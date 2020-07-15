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  3. Швейцария
Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Серветт
0' 36'
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
35
Мартинс
Кристофер
10
Сулеймани
Миралем
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Мешак
Элиа
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
5
Boris
Cespedes
29
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
17
Kastriot
Imeri
8
Timothe
Cognat
18
Koro
Kone
Янг Бойз
4-4-2
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Nicolas Vouilloz
Dennis Iapichino
33'
Гарсия Улиссес
Лефор Жордан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 24 (1) 0.71
2. Нгамале Муми 6 (2) 0.18
3. Фасснахт Кристиан 6 0.18
4. Гаудино Джанлука 4 0.12
5. Ассале Рожер 4 0.12
6. Эбишер Мишель 3 0.09
7. Сулеймани Миралем 3 (1) 0.09
8. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
9. Зесигер Седрик 2 0.06
10. Гарсия Улиссес 1 0.03
11. Мешак Элиа 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Мамбимби Феликс 1 0.03
14. Бюрги Николас 1 0.03
15. Али Мохамед 1 0.03
16. Samuel Ballet 1 0.03
17. Янко Саиди 0 0
18. Лотомба Жордан 0 0
19. Шпильман Марвин 0 0
20. Соренсен Фредерик 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 7 (1) 0.21
2. Varol Tasar 6 0.18
3. Стеванович Мирослав 5 0.15
4. Схалк Алекс 5 (1) 0.15
5. Вютрих Себастьен 4 0.12
6. Юнг-Бин Парк 4 0.12
7. Timothe Cognat 2 0.06
8. Киэ Грежон 2 0.06
9. Ондуа Гаэль 2 0.06
10. Boris Cespedes 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Стеванович Далибор 1 0.03
13. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 6 1
2. Гарсия Улиссес 6 0
3. Зесигер Седрик 4 1
4. Нсаме Жан-Пьер 4 1
5. Нгамале Муми 5 0
6. Янко Саиди 4 0
7. Фасснахт Кристиан 4 0
8. Сьерро Венсан 4 0
9. Лустенбергер Фабиан 3 0
10. Оаро Гийом 3 0
11. Мартинс Кристофер 3 0
12. Соренсен Фредерик 2 0
13. Гаудино Джанлука 2 0
14. Лотомба Жордан 2 0
15. Ассале Рожер 1 0
16. Бюрги Николас 1 0
17. Петинья Эстебан 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 8 0
2. Boris Cespedes 6 0
3. Руй Стив 5 0
4. Стеванович Мирослав 3 1
5. Anthony Sauthier 4 0
6. Varol Tasar 4 0
7. Kastriot Imeri 4 0
8. Схалк Алекс 2 1
9. Фрик Джереми 2 1
10. Вютрих Себастьен 3 0
11. Koro Kone 3 0
12. Timothe Cognat 3 0
13. Dennis Iapichino 2 0
14. Маккоппи Андреа 2 0
15. Сассо Венсан 2 0
16. Рутис Кристофер 2 0
17. Michael Goncalves 2 0
18. Суиси Райан 2 0
19. Ricardo Azevedo 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 12.5% (7) 10.71% (6) 25% (14) 19.64% (11) 12.5% (7) 19.64% (11)
 Серветт 17.07% (7) 17.07% (7) 14.63% (6) 12.2% (5) 26.83% (11) 12.2% (5)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз
Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз
Серветт Последние 20 матчей: + = -
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз
Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Серветт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига Янг Бойз 2:1 Серветт Товарищеские матчи
Серветт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:2 Серветт Суперлига Янг Бойз 6:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 30 18 5 7 64 - 44 59
2. Янг Бойз 0:0 31 17 8 6 65 - 38 59
3. Базель 31 17 4 10 63 - 32 55
4. Серветт 0:0 31 11 13 7 46 - 31 46
5. Люцерн 30 12 6 12 37 - 40 42
6. Цюрих 30 12 6 12 40 - 56 42
7. Лугано 0:0 31 8 13 10 36 - 39 37
8. Тун 0:0 31 8 5 18 33 - 60 29
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 30 4 11 15 30 - 55 23
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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