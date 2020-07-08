0:1
29' ГолДьедеррик Жоэль
37' Желтая карточкаКошта Рикарду
41' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
44' Вторая желтая карточкаФабиано Лейсманн
90' Желтая карточкаБамбок Франк-Ив
90' Красная карточкаПаулиньо Жозе
90
Лейте
Элтон
88
Ака
Яу
31
Нану
Гомеш
15
Кекез
Деян
45
Чина
Фабиу
25
Рене
38
Милсон
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
-
24 Tomas Reimao
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
-
15 Кекез ДеянЗащитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 МилсонНападающий
- Запасные игроки
-
94 Шарлес СилваВратарь
-
20 ЖефферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
-
24 ЭривалдоПолузащитник
-
10 ГеттерсонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
Ход матча
29'
0:1
37'
41'
44'
72'
85'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тавареш Эриберту
|4
|0.12
|2.
|Буэно Альберто
|2 (1)
|0.06
|3.
|Карраса Моура
|2
|0.06
|4.
|Стоилькович Никола
|2
|0.06
|5.
|Рафаэл Коста
|2 (1)
|0.06
|6.
|Тальяпьетра Лукас
|2
|0.06
|7.
|Дуланто Густаво
|2
|0.06
|8.
|Матеуш Галиану
|1
|0.03
|9.
|Кассиано Диас
|1
|0.03
|10.
|Нжие Юсуфа
|1
|0.03
|11.
|Кошта Рикарду
|1
|0.03
|12.
|Зауэр Густаво
|1
|0.03
|13.
|Нерис
|1
|0.03
|14.
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|15.
|Хавьер Марлон
|0
|0
|16.
|Кардосо Фернандо
|0
|0
|17.
|Паулиньо III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|9 (1)
|0.26
|2.
|Корреа Хорхе
|3
|0.09
|3.
|Геттерсон
|3 (1)
|0.09
|4.
|Маеда Даизен
|3 (2)
|0.09
|5.
|Нану Гомеш
|2
|0.06
|6.
|Бамбок Франк-Ив
|2
|0.06
|7.
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0.06
|8.
|Феррейра Рубен
|1
|0.03
|9.
|Клей Джон
|1
|0.03
|10.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.03
|11.
|Марселиньо
|1
|0.03
|12.
|Шадаш Бруну
|1
|0.03
|13.
|Вукович Йосип
|0
|0
|14.
|Кошта Эдгар
|0
|0
|15.
|Милсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ака Яу
|12
|0
|2.
|Фабиано Лейсманн
|8
|2
|3.
|Обиора Нванкво
|8
|0
|4.
|Нерис
|8
|0
|5.
|Кассиано Диас
|7
|0
|6.
|Зауэр Густаво
|5
|1
|7.
|Хавьер Марлон
|5
|1
|8.
|Кошта Рикарду
|5
|0
|9.
|Стоилькович Никола
|5
|0
|10.
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|11.
|Паулиньо III
|4
|0
|12.
|Рафаэл Коста
|4
|0
|13.
|Дуланто Густаво
|2
|1
|14.
|Матеуш Галиану
|3
|0
|15.
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|16.
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|17.
|Лейте Элтон
|2
|0
|18.
|Рейзиньо Мигель
|2
|0
|19.
|Буэно Альберто
|1
|0
|20.
|Карраса Моура
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феррейра Рубен
|10
|0
|2.
|Кошта Эдгар
|9
|0
|3.
|Пиньо Родриго
|7
|0
|4.
|Рене
|5
|1
|5.
|Бамбок Франк-Ив
|5
|1
|6.
|Бибито
|6
|0
|7.
|Зайнадин Джуниор
|6
|0
|8.
|Корреа Хорхе
|5
|0
|9.
|Вукович Йосип
|3
|0
|10.
|Марселиньо
|3
|0
|11.
|Шадаш Бруну
|3
|0
|12.
|Кекез Деян
|3
|0
|13.
|Абедзадех Амир
|3
|0
|14.
|Пеладжио Педро
|3
|0
|15.
|Клей Джон
|2
|0
|16.
|Нану Гомеш
|2
|0
|17.
|Шарлес Силва
|2
|0
|18.
|Чина Фабиу
|2
|0
|19.
|Геттерсон
|2
|0
|20.
|Баррера Леандро
|1
|0
|21.
|Эривалдо
|1
|0
|22.
|Дуглас Гролли
|1
|0
|23.
|Гомеш Жозе
|1
|0
|24.
|Морено Диего
|1
|0
|25.
|Милсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|40% (8)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|5% (1)
|Маритиму
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: + = -Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал
Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту
Маритиму Последние 20 матчей: + = -Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте
Порту 1:0 Маритиму Маритиму 1:1 Витория Сетубал Морейренсе 2:0 Маритиму Маритиму 1:2 Брага Белененсеш 1:0 Маритиму Маритиму 3:0 Пасуш де Феррейра Тондела 0:0 Маритиму Маритиму 1:2 Авеш Спортинг Л 1:0 Маритиму Фамаликан 1:1 Маритиму Маритиму 0:0 Витория Гимарайнш Риу Аве 0:1 Маритиму Маритиму 0:0 Пенафьел Маритиму 1:0 Боавишта Маритиму 2:2 Санта-Клара Бенфика 4:0 Маритиму
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Маритиму: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|62 - 18
|73
|2.
|Бенфика
|Заявка
|30
|21
|4
|5
|62 - 24
|67
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 30
|56
|4.
|Брага
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|53 - 36
|53
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|45 - 44
|48
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|42 - 33
|47
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|49 - 32
|46
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|38 - 35
|39
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|29 - 36
|38
|10.
|Боавишта
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|25 - 33
|38
|11.
|Маритиму
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|31 - 38
|37
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|32 - 37
|36
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|29 - 42
|34
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|25 - 50
|31
|15.
|Тондела
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|24 - 37
|30
|16.
|Витория Сетубал
|0:1 Заявка
|31
|6
|12
|13
|24 - 41
|30
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|24 - 40
|27
|18.
|Авеш
|1:0 Заявка
|31
|5
|2
|24
|24 - 59
|17
Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Маритиму
Исход игры
Боавишта
48% (72)
Ничья
44.7% (67)
Маритиму
7.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
25% (36)
Меньше
75% (108)
Обе команды забьют
Да
63.89% (92)
Нет
36.11% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (57)
1:0 Боавишта
24% (36)
2:1 Боавишта
17.3% (26)
2:0 Боавишта
4.7% (7)
0:1 Маритиму
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Маритиму
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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