвидо 0 0
14. Маскарель Омар 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хавец Кай 11 (1) 0.32
2. Фолланд Кевин 9 0.26
3. Аларио Лукас 7 (1) 0.21
4. Бэйли Леон 5 0.15
5. Беллараби Карим 4 0.12
6. Диаби Мусса 4 0.12
7. Паулиньо Пауло II 3 0.09
8. Баумгартлингер Юлиан 2 0.06
9. Бендер Ларс 2 0.06
10. Демирбай Керем 1 0.03
11. Арангис Чарлес 1 0.03
12. Амири Надим 1 0.03
13. Бендер Свен 1 0.03
14. Вайзер Митчелл 1 0.03
15. Вирт Флориан 1 0.03
16. Венделл Боргес 0 0
17. Та Джонатан 0 0
18. Синкгравен Дэйли 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Маккенни Уэстон 6 0
2. Калиджиури Даниэль 5 0
3. Сане Салиф 4 0
4. Маскарель Омар 4 0
5. Кенни Джонджо 4 0
6. Кабак Озан 4 0
7. Бургшталлер Гвидо 3 0
8. Шёпф Алессандро 3 0
9. Арит Амин 3 0
10. Нюбель Александр 1 1
11. Ощипка Бастиан 2 0
12. Стамбули Бенжамин 2 0
13. Настасич Матия 2 0
14. Раман Бенито 2 0
15. Сердар Суат 2 0
16. Миранда Хуан 2 0
17. Кутуджу Ахмед 2 0
18. Тодибо Жан-Клер 2 0
19. Грегорич Михаэль 1 0
20. Матондо Рабби 1 0
21. Бурджеллаб Нассим 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Венделл Боргес 5 1
2. Драгович Александр 4 1
3. Та Джонатан 4 1
4. Аларио Лукас 5 0
5. Демирбай Керем 3 1
6. Бэйли Леон 0 2
7. Бендер Ларс 3 0
8. Бендер Свен 3 0
9. Баумгартлингер Юлиан 3 0
10. Фолланд Кевин 3 0
11. Вайзер Митчелл 3 0
12. Амири Надим 3 0
13. Хавец Кай 3 0
14. Диаби Мусса 3 0
15. Беллараби Карим 2 0
16. Арангис Чарлес 1 0
17. Градецки Лукаш 1 0
18. Синкгравен Дэйли 1 0
19. Тапсоба Эдмон 1 0
20. Паулиньо Пауло II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 15.15% (5) 15.15% (5) 27.27% (9) 15.15% (5) 27.27% (9)
 Байер Л 20% (10) 20% (10) 16% (8) 12% (6) 8% (4) 24% (12)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург
Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр
Байер Л Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург
Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Байер Л: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Байер Л 2:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 23 4 4 92 - 31 73
2. Боруссия Д Заявка 31 20 6 5 82 - 35 66
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Байер Л Заявка 31 17 6 8 57 - 41 57
5. Боруссия М Заявка 31 17 5 9 58 - 38 56
6. Вольфсбург Заявка 31 12 10 9 44 - 38 46
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 31 11 9 11 41 - 43 42
9. Шальке 04 Заявка 31 9 12 10 36 - 48 39
10. Айнтрахт Фр Заявка 31 11 5 15 53 - 56 38
11. Герта Заявка 31 10 8 13 44 - 55 38
12. Кёльн Заявка 31 10 5 16 48 - 59 35
13. Унион Берлин Заявка 31 10 5 16 37 - 54 35
14. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 42 - 57 35
15. Майнц Заявка 31 9 4 18 39 - 63 31
16. Вердер Заявка 31 7 7 17 35 - 64 28
17. Фортуна Заявка 31 6 10 15 33 - 61 28
18. Падерборн Заявка 31 4 8 19 34 - 67 20
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Шальке 04 7.9% (11)
X 10.8% (15)
Байер Л 81.3% (113)
Все прогнозы
Новости

Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Байер Л

Исход игры
Шальке 04
7.9% (11)
Ничья
10.8% (15)
Байер Л
81.3% (113)
Тотал 2.5
Больше
68.38% (93)
Меньше
31.62% (43)
Обе команды забьют
Да
75.74% (103)
Нет
24.26% (33)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
49.6% (69)
0:2 Байер Л
10.8% (15)
1:3 Байер Л
10.1% (14)
1:1 Ничья
8.6% (12)
0:1 Байер Л
7.2% (10)
2:1 Шальке 04
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Шальке 04
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 