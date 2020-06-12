Хоффенхайм
0:2
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
РБ Лейпциг
3' Желтая карточкаСамассеку Диади
8' Undefined phrase: football_event_Гулач Петер
0:1
9' ГолОльмо Дани
0:2
11' ГолОльмо Дани
26' Желтая карточкаКлостерманн Лукас
33' Желтая карточкаЦубер Стивен
75' Желтая карточкаНкунку Кристофер
38
Пош
Штефан
17
Цубер
Стивен
10
Даббур
Мунас
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Сков РобертНападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Matthias Kaltenbach
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
21 Шик ПатрикНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Краусс ТомПолузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
9'
0:1
11'
0:2
33'
61'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 8
-
11 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|7 (1)
|0.21
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0.18
|3.
|Адамян Саркис
|5
|0.15
|4.
|Сков Роберт
|4
|0.12
|5.
|Бебу Ила
|4
|0.12
|6.
|Локадия Юрген
|4 (1)
|0.12
|7.
|Кадержабек Павел
|2
|0.06
|8.
|Цубер Стивен
|2
|0.06
|9.
|Бисакшич Эрмин
|2
|0.06
|10.
|Руди Себастьян
|1
|0.03
|11.
|Хюбнер Бенжамин
|1
|0.03
|12.
|Стафилидис Костас
|1
|0.03
|13.
|Даббур Мунас
|1
|0.03
|14.
|Рибейро Лукас
|1
|0.03
|15.
|Гайгер Деннис
|0
|0
|16.
|Гриллич Флориан
|0
|0
|17.
|Нордтвейт Ховард
|0
|0
|18.
|Самассеку Диади
|0
|0
|19.
|Ларсен Якоб-Бруун
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|25 (3)
|0.74
|2.
|Шик Патрик
|10
|0.29
|3.
|Забитцер Марсель
|9
|0.26
|4.
|Нкунку Кристофер
|5
|0.15
|5.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.15
|6.
|Форсберг Эмиль
|5 (2)
|0.15
|7.
|Хальстенберг Марсель
|3
|0.09
|8.
|Клостерманн Лукас
|3
|0.09
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.09
|10.
|Ольмо Дани
|3
|0.09
|11.
|Лаймер Конрад
|2
|0.06
|12.
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|13.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.03
|14.
|Кунья Матеус
|1
|0.03
|15.
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|16.
|Сараччи Марсело
|1
|0.03
|17.
|Гулач Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руди Себастьян
|9
|0
|2.
|Пош Штефан
|9
|0
|3.
|Хюбнер Бенжамин
|5
|2
|4.
|Сков Роберт
|4
|0
|5.
|Самассеку Диади
|4
|0
|6.
|Крамарич Андрей
|3
|0
|7.
|Гайгер Деннис
|3
|0
|8.
|Гриллич Флориан
|3
|0
|9.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|10.
|Фогт Кевин
|2
|0
|11.
|Нордтвейт Ховард
|2
|0
|12.
|Кадержабек Павел
|2
|0
|13.
|Даббур Мунас
|2
|0
|14.
|Акпогума Кевин
|2
|0
|15.
|Пентке Филипп
|1
|0
|16.
|Цубер Стивен
|1
|0
|17.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|18.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|19.
|Локадия Юрген
|1
|0
|20.
|Бебу Ила
|1
|0
|21.
|Адамян Саркис
|1
|0
|22.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|23.
|Богард Мелайро
|1
|0
|24.
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лаймер Конрад
|7
|1
|2.
|Юпамекано Део
|7
|1
|3.
|Хальстенберг Марсель
|5
|1
|4.
|Забитцер Марсель
|4
|0
|5.
|Вернер Тимо
|4
|0
|6.
|Демме Диего
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|9.
|Шик Патрик
|2
|0
|10.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|11.
|Конате Ибраима
|2
|0
|12.
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|13.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|14.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|15.
|Ольмо Дани
|1
|0
|16.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|18.42% (7)
|7.89% (3)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|28.95% (11)
|РБ Лейпциг
|14.86% (11)
|12.16% (9)
|21.62% (16)
|20.27% (15)
|8.11% (6)
|22.97% (17)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +6 =4 -10Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Бавария 4:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Байер Л Вердер 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:4 Аугсбург РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +9 =9 -2РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|81 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|77 - 32
|62
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 36
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|42 - 52
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|39 - 41
|41
|9.
|Герта
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 51
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|49 - 55
|35
|12.
|Кёльн
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|47 - 57
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|35 - 53
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|41 - 57
|32
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Фортуна
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|33 - 60
|28
|17.
|Вердер
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|30 - 63
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
|Футбольный тест из 100 вопросов
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг
Исход игры
Хоффенхайм
7.5% (10)
Ничья
17.9% (24)
РБ Лейпциг
74.6% (100)
Тотал 2.5
Больше
77.34% (99)
Меньше
22.66% (29)
Обе команды забьют
Да
86.72% (111)
Нет
13.28% (17)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
50% (67)
1:1 Ничья
10.4% (14)
1:3 РБ Лейпциг
9% (12)
2:2 Ничья
6% (8)
0:2 РБ Лейпциг
6% (8)
2:1 Хоффенхайм
4.5% (6)
0:1 РБ Лейпциг
3% (4)
1:0 Хоффенхайм
1.5% (2)
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