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Нёвшатель Ксамакс
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Сьон
0' 26'
Нёвшатель Ксамакс
3-4-1-2
Сьон
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 11 (3) 0.32
2. Карлен Гаэтан 7 0.21
3. Ошс Марцис 3 0.09
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Таулан Сефери 1 0.03
9. Andre Luis II 1 0.03
10. Ди Сере 1 (1) 0.03
11. Араз Муса 1 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 10 (1) 0.29
2. Леняни Эрмир 6 0.18
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.15
4. Тома Бастьен 2 0.06
5. Итаитинга 2 0.06
6. Робертс Улдрикис 2 0.06
7. Гргич Анто 1 (1) 0.03
8. Patrick3 1 0.03
9. Патрик II 1 0.03
10. Ндойе Бирама 1 0.03
11. Baltazar 1 0.03
12. Фаччинетти Микаэль 0 0
13. Руиз Жан 0 0
14. Jared Khasa 0 0
15. Масейрас Кентен 0 0
16. Зок Кристиан 0 0
17. Filip Stojilkovic 0 0

Карточки

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 11 0
2. Джурич Игорь 9 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 6 0
5. Мвенг Фредди 5 0
6. Джемайли Арбенит 5 0
7. Pietro Di Nardo 1 2
8. Нуццоло Рафаэль 4 0
9. Карлен Гаэтан 4 0
10. Араз Муса 4 0
11. Thibault Corbaz 4 0
12. Janick Kamber 2 1
13. Абанда Леруа 2 1
14. Mike Gomes 3 0
15. Сейду Лео 3 0
16. Таулан Сефери 1 1
17. Laurent Walthert 2 0
18. Ди Сере 2 0
19. Ошс Марцис 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Matthias Minder 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Куасси Ксавье 10 2
2. Абделлауи Аюб 8 1
3. Тома Бастьен 7 0
4. Ндойе Бирама 5 1
5. Руиз Жан 5 0
6. Масейрас Кентен 5 0
7. Фортюн Яссин 5 0
8. Фаччинетти Микаэль 4 0
9. Гргич Анто 4 0
10. Зок Кристиан 4 0
11. Baltazar 4 0
12. Леняни Эрмир 3 0
13. Касами Пайтим 3 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Робертс Улдрикис 2 0
17. Бехрами Валон 1 0
18. Jared Khasa 1 0
19. Filip Stojilkovic 1 0
20. Yannick Cotter 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нёвшатель Ксамакс 17.24% (5) 17.24% (5) 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 20.69% (6)
 Сьон 16.13% (5) 25.81% (8) 12.9% (4) 9.68% (3) 12.9% (4) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен
Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Сьон Последние 20 матчей: + = -
Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон
Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 31 18 7 6 69 - 40 61
2. Санкт-Галлен 30 18 5 7 64 - 44 59
3. Базель 31 17 4 10 63 - 32 55
4. Серветт 31 11 12 8 48 - 35 45
5. Люцерн 30 12 6 12 37 - 40 42
6. Цюрих 30 12 6 12 40 - 56 42
7. Лугано 31 8 13 10 37 - 40 37
8. Тун 31 8 5 18 34 - 61 29
9. Сьон 0:0 30 6 8 16 32 - 51 26
10. Нёвшатель Ксамакс 0:0 31 4 12 15 30 - 55 24
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон онлайн

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