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Хоффенхайм
0:2
Конец матча

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
3' Желтая карточка
Самассеку Диади
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Гулач Петер
0:1
9' Гол
Ольмо Дани
0:2
11' Гол
Ольмо Дани
26' Желтая карточка
Клостерманн Лукас
33' Желтая карточка
Цубер Стивен
75' Желтая карточка
Нкунку Кристофер
90'+4
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
4
Бисакшич
Эрмин
3
Кадержабек
Павел
18
Самассеку
Диади
8
Гайгер
Деннис
17
Цубер
Стивен
16
Руди
Себастьян
10
Даббур
Мунас
14
Баумгартнер
Кристоф
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
23
Хальстенберг
Марсель
3
Анхелиньо
Хосе
7
Забитцер
Марсель
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
Хоффенхайм
3-4-3
РБ Лейпциг
4-4-2

Ход матча

3'
Самассеку Диади
 
8'
 
Гулач Петер
9'
0:1
Ольмо Дани
11'
0:2
Ольмо Дани
(Забитцер Марсель)
26'
 
Клостерманн Лукас
33'
Цубер Стивен
 
46'
Сков Роберт
Цубер Стивен
 
46'
Крамарич Андрей
Самассеку Диади
 
61'
Бебу Ила
Даббур Мунас
 
62'
 
Нкунку Кристофер
Лаймер Конрад
68'
Ларсен Якоб-Бруун
Баумгартнер Кристоф
 
68'
 
Лукмен Адемола
Шик Патрик
68'
 
Адамс Тайлер
Кампль Кевин
75'
 
Нкунку Кристофер
78'
 
Конате Ибраима
Забитцер Марсель
78'
 
Хайдара Амаду
Ольмо Дани
81'
Акпогума Кевин
Гайгер Деннис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 7 (1) 0.21
2. Баумгартнер Кристоф 6 0.18
3. Адамян Саркис 5 0.15
4. Сков Роберт 4 0.12
5. Бебу Ила 4 0.12
6. Локадия Юрген 4 (1) 0.12
7. Кадержабек Павел 2 0.06
8. Цубер Стивен 2 0.06
9. Бисакшич Эрмин 2 0.06
10. Руди Себастьян 1 0.03
11. Хюбнер Бенжамин 1 0.03
12. Стафилидис Костас 1 0.03
13. Даббур Мунас 1 0.03
14. Рибейро Лукас 1 0.03
15. Гайгер Деннис 0 0
16. Гриллич Флориан 0 0
17. Нордтвейт Ховард 0 0
18. Самассеку Диади 0 0
19. Ларсен Якоб-Бруун 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 25 (3) 0.74
2. Шик Патрик 10 0.29
3. Забитцер Марсель 9 0.26
4. Нкунку Кристофер 5 0.15
5. Поульсен Юссуф 5 0.15
6. Форсберг Эмиль 5 (2) 0.15
7. Хальстенберг Марсель 3 0.09
8. Клостерманн Лукас 3 0.09
9. Мукиэле Норди 3 0.09
10. Ольмо Дани 3 0.09
11. Лаймер Конрад 2 0.06
12. Кампль Кевин 1 0.03
13. Анхелиньо Хосе 1 0.03
14. Кунья Матеус 1 0.03
15. Орбан Вилли 1 0.03
16. Сараччи Марсело 1 0.03
17. Гулач Петер 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Руди Себастьян 9 0
2. Пош Штефан 9 0
3. Хюбнер Бенжамин 5 2
4. Сков Роберт 4 0
5. Самассеку Диади 4 0
6. Крамарич Андрей 3 0
7. Гайгер Деннис 3 0
8. Гриллич Флориан 3 0
9. Баумгартнер Кристоф 3 0
10. Фогт Кевин 2 0
11. Нордтвейт Ховард 2 0
12. Кадержабек Павел 2 0
13. Даббур Мунас 2 0
14. Акпогума Кевин 2 0
15. Пентке Филипп 1 0
16. Цубер Стивен 1 0
17. Бауманн Оливер 1 0
18. Биттенкорт Леонардо 1 0
19. Локадия Юрген 1 0
20. Бебу Ила 1 0
21. Адамян Саркис 1 0
22. Рибейро Лукас 1 0
23. Богард Мелайро 1 0
24. Бейер Максимилиан 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Лаймер Конрад 7 1
2. Юпамекано Део 7 1
3. Хальстенберг Марсель 5 1
4. Забитцер Марсель 4 0
5. Вернер Тимо 4 0
6. Демме Диего 3 0
7. Ильзанкер Штефан 2 0
8. Поульсен Юссуф 2 0
9. Шик Патрик 2 0
10. Нкунку Кристофер 2 0
11. Конате Ибраима 2 0
12. Форсберг Эмиль 1 0
13. Клостерманн Лукас 1 0
14. Сараччи Марсело 1 0
15. Ольмо Дани 1 0
16. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 18.42% (7) 7.89% (3) 10.53% (4) 23.68% (9) 10.53% (4) 28.95% (11)
 РБ Лейпциг 14.86% (11) 12.16% (9) 21.62% (16) 20.27% (15) 8.11% (6) 22.97% (17)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Бавария 4:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Байер Л Вердер 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:4 Аугсбург РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +9 =9 -2
РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 2:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 30 19 6 5 81 - 35 63
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 30 12 9 9 42 - 36 45
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 30 11 8 11 39 - 41 41
9. Герта Заявка 30 10 8 12 43 - 51 38
10. Шальке 04 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
11. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 5 15 49 - 55 35
12. Кёльн Заявка 30 10 5 15 47 - 57 35
13. Унион Берлин Заявка 30 9 5 16 35 - 53 32
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 41 - 57 32
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Фортуна Заявка 30 6 10 14 33 - 60 28
17. Вердер Заявка 30 6 7 17 30 - 63 25
18. Падерборн Заявка 30 4 8 18 33 - 62 20
Новости матча
  • После матча
  • В тяжелейшей борьбе "РБ Лейпциг" на выезде одолел "Хоффенхайм" и закрепился на третей позиции в турнирной таблице. Исход поединка решил дубль Ольмо в самом дебюте поединка, после чего подопечные Нагельсманна грамотно сыграли на контратаках и не позволили сопернику отличиться в своих воротах. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0-2!
  • Опасный момент
    90'
    Накрутил соперника перед чужой штрафной Нкунку и пробил в дальнюю девятку. Лишь перекладина выручила сейчас хозяев от пропущенного гола.
  • 90'
    Со штрафного пробил Кадержабек, но угодил в стенку. На добивании первым оказался Сков, но с его выстрелом легко справился Гулач.
  • 90'
    Перед своей штрафной Гриллича в подкате уложил на газон Адамс. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Дополнительное время
    90'
    Осталось играть командам сегодня три минуты, именно столько времени компенсировал судья.
  • Опасный момент
    89'
    Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Хайдара. Мяч полетел точно в девятку, но в красивейшем прыжке Бауманн смог спасти свою команду.
  • 88'
    Анхелиньо навесил со штрафного на линию вратарской, где пытался пробить Лукмен, но его в верховой борьбе корпусом оттеснил от мяча Гриллич.
  • 87'
    С угла поля навесил в штрафную соперника Мукиэеле, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам, проиграв верховую борьбу.
  • 86'
    Тонкий пас пяткой выдал Вернер на ход Лукмену, который пробил с острого угла, но вытянулся в струну Бауменн и отбил в сторону сферу.
  • 85'
    Вернер с фланга покатил низом в штрафную под удар Нкунку, который финтом убрал защитника и пробил в ближний угол, но выручил свою команду Бауманн.
  • 84'
    Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Руди. Мяч откровенно свалился с ноги и полетел далеко на трибуны.
  • 83'
    На всех парах прорвался к штрафной соперника Нкунку и покатил под удар Хайдара, но тот зарядил в касание точно в корпус Бисакшичу.
  • Замена
    82'
    Последняя замена на сегодня. Вместо Денниса Гайгера свое игровое время получил Кевин Акпогума.
  • 81'
    Сков подхватил сферу на фланге и тут де прострелил в штрафную под удар Ларсену, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 80'
    Нкунку разрезным пасом запустил в штрафную Хайдара, но тот затянул с ударом и в итоге потерял мяч.
  • 79'
    Теперь уже сам Хайдара ушел от опеки на фланге, сместился в центр и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.
  • 78'
    Убежал по левому флангу Вернер и подал на дальнюю штангу, но здесь немного не успел подставить ногу Хайдара.
  • Замена
    77'
    Очередная двойная замена в составе "быков". Вместо Забитцера и Ольмо игру продолжат Конате и Хайдара.
  • 76'
    По флангу отдавал Сков на ход Бебу, но того опередил Мукиэле и в чистом подкате вынес мяч за боковую линию.
  • Желтая карточка
    75'
    Нкунку в грубом подкате заехал сзади по ногам Скову. За такую грубость тут же арбитр показал желтую карточку нарушителю.
  • 74'
    Длинный заброс исполнил Гриллич в штрафную на ход Ларсену, но мяч полетел слишком сильно и оказался за лицевой линией.
  • 73'
    Получил по ногам в центре поля Гриллич от Вернера. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 71'
    Пробивал головой Крамарич с угла вратарской после навеса в исполнении Скова, но мяч полетел гораздо выше ворот.
  • 70'
    С правого фланга прострелил в центре штрафной Пош. Здесь пробил в касание Ларсен, но крайне неточно.
  • Замена
    69'
    Ответная замена произошла в составе хозяев. Вместо Кристофа Баумгартнера игру продолжать будет Якоб-Бруун Ларсен.
  • Замена
    68'
    Двойную замену провел Нагельсманн. Вместо Кампля и Шика на поле появились Лукмен и Адамс.
  • 67'
    С левого фланга Нкунку навесил в центр штрафной на Вернера, но тому не хватило роста, чтобы дотянуться до мяча.
  • 66'
    Долго контролируют мяч в центре поля футболисты "Хоффенхайма", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 65'
    Догнал мяч на фланге Вернер и тут же прострелил поперек на Шика, который пробил в одно касание, но сфера прошла рядом с дальней штангой.
  • 64'
    С угла поля простреливал Гриллич на ближнюю штангу, где первым оказался на мяче Клостерманн и вынес его в аут.
  • Замена
    62'
    Ответная замена в составе хозяев. Вместо Мунаса Даббура шанс проявить себя получил Ила Бебу.
  • Замена
    61'
    Замена произошла в составе "быков". Вместо Конрада Лаймера на поле появился Кристофер Нкунку.
  • 60'
    Ушел от опеки соперника на фланге Анхелиньо и подал на дальнюю штангу, где пробил Мукиэле, но мяч полетел выше перекладины.
  • 59'
    Пауза в матче. Получил небольшое повреждение в прошлом эпизоде Баумгартнер. Потребуется футболисту медицинская помощь.
  • 58'
    Со штрафного навесил Кадержабек на линию вратарской, но здесь Баумгартнер нарушил правила в борьбе против Гулача.
  • 57'
    Налетел Кампль на фланге прямой ногой в ногу Гайгеру. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья в этом эпизоде.
  • 55'
    Лаймер грубо в подкате снес на фланге Кадержабека. Можно было показать желтую карточку, но арбитр ограничился устным предупреждением.
  • Офсайд
    54'
    Ворвался в штрафную Вернер после разрезного паса от Кампля, но не стал бить, а отдал поперек на Анхелиньо, который отправил мяч в сетку. Арбитр отменил гол из-за офсайда.
  • 53'
    Теперь уже пробивал головой Даббур после навеса в исполнении Скова, но мяч полетел гораздо выше перекладины.
  • 52'
    Прорвался по флангу Сков и прострелил низом в штрафную под удар Руди, но  с выстрелом последнего справился Гулач.
  • 51'
    Протащил мяч по левому флангу Вернер и попытался прострелить в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел за боковую линию.
  • 50'
    Мягко забросил в штрафную Кампль на ход Вернеру, но прочитал эпизод Бауманн, вышел из ворот и оказался первым на мяче.
  • 49'
    С левого фланга Забитцер низом прострелил в центр штрафной на Вернера, но тому не позволил пробить в касание Пош.
  • 48'
    В центре поля получил Кампль по спине в верховой борьбе против Скова. Штрафной удар будут исполнять "быки".
  • Замена
    47'
    Двойная замена произошла в составе "Хоффенхайма" в перерыве. Вместо Цубера и Самассеку на второй тайм вышли Сков и Крамарич.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    На этом судья отправил команды на перерыв. После первого тайма комфортное преимущество имеют футболисты "РБ Лейпцига".
  • Офсайд
    45'
    Цубер в разрез отдавал по флангу на ход Даббуру в штрафную соперника, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
  • 45'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Руди и сбросил под удар Самассеку, но выстрел последнего заблокировали защитники.
  • 45'
    Налетел Бисакшич в центре поля на Мукиэле, уложив соперника на газон. Штрафной удар будут исполнять "быки".
  • Дополнительное время
    45'
    Компенсировал судья к времени первого тайма три минуты.
  • Опасный момент
    44'
    Провалилась оборона хозяев, позволив выскочить один на один с голкипером Вернеру после паса от Лаймера, но тот пробил гораздо выше перекладины.
  • 43'
    Кадержабек по флангу забросил на ход Самассеку, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 42'
    После серии рикошетов в чужой штрафной мяч подхватил Бисакшич и пробил в касание, но не попал в створ ворот.
  • 41'
    Мукиэеле на фланге руками схватил за футболку Цубера. Штрафной удар будет в распоряжении футболистов "Хоффенхайма".
  • 40'
    Прорвался мимо двоих защитников на фланге Вернер и навесил в штрафную, но мяч в полете вышел за лицевую линию. Будет удар от ворот.
  • 38'
    С угла поля навесил Кадержабек во вратарскую. Здесь Гулач неудачно выбил мяч на ногу Гайгеру, но после исправил ситуацию, отбив мяч плечом.
  • Угловой
    37'
    Догнал мяч у лицевой линии Кадержабек и прострелил вдоль ворот, но Клостерманн в подкате перевел сферу на угловой.
  • 36'
    В верховой борьбе против Самассеку в центре поля подтолкнул в спину соперника Лаймер. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 35'
    Диагональный пас исполнял Гайгер на правый фланг, куда врывался Кадержабек, но мяч полетел далеко за пределы поля.
  • 34'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Шик и тут же сбросил на ход Вернеру, но вышел из ворот Бауманн и оказался первым на сфере.
  • 33'
    Получил небольшое повреждение Мукиэле в прошлом эпизоде. Медики уже вышли на помощь футболисту "РБ Лейпцига".
  • 32'
    Грубо заехал Цубер в корпус Мукиэле на фланге. Такое точно заслуживает желтой карточки, а то и до драки может дойти.
  • 31'
    Со штрафного Кадержабек навесил на дальнюю штангу, где Самассеку сбросил головой под удар Даббуру, но тот проиграл борьбу за мяч Клостекрманну.
  • 30'
    На фланге Лаймер в грубом подкате сбил Гайгера. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Хоффенхайма".
  • 29'
    Кадержабек с правого фланга навесил на дальнюю штангу, куда врывался Даббур, но немного не дотянулся он до мяча.
  • 28'
    Снова Даббур выше всех прыгнул в чужой штрафной и пробил головой, но на этот раз точность подвела форварда "Хоффенхайма".
  • Опасный момент
    27'
    После навеса с угла поля головой пробивал в борьбе с защитником Даббур, но на этот раз перекладина спасла "быков" от пропущенного гола.
  • Желтая карточка
    26'
    Клостерманн в грубом подкате снес в центре поля Даббура, за что тут же увидел перед собой желтую карточку. Справедливое решение арбитра.
  • 25'
    Протащил мяч к штрафной соперника Шик и покатил под удар Вернеру, но тому не позволил выстрелить в подкате Гриллич.
  • 24'
    Прорывался по левому флангу Кадержабек, но напоролся на Анхелиньо, который грамотно поставил корпус и оттеснил соперника от мяча.
  • 23'
    Мягко забросил Кампль в штрафную, куда врывался с фланга Анхелиньо, но в последний момент мяч перехватил Пош.
  • 22'
    Догнал мяч на фланге Анхелиньо и прострелил под удар Шику, но тот умудрился угодить ударом в своего партнера.
  • 20'
    С линии штрафной прострелил низом Кампль  на дальнюю штангу, где пробил в борьбе с защитником Вернер, но мимо ворот.
  • 19'
    Теперь уже Кадержабек навесил с фланга в центр штрафной площади, но здесь первым на мяче оказался Гулач.
  • 18'
    Дальний заброс исполнял Лаймер на ход Анхелиньо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 17'
    С угла поля навесил Кадержабек на дальнюю штангу, но здесь в борьбе против Лаймера не смог пробить головой Самассеку.
  • 16'
    Подхватил мяч на фланге Баумгартнер и покатил в центр на Даббура, но выстрел последнего заблокировал в подкате Клостерманн.
  • 15'
    Вернер с фланга навесил в район линии вратарской, где пробил головой Шик, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
  • 14'
    Подхватил мяч на линии чужой штрафной Самассеку и с лету стрельнул по воротам, но мяч прошел рядом со штангой.
  • 2 гола - дубль!
    12'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Дани Ольмо! Вот уже и дубль сумел оформить Ольмо. Догнал мяч у лицевой линии Забитцер и покатил назад под удар Ольмо, который в касание отправил сферу в ближний нижний угол. Бауманн лишь слегка черкнул кончиками пальцев о мяч, но спасти свою команду не смог.
  • 11'
    Цубер с фланга мягко забросил в центр штрафной на ход Даббуру, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Клостерманн.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Дани Ольмо! И сразу же сумели отличится гости. Прорвался по правой бровке Мукиэле и низом покатил в центр штрафной на Ольмо, который пробил низом точно в дальний угол, без шансов для голкипера.
  • Видео
    9'
    Вот это да, после просмотра видеоповтора судья зафиксировал игру рукой у Баумгартнера, после чего отменил и пенальти и желтую карточку.
  • Желтая карточка
    8'
    Еще и желтую карточку показал Гулачу в этом эпизоде судья, хотя модно было и удалять голкипера, ведь форвард выскакивал уже на пустые ворота.
  • Пенальти!
    7'
    Один на один с голкипером выскакивал Даббур после паса от Баумгартнера, но упал на газон после столкновения с Гулачем. Это пенальти!
  • Угловой
    6'
    Теперь уже пробил в дальнюю девятку метров с двадцати Цубер, но Гулач в красивом прыжке перевел мяч на угловой.
  • 5'
    Прорвался по левой бровке Гайгер и прострелил в центр штрафной, где в касание пробил Баумгартнер, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
  • 4'
    Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Лаймер. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • Желтая карточка
    3'
    Получил по ногам в центре поля Лаймер от Самассеку. Все видел арбитр и назначил штрафной удар в пользу гостей, еще и желтая игроку "Хоффенхайма".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг

Исход игры
Хоффенхайм
7.5% (10)
Ничья
17.9% (24)
РБ Лейпциг
74.6% (100)
Тотал 2.5
Больше
77.34% (99)
Меньше
22.66% (29)
Обе команды забьют
Да
86.72% (111)
Нет
13.28% (17)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
50% (67)
1:1 Ничья
10.4% (14)
1:3 РБ Лейпциг
9% (12)
2:2 Ничья
6% (8)
0:2 РБ Лейпциг
6% (8)
2:1 Хоффенхайм
4.5% (6)
0:1 РБ Лейпциг
3% (4)
1:0 Хоффенхайм
1.5% (2)
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