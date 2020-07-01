Прогнозы на матч Алавес 0:2 Гранада

Алавес
0:2
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Гранада
0:1
25' ГолЭредия Антоньин
37' Желтая карточкаЭредия Антоньин
46' Желтая карточкаДуарте Рубен
0:2
49' ГолСольдадо Роберто
62' Желтая карточкаСольдадо Роберто
90' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
90' Желтая карточкаПонс Пере
23
Химо
Наварро
18
Видаль
Алеш
11
Риоха
Луис
12
Азиз
Рамон
17
Диаш
Жиль
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
- Защитник
-
27 ТачиЗащитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
24 Бёрк ОливерНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
25'
0:1
37'
46'
49'
0:2
62'
70'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|6.
|Понс Пере
|1
|0.03
|7.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|9.
|Пина Томас
|1
|0.03
|10.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мачис Дарвин
|7 (1)
|0.18
|2.
|Фернандес Карлос
|7
|0.18
|3.
|Сольдадо Роберто
|5 (1)
|0.13
|4.
|Пуэртас Антонио
|5
|0.13
|5.
|Вадильо Альваро
|3 (1)
|0.08
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|7.
|Азиз Рамон
|2
|0.05
|8.
|Дуарте Домингуш
|2
|0.05
|9.
|Санчес Герман
|2
|0.05
|10.
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|11.
|Вико Федерико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фулкье Димитри
|1
|0.03
|13.
|Эредия Антоньин
|1
|0.03
|14.
|Виктор Диаз
|0
|0
|15.
|Мартинес Хосе VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Дуарте Рубен
|11
|0
|3.
|Ману Гарсия
|9
|1
|4.
|Лагуардия Виктор
|8
|1
|5.
|Химо Наварро
|8
|0
|6.
|Эли Родриго
|8
|0
|7.
|Агиррегабириа Мартин
|5
|1
|8.
|Видаль Алеш
|6
|0
|9.
|Пина Томас
|4
|1
|10.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|11.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|12.
|Лукас Перес
|4
|0
|13.
|Понс Пере
|3
|0
|14.
|Риоха Луис
|3
|0
|15.
|Эдгар Мендес
|2
|0
|16.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|17.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|18.
|Фейса Любомир
|1
|0
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
|21.
|Марин Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|13
|0
|2.
|Санчес Герман
|11
|1
|3.
|Эррера Янгель
|11
|0
|4.
|Гоналон Максим
|7
|0
|5.
|Фернандес Карлос
|7
|0
|6.
|Дуарте Домингуш
|6
|0
|7.
|Монторо Анхель
|5
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|5
|0
|9.
|Мачис Дарвин
|4
|0
|10.
|Виктор Диаз
|4
|0
|11.
|Этеки Ян
|4
|0
|12.
|Фулкье Димитри
|3
|0
|13.
|Азиз Рамон
|3
|0
|14.
|Кини Марин
|2
|0
|15.
|Силва Руи
|2
|0
|16.
|Нева Карлос
|2
|0
|17.
|Эредия Антоньин
|2
|0
|18.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|19.
|Вико Федерико
|1
|0
|20.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|21.
|Мартинес Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|Гранада
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|21.62% (8)
|24.32% (9)
|13.51% (5)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад
Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес
Гранада Последние 20 матчей: + = -Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада
Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка
Последние игры между собой
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|60 - 21
|71
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|74 - 35
|70
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|15
|14
|4
|43 - 25
|59
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 40
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|42 - 30
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 28
|48
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|48 - 41
|47
|9.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|40 - 38
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|41 - 48
|46
|11.
|Леванте
|0:0 Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|12.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|13.
|Бетис
|0:1 Заявка
|33
|9
|10
|14
|43 - 53
|37
|14.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|33
|7
|15
|11
|27 - 37
|36
|15.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|34 - 48
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|32 - 50
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 42
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|26 - 51
|24
Прогнозы на матч Алавес 0:2 Гранада
Исход игры
Алавес
52.5% (74)
Ничья
34.8% (49)
Гранада
12.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
24.46% (34)
Меньше
75.54% (105)
Обе команды забьют
Да
53.96% (75)
Нет
46.04% (64)
Популярный счёт
1:0 Алавес
33.3% (47)
1:1 Ничья
29.8% (42)
2:1 Алавес
14.9% (21)
0:1 Гранада
5.7% (8)
1:2 Гранада
5.7% (8)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Алавес
1.4% (2)
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