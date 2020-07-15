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Лугано
1:1
Конец матча

Стадион:
Тун
0'
0:1
55' Гол
Хефти Ниас
74' Желтая карточка
Каблан Крис
82' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
87' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
1:1
88' Гол
Гвидотти Стефано
90'+5
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
18
Яо
Элож
19
Герндт
Александр
9
Янга
Рангело
1
Февр
Гийом
20
Каблан
Крис
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
28
Хаслер
Николас
16
Бертоне
Леонардо
6
Фаткич
Кенан
29
Хефти
Ниас
7
Кастроман
Мигель
9
Мунси
Ридж
8
Карлен
Грегори
Лугано
3-1-4-2
Тун
3-4-3

Ход матча

55'
0:1
Хефти Ниас
(Кастроман Мигель)
58'
Кустодио Оливье
Ловрич Санди
 
68'
Холендер Филип
Янга Рангело
 
68'
Christopher Lungoyi
Човило Мирослав
 
74'
 
Каблан Крис
79'
 
Тосетти Маттео
Карлен Грегори
79'
 
Гларнер Штефан
Хефти Ниас
81'
Павлович Данэль
Яо Элож
 
81'
Гвидотти Стефано
Кечкеш Акош
 
82'
 
Стильхарт Базиль
87'
Саббатини Хонатан
 
88'
Гвидотти Стефано
(Christopher Lungoyi)
1:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холендер Филип 5 0.15
2. Марич Мият 5 (2) 0.15
3. Герндт Александр 4 0.12
4. Араторе Марко 3 0.09
5. Вечеи Балинт 3 0.09
6. Ловрич Санди 2 0.06
7. Лаванши Нума 2 0.06
8. Боттани Маттиа 2 0.06
9. Карлиньос Жуниор 2 0.06
10. Саббатини Хонатан 1 0.03
11. Кустодио Оливье 1 0.03
12. Родригес Франсиско III 1 0.03
13. Дапрела Фабио 1 0.03
14. Дальмонте Никола 1 0.03
15. Кечкеш Акош 1 0.03
16. Гвидотти Стефано 1 0.03
17. Янга Рангело 0 0
18. Човило Мирослав 0 0
19. Яо Элож 0 0
20. Christopher Lungoyi 0 0
Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 7 0.21
2. Рапп Симоне 5 0.15
3. Каблан Крис 4 (1) 0.12
4. Тосетти Маттео 3 0.09
5. Кастроман Мигель 3 0.09
6. Карлен Грегори 3 0.09
7. Стильхарт Базиль 2 0.06
8. Сале Чиаде 2 0.06
9. Хавенаар Никки 2 0.06
10. Хефти Ниас 1 0.03
11. Саланович Деннис 1 0.03
12. Соргич Деян 1 (1) 0.03
13. Хаслер Николас 0 0
14. Бертоне Леонардо 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Банде Бурема 0 0
17. Васич Урош 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Саббатини Хонатан 5 1
4. Марич Мият 6 0
5. Араторе Марко 6 0
6. Лаванши Нума 5 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Карлиньос Жуниор 4 0
9. Човило Мирослав 3 0
10. Вечеи Балинт 3 0
11. Холендер Филип 3 0
12. Герндт Александр 1 1
13. Ловрич Санди 2 0
14. Кечкеш Акош 2 0
15. Бауман Ноам 2 0
16. Яо Элож 2 0
17. Павлович Данэль 1 0
18. Сульмони Фульвио 1 0
19. Янга Рангело 1 0
20. Жефферсон Насименто 1 0
21. Родригес Франсиско III 1 0
22. Обексер Линус 1 0
23. Гвидотти Стефано 1 0
24. Сасере Франклин 1 0
Тун
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 9 1
2. Кастроман Мигель 8 1
3. Рапп Симоне 7 0
4. Хавенаар Никки 6 0
5. Бертоне Леонардо 4 1
6. Гларнер Штефан 5 0
7. Каблан Крис 5 0
8. Фаткич Кенан 5 0
9. Банде Бурема 3 1
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Хефти Ниас 3 0
13. Биглер Кевин 2 0
14. Карлен Грегори 2 0
15. Сале Чиаде 2 0
16. Суттер Никола 2 0
17. Гельми Рой 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 15.15% (5) 15.15% (5) 15.15% (5) 15.15% (5) 9.09% (3) 30.3% (10)
 Тун 25.81% (8) 12.9% (4) 6.45% (2) 19.35% (6) 16.13% (5) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель
Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз
Тун Последние 20 матчей: + = -
Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих
Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун

Последние игры между собой

Лугано: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Тун: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Тун 3:2 Лугано Суперлига Тун 0:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Тун Суперлига Тун 1:0 Лугано Суперлига
Тун 3:2 Лугано Кубок Лугано 1:3 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Лугано Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 5:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Тун Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 31 18 7 6 69 - 40 61
2. Санкт-Галлен 30 18 5 7 64 - 44 59
3. Базель 31 17 4 10 63 - 32 55
4. Серветт 31 11 12 8 48 - 35 45
5. Люцерн 30 12 6 12 37 - 40 42
6. Цюрих 30 12 6 12 40 - 56 42
7. Лугано 31 8 13 10 37 - 40 37
8. Тун 31 8 5 18 34 - 61 29
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 30 4 11 15 30 - 55 23
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  • Первый тайм
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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