Реал Мадрид
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Стадион: Альфредо ди Стефано
Хетафе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|17 (3)
|0.45
|2.
|Рамос Серхио
|8 (4)
|0.21
|3.
|Кроос Тони
|4
|0.11
|4.
|Каземиро Карлос
|4
|0.11
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.08
|7.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|8.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|9.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|10.
|Йович Лука
|2
|0.05
|11.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|12.
|Родриго
|2
|0.05
|13.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|14.
|Азар Эден
|1
|0.03
|15.
|Марсело Виера
|1
|0.03
|16.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|17.
|Асенсио Марко
|1
|0.03
|18.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|19.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|20.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|21.
|Менди Ферлан
|0
|0
|22.
|Одриосола Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|11 (3)
|0.29
|2.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Этебо Огенекаро
|1
|0.03
|14.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|15.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|16.
|Оливера Матиас
|0
|0
|17.
|Дуро Уго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|11
|0
|2.
|Рамос Серхио
|8
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|8
|0
|4.
|Менди Ферлан
|6
|1
|5.
|Модрич Лука
|5
|1
|6.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|7.
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|8.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|9.
|Начо Игнасио
|3
|0
|10.
|Кроос Тони
|2
|0
|11.
|Марсело Виера
|2
|0
|12.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|13.
|Йович Лука
|2
|0
|14.
|Милитао Эдер
|2
|0
|15.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|16.
|Иско Аларкон
|1
|0
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0
|18.
|Васкес Лукас
|1
|0
|19.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|13
|0
|2.
|Ньом Аллан
|12
|0
|3.
|Мата Хайме
|11
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|8
|1
|5.
|Этчейта Хавьер
|7
|0
|6.
|Кукурелья Марк
|7
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|1
|8.
|Видаль Молина
|4
|1
|9.
|Дьене Даконам
|5
|0
|10.
|Джейсон
|5
|0
|11.
|Максимович Неманья
|5
|0
|12.
|Анхель Луис
|4
|0
|13.
|Этебо Огенекаро
|4
|0
|14.
|Кабрера Леандро
|3
|0
|15.
|Чема Родригес
|3
|0
|16.
|Дуро Уго
|3
|0
|17.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|18.
|Бергара Маркель
|2
|0
|19.
|Портильо Франсиско
|2
|0
|20.
|Тимор Давид
|2
|0
|21.
|Фахир Файсал
|2
|0
|22.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|23.
|Сория Давид
|1
|0
|24.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|9.43% (5)
|13.21% (7)
|22.64% (12)
|15.09% (8)
|26.42% (14)
|13.21% (7)
|Хетафе
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|21.95% (9)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия
Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол
Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 18, ничьи: 1, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 18
Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:2 Хетафе Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|60 - 21
|71
|2.
|Барселона
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|72 - 33
|69
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|15
|13
|4
|41 - 23
|58
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|45 - 33
|54
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|42 - 30
|52
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 40
|51
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|48 - 41
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 46
|46
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 28
|45
|10.
|Гранада
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 38
|43
|11.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|41 - 46
|41
|13.
|Бетис
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|43 - 52
|37
|14.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|34 - 48
|35
|15.
|Алавес
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|35
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|27 - 37
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|31 - 37
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|5
|20
|30 - 55
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|24 - 46
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|26 - 51
|24
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе
Исход игры
Реал Мадрид
89.4% (42)
Ничья
8.5% (4)
Хетафе
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (18)
Меньше
60.87% (28)
Обе команды забьют
Да
41.3% (19)
Нет
58.7% (27)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
44.7% (21)
2:1 Реал Мадрид
19.1% (9)
1:0 Реал Мадрид
10.6% (5)
3:1 Реал Мадрид
8.5% (4)
1:1 Ничья
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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