Прогнозы на матч Алавес 0:2 Гранада

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Понс Пере получил желтую карточку от судьи

95' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Агиррегабириа Мартин получил желтую карточку от судьи

91' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Фулкье Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Хорошо играет на выходе Аарон Эскандель - мяч в ее руках

89' Отличная игра от Марин Адриан из команды Алавес . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

87' Удар от ворот произведет Алавес

85' Удар от ворот произведет Алавес

84' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Гранада

83' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Гранада

81' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Хорошо играет на выходе Аарон Эскандель - мяч в ее руках

81' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Эдгар Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Эдгар Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Камараса Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Хорошая попытка от Эдгар Мендес , был неплохой удар, но вратарь спас

71' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Магальян Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Судья подбегает и показывает Сольдадо Роберто из команды Гранада отложенную желтую карточку за фол.

61' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Хорошо играет на выходе Аарон Эскандель - мяч в ее руках

57' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Сольдадо Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Хоселу Санмартин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

53' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Видаль Алеш из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

51' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Г О О О О Л - Сольдадо Роберто изменил счет на табло!

48' Удар от ворот произведет Алавес

48' Отличная игра от Фулкье Димитри из команды Гранада . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи

46' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля