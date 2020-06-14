Шальке 04
1:1
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Байер Л
9' Желтая карточкаКабак Озан
35' Желтая карточкаМиранда Хуан
1:0
51' ПенальтиКалиджиури Даниэль
59' Желтая карточкаАларио Лукас
60' Желтая карточкаКалиджиури Даниэль
61' Желтая карточкаМаккенни Уэстон
1:1
81' Гол в свои воротаМиранда Хуан
40
Can
Bozdogan
29
Хавец
Кай
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Can BozdoganПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Малик Тиау
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хавец КайПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Вирт Флориан
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
35'
51'
59'
61'
81'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сердар Суат
|7
|0.21
|2.
|Арит Амин
|6 (1)
|0.18
|3.
|Раман Бенито
|4
|0.12
|4.
|Кутуджу Ахмед
|3
|0.09
|5.
|Кабак Озан
|3
|0.09
|6.
|Кенни Джонджо
|2
|0.06
|7.
|Калиджиури Даниэль
|2 (1)
|0.06
|8.
|Сане Салиф
|2
|0.06
|9.
|Маккенни Уэстон
|2
|0.06
|10.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|11.
|Матондо Рабби
|1
|0.03
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|13.
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|14.
|Маскарель Омар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хавец Кай
|11 (1)
|0.32
|2.
|Фолланд Кевин
|9
|0.26
|3.
|Аларио Лукас
|7 (1)
|0.21
|4.
|Бэйли Леон
|5
|0.15
|5.
|Беллараби Карим
|4
|0.12
|6.
|Диаби Мусса
|4
|0.12
|7.
|Паулиньо Пауло II
|3
|0.09
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.06
|9.
|Бендер Ларс
|2
|0.06
|10.
|Демирбай Керем
|1
|0.03
|11.
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|12.
|Амири Надим
|1
|0.03
|13.
|Бендер Свен
|1
|0.03
|14.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.03
|15.
|Вирт Флориан
|1
|0.03
|16.
|Венделл Боргес
|0
|0
|17.
|Та Джонатан
|0
|0
|18.
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|2.
|Калиджиури Даниэль
|5
|0
|3.
|Сане Салиф
|4
|0
|4.
|Маскарель Омар
|4
|0
|5.
|Кенни Джонджо
|4
|0
|6.
|Кабак Озан
|4
|0
|7.
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|8.
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|9.
|Арит Амин
|3
|0
|10.
|Нюбель Александр
|1
|1
|11.
|Ощипка Бастиан
|2
|0
|12.
|Стамбули Бенжамин
|2
|0
|13.
|Настасич Матия
|2
|0
|14.
|Раман Бенито
|2
|0
|15.
|Сердар Суат
|2
|0
|16.
|Миранда Хуан
|2
|0
|17.
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|18.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|19.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|20.
|Матондо Рабби
|1
|0
|21.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Венделл Боргес
|5
|1
|2.
|Драгович Александр
|4
|1
|3.
|Та Джонатан
|4
|1
|4.
|Аларио Лукас
|5
|0
|5.
|Демирбай Керем
|3
|1
|6.
|Бэйли Леон
|0
|2
|7.
|Бендер Ларс
|3
|0
|8.
|Бендер Свен
|3
|0
|9.
|Баумгартлингер Юлиан
|3
|0
|10.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|11.
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|12.
|Амири Надим
|3
|0
|13.
|Хавец Кай
|3
|0
|14.
|Диаби Мусса
|3
|0
|15.
|Беллараби Карим
|2
|0
|16.
|Арангис Чарлес
|1
|0
|17.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|18.
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|19.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|20.
|Паулиньо Пауло II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|27.27% (9)
|15.15% (5)
|27.27% (9)
|Байер Л
|20% (10)
|20% (10)
|16% (8)
|12% (6)
|8% (4)
|24% (12)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =7 -9Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург
Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр
Байер Л Последние 20 матчей: +16 =1 -3Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург
Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Байер Л: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Шальке 04 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|23
|4
|4
|92 - 31
|73
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|82 - 35
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|77 - 32
|62
|4.
|Байер Л
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 41
|57
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|58 - 38
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|44 - 38
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|42 - 52
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 43
|42
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|36 - 48
|39
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|53 - 56
|38
|11.
|Герта
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|44 - 55
|38
|12.
|Кёльн
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|48 - 59
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|37 - 54
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|42 - 57
|35
|15.
|Майнц
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|39 - 63
|31
|16.
|Вердер
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|35 - 64
|28
|17.
|Фортуна
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 61
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|34 - 67
|20
Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Байер Л
Исход игры
Шальке 04
7.9% (11)
Ничья
10.8% (15)
Байер Л
81.3% (113)
Тотал 2.5
Больше
68.38% (93)
Меньше
31.62% (43)
Обе команды забьют
Да
75.74% (103)
Нет
24.26% (33)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
49.6% (69)
0:2 Байер Л
10.8% (15)
1:3 Байер Л
10.1% (14)
1:1 Ничья
8.6% (12)
0:1 Байер Л
7.2% (10)
2:1 Шальке 04
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Шальке 04
2.2% (3)
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