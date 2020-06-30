Прогнозы на матч Леганес 0:3 Севилья

На этом мы прощаемся, с вами был Евгений Банмиллер, любите футбол таким, каким он есть. Следите за играми вместе с порталами, впереди много интересных матчей.

Ассале забрался в трёхметровый офсайд на левой бровке, а делал передачу из глубины поля Рубен Перес.

Окампос слёта наносил удар с правого края штрафной, но мяч попадает в защитника "Леганеса" и отлетает за пределы штрафной.

Мунир качнул Росалес возле углового флажка, но при этом упустил игровой снаряд на край штрафной, где никого из партнёров не оказалось.

Звучит финальный свисток главного арбитра, который фиксирует уверенную победу "Севильи" над "Леганесом".

Продолжают игроки "Севильи" после перерыва контролировать игровой снаряд на своей половине поля.

Окампос сыграл в стенку с Сусо перед штрафной "Леганеса", пробил по воротам, но Куэлья в падении зафиксировал игровой снаряд.

Регилон перевёл игровой снаряд на правую бровку, но защитники "Леганеса" смогли перехватить игровой снаряд.

Ресио после подачи с углового с дальней штанге нанёс удар головой по воротам и Вацлик в прыжке зафиксировал игровой снаряд.

Хордан от центрального круга идёт вперёд, уходит от Роки Меса и против него фолит Росалес перед своей штрафной площадью.

Ещё до розыгрыша штрафной Роке Меса сыграл по ногам Оливера Торреса и получил от арбитра жёлтую карточку.

Сусо выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда защитники "Леганеса" выбили сферу за пределы штрафной.

Кунде в центре поля завалил Роке Меса и получил за это жёлтую карточку.

Тройная замена в составе "Леганеса": Роке Меса, Хосе Ресио и Хавьер Авилес отправились отдыхать, а вышли вместо них Руибаль Айтор, Рожер Ассале и Рубен Перес.

Ещё одна жёлтая карточка у нас. Гудель в метрах десяти от своей штрафной в прыжке сбивает Айтора, которые только вышел на поле.

Хиль снова выполнил подачу в центр штрафной, откуда защитники "Севильи" выбили сферу за пределы штрафной.

Хиль из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам и мяч пролетел в метре от каркаса!

Сильва подключился в атаку, сместился в центр, но затем сделал неточный пас.

Хиль дошёл до штрафной площади "Севильи", сыграл в стенку, но никто из партнёров не смог там зацепиться за игровой снаряд.

Продолжается атака "Леганеса", Хиль выполнил подачу в штрафную, где Ассале после единоборства с соперником оказался на газоне, но арбитр показывает, что нарушения не было.

Первая замена в составе "Севильи": Эвер Банега выходит на поле вместо Хесуса Сусо.

Банега не успел выйти на поле, как уже пробил по воротам метров с тридцати, но круглый пролетел в нескольких метрах от каркаса.

Ассале хорошо добавил активности впереди, получает он по ногам рядом с центральным кругом.

Регилон побежал вперёд, пытался пробросить мяч мимо Росалеса, но защитник "Леганеса" сумел перехватить игровой снаряд.

Сильва подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, но мяч прилетел в опытного Наваса и вылетел за пределы поля.

Хиль после подачи с углового нанёс удар по воротам, но мяч попал в Карлоса, который находился на 11-метровой отметке.

Во втором тайме значительно больше игроки "Леганеса" находятся около штрафной севильцев, но вот мало от них исходит обостряющих действий.

Хордан за фол в центре получает жёлтую карточку.

Эн-Несири откликнулся на заброс из глубины поля, вышел 1 на 1 с Куэльяром, пробил по воротам, но арбитр у него зафиксировал офсайд.

Двойная замена в составе "Севильи": Хоан Хордан и Оливер Торрес покинули поле, а вышли вместо них Режес Фернандо и Мунир Эль-Хаддади.

Сильва снова выполнил подачу в центр штрафной, откуда игроки "Севильи" выбивают игровой снаряд за пределы штрафной.

Окампос пытался убежать по левому флангу вперёд, но его придержал Росалес и получил от арбитра жёлтую карточку.

Ещё одна прохладительная пауза для игроков, уже - во втором тайме.

После минутной паузы защитники "Севильи" отошли к своей штрафной площади и продолжают там пока перекатывать игровой снаряд.

Росалес вбросил мяч из-за боковой в центр штрафной площади, где Кунде выиграл верховое единоборство и выбил круглого за пределы штрафной.

Хиль сыграл на правый край штрафной Руибалю, который нанёс удар по воротам, но мяч пролетел в паре метрах от каркаса.

Пятая замена в составе "Леганеса": Мануэль Гарридо заменил Бриана Хиля, у которого от большой нагрузки на него сегодня начало сводить ноги.

Снова севильцы никуда не торопятся и спокойно перекатывают игровой снаряд около центрального круга.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! МУНИР ЭЛЬ-ХАДДАДИ!!! Кунде подключился в атаку, сыграл направо на Наваса, который выполнил подачу в штрафную, Авазьем, выиграв верховое единоборство, головой выбил мяч за пределы штрафной, откуда Эль-Хаддади ударом низом отправил мяч в угол ворот!

Снова защитники севильской команды контролируют игровой снаряд на своей половине поля, хозяева пытаются организовать подобие прессинга.

Продолжают перекатывать поперёк поля гости игровой снаряд, никуда они не торопятся, а на кромки поля ещё два игрока "Севильи" стоят, которые готовы выйти на поле.

Рубен Перес сыграл вперёд после перехвата на Амаду, но вышло довольно неточно и гости снова перехватывают игровой снаряд.

Навас снова выполнил подачу в центр штрафной, откуда Эн-Несири головой пробил по воротам и Куэльяр спокойно зафиксировал сферу.

Гарридо в борьбе за мяч жёстко играет против Эн-Несири и получает предупреждение.

Двойная замена в составе "Севильи": Серхи Гомес и Люк Де Йонг поменяли Хесуса Наваса и Юссефа Эн-Несири.

Уже просто доигрывают игроки "Севильи" матч в эконом режиме, чтобы поберечь силы на следующие встречи.

Куэльяр выполнил перевод на левую бровку, но вышло очень неточно и мяч вылетел за боковую линию.

Окампос рвётся вперёд по правому флангу, делает передачу на дальнюю штангу, откуда Мунир простреливает в центр вратарской, откуда Кунде в касание бьёт по воротам, но Куэльяр, оказавшись будучи отыгранным, поднялся и смог парировать удар!

Гарридо под давлением двух защитников после прострела с правого фланга пробил по воротам и Вацлик в падении отразил игровой снаряд.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв.

45' Окампос пошёл в одиночку вперёд, сместился на правую бровку и вместе с мячом вышел в аут.

45' Сильва выполнил подачу на дальнюю штангу, где Росалес на углу вратарской махнул мимо мяча.

45' Хиль выполнил подачу в центр штрафной, куда вышел из ворот Вацлик и кулаками выбил сферу далеко за пределы штрафной.

45' Регилон подключался в атаку по левому флангу, Гудель ему оставил сферу, но Роке Меса сумел перехватить игровой снаряд.

45' Пять минут компенсирует арбитр к первому тайму.

44' Эн-Несири по полуфлангу входит в штрафную, но снова у него не хватает сил на удар и Куэльяр на выходе зафиксировал сферу.

43' Эн-Несири получил по затылку от Роке Меса рядом с центральной линии и арбитр зафиксировал нарушение правил.

42' Росалес переводит мяч на Сильву, который сыграл чуть назад на Роке Меса, который выполнил подачу в штрафную и Вацлик на выходе зафиксировал снаряд.

41' Окампос нанёс удар из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел в паре метрах от каркаса.

40' Хиль продирается мимо Сусо на левой бровке, от углового флага выполняет подачу на ближнюю штангу, но мяч сваливается с ноги и приземляется на сетку сверху ворот.

39' Хордан покатил мяч направо на Наваса, который сыграл в центр на Сусо, тот забросил сферу в штрафную, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

38' Отошли севильские защитники до своей штрафной площади и не спешат они продвигаться вперёд, их полностью всё устраивает.

37' Кунде сделал длинную передачу вперёд, Сусо на правой бровке остановил игровой снаряд, но при это оказался в положении "вне игры".

36' Сусо получил мяч вблизи углового флажка, уходит от двоих и отдаёт назад на Хесуса Наваса.

35' И после этого игроки "Севильи" продолжают контролировать игровой снаряд на половине поля соперника.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ОЛИВЕР ТОРРЕС!!! Навас ворвался в штрафную площадь с правого фланга, покатил мяч в район угла вратарской, откуда Оливер Торрес отправил мяч в дальний угол ворот.

33' Сильва выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Герреро в прыжке головой пробил в нижний угол ворот и Вацлик в прыжке отразил сферу в сторону от каркаса.

32' Показали нам тепловую карту Сусо за первые 30 минут, так он перемещается по всему поля, нет квадратика на поле, где бы не появился Хесус.

31' Полчаса первого тайма позади, это значит, что сейчас у игроков состоится прохладительная пауза.

30' Оливер Торрес сыграл в стенку с Сусо, последний делал передачу на линию штрафной, откуда защитники "Леганеса" выбили сферу.

29' Ресио перевёл мяч с правого фланга над центральной линии на левую бровку, но никто из партнёров не откликнулся на мяч и тот вылетел за боковую линию.

28' На протяжении минуты защитники "Леганеса" перекатывают сферу в центре поля, наверное столь продолжительный срок сегодня впервые в матче.

27' Эн-Несири поборолся за мяч с Авазьемом, но при этом не успел он выбраться из положения "вне игры".

26' Окампос выполнил перевод на правую бровку в направлении подключившегося в атаку Наваса, но вышло слишком сильно и мяч вылетел в аут.

25' Регилон с левого фланга покатил мяч мимо всей штрафной на дальний край, откуда Сусо пробил по воротам и Куэльяр в падении зафиксировал сферу.

24' Продолжают игроки "Севильи" и после забитого гола перекатывать игровой снаряд на половине поля соперника.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ОЛИВЕР ТОРРЕС!!! После подачи в штрафную площадь с углового Куэльяр на выходе кулаками выбил сферу за пределы штрафной, откуда Оливер Торрес в касание отправил мяч мимо голкипера в сетку ворот!

22' Окампос сыграл на Регилона, который из лицевой прострелил в центр, откуда Сусо пробил в касание по воротам, но мяч от защитника соперника покатился за пределы поля на угловой.

21' Регилон сыграл в центр на Сусо, который выполнил заброс в штрафную "Леганеса", откуда Росалес выбивает головой сферу за боковую линию.

20' Роке Меса выполнил перевод на правую бровку в направлении Герреро, но вышло слишком сильно и мяч выкатился за боковую линию.

19' Сусо побежал вперёд. пробросил мяч в штрафную площадь, но вышло слишком сильно и круглый прикатился к Куэльяру.

18' Амаду сфолил на Окампосе, который убегал в быструю атаку, и получил за это жёлтую карточку.

17' Эн-Несири переводил мяч с правого фланга на левый, где бежал в штрафную Окампос, но игрок "Леганеса" смог перехватить круглого.

17' Вацлик выносил мяч из своей вратарской и снаряд попал в Хонатана Сильву, но он не ждал мяч, и от него сфера покатилась за боковую линию.

16' Роке Меса около центрального круга перехватил игровой снаряд, прошёл вперёд, нанёс удар метров с двадцати пяти, но вышло намного выше перекладины.

15' Амаду сыграл на Хиля, который перед штрафной площадью соперника завозился с мячом, а чуть правее был один Ресио, но так мяча он и не получил.

14' Сусо снова вошёл в штрафную, завозился с мячом и защитники "Леганеса" выдавили его за пределы штрафной.

13' Амаду делает передачу на линию штрафной на Герреро, но вышло немного неточно и севильцы перехватили сферу.

12' Роке Меса метров с тридцати пяти решил нанести удар по воротам, но вышло несильно и Вацлику не составило труда зафиксировать сферу.

11' Амаду в борьбе за мяч жёстко сыграл в центре поля против Сусо и арбитр зафиксировал фол.

10' Навас подключился в атаку, выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Окампос в касание пробил по воротам, но мяч пролетел в метре от штанги.

9' Снова защитники "Севильи" перекатывают игровой снаряд на половине поля соперника, пока больше делают это гости.

8' После розыгрыша стандарта Эн-Несири с убойной позиции пробил по воротам чуть ли не в упор, но вышло намного выше перекладины!

7' А вот и первая замена в составе "Леганеса": Кеннет Омеруо всё-таки отправляется в подтрибунное помещение, а выходит вместо него Чидозье Авозьем.

6' Омеруо получил болезненный удар, на поле вышли медики "Леганеса" и на заднем плане разминался даже Авазьем.

5' Сусо попробовал войти в штрафную с правого фланга, сыграл чуть назад на Оливера Торреса, который забросил мяч в штрафную, но вышло прямо на защитника "Леганеса".

5' Окампос прошёл по левому флангу, сместился в центр до штрафной и после этого сыграл назад на Регилона.

4' Защитники "Севильи" продолжают контролировать игровой снаряд на своей половине поля.

3' Эн-Несири убежал в атаку по левому флангу, вошёл в штрафную, пошёл в лицевую, прострелил в центр, откуда Омеруо выбил круглого за пределы штрафной.

2' Жюль Кунде выполнил длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и мяч прилетел к вышедшему из ворот Куэльяру.