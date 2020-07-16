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Санкт-Галлен
4:1
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
1:0
10' Гол
Andre Ribeiro
2:0
27' Гол
Иттен Седрик
28' Желтая карточка
Шульц Марвин
3:0
29' Гол
Иттен Седрик
32' Желтая карточка
Víctor Ruiz III
4:0
49' Пенальти
Jordi Quintilla
55' Желтая карточка
David Mistrafovic
4:1
60' Гол
Mark Marleku
64' Желтая карточка
Betim Fazliji
70' Желтая карточка
Элеке Блессинг
75' Желтая карточка
Salah Azi Binous
88' Желтая карточка
Хефти Сильван
90'+5
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
19
Andre
Ribeiro
9
Гийемено
Джереми
13
Иттен
Седрик
32
Мюллер
Мариус
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
6
Бюрки
Марко
25
David
Mistrafovic
2
Какабадзе
Отар
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
77
Матос
Ридер
9
Марджиотта
Франческо
11
Шюрпф
Паскаль
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Люцерн
4-3-3

Ход матча

10'
Andre Ribeiro
(Гийемено Джереми)
1:0
27'
Иттен Седрик
(Хефти Сильван)
2:0
28'
 
Шульц Марвин
29'
Иттен Седрик
(Jordi Quintilla)
3:0
32'
Víctor Ruiz III
 
46'
 
Элеке Блессинг
Какабадзе Отар
46'
 
Silvan Sidler
Шульц Марвин
49'
Jordi Quintilla
4:0
55'
 
David Mistrafovic
55'
 
Salah Azi Binous
Марджиотта Франческо
58'
 
Mark Marleku
Матос Ридер
60'
4:1
Mark Marleku
(Шюрпф Паскаль)
64'
Betim Fazliji
 
64'
Рюфли Венсан
Гийемено Джереми
 
64'
Бакайоко Аксель
Víctor Ruiz III
 
70'
 
Элеке Блессинг
74'
Штаубли Тим
Andre Ribeiro
 
75'
 
Salah Azi Binous
80'
Angelo Campos2
Иттен Седрик
 
88'
Хефти Сильван
 
88'
 
Tyron Owusu
Шюрпф Паскаль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 25
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 14 (2) 0.41
2. Демирович Эрмедин 12 0.35
3. Jordi Quintilla 12 (5) 0.35
4. Бабич Борис 7 0.21
5. Víctor Ruiz III 5 0.15
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Andre Ribeiro 2 0.06
10. Betim Fazliji 2 0.06
11. Рюфли Венсан 1 0.03
12. Fabiano VII 1 0.03
13. Yannis Letard 1 0.03
14. Leonidas Stergiou 1 0.03
15. Мухайм Миро 0 0
16. Бакайоко Аксель 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 11 (2) 0.32
2. Шюрпф Паскаль 8 (2) 0.24
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0.18
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.12
5. Lucao II 2 0.06
6. Вока Идриз 2 0.06
7. Darian Males 1 0.03
8. Матос Ридер 1 0.03
9. Шнойвли Кристиан 1 0.03
10. Mark Marleku 1 0.03
11. Шульц Марвин 0 0
12. Какабадзе Отар 0 0
13. Lorik Emini 0 0
14. David Mistrafovic 0 0
15. Marco Burch 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Мухайм Миро 8 1
2. Гийемено Джереми 9 0
3. Yannis Letard 9 0
4. Jordi Quintilla 8 0
5. Гёртлер Лукас 8 0
6. Демирович Эрмедин 6 1
7. Víctor Ruiz III 5 1
8. Betim Fazliji 6 0
9. Хефти Сильван 5 0
10. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
11. Fabiano VII 3 0
12. Рюфли Венсан 2 0
13. Уисс Алан 2 0
14. Стоянович Деян 2 0
15. Иттен Седрик 2 0
16. Бакайоко Аксель 2 0
17. Костанцо Морено 1 0
18. Andre Ribeiro 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Silvan Sidler 7 0
2. Ibrahima N'Diaye II 6 0
3. Stefan Knezevic1 4 1
4. Гретер Симон 5 0
5. Вока Идриз 5 0
6. Швеглер Кристиан 3 1
7. Матос Ридер 4 0
8. Lorik Emini 4 0
9. Элеке Блессинг 2 1
10. Шюрпф Паскаль 3 0
11. Мюллер Мариус 3 0
12. Какабадзе Отар 3 0
13. Демхасай Шкельчим 3 0
14. Марджиотта Франческо 3 0
15. Шульц Марвин 3 0
16. Кнежевич Стефан 3 0
17. David Mistrafovic 3 0
18. Darian Males 3 0
19. Бюрки Марко 2 0
20. Lucao II 2 0
21. Marco Burch 2 0
22. Шнойвли Кристиан 1 0
23. Цибунг Давид 1 0
24. Арнольд Ремо 1 0
25. Salah Azi Binous 1 0
26. Eric Tia Chef 1 0
27. Ashvin Balaruban 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 14.75% (9) 18.03% (11) 24.59% (15) 19.67% (12) 16.39% (10) 6.56% (4)
 Люцерн 17.65% (6) 17.65% (6) 5.88% (2) 17.65% (6) 23.53% (8) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих
Люцерн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн
Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Люцерн: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Суперлига
Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Кубок Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 31 19 5 7 68 - 45 62
2. Янг Бойз 31 18 7 6 69 - 40 61
3. Базель 31 17 4 10 63 - 32 55
4. Серветт 31 11 12 8 48 - 35 45
5. Цюрих 30 12 6 12 40 - 56 42
6. Люцерн 31 12 6 13 38 - 44 42
7. Лугано 31 8 13 10 37 - 40 37
8. Тун 31 8 5 18 34 - 61 29
9. Сьон 30 6 8 16 32 - 51 26
10. Нёвшатель Ксамакс 31 4 12 15 30 - 55 24
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Victor Ruiz получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Andre Ribeiro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Санкт-Галлен 4:1 Люцерн онлайн

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