Прогнозы на матч Леганес - Севилья

Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|9 (2)
|0.24
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|7
|0.18
|3.
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.16
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|8.
|Авилес Хавьер
|1
|0.03
|9.
|Росалес Роберто
|0
|0
|10.
|Бустинса Унаи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|12 (4)
|0.32
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.08
|4.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|5.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|6.
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.05
|7.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|8.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|9.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|10.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Торрес Оливер
|1
|0.03
|12.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|13.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|14.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|15.
|Чичарито
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|12
|0
|2.
|Ресио Хосе
|9
|0
|3.
|Роке Меса
|9
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|9
|0
|5.
|Перес Рубен
|8
|0
|6.
|Оскар Родригес
|6
|1
|7.
|Кевин Родригес
|5
|1
|8.
|Росалес Роберто
|6
|0
|9.
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|10.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|11.
|Бустинса Унаи
|5
|0
|12.
|Куэльяр Иван
|2
|1
|13.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|14.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|15.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|16.
|Сориано Хуан
|2
|0
|17.
|Эрасо Хави
|2
|0
|18.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|19.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|20.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|21.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
|22.
|Тарин Родриго
|1
|0
|23.
|Наварро Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|13
|0
|2.
|Окампос Лукас
|8
|1
|3.
|Регилон Серхио
|8
|0
|4.
|Банега Эвер
|7
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|6.
|Гудель Неманья
|5
|0
|7.
|Васкес Франко
|5
|0
|8.
|Торрес Оливер
|5
|0
|9.
|Хордан Хоан
|5
|0
|10.
|Навас Хесус
|4
|0
|11.
|Кунде Жюль
|4
|0
|12.
|Хиль Бриан
|4
|0
|13.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|14.
|Серхи Гомес
|3
|0
|15.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леганес
|26.09% (6)
|0
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|Севилья
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: + = -Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес
Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес
Севилья Последние 20 матчей: + = -Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья
Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|60 - 21
|71
|2.
|Барселона
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|72 - 33
|69
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|15
|13
|4
|41 - 23
|58
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|45 - 33
|54
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 40
|51
|6.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 46
|46
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 28
|45
|10.
|Гранада
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 38
|43
|11.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|41 - 46
|41
|13.
|Бетис
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|43 - 52
|37
|14.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|34 - 48
|35
|15.
|Алавес
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|35
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|27 - 37
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|31 - 37
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|5
|20
|30 - 55
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|24 - 46
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|26 - 51
|24
Прогнозы на матч Леганес - Севилья
Исход игры
Леганес
0% (0)
Ничья
0% (0)
Севилья
100% (3)
Тотал 2.5
Больше
100% (3)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (3)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Севилья
100% (3)
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