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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Хетафе

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 17 (3) 0.45
2. Рамос Серхио 8 (4) 0.21
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Каземиро Карлос 4 0.11
5. Модрич Лука 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Вальверде Федерико 2 0.05
8. Бэйл Гарет 2 0.05
9. Варан Рафаэль 2 0.05
10. Йович Лука 2 0.05
11. Васкес Лукас 2 0.05
12. Родриго 2 0.05
13. Карвахаль Даниэль 1 0.03
14. Азар Эден 1 0.03
15. Марсело Виера 1 0.03
16. Родригес Хамес 1 0.03
17. Асенсио Марко 1 0.03
18. Иско Аларкон 1 0.03
19. Начо Игнасио 1 0.03
20. Диас Мариано 1 0.03
21. Менди Ферлан 0 0
22. Одриосола Альваро 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 11 (3) 0.29
2. Анхель Луис 10 (1) 0.26
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Этебо Огенекаро 1 0.03
14. Портильо Франсиско 0 0
15. Дейверсон Силва 0 0
16. Оливера Матиас 0 0
17. Дуро Уго 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 11 0
2. Рамос Серхио 8 0
3. Карвахаль Даниэль 8 0
4. Менди Ферлан 6 1
5. Модрич Лука 5 1
6. Бэйл Гарет 3 1
7. Винисиус Жуниор 4 0
8. Одриосола Альваро 2 1
9. Начо Игнасио 3 0
10. Кроос Тони 2 0
11. Марсело Виера 2 0
12. Варан Рафаэль 2 0
13. Йович Лука 2 0
14. Милитао Эдер 2 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Вальверде Федерико 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 13 0
2. Ньом Аллан 12 0
3. Мата Хайме 11 0
4. Арамбарри Мауро 8 1
5. Этчейта Хавьер 7 0
6. Кукурелья Марк 7 0
7. Оливера Матиас 5 1
8. Видаль Молина 4 1
9. Дьене Даконам 5 0
10. Джейсон 5 0
11. Максимович Неманья 5 0
12. Анхель Луис 4 0
13. Этебо Огенекаро 4 0
14. Кабрера Леандро 3 0
15. Чема Родригес 3 0
16. Дуро Уго 3 0
17. Кенеди Роберт 2 0
18. Бергара Маркель 2 0
19. Портильо Франсиско 2 0
20. Тимор Давид 2 0
21. Фахир Файсал 2 0
22. Дейверсон Силва 2 0
23. Сория Давид 1 0
24. Бруно Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 9.43% (5) 13.21% (7) 22.64% (12) 15.09% (8) 26.42% (14) 13.21% (7)
 Хетафе 12.2% (5) 12.2% (5) 19.51% (8) 9.76% (4) 24.39% (10) 21.95% (9)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия
Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол
Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 18, ничьи: 1, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 18
Хетафе 0:3 Реал Мадрид Ла Лига Хетафе 0:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:1 Хетафе Примера
Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:2 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 32 21 6 5 72 - 33 69
3. Атлетико М Заявка 32 15 13 4 41 - 23 58
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Хетафе Заявка 32 14 10 8 42 - 30 52
6. Вильярреал Заявка 32 15 6 11 51 - 40 51
7. Реал Сосьедад Заявка 32 14 5 13 48 - 41 47
8. Валенсия Заявка 32 12 10 10 41 - 46 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 32 12 7 13 38 - 38 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 32 12 5 15 41 - 46 41
13. Бетис Заявка 32 9 10 13 43 - 52 37
14. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
15. Алавес Заявка 32 9 8 15 32 - 48 35
16. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
17. Сельта Заявка 32 7 13 12 31 - 37 34
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 32 5 10 17 24 - 46 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июля 2020, осталось 2 дня 17 часов 53 минуты.


    • Прогнозы 47
    Реал Мадрид 89.4% (42)
    X 8.5% (4)
    Хетафе 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе

    Исход игры
    Реал Мадрид
    89.4% (42)
    Ничья
    8.5% (4)
    Хетафе
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (18)
    Меньше
    60.87% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    41.3% (19)
    Нет
    58.7% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    44.7% (21)
    2:1 Реал Мадрид
    19.1% (9)
    1:0 Реал Мадрид
    10.6% (5)
    3:1 Реал Мадрид
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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