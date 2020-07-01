Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леванте

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Вальядолид
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Леванте
0'
17' Желтая карточка
Барди Энис
17'
1
Масип
Хорди
18
Антонио
Ангуло
Хесус
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
21
Мичел
Мигель
14
Алькарас
Рубен
11
Эрвиас
Пабло
10
Оскар
Плано
23
Рубио
Вальдо
9
Унал
Энес
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
3
Антонио
Гарсия
16
Рочина
Рубен
24
Кампанья
Хосе
17
Вукчевич
Никола
10
Барди
Энис
21
Майораль
Борха
9
Рохер
Марти
Вальядолид
4-2-3-1
Леванте
4-4-2

Ход матча

17'
 
Барди Энис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 6 (2) 0.16
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Кико Франсиско 2 0.05
7. Мичел Мигель 1 (1) 0.03
8. Салису Мохаммед 1 0.03
9. Эрвиас Пабло 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Вилья Тони 0 0
14. Рубио Вальдо 0 0
15. Карнеро Рауль 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 6 0.16
3. Рочина Рубен 5 0.13
4. Барди Энис 4 0.11
5. Моралес Луис 3 0.08
6. Кампанья Хосе 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Жорже 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 9 0
2. Хоакин Фернандес 9 0
3. Гвардиола Серхи 6 0
4. Мичел Мигель 5 0
5. Рубио Вальдо 5 0
6. Оскар Плано 4 0
7. Вилья Тони 4 0
8. Сан Эметерио Феде 4 0
9. Салису Мохаммед 4 0
10. Барба Федерико 3 0
11. Унал Энес 3 0
12. Мойано Хави 3 0
13. Масип Хорди 2 0
14. Начо Мартинес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Кико Франсиско 2 0
17. Карнеро Рауль 2 0
18. Бен Арфа Хатем 1 0
19. Эрвиас Пабло 1 0
20. Антонио Ангуло Хесус 1 0
21. Тухами Ануар 1 0
22. Санчес Хавьер 1 0
23. Порро Педро 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 10 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 5 0
4. Рочина Рубен 5 0
5. Кампанья Хосе 3 1
6. Клерк Карлос 4 0
7. Везу Рубен 4 0
8. Мирамон Хорхе 4 0
9. Барди Энис 4 0
10. Кабако Эрик 4 0
11. Коке Хорхе II 3 0
12. Моралес Луис 3 0
13. Мелеро Гонсало 3 0
14. Эрнани Жорже 1 1
15. Элисео Фалькон 1 1
16. Айтор Фернандес 2 0
17. Радоя Неманья 2 0
18. Леон Серхио 2 0
19. Майораль Борха 2 0
20. Антонио Гарсия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 25% (6) 8.33% (2) 12.5% (3) 16.67% (4) 8.33% (2) 29.17% (7)
 Леванте 14.71% (5) 17.65% (6) 11.76% (4) 20.59% (7) 26.47% (9) 8.82% (3)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта
Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья
Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте 2:0 Вальядолид Ла Лига Леванте 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Леванте Примера Вальядолид 0:4 Леванте Сегунда
Леванте 3:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Вальядолид Примера Леванте 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:0 Леванте Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 33 15 14 4 43 - 25 59
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал 1:0 Заявка 33 16 6 11 52 - 40 54
6. Хетафе Заявка 32 14 10 8 42 - 30 52
7. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
8. Реал Сосьедад Заявка 32 14 5 13 48 - 41 47
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Леванте 0:0 Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
12. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
13. Бетис 0:1 Заявка 33 9 10 14 43 - 53 37
14. Вальядолид 0:0 Заявка 33 7 15 11 27 - 37 36
15. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
16. Алавес Заявка 33 9 8 16 32 - 50 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Вальядолид 42.6% (60)
X 44.7% (63)
Леванте 12.8% (18)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леванте

Исход игры
Вальядолид
42.6% (60)
Ничья
44.7% (63)
Леванте
12.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
28.99% (40)
Меньше
71.01% (98)
Обе команды забьют
Да
67.39% (93)
Нет
32.61% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (54)
1:0 Вальядолид
18.4% (26)
2:1 Вальядолид
16.3% (23)
1:2 Леванте
6.4% (9)
2:0 Вальядолид
5% (7)
0:1 Леванте
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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