0:1
27' ГолДьедеррик Жоэль
37' Желтая карточкаКошта Рикарду
41' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
44' Вторая желтая карточкаФабиано Лейсманн
90
Лейте
Элтон
88
Ака
Яу
31
Нану
Гомеш
15
Кекез
Деян
45
Чина
Фабиу
25
Рене
38
Милсон
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
-
24 Tomas Reimao
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
-
15 Кекез ДеянЗащитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 МилсонНападающий
- Запасные игроки
-
94 Шарлес СилваВратарь
-
20 ЖефферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
-
24 ЭривалдоПолузащитник
-
10 ГеттерсонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
Ход матча
27'
0:1
37'
41'
44'
72'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тавареш Эриберту
|4
|0.12
|2.
|Буэно Альберто
|2 (1)
|0.06
|3.
|Карраса Моура
|2
|0.06
|4.
|Стоилькович Никола
|2
|0.06
|5.
|Рафаэл Коста
|2 (1)
|0.06
|6.
|Тальяпьетра Лукас
|2
|0.06
|7.
|Дуланто Густаво
|2
|0.06
|8.
|Матеуш Галиану
|1
|0.03
|9.
|Кассиано Диас
|1
|0.03
|10.
|Нжие Юсуфа
|1
|0.03
|11.
|Кошта Рикарду
|1
|0.03
|12.
|Зауэр Густаво
|1
|0.03
|13.
|Нерис
|1
|0.03
|14.
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|15.
|Хавьер Марлон
|0
|0
|16.
|Кардосо Фернандо
|0
|0
|17.
|Паулиньо III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|9 (1)
|0.26
|2.
|Корреа Хорхе
|3
|0.09
|3.
|Геттерсон
|3 (1)
|0.09
|4.
|Маеда Даизен
|3 (2)
|0.09
|5.
|Нану Гомеш
|2
|0.06
|6.
|Бамбок Франк-Ив
|2
|0.06
|7.
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0.06
|8.
|Феррейра Рубен
|1
|0.03
|9.
|Клей Джон
|1
|0.03
|10.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.03
|11.
|Марселиньо
|1
|0.03
|12.
|Шадаш Бруну
|1
|0.03
|13.
|Вукович Йосип
|0
|0
|14.
|Кошта Эдгар
|0
|0
|15.
|Милсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ака Яу
|12
|0
|2.
|Фабиано Лейсманн
|8
|2
|3.
|Обиора Нванкво
|8
|0
|4.
|Нерис
|8
|0
|5.
|Кассиано Диас
|7
|0
|6.
|Зауэр Густаво
|5
|1
|7.
|Хавьер Марлон
|5
|1
|8.
|Кошта Рикарду
|5
|0
|9.
|Стоилькович Никола
|5
|0
|10.
|Паулиньо III
|4
|0
|11.
|Рафаэл Коста
|4
|0
|12.
|Дуланто Густаво
|2
|1
|13.
|Матеуш Галиану
|3
|0
|14.
|Паулиньо Жозе
|3
|0
|15.
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|16.
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|17.
|Лейте Элтон
|2
|0
|18.
|Рейзиньо Мигель
|2
|0
|19.
|Буэно Альберто
|1
|0
|20.
|Карраса Моура
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феррейра Рубен
|10
|0
|2.
|Кошта Эдгар
|9
|0
|3.
|Пиньо Родриго
|7
|0
|4.
|Рене
|5
|1
|5.
|Бибито
|6
|0
|6.
|Зайнадин Джуниор
|6
|0
|7.
|Бамбок Франк-Ив
|4
|1
|8.
|Корреа Хорхе
|5
|0
|9.
|Вукович Йосип
|3
|0
|10.
|Марселиньо
|3
|0
|11.
|Шадаш Бруну
|3
|0
|12.
|Кекез Деян
|3
|0
|13.
|Абедзадех Амир
|3
|0
|14.
|Пеладжио Педро
|3
|0
|15.
|Клей Джон
|2
|0
|16.
|Нану Гомеш
|2
|0
|17.
|Шарлес Силва
|2
|0
|18.
|Чина Фабиу
|2
|0
|19.
|Геттерсон
|2
|0
|20.
|Баррера Леандро
|1
|0
|21.
|Эривалдо
|1
|0
|22.
|Дуглас Гролли
|1
|0
|23.
|Гомеш Жозе
|1
|0
|24.
|Морено Диего
|1
|0
|25.
|Милсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|40% (8)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|5% (1)
|Маритиму
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: + = -Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал
Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту
Маритиму Последние 20 матчей: + = -Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте
Порту 1:0 Маритиму Маритиму 1:1 Витория Сетубал Морейренсе 2:0 Маритиму Маритиму 1:2 Брага Белененсеш 1:0 Маритиму Маритиму 3:0 Пасуш де Феррейра Тондела 0:0 Маритиму Маритиму 1:2 Авеш Спортинг Л 1:0 Маритиму Фамаликан 1:1 Маритиму Маритиму 0:0 Витория Гимарайнш Риу Аве 0:1 Маритиму Маритиму 0:0 Пенафьел Маритиму 1:0 Боавишта Маритиму 2:2 Санта-Клара Бенфика 4:0 Маритиму
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Маритиму: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|62 - 18
|73
|2.
|Бенфика
|Заявка
|30
|21
|4
|5
|62 - 24
|67
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 30
|56
|4.
|Брага
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|53 - 36
|53
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|45 - 44
|48
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|42 - 33
|47
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|49 - 32
|46
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|38 - 35
|39
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|29 - 36
|38
|10.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|31
|10
|8
|13
|25 - 33
|38
|11.
|Маритиму
|1:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|31 - 38
|37
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|32 - 37
|36
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|29 - 42
|34
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|25 - 50
|31
|15.
|Тондела
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|24 - 37
|30
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|24 - 40
|30
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|24 - 40
|27
|18.
|Авеш
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|23 - 59
|14
Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Маритиму
Исход игры
Боавишта
48% (72)
Ничья
44.7% (67)
Маритиму
7.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
25% (36)
Меньше
75% (108)
Обе команды забьют
Да
63.89% (92)
Нет
36.11% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (57)
1:0 Боавишта
24% (36)
2:1 Боавишта
17.3% (26)
2:0 Боавишта
4.7% (7)
0:1 Маритиму
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Маритиму
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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