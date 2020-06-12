В тяжелейшей борьбе "РБ Лейпциг" на выезде одолел "Хоффенхайм" и закрепился на третей позиции в турнирной таблице. Исход поединка решил дубль Ольмо в самом дебюте поединка, после чего подопечные Нагельсманна грамотно сыграли на контратаках и не позволили сопернику отличиться в своих воротах. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!

Перед своей штрафной Гриллича в подкате уложил на газон Адамс. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.

Со штрафного пробил Кадержабек, но угодил в стенку. На добивании первым оказался Сков, но с его выстрелом легко справился Гулач.

Накрутил соперника перед чужой штрафной Нкунку и пробил в дальнюю девятку. Лишь перекладина выручила сейчас хозяев от пропущенного гола.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0-2!

Двойная замена произошла в составе "Хоффенхайма" в перерыве. Вместо Цубера и Самассеку на второй тайм вышли Сков и Крамарич.

В центре поля получил Кампль по спине в верховой борьбе против Скова. Штрафной удар будут исполнять "быки".

С левого фланга Забитцер низом прострелил в центр штрафной на Вернера, но тому не позволил пробить в касание Пош.

Мягко забросил в штрафную Кампль на ход Вернеру, но прочитал эпизод Бауманн, вышел из ворот и оказался первым на мяче.

Протащил мяч по левому флангу Вернер и попытался прострелить в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел за боковую линию.

Прорвался по флангу Сков и прострелил низом в штрафную под удар Руди, но с выстрелом последнего справился Гулач.

Теперь уже пробивал головой Даббур после навеса в исполнении Скова, но мяч полетел гораздо выше перекладины.

Ворвался в штрафную Вернер после разрезного паса от Кампля, но не стал бить, а отдал поперек на Анхелиньо, который отправил мяч в сетку. Арбитр отменил гол из-за офсайда.

Лаймер грубо в подкате снес на фланге Кадержабека. Можно было показать желтую карточку, но арбитр ограничился устным предупреждением.

Налетел Кампль на фланге прямой ногой в ногу Гайгеру. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья в этом эпизоде.

Со штрафного навесил Кадержабек на линию вратарской, но здесь Баумгартнер нарушил правила в борьбе против Гулача.

Ушел от опеки соперника на фланге Анхелиньо и подал на дальнюю штангу, где пробил Мукиэле, но мяч полетел выше перекладины.

С угла поля простреливал Гриллич на ближнюю штангу, где первым оказался на мяче Клостерманн и вынес его в аут.

Догнал мяч на фланге Вернер и тут же прострелил поперек на Шика, который пробил в одно касание, но сфера прошла рядом с дальней штангой.

Долго контролируют мяч в центре поля футболисты "Хоффенхайма", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

С левого фланга Нкунку навесил в центр штрафной на Вернера, но тому не хватило роста, чтобы дотянуться до мяча.

Двойную замену провел Нагельсманн. Вместо Кампля и Шика на поле появились Лукмен и Адамс.

С правого фланга прострелил в центре штрафной Пош. Здесь пробил в касание Ларсен, но крайне неточно.

Пробивал головой Крамарич с угла вратарской после навеса в исполнении Скова, но мяч полетел гораздо выше ворот.

Получил по ногам в центре поля Гриллич от Вернера. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил. Штрафной удар исполнят хозяева.

Длинный заброс исполнил Гриллич в штрафную на ход Ларсену, но мяч полетел слишком сильно и оказался за лицевой линией.

Нкунку в грубом подкате заехал сзади по ногам Скову. За такую грубость тут же арбитр показал желтую карточку нарушителю.

По флангу отдавал Сков на ход Бебу, но того опередил Мукиэле и в чистом подкате вынес мяч за боковую линию.

Очередная двойная замена в составе "быков". Вместо Забитцера и Ольмо игру продолжат Конате и Хайдара.

Убежал по левому флангу Вернер и подал на дальнюю штангу, но здесь немного не успел подставить ногу Хайдара.

Теперь уже сам Хайдара ушел от опеки на фланге, сместился в центр и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.

Нкунку разрезным пасом запустил в штрафную Хайдара, но тот затянул с ударом и в итоге потерял мяч.

Сков подхватил сферу на фланге и тут де прострелил в штрафную под удар Ларсену, но выстрел последнего накрыли защитники.

Последняя замена на сегодня. Вместо Денниса Гайгера свое игровое время получил Кевин Акпогума.

На всех парах прорвался к штрафной соперника Нкунку и покатил под удар Хайдара, но тот зарядил в касание точно в корпус Бисакшичу.

Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Руди. Мяч откровенно свалился с ноги и полетел далеко на трибуны.

Вернер с фланга покатил низом в штрафную под удар Нкунку, который финтом убрал защитника и пробил в ближний угол, но выручил свою команду Бауманн.

Тонкий пас пяткой выдал Вернер на ход Лукмену, который пробил с острого угла, но вытянулся в струну Бауменн и отбил в сторону сферу.

С угла поля навесил в штрафную соперника Мукиэеле, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам, проиграв верховую борьбу.

Анхелиньо навесил со штрафного на линию вратарской, где пытался пробить Лукмен, но его в верховой борьбе корпусом оттеснил от мяча Гриллич.

Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Хайдара. Мяч полетел точно в девятку, но в красивейшем прыжке Бауманн смог спасти свою команду.

Осталось играть командам сегодня три минуты, именно столько времени компенсировал судья.

Первый тайм

— На этом судья отправил команды на перерыв. После первого тайма комфортное преимущество имеют футболисты "РБ Лейпцига".

45' Цубер в разрез отдавал по флангу на ход Даббуру в штрафную соперника, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

45' Выиграл подбор у штрафной соперника Руди и сбросил под удар Самассеку, но выстрел последнего заблокировали защитники.

45' Налетел Бисакшич в центре поля на Мукиэле, уложив соперника на газон. Штрафной удар будут исполнять "быки".

45' Компенсировал судья к времени первого тайма три минуты.

44' Провалилась оборона хозяев, позволив выскочить один на один с голкипером Вернеру после паса от Лаймера, но тот пробил гораздо выше перекладины.

43' Кадержабек по флангу забросил на ход Самассеку, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

42' После серии рикошетов в чужой штрафной мяч подхватил Бисакшич и пробил в касание, но не попал в створ ворот.

41' Мукиэеле на фланге руками схватил за футболку Цубера. Штрафной удар будет в распоряжении футболистов "Хоффенхайма".

40' Прорвался мимо двоих защитников на фланге Вернер и навесил в штрафную, но мяч в полете вышел за лицевую линию. Будет удар от ворот.

38' С угла поля навесил Кадержабек во вратарскую. Здесь Гулач неудачно выбил мяч на ногу Гайгеру, но после исправил ситуацию, отбив мяч плечом.

37' Догнал мяч у лицевой линии Кадержабек и прострелил вдоль ворот, но Клостерманн в подкате перевел сферу на угловой.

36' В верховой борьбе против Самассеку в центре поля подтолкнул в спину соперника Лаймер. Штрафной удар исполнят хозяева.

35' Диагональный пас исполнял Гайгер на правый фланг, куда врывался Кадержабек, но мяч полетел далеко за пределы поля.

34' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Шик и тут же сбросил на ход Вернеру, но вышел из ворот Бауманн и оказался первым на сфере.

33' Получил небольшое повреждение Мукиэле в прошлом эпизоде. Медики уже вышли на помощь футболисту "РБ Лейпцига".

32' Грубо заехал Цубер в корпус Мукиэле на фланге. Такое точно заслуживает желтой карточки, а то и до драки может дойти.

31' Со штрафного Кадержабек навесил на дальнюю штангу, где Самассеку сбросил головой под удар Даббуру, но тот проиграл борьбу за мяч Клостекрманну.

30' На фланге Лаймер в грубом подкате сбил Гайгера. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Хоффенхайма".

29' Кадержабек с правого фланга навесил на дальнюю штангу, куда врывался Даббур, но немного не дотянулся он до мяча.

28' Снова Даббур выше всех прыгнул в чужой штрафной и пробил головой, но на этот раз точность подвела форварда "Хоффенхайма".

27' После навеса с угла поля головой пробивал в борьбе с защитником Даббур, но на этот раз перекладина спасла "быков" от пропущенного гола.

26' Клостерманн в грубом подкате снес в центре поля Даббура, за что тут же увидел перед собой желтую карточку. Справедливое решение арбитра.

25' Протащил мяч к штрафной соперника Шик и покатил под удар Вернеру, но тому не позволил выстрелить в подкате Гриллич.

24' Прорывался по левому флангу Кадержабек, но напоролся на Анхелиньо, который грамотно поставил корпус и оттеснил соперника от мяча.

23' Мягко забросил Кампль в штрафную, куда врывался с фланга Анхелиньо, но в последний момент мяч перехватил Пош.

22' Догнал мяч на фланге Анхелиньо и прострелил под удар Шику, но тот умудрился угодить ударом в своего партнера.

20' С линии штрафной прострелил низом Кампль на дальнюю штангу, где пробил в борьбе с защитником Вернер, но мимо ворот.

19' Теперь уже Кадержабек навесил с фланга в центр штрафной площади, но здесь первым на мяче оказался Гулач.

18' Дальний заброс исполнял Лаймер на ход Анхелиньо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

17' С угла поля навесил Кадержабек на дальнюю штангу, но здесь в борьбе против Лаймера не смог пробить головой Самассеку.

16' Подхватил мяч на фланге Баумгартнер и покатил в центр на Даббура, но выстрел последнего заблокировал в подкате Клостерманн.

15' Вернер с фланга навесил в район линии вратарской, где пробил головой Шик, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

14' Подхватил мяч на линии чужой штрафной Самассеку и с лету стрельнул по воротам, но мяч прошел рядом со штангой.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Дани Ольмо! Вот уже и дубль сумел оформить Ольмо. Догнал мяч у лицевой линии Забитцер и покатил назад под удар Ольмо, который в касание отправил сферу в ближний нижний угол. Бауманн лишь слегка черкнул кончиками пальцев о мяч, но спасти свою команду не смог.

11' Цубер с фланга мягко забросил в центр штрафной на ход Даббуру, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Клостерманн.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Дани Ольмо! И сразу же сумели отличится гости. Прорвался по правой бровке Мукиэле и низом покатил в центр штрафной на Ольмо, который пробил низом точно в дальний угол, без шансов для голкипера.

9' Вот это да, после просмотра видеоповтора судья зафиксировал игру рукой у Баумгартнера, после чего отменил и пенальти и желтую карточку.

8' Еще и желтую карточку показал Гулачу в этом эпизоде судья, хотя модно было и удалять голкипера, ведь форвард выскакивал уже на пустые ворота.

7' Один на один с голкипером выскакивал Даббур после паса от Баумгартнера, но упал на газон после столкновения с Гулачем. Это пенальти!

6' Теперь уже пробил в дальнюю девятку метров с двадцати Цубер, но Гулач в красивом прыжке перевел мяч на угловой.

5' Прорвался по левой бровке Гайгер и прострелил в центр штрафной, где в касание пробил Баумгартнер, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

4' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Лаймер. Без помощи медиков здесь не обойтись.

3' Получил по ногам в центре поля Лаймер от Самассеку. Все видел арбитр и назначил штрафной удар в пользу гостей, еще и желтая игроку "Хоффенхайма".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.