Бетис
0:2
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Вильярреал
5' Желтая карточкаБартра Марк
0:1
7' ПенальтиМорено Херард
0:2
30' ГолМорено Херард
45' Желтая карточкаФекир Набиль
45' Вторая желтая карточкаФекир Набиль
69' Желтая карточкаМорено Альберто
81' Желтая карточкаГидо Родригес
23
Манди
Аисса
12
Сидней
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexis Trujillo
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Леаль МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
5'
7'
0:1
30'
0:2
45'
45'
69'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 9
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|9
|0.24
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|6 (3)
|0.16
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|3
|0.08
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Сидней
|1
|0.03
|10.
|Хуанми Мигель
|1
|0.03
|11.
|Морено Алекс
|0
|0
|12.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|13.
|Феддал Зу
|0
|0
|14.
|Барраган Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|15 (1)
|0.39
|2.
|Касорла Санти
|8 (6)
|0.21
|3.
|Экамби Карл Токо
|6
|0.16
|4.
|Гомес Мойсес
|4
|0.11
|5.
|Алькасер Пако
|4
|0.11
|6.
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|7.
|Тригерос Мануэль
|2 (1)
|0.05
|8.
|Бакка Карлос
|2
|0.05
|9.
|Торрес Пау
|2
|0.05
|10.
|Онтиверос Хавьер
|2
|0.05
|11.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|12.
|Альбиоль Рауль
|1
|0.03
|13.
|Фернандо Нино
|1
|0.03
|14.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.03
|15.
|Иборра Висенте
|0
|0
|16.
|Кинтилья Хави
|0
|0
|17.
|Марио Гаспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|7
|2
|2.
|Фекир Набиль
|7
|2
|3.
|Эмерсон Жуниор
|10
|0
|4.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|5.
|Манди Аисса
|8
|0
|6.
|Бартра Марк
|7
|0
|7.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|8.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|9.
|Иглесиас Борха
|3
|1
|10.
|Каналес Серхио
|4
|0
|11.
|Хоакин Санчес
|4
|0
|12.
|Морон Лорен
|2
|1
|13.
|Барраган Антонио
|3
|0
|14.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|15.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|16.
|Морено Алекс
|3
|0
|17.
|Гидо Родригес
|3
|0
|18.
|Гарсия Хави
|2
|0
|19.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|20.
|Аленья Карлес
|1
|0
|21.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|10
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|9
|0
|3.
|Морено Альберто
|6
|0
|4.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|6
|0
|5.
|Тригерос Мануэль
|5
|0
|6.
|Торрес Пау
|5
|0
|7.
|Кинтилья Хави
|5
|0
|8.
|Пенья Рубен
|5
|0
|9.
|Касорла Санти
|3
|0
|10.
|Морено Херард
|3
|0
|11.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Чуквезе Саму
|2
|0
|14.
|Андрес Фернандес
|1
|0
|15.
|Бруно Сориано
|1
|0
|16.
|Фернандо Нино
|1
|0
|17.
|Фунес Мори
|1
|0
|18.
|Бакка Карлос
|1
|0
|19.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|20.
|Алькасер Пако
|1
|0
|21.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|Вильярреал
|23.4% (11)
|12.77% (6)
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|12.77% (6)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: + = -Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада
Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка
Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Вильярреал: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Вильярреал 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|60 - 21
|71
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|74 - 35
|70
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|15
|14
|4
|43 - 25
|59
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|53 - 40
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|42 - 30
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 28
|48
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|48 - 41
|47
|9.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|40 - 38
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|41 - 48
|46
|11.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|12.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|13.
|Бетис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|43 - 54
|37
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|15
|11
|27 - 37
|36
|15.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|34 - 48
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|32 - 50
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 42
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|26 - 51
|24
Прогнозы на матч Бетис 0:2 Вильярреал
Исход игры
Бетис
16.8% (24)
Ничья
28.7% (41)
Вильярреал
54.5% (78)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
35% (50)
1:1 Ничья
25.2% (36)
0:1 Вильярреал
11.9% (17)
2:1 Бетис
9.1% (13)
1:0 Бетис
5.6% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Вильярреал
2.8% (4)
2:0 Бетис
1.4% (2)
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