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Бетис
0:2
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
5' Желтая карточка
Бартра Марк
0:1
7' Пенальти
Морено Херард
0:2
30' Гол
Морено Херард
45' Желтая карточка
Фекир Набиль
45' Вторая желтая карточка
Фекир Набиль
69' Желтая карточка
Морено Альберто
81' Желтая карточка
Гидо Родригес
90'+5
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
12
Сидней
6
Педраса
Альфонсо
10
Каналес
Серхио
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
9
Иглесиас
Борха
8
Фекир
Набиль
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
18
Морено
Альберто
23
Гомес
Мойсес
14
Тригерос
Мануэль
19
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
24
Онтиверос
Хавьер
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
Бетис
5-3-2
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

5'
Бартра Марк
 
7'
0:1
Морено Херард
30'
0:2
Морено Херард
(Бакка Карлос)
45'
Фекир Набиль
 
45'
Фекир Набиль
 
46'
Хуанми Мигель
Бартра Марк
 
55'
 
Алькасер Пако
Морено Херард
63'
Аленья Карлес
Каналес Серхио
 
63'
 
Бруно Сориано
Замбо-Ангисса Андре-Франк
64'
 
Касорла Санти
Гомес Мойсес
69'
 
Морено Альберто
78'
Хоакин Санчес
Гуардадо Андрес
 
78'
Тельо Кристиан
Иглесиас Борха
 
80'
 
Ману Морланес
Тригерос Мануэль
80'
 
Чуквезе Саму
Бакка Карлос
81'
Гидо Родригес
 
87'
Гонсалес Эдгар
Гидо Родригес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Сидней 1 0.03
10. Хуанми Мигель 1 0.03
11. Морено Алекс 0 0
12. Гуардадо Андрес 0 0
13. Феддал Зу 0 0
14. Барраган Антонио 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 15 (1) 0.39
2. Касорла Санти 8 (6) 0.21
3. Экамби Карл Токо 6 0.16
4. Гомес Мойсес 4 0.11
5. Алькасер Пако 4 0.11
6. Чуквезе Саму 3 0.08
7. Тригерос Мануэль 2 (1) 0.05
8. Бакка Карлос 2 0.05
9. Торрес Пау 2 0.05
10. Онтиверос Хавьер 2 0.05
11. Пенья Рубен 1 0.03
12. Альбиоль Рауль 1 0.03
13. Фернандо Нино 1 0.03
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.03
15. Иборра Висенте 0 0
16. Кинтилья Хави 0 0
17. Марио Гаспар 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 7 2
2. Фекир Набиль 7 2
3. Эмерсон Жуниор 10 0
4. Гуардадо Андрес 9 0
5. Манди Аисса 8 0
6. Бартра Марк 7 0
7. Карвалью Вилльям 5 1
8. Роблес Жоэль 3 1
9. Иглесиас Борха 3 1
10. Каналес Серхио 4 0
11. Хоакин Санчес 4 0
12. Морон Лорен 2 1
13. Барраган Антонио 3 0
14. Педраса Альфонсо 3 0
15. Гонсалес Эдгар 3 0
16. Морено Алекс 3 0
17. Гидо Родригес 3 0
18. Гарсия Хави 2 0
19. Каптум Вилфрид 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Гутьеррес Исмаэль 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 10 0
2. Альбиоль Рауль 9 0
3. Морено Альберто 6 0
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Торрес Пау 5 0
7. Кинтилья Хави 5 0
8. Пенья Рубен 5 0
9. Касорла Санти 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Асенхо Серхио 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Чуквезе Саму 2 0
14. Андрес Фернандес 1 0
15. Бруно Сориано 1 0
16. Фернандо Нино 1 0
17. Фунес Мори 1 0
18. Бакка Карлос 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Алькасер Пако 1 0
21. Онтиверос Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 23.68% (9) 10.53% (4) 18.42% (7) 15.79% (6) 18.42% (7) 13.16% (5)
 Вильярреал 23.4% (11) 12.77% (6) 12.77% (6) 19.15% (9) 19.15% (9) 12.77% (6)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада
Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка
Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Вильярреал: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Вильярреал 5:1 Бетис Ла Лига Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 2:1 Вильярреал Примера
Вильярреал 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 33 15 14 4 43 - 25 59
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 32 14 10 8 42 - 30 52
7. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
8. Реал Сосьедад Заявка 32 14 5 13 48 - 41 47
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
12. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
13. Бетис Заявка 33 9 10 14 43 - 54 37
14. Вальядолид Заявка 33 7 15 11 27 - 37 36
15. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
16. Алавес Заявка 33 9 8 16 32 - 50 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Бетис 16.8% (24)
X 28.7% (41)
Вильярреал 54.5% (78)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Бетис 0:2 Вильярреал

Исход игры
Бетис
16.8% (24)
Ничья
28.7% (41)
Вильярреал
54.5% (78)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
35% (50)
1:1 Ничья
25.2% (36)
0:1 Вильярреал
11.9% (17)
2:1 Бетис
9.1% (13)
1:0 Бетис
5.6% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Вильярреал
2.8% (4)
2:0 Бетис
1.4% (2)
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