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Нёвшатель Ксамакс
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Сьон
0'
29' Желтая карточка
Ошс Марцис
37' Желтая карточка
Нуццоло Рафаэль
45' Желтая карточка
Зок Кристиан
66' Желтая карточка
Куасси Ксавье
76' Вторая желтая карточка
Зок Кристиан
88' Желтая карточка
Фаччинетти Микаэль
90' Желтая карточка
Джурич Игорь
90' Желтая карточка
Бамер Жан
90'+5
Нёвшатель Ксамакс
3-4-1-2
Сьон
4-3-3

Ход матча

29'
Ошс Марцис
 
37'
Нуццоло Рафаэль
 
45'
 
Зок Кристиан
46'
Джемайли Арбенит
Джуру Йохан
 
58'
Thibault Corbaz
Араз Муса
 
66'
Куасси Ксавье
 
70'
Samir Ramizi
Сахо Диафра
 
74'
 
Тома Бастьен
Baltazar
76'
 
Зок Кристиан
82'
 
Итаитинга
Робертс Улдрикис
88'
 
Фаччинетти Микаэль
88'
Таулан Сефери
Мвенг Фредди
 
90'
 
Jared Khasa
Касами Пайтим
90'
Джурич Игорь
 
90'
 
Бамер Жан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 11 (3) 0.32
2. Карлен Гаэтан 7 0.21
3. Ошс Марцис 3 0.09
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Таулан Сефери 1 0.03
9. Andre Luis II 1 0.03
10. Ди Сере 1 (1) 0.03
11. Араз Муса 1 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 10 (1) 0.29
2. Леняни Эрмир 6 0.18
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.15
4. Тома Бастьен 2 0.06
5. Итаитинга 2 0.06
6. Робертс Улдрикис 2 0.06
7. Гргич Анто 1 (1) 0.03
8. Patrick3 1 0.03
9. Патрик II 1 0.03
10. Ндойе Бирама 1 0.03
11. Baltazar 1 0.03
12. Фаччинетти Микаэль 0 0
13. Руиз Жан 0 0
14. Jared Khasa 0 0
15. Масейрас Кентен 0 0
16. Зок Кристиан 0 0
17. Filip Stojilkovic 0 0

Карточки

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 11 0
2. Джурич Игорь 10 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 6 0
5. Мвенг Фредди 5 0
6. Нуццоло Рафаэль 5 0
7. Джемайли Арбенит 5 0
8. Pietro Di Nardo 1 2
9. Карлен Гаэтан 4 0
10. Араз Муса 4 0
11. Thibault Corbaz 4 0
12. Janick Kamber 2 1
13. Абанда Леруа 2 1
14. Mike Gomes 3 0
15. Ошс Марцис 3 0
16. Сейду Лео 3 0
17. Таулан Сефери 1 1
18. Laurent Walthert 2 0
19. Ди Сере 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Matthias Minder 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Куасси Ксавье 11 2
2. Абделлауи Аюб 8 1
3. Тома Бастьен 7 0
4. Ндойе Бирама 5 1
5. Зок Кристиан 5 1
6. Фаччинетти Микаэль 5 0
7. Руиз Жан 5 0
8. Масейрас Кентен 5 0
9. Фортюн Яссин 5 0
10. Гргич Анто 4 0
11. Baltazar 4 0
12. Леняни Эрмир 3 0
13. Касами Пайтим 3 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Робертс Улдрикис 2 0
17. Бехрами Валон 1 0
18. Бамер Жан 1 0
19. Jared Khasa 1 0
20. Filip Stojilkovic 1 0
21. Yannick Cotter 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нёвшатель Ксамакс 17.24% (5) 17.24% (5) 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 20.69% (6)
 Сьон 16.13% (5) 25.81% (8) 12.9% (4) 9.68% (3) 12.9% (4) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен
Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Сьон Последние 20 матчей: + = -
Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон
Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 4:1 31 19 5 7 68 - 45 62
2. Янг Бойз 31 18 7 6 69 - 40 61
3. Базель 31 17 4 10 63 - 32 55
4. Серветт 31 11 12 8 48 - 35 45
5. Цюрих 30 12 6 12 40 - 56 42
6. Люцерн 1:4 31 12 6 13 38 - 44 42
7. Лугано 31 8 13 10 37 - 40 37
8. Тун 31 8 5 18 34 - 61 29
9. Сьон 30 6 8 16 32 - 51 26
10. Нёвшатель Ксамакс 31 4 12 15 30 - 55 24
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Зок Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Нуццоло Рафаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Ошс Марцис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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