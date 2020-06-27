Прогнозы на матч Леганес - Севилья

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Леганес
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Эн-Несири Юссеф 7 0.18
3. Брайтвайт Мартин 6 0.16
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Омеруо Кеннет 1 0.03
8. Авилес Хавьер 1 0.03
9. Росалес Роберто 0 0
10. Бустинса Унаи 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 12 (4) 0.32
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Мунир Эль-Хаддади 3 0.08
4. Нолито Агудо 3 0.08
5. Васкес Франко 3 0.08
6. Банега Эвер 2 (2) 0.05
7. Фернандо Режес 2 0.05
8. Хордан Хоан 2 0.05
9. Карлос Диего Сантос 2 0.05
10. Регилон Серхио 1 0.03
11. Торрес Оливер 1 0.03
12. Сусо Хесус 1 0.03
13. Кунде Жюль 1 0.03
14. Эскудеро Серхио 1 0.03
15. Чичарито 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0

Карточки

Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 12 0
2. Ресио Хосе 9 0
3. Роке Меса 9 0
4. Авазьем Чидозье 9 0
5. Перес Рубен 8 0
6. Оскар Родригес 6 1
7. Кевин Родригес 5 1
8. Росалес Роберто 6 0
9. Сиовас Димитрис 5 0
10. Омеруо Кеннет 5 0
11. Бустинса Унаи 5 0
12. Куэльяр Иван 2 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Каррильо Гидо 2 0
16. Сориано Хуан 2 0
17. Эрасо Хави 2 0
18. Арнаис Хосе 2 0
19. Руибаль Айтор 2 0
20. Эн-Несири Юссеф 2 0
21. Амаду Ибрагим 1 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Наварро Марк 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 13 0
2. Окампос Лукас 8 1
3. Регилон Серхио 8 0
4. Банега Эвер 7 0
5. Карлос Диего Сантос 7 0
6. Гудель Неманья 5 0
7. Васкес Франко 5 0
8. Торрес Оливер 5 0
9. Хордан Хоан 5 0
10. Навас Хесус 4 0
11. Кунде Жюль 4 0
12. Хиль Бриан 4 0
13. Карришу Даниэль 3 0
14. Серхи Гомес 3 0
15. Эскудеро Серхио 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леганес 26.09% (6) 0 17.39% (4) 30.43% (7) 8.7% (2) 17.39% (4)
 Севилья 16.28% (7) 11.63% (5) 20.93% (9) 11.63% (5) 20.93% (9) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес
Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья
Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Леганес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Севилья 1:0 Леганес Ла Лига Севилья 0:3 Леганес Примера Леганес 1:1 Севилья Примера Леганес 2:1 Севилья Примера
Севилья 2:0 Леганес Кубок Короля Леганес 1:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:1 Леганес Примера Севилья 1:1 Леганес Примера Леганес 2:3 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 32 21 6 5 72 - 33 69
3. Атлетико М Заявка 32 15 13 4 41 - 23 58
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Вильярреал Заявка 32 15 6 11 51 - 40 51
6. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 32 12 10 10 41 - 46 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 32 12 7 13 38 - 38 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 32 12 5 15 41 - 46 41
13. Бетис Заявка 32 9 10 13 43 - 52 37
14. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
15. Алавес Заявка 32 9 8 15 32 - 48 35
16. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
17. Сельта Заявка 32 7 13 12 31 - 37 34
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 32 5 10 17 24 - 46 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2020, осталось 1 день 19 часов 47 минут.


    • Прогнозы 3
    Леганес 0% (0)
    X 0% (0)
    Севилья 100% (3)
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    Прогнозы на матч Леганес - Севилья

    Исход игры
    Леганес
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Севилья
    100% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (3)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (3)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    100% (3)
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