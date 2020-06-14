Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Паулиньо Пауло II не смог попасть в створ ударом издали

95' Jonas Hofmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Миранда Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Паулиньо Пауло II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Кенни Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Арангис Чарлес не смог попасть в створ ударом издали

84' Миранда Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' ГООООООООЛ - Миранда Хуан очень расстроена, так как забила в свои ворота!

81' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Игра в одни ворота сейчас. Байер Л доминирует и владеет мячом

77' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Аларио Лукас не смог попасть в створ ударом издали

76' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Хорошая попытка от Фолланд Кевин , был неплохой удар, но вратарь спас

69' Калиджиури Даниэль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

69' Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Кенни Джонджо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Маккенни Уэстон получил желтую карточку от судьи

60' Матч возобновлен

60' Калиджиури Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

59' Аларио Лукас получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

58' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Хорошо играет на выходе Нюбель Александр - мяч в ее руках

52' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' После проверки VAR судья изменил решение - Шальке 04 пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля