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  3. Португалия
Боавишта
0:1
Конец матча

Стадион:
Маритиму
0'
0:1
29' Гол
Дьедеррик Жоэль
37' Желтая карточка
Кошта Рикарду
41' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
44' Вторая желтая карточка
Фабиано Лейсманн
90' Желтая карточка
Бамбок Франк-Ив
90' Красная карточка
Паулиньо Жозе
90'+8
90
Лейте
Элтон
6
Хавьер
Марлон
18
Фабиано
Лейсманн
22
Кошта
Рикарду
17
Карраса
Моура
91
Тавареш
Эриберту
88
Ака
Яу
8
Зауэр
Густаво
30
Паулиньо
Жозе
14
Буэно
Альберто
39
Кассиано
Диас
1
Абедзадех
Амир
31
Нану
Гомеш
5
Зайнадин
Джуниор
15
Кекез
Деян
45
Чина
Фабиу
7
Шадаш
Бруну
60
Пеладжио
Педро
25
Рене
18
Бамбок
Франк-Ив
95
Дьедеррик
Жоэль
38
Милсон
Боавишта
4-4-2
Маритиму
4-4-2

Ход матча

29'
0:1
Дьедеррик Жоэль
(Милсон)
37'
Кошта Рикарду
 
41'
Фабиано Лейсманн
 
44'
Фабиано Лейсманн
 
46'
Тальяпьетра Лукас
Тавареш Эриберту
 
65'
Нжие Юсуфа
Хавьер Марлон
 
65'
Кардосо Фернандо
Буэно Альберто
 
65'
Матеуш Галиану
Кассиано Диас
 
72'
Tomas Reimao
Ака Яу
 
77'
 
Геттерсон
Дьедеррик Жоэль
85'
 
Корреа Хорхе
Шадаш Бруну
85'
 
Пиньо Родриго
Милсон
90'
 
Бамбок Франк-Ив
90'
Паулиньо Жозе
 
90'
 
Эривалдо
Нану Гомеш

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавареш Эриберту 4 0.12
2. Буэно Альберто 2 (1) 0.06
3. Карраса Моура 2 0.06
4. Стоилькович Никола 2 0.06
5. Рафаэл Коста 2 (1) 0.06
6. Тальяпьетра Лукас 2 0.06
7. Дуланто Густаво 2 0.06
8. Матеуш Галиану 1 0.03
9. Кассиано Диас 1 0.03
10. Нжие Юсуфа 1 0.03
11. Кошта Рикарду 1 0.03
12. Зауэр Густаво 1 0.03
13. Нерис 1 0.03
14. Фабиано Лейсманн 0 0
15. Хавьер Марлон 0 0
16. Кардосо Фернандо 0 0
17. Паулиньо III 0 0
Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиньо Родриго 9 (1) 0.26
2. Корреа Хорхе 3 0.09
3. Геттерсон 3 (1) 0.09
4. Маеда Даизен 3 (2) 0.09
5. Нану Гомеш 2 0.06
6. Бамбок Франк-Ив 2 0.06
7. Дьедеррик Жоэль 2 0.06
8. Феррейра Рубен 1 0.03
9. Клей Джон 1 0.03
10. Зайнадин Джуниор 1 0.03
11. Марселиньо 1 0.03
12. Шадаш Бруну 1 0.03
13. Вукович Йосип 0 0
14. Кошта Эдгар 0 0
15. Милсон 0 0

Карточки

Боавишта
# Игрок      
1. Ака Яу 12 0
2. Фабиано Лейсманн 8 2
3. Обиора Нванкво 8 0
4. Нерис 8 0
5. Кассиано Диас 7 0
6. Зауэр Густаво 5 1
7. Хавьер Марлон 5 1
8. Кошта Рикарду 5 0
9. Стоилькович Никола 5 0
10. Паулиньо Жозе 3 1
11. Паулиньо III 4 0
12. Рафаэл Коста 4 0
13. Дуланто Густаво 2 1
14. Матеуш Галиану 3 0
15. Бракалли Рафаэл 3 0
16. Кардосо Фернандо 2 0
17. Лейте Элтон 2 0
18. Рейзиньо Мигель 2 0
19. Буэно Альберто 1 0
20. Карраса Моура 1 0
Маритиму
# Игрок      
1. Феррейра Рубен 10 0
2. Кошта Эдгар 9 0
3. Пиньо Родриго 7 0
4. Рене 5 1
5. Бамбок Франк-Ив 5 1
6. Бибито 6 0
7. Зайнадин Джуниор 6 0
8. Корреа Хорхе 5 0
9. Вукович Йосип 3 0
10. Марселиньо 3 0
11. Шадаш Бруну 3 0
12. Кекез Деян 3 0
13. Абедзадех Амир 3 0
14. Пеладжио Педро 3 0
15. Клей Джон 2 0
16. Нану Гомеш 2 0
17. Шарлес Силва 2 0
18. Чина Фабиу 2 0
19. Геттерсон 2 0
20. Баррера Леандро 1 0
21. Эривалдо 1 0
22. Дуглас Гролли 1 0
23. Гомеш Жозе 1 0
24. Морено Диего 1 0
25. Милсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боавишта 40% (8) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 10% (2) 5% (1)
 Маритиму 14.81% (4) 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: + = -
Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал
Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту
Маритиму Последние 20 матчей: + = -
Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте
Порту 1:0 Маритиму Маритиму 1:1 Витория Сетубал Морейренсе 2:0 Маритиму Маритиму 1:2 Брага Белененсеш 1:0 Маритиму Маритиму 3:0 Пасуш де Феррейра Тондела 0:0 Маритиму Маритиму 1:2 Авеш Спортинг Л 1:0 Маритиму Фамаликан 1:1 Маритиму Маритиму 0:0 Витория Гимарайнш Риу Аве 0:1 Маритиму Маритиму 0:0 Пенафьел Маритиму 1:0 Боавишта Маритиму 2:2 Санта-Клара Бенфика 4:0 Маритиму

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Маритиму: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Маритиму 1:0 Боавишта Примейра-лига Маритиму 0:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Маритиму Примейра-лига Боавишта 2:1 Маритиму Примейра-лига
Маритиму 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Боавишта Примейра-лига Маритиму 0:3 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Маритиму Примейра-лига Боавишта 0:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 4:0 Боавишта Примейра-лига Маритиму 2:0 Боавишта Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 30 23 4 3 62 - 18 73
2. Бенфика Заявка 30 21 4 5 62 - 24 67
3. Спортинг Л Заявка 30 17 5 8 47 - 30 56
4. Брага Заявка 30 16 5 9 53 - 36 53
5. Фамаликан Заявка 30 13 9 8 45 - 44 48
6. Риу Аве Заявка 30 13 8 9 42 - 33 47
7. Витория Гимарайнш Заявка 30 12 10 8 49 - 32 46
8. Морейренсе Заявка 30 9 12 9 38 - 35 39
9. Санта-Клара Заявка 30 10 8 12 29 - 36 38
10. Боавишта Заявка 31 10 8 13 25 - 33 38
11. Маритиму Заявка 31 9 10 12 31 - 38 37
12. Жил Висенте Заявка 30 9 9 12 32 - 37 36
13. Пасуш де Феррейра Заявка 30 10 4 16 29 - 42 34
14. Белененсеш Заявка 30 8 7 15 25 - 50 31
15. Тондела Заявка 30 7 9 14 24 - 37 30
16. Витория Сетубал 0:1 Заявка 31 6 12 13 24 - 41 30
17. Портимоненсе Заявка 30 5 12 13 24 - 40 27
18. Авеш 1:0 Заявка 31 5 2 24 24 - 59 17
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Фабиано Лейсманн получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    41'
    Фабиано Лейсманн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Кошта Рикарду получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Дьедеррик Жоэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Боавишта 48% (72)
X 44.7% (67)
Маритиму 7.3% (11)
Все прогнозы
3.1 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Маритиму

Исход игры
Боавишта
48% (72)
Ничья
44.7% (67)
Маритиму
7.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
25% (36)
Меньше
75% (108)
Обе команды забьют
Да
63.89% (92)
Нет
36.11% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (57)
1:0 Боавишта
24% (36)
2:1 Боавишта
17.3% (26)
2:0 Боавишта
4.7% (7)
0:1 Маритиму
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Маритиму
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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