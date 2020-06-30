Прогнозы на матч Леганес 0:3 Севилья

17' Желтая карточкаАмаду Ибрагим
0:1
23' ГолТоррес Оливер
0:2
35' ГолТоррес Оливер
52' Желтая карточкаРоке Меса
54' Желтая карточкаКунде Жюль
56' Желтая карточкаГудель Неманья
68' Желтая карточкаХордан Хоан
75' Желтая карточкаРосалес Роберто
0:3
82' ГолМунир Эль-Хаддади
86' Желтая карточкаГарридо Мануэль
26
Хиль
Бриан
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
24
Хордан
Хоан
14
Сусо
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
-
35 Ломбо ПаблоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Аморес ИванПолузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
20 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
-
14 Сусо ХесусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
-
26 МенаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
23'
0:1
35'
0:2
52'
54'
56'
68'
75'
82'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
24 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|9 (2)
|0.24
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|7
|0.18
|3.
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.16
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|8.
|Авилес Хавьер
|1
|0.03
|9.
|Росалес Роберто
|0
|0
|10.
|Бустинса Унаи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|12 (4)
|0.32
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.11
|4.
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|5.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|6.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|7.
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.05
|8.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|9.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|10.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|11.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|13.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|14.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|15.
|Чичарито
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|12
|0
|2.
|Роке Меса
|10
|0
|3.
|Ресио Хосе
|9
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|9
|0
|5.
|Перес Рубен
|8
|0
|6.
|Оскар Родригес
|6
|1
|7.
|Росалес Роберто
|7
|0
|8.
|Кевин Родригес
|5
|1
|9.
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|10.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|11.
|Бустинса Унаи
|5
|0
|12.
|Куэльяр Иван
|2
|1
|13.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|14.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|15.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|16.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|17.
|Сориано Хуан
|2
|0
|18.
|Эрасо Хави
|2
|0
|19.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|20.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|21.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|22.
|Тарин Родриго
|1
|0
|23.
|Наварро Марк
|1
|0
|24.
|Гарридо Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|13
|0
|2.
|Окампос Лукас
|8
|1
|3.
|Регилон Серхио
|8
|0
|4.
|Банега Эвер
|7
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|6.
|Гудель Неманья
|6
|0
|7.
|Хордан Хоан
|6
|0
|8.
|Васкес Франко
|5
|0
|9.
|Торрес Оливер
|5
|0
|10.
|Кунде Жюль
|5
|0
|11.
|Навас Хесус
|4
|0
|12.
|Хиль Бриан
|4
|0
|13.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|14.
|Серхи Гомес
|3
|0
|15.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леганес
|26.09% (6)
|0
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|Севилья
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: + = -Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес
Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес
Севилья Последние 20 матчей: + = -Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья
Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|60 - 21
|71
|2.
|Барселона
|1:1 Заявка
|33
|21
|7
|5
|73 - 34
|70
|3.
|Атлетико М
|1:1 Заявка
|33
|15
|14
|4
|42 - 24
|59
|4.
|Севилья
|3:0 Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|42 - 30
|52
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 40
|51
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|48 - 41
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 46
|46
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 28
|45
|10.
|Гранада
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 38
|43
|11.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|41 - 46
|41
|13.
|Бетис
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|43 - 52
|37
|14.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|34 - 48
|35
|15.
|Алавес
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|35
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|27 - 37
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 42
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|19.
|Леганес
|0:3 Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|26 - 51
|24
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Прогнозы на матч Леганес 0:3 Севилья
Исход игры
Леганес
1.5% (2)
Ничья
10.7% (14)
Севилья
87.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (71)
Меньше
45.38% (59)
Обе команды забьют
Да
60.77% (79)
Нет
39.23% (51)
Популярный счёт
1:2 Севилья
48.1% (63)
0:1 Севилья
22.1% (29)
0:2 Севилья
11.5% (15)
1:1 Ничья
9.2% (12)
0:3 Севилья
3.1% (4)
1:3 Севилья
2.3% (3)
1:0 Леганес
1.5% (2)
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