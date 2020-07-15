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  3. Швейцария
Янг Бойз
4:2
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
0:1
44' Гол
Koro Kone
1:1
45' Гол
Фасснахт Кристиан
48' Желтая карточка
Али Мохамед
2:1
56' Гол
Мартинс Кристофер
3:1
61' Гол
Мешак Элиа
3:2
68' Гол
Киэ Грежон
74' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
80' Желтая карточка
Нгамале Муми
81' Желтая карточка
Ricardo Azevedo
4:2
90' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
90'+5
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
35
Мартинс
Кристофер
10
Сулеймани
Миралем
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Мешак
Элиа
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
5
Boris
Cespedes
29
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
17
Kastriot
Imeri
8
Timothe
Cognat
18
Koro
Kone
Янг Бойз
4-4-2
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Nicolas Vouilloz
Dennis Iapichino
33'
Гарсия Улиссес
Лефор Жордан
 
41'
Бюрги Николас
Лустенбергер Фабиан
 
44'
0:1
Koro Kone
(Kastriot Imeri)
45'
Фасснахт Кристиан
(Гарсия Улиссес)
1:1
48'
Али Мохамед
 
56'
Мартинс Кристофер
(Сьерро Венсан)
2:1
61'
Мешак Элиа
(Сулеймани Миралем)
3:1
64'
 
Киэ Грежон
Boris Cespedes
68'
3:2
Киэ Грежон
(Kastriot Imeri)
74'
Мартинс Кристофер
 
77'
Нгамале Муми
Сулеймани Миралем
 
77'
Гаудино Джанлука
Мешак Элиа
 
77'
Мамбимби Феликс
Лотомба Жордан
 
79'
 
Маккоппи Андреа
Ондуа Гаэль
79'
 
Ricardo Azevedo
Kastriot Imeri
80'
Нгамале Муми
 
81'
 
Ricardo Azevedo
90'
Нсаме Жан-Пьер
4:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 25 (2) 0.74
2. Фасснахт Кристиан 7 0.21
3. Нгамале Муми 6 (2) 0.18
4. Гаудино Джанлука 4 0.12
5. Ассале Рожер 4 0.12
6. Эбишер Мишель 3 0.09
7. Сулеймани Миралем 3 (1) 0.09
8. Мешак Элиа 2 0.06
9. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
10. Зесигер Седрик 2 0.06
11. Гарсия Улиссес 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Мамбимби Феликс 1 0.03
14. Мартинс Кристофер 1 0.03
15. Бюрги Николас 1 0.03
16. Али Мохамед 1 0.03
17. Samuel Ballet 1 0.03
18. Янко Саиди 0 0
19. Лотомба Жордан 0 0
20. Шпильман Марвин 0 0
21. Соренсен Фредерик 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 8 (1) 0.24
2. Varol Tasar 6 0.18
3. Стеванович Мирослав 5 0.15
4. Схалк Алекс 5 (1) 0.15
5. Вютрих Себастьен 4 0.12
6. Юнг-Бин Парк 4 0.12
7. Киэ Грежон 3 0.09
8. Timothe Cognat 2 0.06
9. Ондуа Гаэль 2 0.06
10. Boris Cespedes 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
13. Стеванович Далибор 1 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 6 1
2. Гарсия Улиссес 6 0
3. Нгамале Муми 6 0
4. Зесигер Седрик 4 1
5. Нсаме Жан-Пьер 4 1
6. Янко Саиди 4 0
7. Мартинс Кристофер 4 0
8. Фасснахт Кристиан 4 0
9. Сьерро Венсан 4 0
10. Лустенбергер Фабиан 3 0
11. Оаро Гийом 3 0
12. Соренсен Фредерик 2 0
13. Гаудино Джанлука 2 0
14. Лотомба Жордан 2 0
15. Ассале Рожер 1 0
16. Бюрги Николас 1 0
17. Али Мохамед 1 0
18. Петинья Эстебан 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 8 0
2. Boris Cespedes 6 0
3. Руй Стив 5 0
4. Стеванович Мирослав 3 1
5. Anthony Sauthier 4 0
6. Varol Tasar 4 0
7. Kastriot Imeri 4 0
8. Схалк Алекс 2 1
9. Фрик Джереми 2 1
10. Вютрих Себастьен 3 0
11. Koro Kone 3 0
12. Timothe Cognat 3 0
13. Ricardo Azevedo 3 0
14. Dennis Iapichino 2 0
15. Маккоппи Андреа 2 0
16. Сассо Венсан 2 0
17. Рутис Кристофер 2 0
18. Michael Goncalves 2 0
19. Суиси Райан 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 11.86% (7) 10.17% (6) 25.42% (15) 20.34% (12) 13.56% (8) 18.64% (11)
 Серветт 16.28% (7) 16.28% (7) 16.28% (7) 11.63% (5) 27.91% (12) 11.63% (5)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз
Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз
Серветт Последние 20 матчей: + = -
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз
Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Серветт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига Янг Бойз 2:1 Серветт Товарищеские матчи
Серветт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:2 Серветт Суперлига Янг Бойз 6:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 31 18 7 6 69 - 40 61
2. Санкт-Галлен 30 18 5 7 64 - 44 59
3. Базель 31 17 4 10 63 - 32 55
4. Серветт 31 11 12 8 48 - 35 45
5. Люцерн 30 12 6 12 37 - 40 42
6. Цюрих 30 12 6 12 40 - 56 42
7. Лугано 31 8 13 10 37 - 40 37
8. Тун 31 8 5 18 34 - 61 29
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 30 4 11 15 30 - 55 23
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