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  3. Швейцария
Лугано
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Тун
0' 38'
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
18
Яо
Элож
19
Герндт
Александр
9
Янга
Рангело
1
Февр
Гийом
20
Каблан
Крис
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
28
Хаслер
Николас
16
Бертоне
Леонардо
6
Фаткич
Кенан
29
Хефти
Ниас
7
Кастроман
Мигель
9
Мунси
Ридж
8
Карлен
Грегори
Лугано
3-1-4-2
Тун
3-4-3

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холендер Филип 5 0.15
2. Марич Мият 5 (2) 0.15
3. Герндт Александр 4 0.12
4. Араторе Марко 3 0.09
5. Вечеи Балинт 3 0.09
6. Ловрич Санди 2 0.06
7. Лаванши Нума 2 0.06
8. Боттани Маттиа 2 0.06
9. Карлиньос Жуниор 2 0.06
10. Саббатини Хонатан 1 0.03
11. Кустодио Оливье 1 0.03
12. Родригес Франсиско III 1 0.03
13. Дапрела Фабио 1 0.03
14. Дальмонте Никола 1 0.03
15. Кечкеш Акош 1 0.03
16. Янга Рангело 0 0
17. Човило Мирослав 0 0
18. Яо Элож 0 0
Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 7 0.21
2. Рапп Симоне 5 0.15
3. Каблан Крис 4 (1) 0.12
4. Тосетти Маттео 3 0.09
5. Кастроман Мигель 3 0.09
6. Карлен Грегори 3 0.09
7. Стильхарт Базиль 2 0.06
8. Сале Чиаде 2 0.06
9. Хавенаар Никки 2 0.06
10. Саланович Деннис 1 0.03
11. Соргич Деян 1 (1) 0.03
12. Хефти Ниас 0 0
13. Хаслер Николас 0 0
14. Бертоне Леонардо 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Банде Бурема 0 0
17. Васич Урош 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Марич Мият 6 0
4. Араторе Марко 6 0
5. Саббатини Хонатан 4 1
6. Лаванши Нума 5 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Карлиньос Жуниор 4 0
9. Човило Мирослав 3 0
10. Вечеи Балинт 3 0
11. Холендер Филип 3 0
12. Герндт Александр 1 1
13. Ловрич Санди 2 0
14. Кечкеш Акош 2 0
15. Бауман Ноам 2 0
16. Яо Элож 2 0
17. Павлович Данэль 1 0
18. Сульмони Фульвио 1 0
19. Янга Рангело 1 0
20. Жефферсон Насименто 1 0
21. Родригес Франсиско III 1 0
22. Обексер Линус 1 0
23. Гвидотти Стефано 1 0
24. Сасере Франклин 1 0
Тун
# Игрок      
1. Кастроман Мигель 8 1
2. Стильхарт Базиль 8 1
3. Рапп Симоне 7 0
4. Хавенаар Никки 6 0
5. Бертоне Леонардо 4 1
6. Гларнер Штефан 5 0
7. Фаткич Кенан 5 0
8. Банде Бурема 3 1
9. Каблан Крис 4 0
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Хефти Ниас 3 0
13. Биглер Кевин 2 0
14. Карлен Грегори 2 0
15. Сале Чиаде 2 0
16. Суттер Никола 2 0
17. Гельми Рой 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 15.63% (5) 15.63% (5) 15.63% (5) 15.63% (5) 9.38% (3) 28.13% (9)
 Тун 26.67% (8) 13.33% (4) 6.67% (2) 16.67% (5) 16.67% (5) 20% (6)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель
Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз
Тун Последние 20 матчей: + = -
Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих
Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун

Последние игры между собой

Лугано: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Тун: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Тун 3:2 Лугано Суперлига Тун 0:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Тун Суперлига Тун 1:0 Лугано Суперлига
Тун 3:2 Лугано Кубок Лугано 1:3 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Лугано Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 5:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Тун Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 30 18 5 7 64 - 44 59
2. Янг Бойз 0:0 31 17 8 6 65 - 38 59
3. Базель 31 17 4 10 63 - 32 55
4. Серветт 0:0 31 11 13 7 46 - 31 46
5. Люцерн 30 12 6 12 37 - 40 42
6. Цюрих 30 12 6 12 40 - 56 42
7. Лугано 0:0 31 8 13 10 36 - 39 37
8. Тун 0:0 31 8 5 18 33 - 60 29
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 30 4 11 15 30 - 55 23
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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