Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Стад де Суиз
Серветт
25
Лефор
Жордан
15
Мешак
Элиа
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
18
Koro
Kone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мешак ЭлиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
40 Noah Henchoz
-
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|24 (1)
|0.71
|2.
|Нгамале Муми
|6 (2)
|0.18
|3.
|Фасснахт Кристиан
|6
|0.18
|4.
|Гаудино Джанлука
|4
|0.12
|5.
|Ассале Рожер
|4
|0.12
|6.
|Эбишер Мишель
|3
|0.09
|7.
|Сулеймани Миралем
|3 (1)
|0.09
|8.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.06
|9.
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|10.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|11.
|Мешак Элиа
|1
|0.03
|12.
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|13.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.03
|14.
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|15.
|Али Мохамед
|1
|0.03
|16.
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|17.
|Янко Саиди
|0
|0
|18.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|19.
|Шпильман Марвин
|0
|0
|20.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Koro Kone
|7 (1)
|0.21
|2.
|Varol Tasar
|6
|0.18
|3.
|Стеванович Мирослав
|5
|0.15
|4.
|Схалк Алекс
|5 (1)
|0.15
|5.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.12
|6.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.12
|7.
|Timothe Cognat
|2
|0.06
|8.
|Киэ Грежон
|2
|0.06
|9.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.06
|10.
|Boris Cespedes
|2
|0.06
|11.
|Руй Стив
|2
|0.06
|12.
|Стеванович Далибор
|1
|0.03
|13.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.03
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|6
|1
|2.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|3.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|4.
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|1
|5.
|Нгамале Муми
|5
|0
|6.
|Янко Саиди
|4
|0
|7.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|8.
|Сьерро Венсан
|4
|0
|9.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|10.
|Оаро Гийом
|3
|0
|11.
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|12.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|13.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|14.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|15.
|Ассале Рожер
|1
|0
|16.
|Бюрги Николас
|1
|0
|17.
|Петинья Эстебан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|8
|0
|2.
|Boris Cespedes
|6
|0
|3.
|Руй Стив
|5
|0
|4.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|5.
|Anthony Sauthier
|4
|0
|6.
|Varol Tasar
|4
|0
|7.
|Kastriot Imeri
|4
|0
|8.
|Схалк Алекс
|2
|1
|9.
|Фрик Джереми
|2
|1
|10.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|11.
|Koro Kone
|3
|0
|12.
|Timothe Cognat
|3
|0
|13.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|14.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|15.
|Сассо Венсан
|2
|0
|16.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|17.
|Michael Goncalves
|2
|0
|18.
|Суиси Райан
|2
|0
|19.
|Ricardo Azevedo
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|12.5% (7)
|10.71% (6)
|25% (14)
|19.64% (11)
|12.5% (7)
|19.64% (11)
|Серветт
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|12.2% (5)
|26.83% (11)
|12.2% (5)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз
Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз
Серветт Последние 20 матчей: + = -Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз
Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Серветт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|30
|18
|5
|7
|64 - 44
|59
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|31
|17
|8
|6
|65 - 38
|59
|3.
|Базель
|31
|17
|4
|10
|63 - 32
|55
|4.
|Серветт
|0:0
|31
|11
|13
|7
|46 - 31
|46
|5.
|Люцерн
|30
|12
|6
|12
|37 - 40
|42
|6.
|Цюрих
|30
|12
|6
|12
|40 - 56
|42
|7.
|Лугано
|0:0
|31
|8
|13
|10
|36 - 39
|37
|8.
|Тун
|0:0
|31
|8
|5
|18
|33 - 60
|29
|9.
|Сьон
|29
|6
|7
|16
|32 - 51
|25
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|30
|4
|11
|15
|30 - 55
|23