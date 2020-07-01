Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Вильярреал играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' УДАЛЕНИЕ! - Фекир Набиль получает красную карточку после второй желтой

48' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Рефери не любит споров - именно за это Фекир Набиль сейчас получил желтую

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Хорошо играет на выходе Асенхо Серхио - мяч в ее руках

44' Удар от ворот произведет Вильярреал

43' Иглесиас Борха из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Хорошо играет на выходе Асенхо Серхио - мяч в ее руках

41' Удар от ворот произведет Вильярреал

40' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Вильярреал

35' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

35' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Вильярреал нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

33' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!

30' Хорошие скиллы дриблинга показывает Морено Херард , обходя своих соперников

29' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Торрес Пау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Удар от ворот произведет Вильярреал

22' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Матч возобновлен

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Удар от ворот произведет Бетис

14' Онтиверос Хавьер не смог попасть в створ ударом издали

12' Удар от ворот произведет Вильярреал

12' Каналес Серхио пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

10' Удар от ворот произведет Вильярреал

10' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Морено Херард из команды Вильярреал забивает с точки!

5' Бартра Марк тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

5' ПЕНАЛЬТИ! - Бартра Марк дергает соперника за майку. Арбитр указывает на точку!

5' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Роблес Жоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

4' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вильярреал начинает с центра поля