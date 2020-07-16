Санкт-Галлен
4:1
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Люцерн
1:0
10' ГолAndre Ribeiro
2:0
27' ГолИттен Седрик
28' Желтая карточкаШульц Марвин
3:0
29' ГолИттен Седрик
32' Желтая карточкаVíctor Ruiz III
4:0
49' ПенальтиJordi Quintilla
55' Желтая карточкаDavid Mistrafovic
4:1
60' ГолMark Marleku
64' Желтая карточкаBetim Fazliji
70' Желтая карточкаЭлеке Блессинг
75' Желтая карточкаSalah Azi Binous
88' Желтая карточкаХефти Сильван
21
Мухайм
Миро
13
Иттен
Седрик
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
77
Матос
Ридер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Musah Nuhu
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
77 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
39 Mark Marleku
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
10'
27'
2:0
28'
29'
3:0
32'
49'
4:0
60'
4:1
64'
70'
75'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 25
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|14 (2)
|0.41
|2.
|Демирович Эрмедин
|12
|0.35
|3.
|Jordi Quintilla
|12 (5)
|0.35
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.21
|5.
|Víctor Ruiz III
|5
|0.15
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.09
|7.
|Хефти Сильван
|3
|0.09
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0.06
|9.
|Andre Ribeiro
|2
|0.06
|10.
|Betim Fazliji
|2
|0.06
|11.
|Рюфли Венсан
|1
|0.03
|12.
|Fabiano VII
|1
|0.03
|13.
|Yannis Letard
|1
|0.03
|14.
|Leonidas Stergiou
|1
|0.03
|15.
|Мухайм Миро
|0
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марджиотта Франческо
|11 (2)
|0.32
|2.
|Шюрпф Паскаль
|8 (2)
|0.24
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0.18
|4.
|Элеке Блессинг
|4 (1)
|0.12
|5.
|Lucao II
|2
|0.06
|6.
|Вока Идриз
|2
|0.06
|7.
|Darian Males
|1
|0.03
|8.
|Матос Ридер
|1
|0.03
|9.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Mark Marleku
|1
|0.03
|11.
|Шульц Марвин
|0
|0
|12.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|13.
|Lorik Emini
|0
|0
|14.
|David Mistrafovic
|0
|0
|15.
|Marco Burch
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мухайм Миро
|8
|1
|2.
|Гийемено Джереми
|9
|0
|3.
|Yannis Letard
|9
|0
|4.
|Jordi Quintilla
|8
|0
|5.
|Гёртлер Лукас
|8
|0
|6.
|Демирович Эрмедин
|6
|1
|7.
|Víctor Ruiz III
|5
|1
|8.
|Betim Fazliji
|6
|0
|9.
|Хефти Сильван
|5
|0
|10.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|11.
|Fabiano VII
|3
|0
|12.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|13.
|Уисс Алан
|2
|0
|14.
|Стоянович Деян
|2
|0
|15.
|Иттен Седрик
|2
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|17.
|Костанцо Морено
|1
|0
|18.
|Andre Ribeiro
|1
|0
|19.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Silvan Sidler
|7
|0
|2.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0
|3.
|Stefan Knezevic1
|4
|1
|4.
|Гретер Симон
|5
|0
|5.
|Вока Идриз
|5
|0
|6.
|Швеглер Кристиан
|3
|1
|7.
|Матос Ридер
|4
|0
|8.
|Lorik Emini
|4
|0
|9.
|Элеке Блессинг
|2
|1
|10.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|11.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|12.
|Какабадзе Отар
|3
|0
|13.
|Демхасай Шкельчим
|3
|0
|14.
|Марджиотта Франческо
|3
|0
|15.
|Шульц Марвин
|3
|0
|16.
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|17.
|David Mistrafovic
|3
|0
|18.
|Darian Males
|3
|0
|19.
|Бюрки Марко
|2
|0
|20.
|Lucao II
|2
|0
|21.
|Marco Burch
|2
|0
|22.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|23.
|Цибунг Давид
|1
|0
|24.
|Арнольд Ремо
|1
|0
|25.
|Salah Azi Binous
|1
|0
|26.
|Eric Tia Chef
|1
|0
|27.
|Ashvin Balaruban
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|14.75% (9)
|18.03% (11)
|24.59% (15)
|19.67% (12)
|16.39% (10)
|6.56% (4)
|Люцерн
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|5.88% (2)
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +12 =3 -5Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих
Люцерн Последние 20 матчей: +9 =5 -6Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн
Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Люцерн: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Кубок Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|31
|19
|5
|7
|68 - 45
|62
|2.
|Янг Бойз
|31
|18
|7
|6
|69 - 40
|61
|3.
|Базель
|31
|17
|4
|10
|63 - 32
|55
|4.
|Серветт
|31
|11
|12
|8
|48 - 35
|45
|5.
|Цюрих
|30
|12
|6
|12
|40 - 56
|42
|6.
|Люцерн
|31
|12
|6
|13
|38 - 44
|42
|7.
|Лугано
|31
|8
|13
|10
|37 - 40
|37
|8.
|Тун
|31
|8
|5
|18
|34 - 61
|29
|9.
|Сьон
|30
|6
|8
|16
|32 - 51
|26
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|31
|4
|12
|15
|30 - 55
|24