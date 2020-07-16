Нёвшатель Ксамакс
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Сьон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Mike GomesЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
33 Джуру ЙоханЗащитник
- Полузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
-
67 Сахо ДиафраНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
- Нападающий
-
21 Baltazar
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
40 ИтаитингаПолузащитник
-
13 Кабаши АрианПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
29 Jared Khasa
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|11 (3)
|0.32
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.21
|3.
|Ошс Марцис
|3
|0.09
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.06
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.03
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|7.
|Janick Kamber
|1
|0.03
|8.
|Таулан Сефери
|1
|0.03
|9.
|Andre Luis II
|1
|0.03
|10.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|11.
|Араз Муса
|1
|0.03
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|10 (1)
|0.29
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.18
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.15
|4.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|5.
|Итаитинга
|2
|0.06
|6.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.06
|7.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|8.
|Patrick3
|1
|0.03
|9.
|Патрик II
|1
|0.03
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|0.03
|11.
|Baltazar
|1
|0.03
|12.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|13.
|Руиз Жан
|0
|0
|14.
|Jared Khasa
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Зок Кристиан
|0
|0
|17.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|11
|0
|2.
|Джурич Игорь
|9
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|6
|0
|5.
|Мвенг Фредди
|5
|0
|6.
|Джемайли Арбенит
|5
|0
|7.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|8.
|Нуццоло Рафаэль
|4
|0
|9.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|10.
|Араз Муса
|4
|0
|11.
|Thibault Corbaz
|4
|0
|12.
|Janick Kamber
|2
|1
|13.
|Абанда Леруа
|2
|1
|14.
|Mike Gomes
|3
|0
|15.
|Сейду Лео
|3
|0
|16.
|Таулан Сефери
|1
|1
|17.
|Laurent Walthert
|2
|0
|18.
|Ди Сере
|2
|0
|19.
|Ошс Марцис
|2
|0
|20.
|Джуру Йохан
|1
|0
|21.
|Matthias Minder
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куасси Ксавье
|10
|2
|2.
|Абделлауи Аюб
|8
|1
|3.
|Тома Бастьен
|7
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|5
|1
|5.
|Руиз Жан
|5
|0
|6.
|Масейрас Кентен
|5
|0
|7.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|8.
|Фаччинетти Микаэль
|4
|0
|9.
|Гргич Анто
|4
|0
|10.
|Зок Кристиан
|4
|0
|11.
|Baltazar
|4
|0
|12.
|Леняни Эрмир
|3
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Бехрами Валон
|1
|0
|18.
|Jared Khasa
|1
|0
|19.
|Filip Stojilkovic
|1
|0
|20.
|Yannick Cotter
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нёвшатель Ксамакс
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|Сьон
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен
Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Сьон Последние 20 матчей: + = -Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|31
|18
|7
|6
|69 - 40
|61
|2.
|Санкт-Галлен
|30
|18
|5
|7
|64 - 44
|59
|3.
|Базель
|31
|17
|4
|10
|63 - 32
|55
|4.
|Серветт
|31
|11
|12
|8
|48 - 35
|45
|5.
|Люцерн
|30
|12
|6
|12
|37 - 40
|42
|6.
|Цюрих
|30
|12
|6
|12
|40 - 56
|42
|7.
|Лугано
|31
|8
|13
|10
|37 - 40
|37
|8.
|Тун
|31
|8
|5
|18
|34 - 61
|29
|9.
|Сьон
|0:0
|30
|6
|8
|16
|32 - 51
|26
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|31
|4
|12
|15
|30 - 55
|24