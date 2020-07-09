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  3. Португалия
Риу Аве
2:1
Конец матча

Стадион:
Портимоненсе
0'
0:1
6' Гол
Ваш Те Рикарду
33' Желтая карточка
Жадсон II
1:1
35' Пенальти
Тареми Мехди
89' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
2:1
90' Гол
Филипе Аугусто
90' Желтая карточка
Пиазон Лукас
90'+5
1
Кишек
Павел
7
Фигейраш
Диогу
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
2
Матеус
Рейс
8
Тарантини
Рикардо
10
Диего
Лопес
III
5
Филипе
Аугусто
57
Желсон
Дала
99
Тареми
Мехди
11
Сантуш
Нуну
II
16
Гонда
Сюити
6
Хакмен
Эммануэль
3
Поссиньоло
Лукас
4
Жадсон
II
36
Канде
Фали
29
Фернандес
Лукас
IV
23
Жуниор
Таварес
7
Денер
Клементе
10
Бруно
Табата
12
Ваш
Те
Рикарду
22
Андзаи
Коки
Риу Аве
4-3-3
Портимоненсе
4-4-2

Ход матча

6'
0:1
Ваш Те Рикарду
(Бруно Табата)
19'
 
Ромуло III
Денер Клементе
33'
 
Жадсон II
35'
Тареми Мехди
1:1
65'
Пиазон Лукас
Диего Лопес III
 
65'
Мане Карлуш
Фигейраш Диогу
 
78'
 
Али Моханад
Фернандес Лукас IV
79'
 
Кошта Бруну
Ваш Те Рикарду
81'
Амарал Педру
Сантуш Нуну II
 
87'
Морейра Бруну
Матеус Рейс
 
89'
 
Поссиньоло Лукас
90'
Филипе Аугусто
2:1
90'
Пиазон Лукас
 
90'
 
Энрике XXII
Жуниор Таварес

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тареми Мехди 14 (6) 0.41
2. Диего Лопес III 6 (1) 0.18
3. Желсон Дала 5 0.15
4. Филипе Аугусто 4 (3) 0.12
5. Морейра Бруну 3 0.09
6. Тарантини Рикардо 3 0.09
7. Сантуш Нуну II 2 0.06
8. Пиазон Лукас 2 0.06
9. Мане Карлуш 1 0.03
10. Матеус Рейс 1 0.03
11. Ронан 1 (1) 0.03
12. Фигейраш Диогу 0 0
13. Ямбор Никола 0 0
14. Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 0
Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Денер Клементе 5 0.15
2. Боа Морте Аилтон 4 0.12
3. Жадсон II 3 0.09
4. Ваш Те Рикарду 2 0.06
5. Фернандес Лукас IV 2 0.06
6. Бруно Табата 1 0.03
7. Хакмен Эммануэль 1 0.03
8. Андзаи Коки 1 0.03
9. Ромуло III 1 (1) 0.03
10. Мартинес Джексон 1 0.03
11. Иури Фрейтас 1 0.03
12. Жуниор Таварес 1 0.03
13. Виллиан II 1 0.03
14. Поссиньоло Лукас 1 (1) 0.03
15. Энрике XXII 0 0
16. Рикарду Абел 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Матеус Рейс 10 1
2. Филипе Аугусто 9 0
3. Боревкович Тони 6 1
4. Сантос Адерлан 7 0
5. Тарантини Рикардо 6 0
6. Сантуш Нуну II 4 1
7. Фигейраш Диогу 3 1
8. Диего Лопес III 4 0
9. Тареми Мехди 2 1
10. Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 1
11. Жунио 2 0
12. Пиазон Лукас 2 0
13. Монте Нелсон 2 0
14. Амарал Педру 2 0
15. Мессиас 0 1
16. Ронан 1 0
17. Вито 1 0
Портимоненсе
# Игрок      
1. Са Педру 9 0
2. Виллиан II 6 1
3. Энрике XXII 5 1
4. Поссиньоло Лукас 6 0
5. Хакмен Эммануэль 5 0
6. Фернандес Лукас IV 5 0
7. Кошта Бруну 4 0
8. Денер Клементе 4 0
9. Боа Морте Аилтон 4 0
10. Жадсон II 4 0
11. Мартинес Джексон 3 0
12. Оливейро Андерсон II 3 0
13. Фрейтас Родригу 3 0
14. Бруно Табата 2 0
15. Иури Фрейтас 2 0
16. Канде Фали 2 0
17. Ваш Те Рикарду 1 0
18. Рикарду Абел 1 0
19. Гонда Сюити 1 0
20. Жуниор Таварес 1 0
21. Марлос Морено 1 0
22. Ромуло III 1 0
23. Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 10.53% (4) 13.16% (5) 36.84% (14) 15.79% (6) 13.16% (5) 10.53% (4)
 Портимоненсе 8.7% (2) 21.74% (5) 26.09% (6) 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика
Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -
Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе
Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела Белененсеш 2:1 Портимоненсе Авеш 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 3:2 Дуйсбург Боавишта 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:4 Спортинг Л Портимоненсе 1:1 Риу Аве Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Портимоненсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Портимоненсе 1:1 Риу Аве Кубок лиги Портимоненсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Портимоненсе Примейра-лига
Портимоненсе 0:2 Риу Аве Кубок лиги Портимоненсе 4:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Риу Аве 2:1 Портимоненсе Кубок Португалии Риу Аве 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:1 Риу Аве Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Риу Аве Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 31 23 5 3 62 - 18 74
2. Бенфика Заявка 30 21 4 5 62 - 24 67
3. Спортинг Л Заявка 30 17 5 8 47 - 30 56
4. Брага Заявка 30 16 5 9 53 - 36 53
5. Риу Аве Заявка 31 14 8 9 44 - 34 50
6. Фамаликан Заявка 30 13 9 8 45 - 44 48
7. Витория Гимарайнш Заявка 30 12 10 8 49 - 32 46
8. Морейренсе Заявка 30 9 12 9 38 - 35 39
9. Санта-Клара Заявка 30 10 8 12 29 - 36 38
10. Боавишта Заявка 31 10 8 13 25 - 33 38
11. Маритиму Заявка 31 9 10 12 31 - 38 37
12. Жил Висенте Заявка 30 9 9 12 32 - 37 36
13. Пасуш де Феррейра Заявка 30 10 4 16 29 - 42 34
14. Белененсеш Заявка 30 8 7 15 25 - 50 31
15. Тондела 0:0 Заявка 31 7 10 14 24 - 37 31
16. Витория Сетубал Заявка 31 6 12 13 24 - 41 30
17. Портимоненсе Заявка 31 5 12 14 25 - 42 27
18. Авеш Заявка 31 5 2 24 24 - 59 17
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Тареми Мехди из команды Риу Аве забивает с точки!
  • Желтая карточка
    33'
    Жадсон II получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Денер Клементе уходит с поля. Ромуло III выходит вместо него
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Ваш Те Рикарду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Риу Аве 82.8% (120)
X 15.9% (23)
Портимоненсе 1.4% (2)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Риу Аве 2:1 Портимоненсе

Исход игры
Риу Аве
82.8% (120)
Ничья
15.9% (23)
Портимоненсе
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.85% (45)
Меньше
67.15% (92)
Обе команды забьют
Да
43.07% (59)
Нет
56.93% (78)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
38.6% (56)
2:1 Риу Аве
29% (42)
2:0 Риу Аве
11.7% (17)
1:1 Ничья
9.7% (14)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Портимоненсе
1.4% (2)
3:1 Риу Аве
1.4% (2)
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