Прогнозы на матч Леганес 0:3 Севилья

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  3. Испания
Леганес
0:3
Конец матча

Стадион:
Севилья
0'
17' Желтая карточка
Амаду Ибрагим
0:1
23' Гол
Торрес Оливер
0:2
35' Гол
Торрес Оливер
52' Желтая карточка
Роке Меса
54' Желтая карточка
Кунде Жюль
56' Желтая карточка
Гудель Неманья
68' Желтая карточка
Хордан Хоан
75' Желтая карточка
Росалес Роберто
0:3
82' Гол
Мунир Эль-Хаддади
86' Желтая карточка
Гарридо Мануэль
90'+6
1
Куэльяр
Иван
16
Росалес
Роберто
3
Бустинса
Унаи
4
Омеруо
Кеннет
5
Сильва
Хонатан
6
Роке
Меса
23
Амаду
Ибрагим
8
Ресио
Хосе
33
Авилес
Хавьер
26
Хиль
Бриан
9
Герреро
Мигель
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
21
Торрес
Оливер
17
Гудель
Неманья
24
Хордан
Хоан
14
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Леганес
4-3-2-1
Севилья
4-3-3

Ход матча

7'
Авазьем Чидозье
Омеруо Кеннет
 
17'
Амаду Ибрагим
 
23'
0:1
Торрес Оливер
35'
0:2
Торрес Оливер
(Навас Хесус)
52'
Роке Меса
 
54'
 
Кунде Жюль
55'
Руибаль Айтор
Роке Меса
 
55'
Ассале Рожер
Ресио Хосе
 
55'
Перес Рубен
Авилес Хавьер
 
56'
 
Гудель Неманья
62'
 
Банега Эвер
Сусо Хесус
68'
 
Хордан Хоан
71'
 
Фернандо Режес
Хордан Хоан
71'
 
Мунир Эль-Хаддади
Торрес Оливер
75'
Росалес Роберто
 
80'
Гарридо Мануэль
Хиль Бриан
 
82'
0:3
Мунир Эль-Хаддади
86'
Гарридо Мануэль
 
87'
 
Де Йонг Люк
Эн-Несири Юссеф
87'
 
Серхи Гомес
Навас Хесус

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 24 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Эн-Несири Юссеф 7 0.18
3. Брайтвайт Мартин 6 0.16
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Омеруо Кеннет 1 0.03
8. Авилес Хавьер 1 0.03
9. Росалес Роберто 0 0
10. Бустинса Унаи 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 12 (4) 0.32
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.11
4. Торрес Оливер 3 0.08
5. Нолито Агудо 3 0.08
6. Васкес Франко 3 0.08
7. Банега Эвер 2 (2) 0.05
8. Фернандо Режес 2 0.05
9. Хордан Хоан 2 0.05
10. Карлос Диего Сантос 2 0.05
11. Регилон Серхио 1 0.03
12. Сусо Хесус 1 0.03
13. Кунде Жюль 1 0.03
14. Эскудеро Серхио 1 0.03
15. Чичарито 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0

Карточки

Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 12 0
2. Роке Меса 10 0
3. Ресио Хосе 9 0
4. Авазьем Чидозье 9 0
5. Перес Рубен 8 0
6. Оскар Родригес 6 1
7. Росалес Роберто 7 0
8. Кевин Родригес 5 1
9. Сиовас Димитрис 5 0
10. Омеруо Кеннет 5 0
11. Бустинса Унаи 5 0
12. Куэльяр Иван 2 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Каррильо Гидо 2 0
16. Амаду Ибрагим 2 0
17. Сориано Хуан 2 0
18. Эрасо Хави 2 0
19. Арнаис Хосе 2 0
20. Руибаль Айтор 2 0
21. Эн-Несири Юссеф 2 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Наварро Марк 1 0
24. Гарридо Мануэль 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 13 0
2. Окампос Лукас 8 1
3. Регилон Серхио 8 0
4. Банега Эвер 7 0
5. Карлос Диего Сантос 7 0
6. Гудель Неманья 6 0
7. Хордан Хоан 6 0
8. Васкес Франко 5 0
9. Торрес Оливер 5 0
10. Кунде Жюль 5 0
11. Навас Хесус 4 0
12. Хиль Бриан 4 0
13. Карришу Даниэль 3 0
14. Серхи Гомес 3 0
15. Эскудеро Серхио 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леганес 26.09% (6) 0 17.39% (4) 30.43% (7) 8.7% (2) 17.39% (4)
 Севилья 16.28% (7) 11.63% (5) 20.93% (9) 11.63% (5) 20.93% (9) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес
Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья
Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Леганес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Севилья 1:0 Леганес Ла Лига Севилья 0:3 Леганес Примера Леганес 1:1 Севилья Примера Леганес 2:1 Севилья Примера
Севилья 2:0 Леганес Кубок Короля Леганес 1:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:1 Леганес Примера Севилья 1:1 Леганес Примера Леганес 2:3 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона 1:1 Заявка 33 21 7 5 73 - 34 70
3. Атлетико М 1:1 Заявка 33 15 14 4 42 - 24 59
4. Севилья 3:0 Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Хетафе Заявка 32 14 10 8 42 - 30 52
6. Вильярреал Заявка 32 15 6 11 51 - 40 51
7. Реал Сосьедад Заявка 32 14 5 13 48 - 41 47
8. Валенсия Заявка 32 12 10 10 41 - 46 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 32 12 7 13 38 - 38 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 32 12 5 15 41 - 46 41
13. Бетис Заявка 32 9 10 13 43 - 52 37
14. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
15. Алавес Заявка 32 9 8 15 32 - 48 35
16. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
19. Леганес 0:3 Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
  • После матча
  • На этом мы прощаемся, с вами был Евгений Банмиллер, любите футбол таким, каким он есть. Следите за играми вместе с порталами Евро-футбол.ру и LiveResult.Ru, впереди много интересных матчей.

    Статистика матча находится в одноимённой вкладке "Статистика".
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток главного арбитра, который фиксирует уверенную победу "Севильи" над "Леганесом".
  • 90'
    Мунир качнул Росалес возле углового флажка, но при этом упустил игровой снаряд на край штрафной, где никого из партнёров не оказалось.
  • 90'
    Окампос слёта наносил удар с правого края штрафной, но мяч попадает в защитника "Леганеса" и отлетает за пределы штрафной.
  • Офсайд
    90'
    Ассале забрался в трёхметровый офсайд на левой бровке, а делал передачу из глубины поля Рубен Перес.
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  • 90'
    Гарридо под давлением двух защитников после прострела с правого фланга пробил по воротам и Вацлик в падении отразил игровой снаряд.
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут компенсирует арбитр ко второму тайму.
  • Опасный момент
    90'
    Окампос рвётся вперёд по правому флангу, делает передачу на дальнюю штангу, откуда Мунир простреливает в центр вратарской, откуда Кунде в касание бьёт по воротам, но Куэльяр, оказавшись будучи отыгранным, поднялся и смог парировать удар!
  • 89'
    Куэльяр выполнил перевод на левую бровку, но вышло очень неточно и мяч вылетел за боковую линию.
  • 88'
    Уже просто доигрывают игроки "Севильи" матч в эконом режиме, чтобы поберечь силы на следующие встречи.
  • Замена
    87'
    Двойная замена в составе "Севильи": Серхи Гомес и Люк Де Йонг поменяли Хесуса Наваса и Юссефа Эн-Несири.
  • Желтая карточка
    86'
    Гарридо в борьбе за мяч жёстко играет против Эн-Несири и получает предупреждение.
  • 85'
    Навас снова выполнил подачу в центр штрафной, откуда Эн-Несири головой пробил по воротам и Куэльяр спокойно зафиксировал сферу.
  • 84'
    Рубен Перес сыграл вперёд после перехвата на Амаду, но вышло довольно неточно и гости снова перехватывают игровой снаряд.
  • 83'
    Продолжают перекатывать поперёк поля гости игровой снаряд, никуда они не торопятся, а на кромки поля ещё два игрока "Севильи" стоят, которые готовы выйти на поле.
  • 82'
    Снова защитники севильской команды контролируют игровой снаряд на своей половине поля, хозяева пытаются организовать подобие прессинга.
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! МУНИР ЭЛЬ-ХАДДАДИ!!! Кунде подключился в атаку, сыграл направо на Наваса, который выполнил подачу в штрафную, Авазьем, выиграв верховое единоборство, головой выбил мяч за пределы штрафной, откуда Эль-Хаддади ударом низом отправил мяч в угол ворот!
  • 80'
    Снова севильцы никуда не торопятся и спокойно перекатывают игровой снаряд около центрального круга.
  • Замена
    79'
    Пятая замена в составе "Леганеса": Мануэль Гарридо заменил Бриана Хиля, у которого от большой нагрузки на него сегодня начало сводить ноги.
  • 78'
    Хиль сыграл на правый край штрафной Руибалю, который нанёс удар по воротам, но мяч пролетел в паре метрах от каркаса.
  • 77'
    Росалес вбросил мяч из-за боковой в центр штрафной площади, где Кунде выиграл верховое единоборство и выбил круглого за пределы штрафной.
  • 76'
    После минутной паузы защитники "Севильи" отошли к своей штрафной площади и продолжают там пока перекатывать игровой снаряд.
  • 75'
    Ещё одна прохладительная пауза для игроков, уже - во втором тайме.
  • Желтая карточка
    74'
    Окампос пытался убежать по левому флангу вперёд, но его придержал Росалес и получил от арбитра жёлтую карточку.
  • 73'
    Продолжают перекатывать игровой снаряд игроки "Леганеса" около центрального круга.
  • 72'
    Сильва снова выполнил подачу в центр штрафной, откуда игроки "Севильи" выбивают игровой снаряд за пределы штрафной.
  • Замена
    71'
    Двойная замена в составе "Севильи": Хоан Хордан и Оливер Торрес покинули поле, а вышли вместо них Режес Фернандо и Мунир Эль-Хаддади.
  • Офсайд
    70'
    Эн-Несири откликнулся на заброс из глубины поля, вышел 1 на 1 с Куэльяром, пробил по воротам, но арбитр у него зафиксировал офсайд.
  • Желтая карточка
    69'
    Хордан за фол в центре получает жёлтую карточку.
  • 68'
    Во втором тайме значительно больше игроки "Леганеса" находятся около штрафной севильцев, но вот мало от них исходит обостряющих действий.
  • Угловой
    67'
    Хиль после подачи с углового нанёс удар по воротам, но мяч попал в Карлоса, который находился на 11-метровой отметке.
  • 66'
    Сильва подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, но мяч прилетел в опытного Наваса и вылетел за пределы поля.
  • 65'
    Регилон побежал вперёд, пытался пробросить мяч мимо Росалеса, но защитник "Леганеса" сумел перехватить игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    64'
    Ассале хорошо добавил активности впереди, получает он по ногам рядом с центральным кругом.
  • 63'
    Банега не успел выйти на поле, как уже пробил по воротам метров с тридцати, но круглый пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • Замена
    62'
    Первая замена в составе "Севильи": Эвер Банега выходит на поле вместо Хесуса Сусо.
  • 61'
    Продолжается атака "Леганеса", Хиль выполнил подачу в штрафную, где Ассале после единоборства с соперником оказался на газоне, но арбитр показывает, что нарушения не было.
  • 60'
    Хиль дошёл до штрафной площади "Севильи", сыграл в стенку, но никто из партнёров не смог там зацепиться за игровой снаряд.
  • 59'
    Сильва подключился в атаку, сместился в центр, но затем сделал неточный пас.
  • 58'
    Хиль из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам и мяч пролетел в метре от каркаса!
  • 57'
    Хиль снова выполнил подачу в центр штрафной, откуда защитники "Севильи" выбили сферу за пределы штрафной.
  • Желтая карточка
    56'
    Ещё одна жёлтая карточка у нас. Гудель в метрах десяти от своей штрафной в прыжке сбивает Айтора, которые только вышел на поле.
  • Замена
    55'
    Тройная замена в составе "Леганеса": Роке Меса, Хосе Ресио и Хавьер Авилес отправились отдыхать, а вышли вместо них Руибаль Айтор, Рожер Ассале и Рубен Перес.
  • Желтая карточка
    54'
    Кунде в центре поля завалил Роке Меса и получил за это жёлтую карточку.
  • 53'
    Сусо выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда защитники "Леганеса" выбили сферу за пределы штрафной.
  • Желтая карточка
    52'
    Ещё до розыгрыша штрафной Роке Меса сыграл по ногам Оливера Торреса и получил от арбитра жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    51'
    Хордан от центрального круга идёт вперёд, уходит от Роки Меса и против него фолит Росалес перед своей штрафной площадью.
  • Угловой
    50'
    Ресио после подачи с углового с дальней штанге нанёс удар головой по воротам и Вацлик в прыжке зафиксировал игровой снаряд.
  • 49'
    Регилон перевёл игровой снаряд на правую бровку, но защитники "Леганеса" смогли перехватить игровой снаряд.
  • 48'
    Окампос сыграл в стенку с Сусо перед штрафной "Леганеса", пробил по воротам, но Куэлья в падении зафиксировал игровой снаряд.
  • 47'
    Продолжают игроки "Севильи" после перерыва контролировать игровой снаряд на своей половине поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв.
  • 45'
    Окампос пошёл в одиночку вперёд, сместился на правую бровку и вместе с мячом вышел в аут.
  • 45'
    Сильва выполнил подачу на дальнюю штангу, где Росалес на углу вратарской махнул мимо мяча.
  • Угловой
    45'
    Хиль выполнил подачу в центр штрафной, куда вышел из ворот Вацлик и кулаками выбил сферу далеко за пределы штрафной.
  • 45'
    Регилон подключался в атаку по левому флангу, Гудель ему оставил сферу, но Роке Меса сумел перехватить игровой снаряд.
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут компенсирует арбитр к первому тайму.
  • 44'
    Эн-Несири по полуфлангу входит в штрафную, но снова у него не хватает сил на удар и Куэльяр на выходе зафиксировал сферу.
  • Фол, нарушение
    43'
    Эн-Несири получил по затылку от Роке Меса рядом с центральной линии и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 42'
    Росалес переводит мяч на Сильву, который сыграл чуть назад на Роке Меса, который выполнил подачу в штрафную и Вацлик на выходе зафиксировал снаряд.
  • 41'
    Окампос нанёс удар из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел в паре метрах от каркаса.
  • 40'
    Хиль продирается мимо Сусо на левой бровке, от углового флага выполняет подачу на ближнюю штангу, но мяч сваливается с ноги и приземляется на сетку сверху ворот.
  • 39'
    Хордан покатил мяч направо на Наваса, который сыграл в центр на Сусо, тот забросил сферу в штрафную, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • 38'
    Отошли севильские защитники до своей штрафной площади и не спешат они продвигаться вперёд, их полностью всё устраивает.
  • Офсайд
    37'
    Кунде сделал длинную передачу вперёд, Сусо на правой бровке остановил игровой снаряд, но при это оказался в положении "вне игры".
  • 36'
    Сусо получил мяч вблизи углового флажка, уходит от двоих и отдаёт назад на Хесуса Наваса.
  • 35'
    И после этого игроки "Севильи" продолжают контролировать игровой снаряд на половине поля соперника.
  • 2 гола - дубль!
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ОЛИВЕР ТОРРЕС!!! Навас ворвался в штрафную площадь с правого фланга, покатил мяч в район угла вратарской, откуда Оливер Торрес отправил мяч в дальний угол ворот.
  • 33'
    Сильва выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Герреро в прыжке головой пробил в нижний угол ворот и Вацлик в прыжке отразил сферу в сторону от каркаса.
  • 32'
    Показали нам тепловую карту Сусо за первые 30 минут, так он перемещается по всему поля, нет квадратика на поле, где бы не появился Хесус.
  • 31'
    Полчаса первого тайма позади, это значит, что сейчас у игроков состоится прохладительная пауза.
  • 30'
    Оливер Торрес сыграл в стенку с Сусо, последний делал передачу на линию штрафной, откуда защитники "Леганеса" выбили сферу.
  • 29'
    Ресио перевёл мяч с правого фланга над центральной линии на левую бровку, но никто из партнёров не откликнулся на мяч и тот вылетел за боковую линию.
  • 28'
    На протяжении минуты защитники "Леганеса" перекатывают сферу в центре поля, наверное столь продолжительный срок сегодня впервые в матче.
  • Офсайд
    27'
    Эн-Несири поборолся за мяч с Авазьемом, но при этом не успел он выбраться из положения "вне игры".
  • 26'
    Окампос выполнил перевод на правую бровку в направлении подключившегося в атаку Наваса, но вышло слишком сильно и мяч вылетел в аут.
  • 25'
    Регилон с левого фланга покатил мяч мимо всей штрафной на дальний край, откуда Сусо пробил по воротам и Куэльяр в падении зафиксировал сферу.
  • 24'
    Продолжают игроки "Севильи" и после забитого гола перекатывать игровой снаряд на половине поля соперника.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ОЛИВЕР ТОРРЕС!!! После подачи в штрафную площадь с углового Куэльяр на выходе кулаками выбил сферу за пределы штрафной, откуда Оливер Торрес в касание отправил мяч мимо голкипера в сетку ворот!
  • 22'
    Окампос сыграл на Регилона, который из лицевой прострелил в центр, откуда Сусо пробил в касание по воротам, но мяч от защитника соперника покатился за пределы поля на угловой.
  • 21'
    Регилон сыграл в центр на Сусо, который выполнил заброс в штрафную "Леганеса", откуда Росалес выбивает головой сферу за боковую линию.
  • 20'
    Роке Меса выполнил перевод на правую бровку в направлении Герреро, но вышло слишком сильно и мяч выкатился за боковую линию.
  • 19'
    Сусо побежал вперёд. пробросил мяч в штрафную площадь, но вышло слишком сильно и круглый прикатился к Куэльяру.
  • Желтая карточка
    18'
    Амаду сфолил на Окампосе, который убегал в быструю атаку, и получил за это жёлтую карточку.
  • 17'
    Эн-Несири переводил мяч с правого фланга на левый, где бежал в штрафную Окампос, но игрок "Леганеса" смог перехватить круглого.
  • 17'
    Вацлик выносил мяч из своей вратарской и снаряд попал в Хонатана Сильву, но он не ждал мяч, и от него сфера покатилась за боковую линию.
  • 16'
    Роке Меса около центрального круга перехватил игровой снаряд, прошёл вперёд, нанёс удар метров с двадцати пяти, но вышло намного выше перекладины.
  • 15'
    Амаду сыграл на Хиля, который перед штрафной площадью соперника завозился с мячом, а чуть правее был один Ресио, но так мяча он и не получил.
  • 14'
    Сусо снова вошёл в штрафную, завозился с мячом и защитники "Леганеса" выдавили его за пределы штрафной.
  • 13'
    Амаду делает передачу на линию штрафной на Герреро, но вышло немного неточно и севильцы перехватили сферу.
  • 12'
    Роке Меса метров с тридцати пяти решил нанести удар по воротам, но вышло несильно и Вацлику не составило труда зафиксировать сферу.
  • Фол, нарушение
    11'
    Амаду в борьбе за мяч жёстко сыграл в центре поля против Сусо и арбитр зафиксировал фол.
  • 10'
    Навас подключился в атаку, выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Окампос в касание пробил по воротам, но мяч пролетел в метре от штанги.
  • 9'
    Снова защитники "Севильи" перекатывают игровой снаряд на половине поля соперника, пока больше делают это гости.
  • 8'
    После розыгрыша стандарта Эн-Несири с убойной позиции пробил по воротам чуть ли не в упор, но вышло намного выше перекладины!
  • Замена
    7'
    А вот и первая замена в составе "Леганеса": Кеннет Омеруо всё-таки отправляется в подтрибунное помещение, а выходит вместо него Чидозье Авозьем.
  • Травма, повреждение
    6'
    Омеруо получил болезненный удар, на поле вышли медики "Леганеса" и на заднем плане разминался даже Авазьем.
  • 5'
    Сусо попробовал войти в штрафную с правого фланга, сыграл чуть назад на Оливера Торреса, который забросил мяч в штрафную, но вышло прямо на защитника "Леганеса".
  • 5'
    Окампос прошёл по левому флангу, сместился в центр до штрафной и после этого сыграл назад на Регилона.
  • 4'
    Защитники "Севильи" продолжают контролировать игровой снаряд на своей половине поля.
  • 3'
    Эн-Несири убежал в атаку по левому флангу, вошёл в штрафную, пошёл в лицевую, прострелил в центр, откуда Омеруо выбил круглого за пределы штрафной.
  • 2'
    Жюль Кунде выполнил длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и мяч прилетел к вышедшему из ворот Куэльяру.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • С составами "Леганеса" и "Севильи" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 33-го тура испанской Ла Лиги. В рамках этой игры на стадионе "Бутарке" в Леганесе, вместимостью 10958 мест, лицом к лицу сойдутся "Леганес" и "Севилья". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Сесар Сото Градо. Помощники судьи - Альфонсо Костойя Родригес, Карлос Альварес Фернандес; резервный арбитр - Аймар Веласко Арбайса. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 131
    Леганес 1.5% (2)
    X 10.7% (14)
    Севилья 87.8% (115)
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Леганес 0:3 Севилья

Исход игры
Леганес
1.5% (2)
Ничья
10.7% (14)
Севилья
87.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (71)
Меньше
45.38% (59)
Обе команды забьют
Да
60.77% (79)
Нет
39.23% (51)
Популярный счёт
1:2 Севилья
48.1% (63)
0:1 Севилья
22.1% (29)
0:2 Севилья
11.5% (15)
1:1 Ничья
9.2% (12)
0:3 Севилья
3.1% (4)
1:3 Севилья
2.3% (3)
1:0 Леганес
1.5% (2)
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