Прогнозы на матч Алавес 0:2 Гранада

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Алавес
0:2
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
0:1
25' Гол
Эредия Антоньин
37' Желтая карточка
Эредия Антоньин
46' Желтая карточка
Дуарте Рубен
0:2
49' Гол
Сольдадо Роберто
62' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
90' Желтая карточка
Агиррегабириа Мартин
90' Желтая карточка
Понс Пере
90'+7
13
Роберто
Хименес
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
6
Магальян
Лисандро
3
Дуарте
Рубен
18
Видаль
Алеш
10
Камараса
Виктор
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
13
Аарон
Эскандель
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
20
Вальехо
Хесус
5
Мартинес
Хосе
VI
12
Азиз
Рамон
21
Эррера
Янгель
10
Пуэртас
Антонио
18
Эредия
Антоньин
17
Диаш
Жиль
9
Сольдадо
Роберто
Алавес
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Эредия Антоньин
37'
 
Эредия Антоньин
46'
 
Мачис Дарвин
Эредия Антоньин
46'
Дуарте Рубен
 
49'
0:2
Сольдадо Роберто
(Мачис Дарвин)
62'
 
Сольдадо Роберто
62'
Агиррегабириа Мартин
Риоха Луис
 
63'
Бёрк Оливер
Химо Наварро
 
63'
Эдгар Мендес
Видаль Алеш
 
68'
 
Фернандес Карлос
Сольдадо Роберто
68'
 
Этеки Ян
Эррера Янгель
70'
Понс Пере
Пина Томас
 
73'
 
Виктор Диаз
Пуэртас Антонио
84'
Марин Адриан
Дуарте Рубен
 
89'
 
Родригез Марио
Диаш Жиль
90'
Агиррегабириа Мартин
 
90'
Понс Пере
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 10 (1) 0.26
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 7 (1) 0.18
2. Фернандес Карлос 7 0.18
3. Сольдадо Роберто 5 (1) 0.13
4. Пуэртас Антонио 5 0.13
5. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
6. Эррера Янгель 2 0.05
7. Азиз Рамон 2 0.05
8. Дуарте Домингуш 2 0.05
9. Санчес Герман 2 0.05
10. Монторо Анхель 1 0.03
11. Вико Федерико 1 (1) 0.03
12. Фулкье Димитри 1 0.03
13. Эредия Антоньин 1 0.03
14. Виктор Диаз 0 0
15. Мартинес Хосе VI 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Дуарте Рубен 11 0
3. Ману Гарсия 9 1
4. Лагуардия Виктор 8 1
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 8 0
7. Агиррегабириа Мартин 5 1
8. Видаль Алеш 6 0
9. Пина Томас 4 1
10. Хоселу Санмартин 5 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Понс Пере 3 0
14. Риоха Луис 3 0
15. Эдгар Мендес 2 0
16. Бёрк Оливер 2 0
17. Пачеко Фернандо 0 1
18. Фейса Любомир 1 0
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0
21. Марин Адриан 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 13 0
2. Санчес Герман 11 1
3. Эррера Янгель 11 0
4. Гоналон Максим 7 0
5. Фернандес Карлос 7 0
6. Дуарте Домингуш 6 0
7. Монторо Анхель 5 0
8. Пуэртас Антонио 5 0
9. Мачис Дарвин 4 0
10. Виктор Диаз 4 0
11. Этеки Ян 4 0
12. Фулкье Димитри 3 0
13. Азиз Рамон 3 0
14. Кини Марин 2 0
15. Силва Руи 2 0
16. Нева Карлос 2 0
17. Эредия Антоньин 2 0
18. Кейбаши Исмаил 1 0
19. Вико Федерико 1 0
20. Вальехо Хесус 1 0
21. Мартинес Алекс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)
 Гранада 8.11% (3) 13.51% (5) 18.92% (7) 21.62% (8) 24.32% (9) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад
Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес
Гранада Последние 20 матчей: + = -
Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада
Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка

Последние игры между собой

Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Гранада 3:0 Алавес Ла Лига Гранада 2:1 Алавес Примера Алавес 3:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 33 15 14 4 43 - 25 59
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал 1:0 Заявка 33 16 6 11 52 - 40 54
6. Хетафе Заявка 32 14 10 8 42 - 30 52
7. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
8. Реал Сосьедад Заявка 32 14 5 13 48 - 41 47
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Леванте 0:0 Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
12. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
13. Бетис 0:1 Заявка 33 9 10 14 43 - 53 37
14. Вальядолид 0:0 Заявка 33 7 15 11 27 - 37 36
15. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
16. Алавес Заявка 33 9 8 16 32 - 50 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Алавес 52.5% (74)
X 34.8% (49)
Гранада 12.8% (18)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Алавес 0:2 Гранада

Исход игры
Алавес
52.5% (74)
Ничья
34.8% (49)
Гранада
12.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
24.46% (34)
Меньше
75.54% (105)
Обе команды забьют
Да
53.96% (75)
Нет
46.04% (64)
Популярный счёт
1:0 Алавес
33.3% (47)
1:1 Ничья
29.8% (42)
2:1 Алавес
14.9% (21)
0:1 Гранада
5.7% (8)
1:2 Гранада
5.7% (8)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Алавес
1.4% (2)
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