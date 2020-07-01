Прогнозы на матч Бетис 0:1 Вильярреал

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  3. Испания
Бетис
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Вильярреал
0'
6' Желтая карточка
Бартра Марк
0:1
7' Пенальти
Морено Херард
19'
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
12
Сидней
6
Педраса
Альфонсо
10
Каналес
Серхио
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
9
Иглесиас
Борха
8
Фекир
Набиль
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
18
Морено
Альберто
23
Гомес
Мойсес
14
Тригерос
Мануэль
19
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
24
Онтиверос
Хавьер
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
Бетис
5-3-2
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

6'
Бартра Марк
 
7'
0:1
Морено Херард

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Сидней 1 0.03
10. Хуанми Мигель 1 0.03
11. Морено Алекс 0 0
12. Гуардадо Андрес 0 0
13. Феддал Зу 0 0
14. Барраган Антонио 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 13 0.34
2. Касорла Санти 8 (6) 0.21
3. Экамби Карл Токо 6 0.16
4. Гомес Мойсес 4 0.11
5. Алькасер Пако 4 0.11
6. Чуквезе Саму 3 0.08
7. Тригерос Мануэль 2 (1) 0.05
8. Торрес Пау 2 0.05
9. Онтиверос Хавьер 2 0.05
10. Бакка Карлос 2 0.05
11. Пенья Рубен 1 0.03
12. Альбиоль Рауль 1 0.03
13. Фернандо Нино 1 0.03
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.03
15. Иборра Висенте 0 0
16. Кинтилья Хави 0 0
17. Марио Гаспар 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 7 2
2. Эмерсон Жуниор 10 0
3. Гуардадо Андрес 9 0
4. Манди Аисса 8 0
5. Фекир Набиль 6 1
6. Карвалью Вилльям 5 1
7. Бартра Марк 6 0
8. Роблес Жоэль 3 1
9. Иглесиас Борха 3 1
10. Каналес Серхио 4 0
11. Хоакин Санчес 4 0
12. Морон Лорен 2 1
13. Барраган Антонио 3 0
14. Педраса Альфонсо 3 0
15. Гонсалес Эдгар 3 0
16. Морено Алекс 3 0
17. Гарсия Хави 2 0
18. Гидо Родригес 2 0
19. Каптум Вилфрид 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Гутьеррес Исмаэль 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 10 0
2. Альбиоль Рауль 9 0
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
4. Морено Альберто 5 0
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Торрес Пау 5 0
7. Кинтилья Хави 5 0
8. Пенья Рубен 5 0
9. Касорла Санти 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Асенхо Серхио 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Чуквезе Саму 2 0
14. Андрес Фернандес 1 0
15. Бруно Сориано 1 0
16. Фернандо Нино 1 0
17. Фунес Мори 1 0
18. Бакка Карлос 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Алькасер Пако 1 0
21. Онтиверос Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 23.68% (9) 10.53% (4) 18.42% (7) 15.79% (6) 18.42% (7) 13.16% (5)
 Вильярреал 22.22% (10) 11.11% (5) 13.33% (6) 20% (9) 20% (9) 13.33% (6)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада
Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка
Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Вильярреал: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Вильярреал 5:1 Бетис Ла Лига Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 2:1 Вильярреал Примера
Вильярреал 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 33 15 14 4 43 - 25 59
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал 1:0 Заявка 33 16 6 11 52 - 40 54
6. Хетафе Заявка 32 14 10 8 42 - 30 52
7. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
8. Реал Сосьедад Заявка 32 14 5 13 48 - 41 47
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Леванте 0:0 Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
12. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
13. Бетис 0:1 Заявка 33 9 10 14 43 - 53 37
14. Вальядолид 0:0 Заявка 33 7 15 11 27 - 37 36
15. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
16. Алавес Заявка 33 9 8 16 32 - 50 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Бетис 16.8% (24)
X 28.7% (41)
Вильярреал 54.5% (78)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Бетис 0:1 Вильярреал

Исход игры
Бетис
16.8% (24)
Ничья
28.7% (41)
Вильярреал
54.5% (78)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
35% (50)
1:1 Ничья
25.2% (36)
0:1 Вильярреал
11.9% (17)
2:1 Бетис
9.1% (13)
1:0 Бетис
5.6% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Вильярреал
2.8% (4)
2:0 Бетис
1.4% (2)
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