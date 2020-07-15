46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
18
Яо
Элож
20
Каблан
Крис
29
Хефти
Ниас
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
18 Яо ЭложПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хефти НиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Васич УрошНападающий
-
27 Банде БуремаНападающий
-
33 Сале ЧиадеНападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холендер Филип
|5
|0.15
|2.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.15
|3.
|Герндт Александр
|4
|0.12
|4.
|Араторе Марко
|3
|0.09
|5.
|Вечеи Балинт
|3
|0.09
|6.
|Ловрич Санди
|2
|0.06
|7.
|Лаванши Нума
|2
|0.06
|8.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|9.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|10.
|Саббатини Хонатан
|1
|0.03
|11.
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|12.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|13.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|14.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|15.
|Кечкеш Акош
|1
|0.03
|16.
|Янга Рангело
|0
|0
|17.
|Човило Мирослав
|0
|0
|18.
|Яо Элож
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|7
|0.21
|2.
|Рапп Симоне
|5
|0.15
|3.
|Каблан Крис
|4 (1)
|0.12
|4.
|Тосетти Маттео
|3
|0.09
|5.
|Кастроман Мигель
|3
|0.09
|6.
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|7.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|8.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|9.
|Хавенаар Никки
|2
|0.06
|10.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|11.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|12.
|Хефти Ниас
|0
|0
|13.
|Хаслер Николас
|0
|0
|14.
|Бертоне Леонардо
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Банде Бурема
|0
|0
|17.
|Васич Урош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|9
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|3.
|Марич Мият
|6
|0
|4.
|Араторе Марко
|6
|0
|5.
|Саббатини Хонатан
|4
|1
|6.
|Лаванши Нума
|5
|0
|7.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|8.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|9.
|Човило Мирослав
|3
|0
|10.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|11.
|Холендер Филип
|3
|0
|12.
|Герндт Александр
|1
|1
|13.
|Ловрич Санди
|2
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|2
|0
|15.
|Бауман Ноам
|2
|0
|16.
|Яо Элож
|2
|0
|17.
|Павлович Данэль
|1
|0
|18.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|19.
|Янга Рангело
|1
|0
|20.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|21.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|22.
|Обексер Линус
|1
|0
|23.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|24.
|Сасере Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|2.
|Стильхарт Базиль
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|7
|0
|4.
|Хавенаар Никки
|6
|0
|5.
|Бертоне Леонардо
|4
|1
|6.
|Гларнер Штефан
|5
|0
|7.
|Фаткич Кенан
|5
|0
|8.
|Банде Бурема
|3
|1
|9.
|Каблан Крис
|4
|0
|10.
|Рот Джастин
|4
|0
|11.
|Йосс Свен
|2
|1
|12.
|Хефти Ниас
|3
|0
|13.
|Биглер Кевин
|2
|0
|14.
|Карлен Грегори
|2
|0
|15.
|Сале Чиаде
|2
|0
|16.
|Суттер Никола
|2
|0
|17.
|Гельми Рой
|2
|0
|18.
|Февр Гийом
|1
|0
|19.
|Мунси Ридж
|1
|0
|20.
|Хаслер Николас
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|Тун
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|20% (6)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: + = -Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель
Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз
Тун Последние 20 матчей: + = -Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих
Последние игры между собой
Лугано: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Тун: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Тун 3:2 Лугано Кубок Лугано 1:3 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Лугано Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 5:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Тун Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|30
|18
|5
|7
|64 - 44
|59
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|31
|17
|8
|6
|65 - 38
|59
|3.
|Базель
|31
|17
|4
|10
|63 - 32
|55
|4.
|Серветт
|0:0
|31
|11
|13
|7
|46 - 31
|46
|5.
|Люцерн
|30
|12
|6
|12
|37 - 40
|42
|6.
|Цюрих
|30
|12
|6
|12
|40 - 56
|42
|7.
|Лугано
|0:0
|31
|8
|13
|10
|36 - 39
|37
|8.
|Тун
|0:0
|31
|8
|5
|18
|33 - 60
|29
|9.
|Сьон
|29
|6
|7
|16
|32 - 51
|25
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|30
|4
|11
|15
|30 - 55
|23