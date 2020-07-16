Нёвшатель Ксамакс
0:0
Конец матча
Стадион: Стад де ла Маладьер Зрители: 1000
Сьон
29' Желтая карточкаОшс Марцис
37' Желтая карточкаНуццоло Рафаэль
45' Желтая карточкаЗок Кристиан
66' Желтая карточкаКуасси Ксавье
76' Вторая желтая карточкаЗок Кристиан
88' Желтая карточкаФаччинетти Микаэль
90' Желтая карточкаДжурич Игорь
90' Желтая карточкаБамер Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Mike GomesЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
33 Джуру ЙоханЗащитник
- Полузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
-
67 Сахо ДиафраНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
- Нападающий
-
21 Baltazar
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
40 ИтаитингаПолузащитник
-
13 Кабаши АрианПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
29 Jared Khasa
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
29'
37'
45'
66'
74'
76'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|11 (3)
|0.32
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.21
|3.
|Ошс Марцис
|3
|0.09
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.06
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.03
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|7.
|Janick Kamber
|1
|0.03
|8.
|Таулан Сефери
|1
|0.03
|9.
|Andre Luis II
|1
|0.03
|10.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|11.
|Араз Муса
|1
|0.03
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|10 (1)
|0.29
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.18
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.15
|4.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|5.
|Итаитинга
|2
|0.06
|6.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.06
|7.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|8.
|Patrick3
|1
|0.03
|9.
|Патрик II
|1
|0.03
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|0.03
|11.
|Baltazar
|1
|0.03
|12.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|13.
|Руиз Жан
|0
|0
|14.
|Jared Khasa
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Зок Кристиан
|0
|0
|17.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|11
|0
|2.
|Джурич Игорь
|10
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|6
|0
|5.
|Мвенг Фредди
|5
|0
|6.
|Нуццоло Рафаэль
|5
|0
|7.
|Джемайли Арбенит
|5
|0
|8.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|9.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|10.
|Араз Муса
|4
|0
|11.
|Thibault Corbaz
|4
|0
|12.
|Janick Kamber
|2
|1
|13.
|Абанда Леруа
|2
|1
|14.
|Mike Gomes
|3
|0
|15.
|Ошс Марцис
|3
|0
|16.
|Сейду Лео
|3
|0
|17.
|Таулан Сефери
|1
|1
|18.
|Laurent Walthert
|2
|0
|19.
|Ди Сере
|2
|0
|20.
|Джуру Йохан
|1
|0
|21.
|Matthias Minder
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куасси Ксавье
|11
|2
|2.
|Абделлауи Аюб
|8
|1
|3.
|Тома Бастьен
|7
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|5
|1
|5.
|Зок Кристиан
|5
|1
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|5
|0
|7.
|Руиз Жан
|5
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|5
|0
|9.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|10.
|Гргич Анто
|4
|0
|11.
|Baltazar
|4
|0
|12.
|Леняни Эрмир
|3
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Бехрами Валон
|1
|0
|18.
|Бамер Жан
|1
|0
|19.
|Jared Khasa
|1
|0
|20.
|Filip Stojilkovic
|1
|0
|21.
|Yannick Cotter
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нёвшатель Ксамакс
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|Сьон
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен
Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Сьон Последние 20 матчей: + = -Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|4:1
|31
|19
|5
|7
|68 - 45
|62
|2.
|Янг Бойз
|31
|18
|7
|6
|69 - 40
|61
|3.
|Базель
|31
|17
|4
|10
|63 - 32
|55
|4.
|Серветт
|31
|11
|12
|8
|48 - 35
|45
|5.
|Цюрих
|30
|12
|6
|12
|40 - 56
|42
|6.
|Люцерн
|1:4
|31
|12
|6
|13
|38 - 44
|42
|7.
|Лугано
|31
|8
|13
|10
|37 - 40
|37
|8.
|Тун
|31
|8
|5
|18
|34 - 61
|29
|9.
|Сьон
|30
|6
|8
|16
|32 - 51
|26
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|31
|4
|12
|15
|30 - 55
|24